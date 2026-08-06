MTF Currency Strength Panel MT4

MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4

多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。

这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。

单独对对进行排名是有误导性的。当单一货币移动时，包含该货币的每对货币都会随之移动，因此货币对排名的顶部通常是重复七次的同一种货币。该面板通过将整个矩阵分解为单独的货币强度，将驱动因素与重复因素分开。

分解如何进行

八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币是什么，符号都是倒置的——澳元兑日元下跌意味着日元走强，而不是走弱。

每对货币对两种货币都有贡献——对其基础货币为正值，对其报价为负值——因此在全部 28 种货币中，这些贡献相互抵消，八种货币的优势之和为零。专家组将其用作内部检查：如果数值不平衡，分解就会错误。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。

实际效果是八个干净的数字取代了二十八个重叠的数字。您无需阅读列表底部的七个日元交叉并推断共同原因，而是可以直接看到原因。

两行显示什么

每对行包含九个彩色块，从 M1 到 MN1 每个时间范围一个，显示该时间范围内最近完成的移动的方向和大小。默认情况下，绿色表示强势上涨，黄色表示弱势上涨，灰色表示持平，橙色表示弱势下跌，红色表示强势下跌。所有五种颜色都是输入并且可以更改。

从左到右阅读该行可以告诉您走势是仅限于较短的时间范围还是已延续到较长的时间范围。 M1 到 M15 上为红色但 H4 及以上为绿色的行是最近的举动，尚未改变更大的图景。

每行末尾的分数是这九个读数的加权平均值。行按它排序，最强的位于顶部。

背离标记

如果分解完美地解释了矩阵，则货币对的得分应等于其基础货币的强度减去其报价的强度。如果货币对与该货币对相差甚远，则其走势并不能完全由任何一种货币来解释，面板会对其进行标记。

阈值是按整个矩阵的标准差设置的，而不是固定数字，因此它适用于安静和繁忙的条件。

值得调整品味。高阈值仅隔离最极端的情况；降低它可以将标记分布在矩阵上，并显示严格设置隐藏的较小差异。其中一张屏幕截图是在较低阈值下拍摄的，以使其可见 - 标记出现在面板的顶部、中间和底部，而不是仅出现在移动最远的对上。

在更高的门槛下，有一点值得期待：当一种货币剧烈波动时，其货币对往往会一起下跌。产生八个干净强度的平均值无法完全吸收超大的移动，因此整个组看起来部分无法解释。该标记在正常情况下信息量最大，而在单一货币剧烈波动期间信息量最少——这与您可能的假设相反，在依赖它之前值得了解。

输入

面板内容 — 货币和货币对、仅货币或仅货币对

— 货币和货币对、仅货币或仅货币对 面板角 — 四个中的任何一个，水平和垂直偏移量以像素为单位

— 四个中的任何一个，水平和垂直偏移量以像素为单位 字体大小、行间距、块宽度和高度 — 面板可缩放以适合您的图表

— 面板可缩放以适合您的图表 成对显示行 — 1 到 28，适用于较小的窗口

— 1 到 28，适用于较小的窗口 压缩强度棒 — 平方根尺度，因此一种主导货币不会将所有其他条形压平为存根

— 平方根尺度，因此一种主导货币不会将所有其他条形压平为存根 显示最后更新时间 - 可见的印记，因此冻结的面板是显而易见的，而不是假设是活的

- 可见的印记，因此冻结的面板是显而易见的，而不是假设是活的 与其货币不同的标志对 — 打开或关闭，具有可调整的标准差阈值

— 打开或关闭，具有可调整的标准差阈值 刷新间隔 — 以秒为单位

— 以秒为单位 市场休市时冻结 — 停止重绘不变的面板

— 停止重绘不变的面板 符号后缀 — 自动检测；可以手动设置异常代理命名

— 自动检测；可以手动设置异常代理命名 颜色— 所有五个方块状态、分歧标记和文本

拟合您的图表

默认情况下，文本颜色取自图表背景，因此面板在浅色或深色方案上保持可读，无需重新配置。更改方案会立即重新绘制它，而不是等待下一次刷新。滚动和缩放不会触发重画。

该面板固定在您选择的角上并以像素为单位进行偏移，因此在调整窗口大小时它会保留在您放置的位置。

截图显示了什么

两张尽可能不同的图表 ——AUDCAD 一分钟图搭配深色背景，USDJPY 月线图搭配浅色背景。品种不同、时间框架处于两端、配色方案相反，而两个面板显示的八个货币强度完全一致。面板描述的是市场，而不是它所在的图表。

