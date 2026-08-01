Currency Strength Oscillator MT5

本指标以历史曲线的形式绘制八种主要货币的相对强弱，数据由 28 个主要货币对分解而来。面板告诉您当前的状况，本指标则展示市场如何走到今天：哪种货币一直在走强，哪种已经掉头，以及排名在何处易主。

全部八条序列均以有完整文档的指标缓冲区形式开放，EA 可以直接读取货币强弱数值。

分解原理

八种货币中的每一种都出现在二十八个货币对中的七个里。它的强度就是这七个读数的平均值，并在其作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而非走弱。

每个货币对恰好影响两种货币，对基础货币为正、对报价货币为负，因此在全部二十八个货币对上这些贡献相互抵消，八个强度值之和为零。指标以此作为内部校验：若数值不能相互抵消，则说明分解有误。这也意味着读数是相对的而非绝对的。一种货币并非自身强势，而只是相对于这一组中的其余货币强势。

由于计算读取的是货币而非图表，无论指标挂在哪个品种上，出现的都是同样的八条曲线。

历史曲线能展示而快照无法展示的内容

排名告诉您今天的次序。历史则告诉您这一次序维持了多久、领先者仍在攀升还是已经转向，以及两种货币何时互换了位置。交叉之处就是排名易主之时。

可以关闭单独的货币，这往往比同时观察全部八条更有用。只绘制构成当前图表品种的那两种货币，可以清晰地看出是哪一方在推动行情。

两种强度度量方式

变化率是回溯窗口内的百分比变动。由于是相对量，可在各货币对之间直接比较。

与均值的标准化距离以标准差表达同样的变动，从而把波动性差异很大的品种放在同一标度上。

在较长的回溯期下二者表现不同。当回溯期为 200 时，变化率会累积出持续的偏移——若干货币在整个窗口内始终位于零轴上方或下方而从不穿越——而标准化度量则保持居中。两者都不算错。变化率描述的是实际发生的变动；标准化度量描述的是这一变动有多不寻常。在较短的回溯期下，两者差异很小。

货币对模式

货币对模式只绘制一条曲线：一种货币的强度减去另一种货币的强度。这是同一套分解，简化为单一关系，并且可用于任何图表——您可以在交易 EURAUD 的同时观察 CHF 减 JPY。

这与 CHFJPY 的价格并不相同。价格是单一市场的报价；而这里是两种货币各自相对整个矩阵测得的强度之差。

主要货币之外

本指标可运行于任何图表，不限于外汇。在黄金或指数图表上，货币曲线描述的依然是货币，而这往往正是所需要的：以美元计价的品种，在美元本身可见时更容易解读。可以挂载多个实例并设置不同的回溯期，以比较较快与较慢的视角。

请注意此处主张与不主张的内容。黄金并不属于这 28 个货币对构成的矩阵，本身没有强度值。图表所显示的是由外汇矩阵测得的美元，与黄金价格并列展示。恰当的解读是美元走弱而黄金上涨，而不是"黄金很强势"。

从 EA 中读取

指标开放并记录了十个缓冲区。缓冲区顺序固定且按字母排列，不随显示开关改变——隐藏某种货币只是将其从图表上移除，缓冲区仍保留数值，因此 EA 不受用户显示偏好的影响。

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "CurrencyStrengthOscillator"); double jpy[]; ArraySetAsSeries(jpy, true); CopyBuffer(h, 5, 0, 100, jpy); // 缓冲区 5 始终是 JPY

0 — AUD

— AUD 1 — CAD

— CAD 2 — CHF

— CHF 3 — EUR

— EUR 4 — GBP

— GBP 5 — JPY

— JPY 6 — NZD

— NZD 7 — USD

— USD 8 — 零轴

— 零轴 9 — 货币对价差，基础货币减报价货币，在货币对模式下填充

输入参数

强度度量 — 变化率，或与均值的标准化距离

— 变化率，或与均值的标准化距离 回溯期 — 每个读数所测量的窗口，以柱数计；默认 14

— 每个读数所测量的窗口，以柱数计；默认 14 平滑 — 对结果应用的移动平均；默认 3，设为 1 表示不平滑

— 对结果应用的移动平均；默认 3，设为 1 表示不平滑 计算柱数 — 向前计算的范围；默认 500，设为 0 表示全部可用历史

— 向前计算的范围；默认 500，设为 0 表示全部可用历史 品种后缀 — 自动识别，遇到不常见的经纪商命名方式时也可手动设置

— 自动识别，遇到不常见的经纪商命名方式时也可手动设置 显示单一货币对价差 — 切换至货币对模式，并可选择要比较的基础货币与报价货币

— 切换至货币对模式，并可选择要比较的基础货币与报价货币 显示 AUD 至 显示 USD — 每种货币一个开关，默认全部开启，在货币对模式下被忽略

截图说明

三张图表并排 — NZDUSD、NZDJPY 与 USDJPY，各自只显示本品种的两种货币。共有的曲线在不同图表上走势完全一致：纽元在前两张图中是同一测量结果，日元在后两张图中亦然。指标读取的是货币，而不是图表。

