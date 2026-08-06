MTF Currency Strength Panel MT4

  • 指标
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    我为 MetaTrader 开发测量工具。它们描述市场已经发生了什么，并明确说明每项测量的局限，而不是加以掩饰。
    三十年的生产系统与自动化经验，2020 年转向量化研究。研究工作在 Python 中进行——回测框架、前向验证、对大量候选策略的统计评估——经受住检验的成果才会成为指标或智能交易系统。方法论以证伪为先：在样本外得到验证之前，任何结果都被视为假象。上架的每件工具都载明自身测量的局限，说明读数在何处不再具有意义，并记录两个平台出现分歧之处，而不是悄悄取平均值。
    此处发布的任何产品都不产生交易信号，也都不附带任何业绩宣称。
  • 版本: 1.10
  • 更新: 7 八月 2026

MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4

多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。

这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。

单独对对进行排名是有误导性的。当单一货币移动时，包含该货币的每对货币都会随之移动，因此货币对排名的顶部通常是重复七次的同一种货币。该面板通过将整个矩阵分解为单独的货币强度，将驱动因素与重复因素分开。

分解如何进行

八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币是什么，符号都是倒置的——澳元兑日元下跌意味着日元走强，而不是走弱。

每对货币对两种货币都有贡献——对其基础货币为正值，对其报价为负值——因此在全部 28 种货币中，这些贡献相互抵消，八种货币的优势之和为零。专家组将其用作内部检查：如果数值不平衡，分解就会错误。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。

实际效果是八个干净的数字取代了二十八个重叠的数字。您无需阅读列表底部的七个日元交叉并推断共同原因，而是可以直接看到原因。

两行显示什么

每对行包含九个彩色块，从 M1 到 MN1 每个时间范围一个，显示该时间范围内最近完成的移动的方向和大小。默认情况下，绿色表示强势上涨，黄色表示弱势上涨，灰色表示持平，橙色表示弱势下跌，红色表示强势下跌。所有五种颜色都是输入并且可以更改。

从左到右阅读该行可以告诉您走势是仅限于较短的时间范围还是已延续到较长的时间范围。 M1 到 M15 上为红色但 H4 及以上为绿色的行是最近的举动，尚未改变更大的图景。

每行末尾的分数是这九个读数的加权平均值。行按它排序，最强的位于顶部。

背离标记

如果分解完美地解释了矩阵，则货币对的得分应等于其基础货币的强度减去其报价的强度。如果货币对与该货币对相差甚远，则其走势并不能完全由任何一种货币来解释，面板会对其进行标记。

阈值是按整个矩阵的标准差设置的，而不是固定数字，因此它适用于安静和繁忙的条件。

值得调整品味。高阈值仅隔离最极端的情况；降低它可以将标记分布在矩阵上，并显示严格设置隐藏的较小差异。其中一张屏幕截图是在较低阈值下拍摄的，以使其可见 - 标记出现在面板的顶部、中间和底部，而不是仅出现在移动最远的对上。

在更高的门槛下，有一点值得期待：当一种货币剧烈波动时，其货币对往往会一起下跌。产生八个干净强度的平均值无法完全吸收超大的移动，因此整个组看起来部分无法解释。该标记在正常情况下信息量最大，而在单一货币剧烈波动期间信息量最少——这与您可能的假设相反，在依赖它之前值得了解。

输入

  • 面板内容— 货币和货币对、仅货币或仅货币对
  • 面板角— 四个中的任何一个，水平和垂直偏移量以像素为单位
  • 字体大小、行间距、块宽度和高度— 面板可缩放以适合您的图表
  • 成对显示行— 1 到 28，适用于较小的窗口
  • 压缩强度棒— 平方根尺度，因此一种主导货币不会将所有其他条形压平为存根
  • 显示最后更新时间- 可见的印记，因此冻结的面板是显而易见的，而不是假设是活的
  • 与其货币不同的标志对— 打开或关闭，具有可调整的标准差阈值
  • 刷新间隔— 以秒为单位
  • 市场休市时冻结— 停止重绘不变的面板
  • 符号后缀— 自动检测；可以手动设置异常代理命名
  • 颜色— 所有五个方块状态、分歧标记和文本