——AUDCAD 一分钟图搭配深色背景，USDJPY 月线图搭配浅色背景。品种不同、时间框架处于两端、配色方案相反，而两个面板显示的八个货币强度完全一致。面板描述的是市场，而不是它所在的图表。 完整矩阵 ——每一列都承载信息，因为每个时间框架都是相对于自身的常态波动着色，而非固定百分比。

——每一列都承载信息，因为每个时间框架都是相对于自身的常态波动着色，而非固定百分比。 输入设置窗口 ——先是决定数值的设置，再是决定外观的设置，分为四个带标题的分区。

——先是决定数值的设置，再是决定外观的设置，分为四个带标题的分区。 三种回溯设置并排 ——同一张图表，颜色缩放窗口分别设为 5、50 和 200 根柱。颜色改变，货币强度数值不变：回溯窗口决定何为「大幅波动」，而非决定测量对象。

——同一张图表，颜色缩放窗口分别设为 5、50 和 200 根柱。颜色改变，货币强度数值不变：回溯窗口决定何为「大幅波动」，而非决定测量对象。 仅货币模式 ——八行的紧凑面板，适用于不需要货币对网格的图表。

——八行的紧凑面板，适用于不需要货币对网格的图表。 仅货币对模式 ——完整的 28 对排名，隐藏货币区块。

——完整的 28 对排名，隐藏货币区块。 背离标记——在调低阈值时截取，因此标记分布于整个矩阵，而不只出现在波动最大的货币对上。

计算行为

每个时间范围读数都会将当前形成的柱线与最后完成的柱线混合在一起，因此面板会响应实时运动，同时保持锚定到封闭数据。如果某对的时间范围历史记录不可用，则该时间范围被排除，并且分数在实际读取的时间范围内标准化——一对永远不会因为数据丢失而不是因为数据移动而降低排名。 该时间框架的区块会以专门的颜色显示，因此缺失的读数一目了然，不会与行情平静混淆。

区块颜色按各时间框架自身的近期波动进行缩放。缩放基准为该时间框架最近 21 根柱的收盘价之间平均变动幅度。波动超过该幅度 1.5× 的柱显示为强，低于 0.5× 的显示为中性。这正是同一颜色在 M1 列与月线列含义相同的原因：固定百分比做不到这一点，因为月线柱的波动约为一分钟柱的一百倍。窗口与两个倍数均为输入参数。

面板根据自己的计时器刷新，而不是根据图表刻度刷新。这对于 28 个交易品种的显示很重要：在图表交易品种的驱动下，在安静交易时段中流动性不足的交叉盘会在市场其他部分波动时使整个面板停滞。 该检查读取「市场报价」中任一品种的最新报价时间，因此只有整个行情源停止时才会暂停。

这个排名能说明什么，不能说明什么。货币排名的两端才承载信息。当几种货币彼此相差仅几个百分点的百分之一时，它们的先后顺序并无意义——它们接近是因为彼此之间差别很小，此处的细微差异更接近噪音而非信号。与 MetaQuotes 自己公布的货币热力图相比，本面板在最强和最弱货币上一致，在中间部分存在分歧，这正是两种不同方法在几乎无从区分时应有的表现。

笔记

将价格图表绘制为对象。没有指标缓冲区，没有绘图，没有单独的窗口。

您的经纪商必须提供所有 28 个主要货币对。专家组会报告专家日志中缺少名称的任何内容。

如果可用货币对少于 28 个，货币部分将被隐藏，因为部分分解会产生误导。

面板读取从 M1 到 MN1 的固定时间范围。它不遵循所附图表的时间范围。

没有外部依赖。每个值都在指标内计算。它不会调用任何其他指标，因此不会出现失败的情况，也不会与其一起安装任何内容，并且不依赖于标准指标文件夹的状态。

该面板是用于技术分析和市场状况过滤的工具。它不是交易系统，不生成交易信号，不提供投资建议，也不自动打开或管理交易。它描述了市场的走势；它不会预测它会去哪里。没有对其做出任何性能声明。

免费下载和使用。如果您发现它有用，评级可以帮助其他交易者找到它。

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由 MT4/MQL4 开发人员 Narayanan Mohanan 开发和维护。

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