— NZDUSD、NZDJPY 与 USDJPY，各自只显示本品种的两种货币。共有的曲线在不同图表上走势完全一致：纽元在前两张图中是同一测量结果，日元在后两张图中亦然。指标读取的是货币，而不是图表。 GBPUSD 一小时图上的全部八种货币 — 日元脱离其余货币向上，而美元与英镑回落，旁边即是与之相伴的价格走势。

— 日元脱离其余货币向上，而美元与英镑回落，旁边即是与之相伴的价格走势。 数据窗口 — 单根柱上的全部十个缓冲区，带标签且可被 EA 读取。其中八个货币数值之和为 −0.001，这正是零和特性在实际中的体现，而非仅停留于理论。

— 单根柱上的全部十个缓冲区，带标签且可被 EA 读取。其中八个货币数值之和为 −0.001，这正是零和特性在实际中的体现，而非仅停留于理论。 仅绘制两种货币的 USDJPY 日线 — 美元与日元，其交叉与价格转折相吻合，没有其他内容分散注意力。

— 美元与日元，其交叉与价格转折相吻合，没有其他内容分散注意力。 黄金一小时图，单独显示美元，采用两种回溯期 — 两个指标实例位于各自窗口中，一慢一快。较短的回溯期先行转向，较长的随后确认。

— 两个指标实例位于各自窗口中，一慢一快。较短的回溯期先行转向，较长的随后确认。 CHFJPY 日线上的货币对模式 — 一条曲线：瑞郎减日元。

— 一条曲线：瑞郎减日元。 同一 EURGBP H4 窗口下的两种度量 — 一张为变化率，一张为标准化度量，其余设置完全相同。在回溯期 200 下，上文所述的偏移在前者中清晰可见，在后者中则不存在。

— 一张为变化率，一张为标准化度量，其余设置完全相同。在回溯期 200 下，上文所述的偏移在前者中清晰可见，在后者中则不存在。 AUDUSD 周线 — 价格自 2019 年延伸，而振荡器自 2020 年底才开始。这段空白即为经纪商最短的共同历史，详见下文说明。

— 价格自 2019 年延伸，而振荡器自 2020 年底才开始。这段空白即为经纪商最短的共同历史，详见下文说明。 参数窗口 — 全部设置，背后可见指标本身。

可绘制的历史长度

分解需要某根柱上全部 28 个货币对的数据才有意义，因此可用深度取决于其中历史最短的那一个，而经纪商在次要交叉盘上保存的历史远少于主要货币对。当可用历史短于所请求的长度时，指标会绘制其能绘制的部分，并在 Experts 日志中提示一次该限制。

在较小的周期上这一点并不明显。在周线和月线上则会显现：共同历史可能只有数百根柱甚至更少，振荡器会从图表中间开始，而价格本身可以追溯到更早。这是数据的限制，而非缺陷。它源于经纪商的数据，任何货币强弱工具都会遇到——只是大多数工具并不会告知您。

计算柱数默认为 500。提高该值，或设为 0 以使用全部可用历史，可以获得更长的视野，代价是在新周期上首次加载较慢。

计算行为

已收盘柱上的数值是最终值。正在形成的柱在收盘前持续更新，并在每个 tick 上重新计算，而不是在首次触及时即被固定，因此其数值在收盘时才最终确定，而不会记录成开盘瞬间的价格。

每根柱要么由全部 28 个货币对分解得出，要么完全不做分解。每种货币按实际参与贡献的货币对求平均，而非按假定的七个，若缺少某个货币对，则该柱留空。空缺一目了然；而由不完整数据算出的强度看上去与真实读数毫无二致，事后无法辨别其有误。

若某个货币对的柱时间与图表不一致——即经纪商历史中的缺口，这在最小的周期上确实会出现——则该货币对会从受影响的柱中排除，而不会被错位对齐，并在 Experts 日志中报告该排除情况。

说明

在独立窗口中绘制，具有十个指标缓冲区。上文的缓冲区对照表是固定的，不随显示开关改变。

您的经纪商必须提供全部 28 个主要货币对。指标会在 Experts 日志中逐一列出缺失的货币对。

绘制范围受 28 个货币对中最短历史的限制，这一点在周线和月线上可见。该限制会在 Experts 日志中提示一次。

可在同一图表上挂载多个实例，使用不同的回溯期或不同的度量方式。

无外部依赖。所有数值均在指标内部计算。它不调用任何其他指标，因此没有可能失效的句柄，无需另行安装任何组件，也不依赖您标准指标文件夹的状态。

本产品是什么，不是什么

这是一款用于技术分析和筛选市场状况的工具。它不是交易系统，不产生买卖信号，不提供投资建议，也不会开仓或管理持仓。

它是描述性的而非预测性的。它衡量八种货币此前的表现；它不预测它们接下来的走势，本产品亦不作任何绩效方面的声明。

该开发者的其他工具 我开发 MT5 指标与 EA，注重代码整洁、文档完整、不重绘——采用收盘柱逻辑、经过验证的缓冲区，且不依赖任何其他指标。 如果您希望一次性看到全部 28 个货币对在九个周期上的当前状况，Multi Timeframe Currency Strength Panel 免费提供，并采用同样的分解方法。本指标即是它的历史视图。 查看全部已发布产品 → 对计算方法、缓冲区，或在您自己的 EA 中使用本指标有疑问？欢迎给我发私信，我很乐意解答。

由 MT5/MQL5 开发者 Narayanan Mohanan 开发并维护。

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