拟合您的图表

默认情况下，文本颜色取自图表背景，因此面板在浅色或深色方案上保持可读，无需重新配置。更改方案会立即重新绘制它，而不是等待下一次刷新。滚动和缩放不会触发重画。

该面板固定在您选择的角上并以像素为单位进行偏移，因此在调整窗口大小时它会保留在您放置的位置。

截图显示了什么

  • 两张尽可能不同的图表——AUDCAD 一分钟图搭配深色背景，USDJPY 月线图搭配浅色背景。品种不同、时间框架处于两端、配色方案相反，而两个面板显示的八个货币强度完全一致。面板描述的是市场，而不是它所在的图表。
  • 完整矩阵——每一列都承载信息，因为每个时间框架都是相对于自身的常态波动着色，而非固定百分比。
  • 输入设置窗口——先是决定数值的设置，再是决定外观的设置，分为四个带标题的分区。
  • 三种回溯设置并排——同一张图表，颜色缩放窗口分别设为 5、50 和 200 根柱。颜色改变，货币强度数值不变：回溯窗口决定何为「大幅波动」，而非决定测量对象。
  • 仅货币模式——八行的紧凑面板，适用于不需要货币对网格的图表。
  • 仅货币对模式——完整的 28 对排名，隐藏货币区块。
  • 背离标记——在调低阈值时截取，因此标记分布于整个矩阵，而不只出现在波动最大的货币对上。

计算行为

每个时间范围读数都会将当前形成的柱线与最后完成的柱线混合在一起，因此面板会响应实时运动，同时保持锚定到封闭数据。如果某对的时间范围历史记录不可用，则该时间范围被排除，并且分数在实际读取的时间范围内标准化——一对永远不会因为数据丢失而不是因为数据移动而降低排名。 该时间框架的区块会以专门的颜色显示，因此缺失的读数一目了然，不会与行情平静混淆。

区块颜色按各时间框架自身的近期波动进行缩放。缩放基准为该时间框架最近 21 根柱的收盘价之间平均变动幅度。波动超过该幅度 1.5× 的柱显示为强，低于 0.5× 的显示为中性。这正是同一颜色在 M1 列与月线列含义相同的原因：固定百分比做不到这一点，因为月线柱的波动约为一分钟柱的一百倍。窗口与两个倍数均为输入参数。

面板根据自己的计时器刷新，而不是根据图表刻度刷新。这对于 28 个交易品种的显示很重要：在图表交易品种的驱动下，在安静交易时段中流动性不足的交叉盘会在市场其他部分波动时使整个面板停滞。 该检查读取「市场报价」中任一品种的最新报价时间，因此只有整个行情源停止时才会暂停。

这个排名能说明什么，不能说明什么。货币排名的两端才承载信息。当几种货币彼此相差仅几个百分点的百分之一时，它们的先后顺序并无意义——它们接近是因为彼此之间差别很小，此处的细微差异更接近噪音而非信号。与 MetaQuotes 自己公布的货币热力图相比，本面板在最强和最弱货币上一致，在中间部分存在分歧，这正是两种不同方法在几乎无从区分时应有的表现。

笔记

  • 将价格图表绘制为对象。没有指标缓冲区，没有绘图，没有单独的窗口。
  • 您的经纪商必须提供所有 28 个主要货币对。专家组会报告专家日志中缺少名称的任何内容。
  • 如果可用货币对少于 28 个，货币部分将被隐藏，因为部分分解会产生误导。
  • 面板读取从 M1 到 MN1 的固定时间范围。它不遵循所附图表的时间范围。
  • 没有外部依赖。每个值都在指标内计算。它不会调用任何其他指标，因此不会出现失败的情况，也不会与其一起安装任何内容，并且不依赖于标准指标文件夹的状态。

该面板是用于技术分析和市场状况过滤的工具。它不是交易系统，不生成交易信号，不提供投资建议，也不自动打开或管理交易。它描述了市场的走势；它不会预测它会去哪里。没有对其做出任何性能声明。

免费下载和使用。如果您发现它有用，评级可以帮助其他交易者找到它。

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我构建 MT4 指标和 EA 交易，重点是干净、有文档记录、无需重新绘制的代码 - 封闭条形逻辑且不依赖于其他指标。

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对计算、分解或将其与您自己的工具一起使用有疑问吗？给我发私人消息 - 我很乐意回答。

由 MT4/MQL4 开发人员 Narayanan Mohanan 开发和维护。

如您发现本页译文有误，欢迎与我联系，我会及时更正。

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SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
Anchored Volume Delta with Adaptive Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 累积成交量差值（Cumulative Volume Delta，CVD） —— 即每根 K 线成交量按其收盘方向累加后的运行总和 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。它回答了一个仅靠价格无法回答的问题：这波行情是由市场参与度推动的，还是仅仅在惯性漂移？ 累积总和会在您选择的 锚定周期（anchor） 重新开始 —— 每日、每周或每月 —— 因此读数始终相对于当前交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于五分钟的外汇图表，也适用于日线级别的股票图表；它也正是本指标区别于普通累积成交量线的地方，后者只会从您的历史数据碰巧开始的位置一直累加下去。 工作原理 每根 K 线将自身成交量计入运行总和：收盘价高于前一根收盘价时累加，低于时扣减，收盘价持平时保持不变。默认使用跳动量。也可以选择真实成交量；若经纪商未提供，该K线将回退为跳动量。 随后在该累积序列上计算 20 周期的基准线及其标准差，上下通道则按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的波动性构建，因此在参与度变得剧烈时自动扩张、在趋于平静时收缩 —— 无需为每个品种重新调整固定阈
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 累积成交量差（CVD） ——将每根K线的成交量按其收盘方向赋予正负后累加得到的滚动总和——并置于自适应标准差通道之中。它回答了单看价格无法回答的问题：这波行情是由参与度推动的，还是只是在漂移？ 累积总和会在您选择的 锚定点 重新开始——按日、按周或按月——因此读数始终相对于当前的交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于一分钟的外汇图表，也适用于日线的指数图表；也正是它，把本指标与那种只会从您历史数据碰巧开始之处不断累加的普通累积成交量线区分开来。 工作原理 每根K线将其成交量计入累积总和：收盘高于前一根收盘时相加，低于时相减，收平时不变。 随后在该累积序列上计算20周期的中轨及其标准差，上下轨则置于标准差的指定倍数处。由于通道由序列自身的波动性构建，参与度剧烈时通道变宽，趋于平稳时收窄——无需为每个品种重新调整固定阈值。 当累积总和到达锚定边界时会归零并重新开始。在图表上这表现为线条的一次干净重启，通道随即围绕新的周期重新成形。 通道说明什么 越出通道意味着相对于该品种近期的表现，成交量流向已变得统计意义上不寻常；回到通道内则意味
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Force Index with Adaptive Volatility Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 力度指数（Force Index） —— 即每根 K 线的价格变动乘以其成交量 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。价格本身只能告诉您市场移动了，而力度指数告诉您推动这次移动付出了多大的力气。 成交量稀薄下的大幅价格变动，与成交量沉重下的小幅变动，是截然不同的两件事，即便 K 线看起来相似。力度指数把两者合并为一个数值来加以区分，而通道则将这个数值放入该品种自身近期表现的背景中。 工作原理 对每根 K 线而言，原始力度指数等于当前收盘价与前一根收盘价之差，再乘以该 K 线的成交量。收盘走高时为正值，走低时为负值，其大小则随成交量而缩放。默认使用 Tick 成交量；当经纪商提供真实成交量时会自动采用。 随后，该原始序列会按您选择的周期与均线算法进行平滑处理。平滑在这里十分关键：未经平滑的力度指数噪声极大，而您所选的周期决定了您观察的是短期力度，还是一段长得多的波动。 接着在平滑后的序列上计算 20 周期基准线及其标准差，上下通道按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的变动性构建，因此在力度变得不稳定时扩张，在其趋于平稳时收缩。 通道为何重要 力度指数随成交量缩放，因此
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Multi Timeframe Currency Strength Panel
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5 多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。 这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。 单纯对货币对进行排名容易产生误导。当某一种货币出现波动时，所有包含它的货币对都会随之波动，因此排名的顶端往往是同一种货币重复出现七次。本面板将整个矩阵分解为各货币自身的强弱，从而把真正的驱动因素与重复项区分开来。 分解的原理 八种货币中的每一种都出现在 28 个货币对中的 7 个之中。它的强弱是这 7 个读数的平均值，并在该货币作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而不是走弱。 每个货币对恰好影响两种货币：对基础货币为正、对报价货币为负。因此在完整的 28 个货币对中，这些贡献相互抵消，八个强弱值之和为零。面板将此作为内部校验：如果这些数值无法相互平衡，说明分解出了问题。这同时意味着，读数是彼此相对的，而非绝对的。一种货币本身并不"强"，它只是相对于这一组
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Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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该指标绘制了 力指数 — 每个条形的价格变化乘以其交易量 — 在自适应标准偏差带内。仅价格可以告诉您市场的变化，而力量指数则可以告诉您为推动市场变化付出了多少努力。 即使蜡烛看起来很相似，成交量较小时价格的大变化和成交量大时价格的小变化是非常不同的事件。力指数通过将两者合并为一个读数来将它们分开，并且乐队将该读数置于仪器自身最近行为的背景下。 它是如何运作的 对于每个柱，原始力量指数是当前收盘价与前一收盘价之间的差值乘以该柱的交易量。当柱线收盘走高时为正值，当收盘走低时为负值，并根据交易量进行调整。默认使用报价量；实际交易量在经纪商提供的地方自动应用。 然后使用您选择的平均方法在选定的时间段内对该原始序列进行平滑处理。平滑在这里很重要：未平滑的力量指数非常嘈杂，您选择的时间段决定您是关注短期努力还是长期波动。 20 个周期的基础及其标准偏差是在平滑序列上计算的，并且上限和下限放置在选定的偏差倍数处。因为这些频段是根据系列自身的可变性构建的，所以当努力变得不稳定时，它们会变宽，而当稳定时，它们会收缩。 为什么乐队很重要 力量指数随交易量变化，因此其原始数据在不同工具之间不具有可比性。这就
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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OBVCD Pro 是一款动量振荡器，将收敛/发散分析应用于 能量潮指标（OBV） 而非价格，并结合自适应波动通道与五状态市场划分——既可在图表上直观读取，也可由 EA 直接读取。 大多数经典震荡指标仅分析价格。 OBVCD Pro 根据累积交易量计算收敛和发散，因此它衡量市场变动背后的参与度，而不仅仅是变动本身。结果被简化为单一制度值，该值对于自由交易者和算法系统同样可用。 它是如何运作的 平衡交易量 (OBV) 根据所选交易量源计算。默认情况下使用逐笔交易量，并在经纪商提供的地方自动应用实际交易量。 快速和慢速移动平均线是在 OBV 系列上计算的（默认为 EMA 12 和 EMA 26）。它们之间的差异形成了 OBVCD 直方图 。一个 信号线 然后根据该直方图进行计算，默认使用 9 周期 SMA。 波动率上限和下限是根据 20 周期标准差和 1.618 偏差乘数计算得出的。这些波段可以应用于信号线或直接应用于直方图。 由于区间基于标准差，因此它们在市场活动活跃期间自动扩大，并​​在市场活动下降时收缩。这允许一组默认设置在非常不同的仪器上保持可用，而不是依赖于固定阈值。 五态动量逻
Currency Strength Oscillator MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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MetaTrader 4 的货币强弱振荡器 绘制八个主要货币历史的相对货币强弱指标。 该货币强弱振荡器绘制了八种主要货币的相对强弱历史图，由 28 主要对。虽然标准货币强弱表可以告诉您目前的情况，但它显示了它们是如何到达那里的——哪种货币一直在走强，哪种货币已经转手，以及排名在哪里易手。 所有八个系列均作为记录的指标缓冲区公开，因此 Expert Advisor 可以直接从 MetaTrader 4 读取货币强度。 分解如何进行 八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币在哪里，符号都是倒置的——下跌 AUDJPY 意味着日元走强，而不是走弱。 每对货币对恰好两种货币有贡献，对其基础货币为正值，对其报价为负值，因此在整个货币对中，这些贡献相互抵消，八种优势之和为零。该指标将其用作内部检查：如果值不平衡，则分解将是错误的。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。 由于计算读取的是货币而不是图表，因此无论指标位于哪个符号上，都会出现相同的八条线。 历史表明快照不能 排名告诉你今天的顺序。历史记录会告诉您
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标将收敛/发散结构——快速移动平均线减去慢速移动平均线，并配以信号线——应用于 由成交量派生的序列 ，而非价格。可选择三种数据源：累积成交量差额、强力指数与能量潮。 结果之上绘制自适应波动率通道，并将每一根已完成的K线归类为五种市场状态之一。该状态以数值缓冲区的形式开放，因此 EA 可以直接读取。 数据源为何重要 标准 MACD 衡量的是价格动量，而这在上方的K线中本就一目了然。这三种数据源衡量的是另一件事：在价格发生该走势的同时，成交量究竟在积累还是在派发。 三者并不可以互相替代。其中一张截图在同一图表上以完全相同的参数同时显示三者，以便并排观察差异。 累积成交量差额 — 带符号成交量的累积值，在每日、每周或每月开始时重新锚定。正是这一锚定使其成为一种交易时段度量，而非全历史度量。 强力指数 — 该K线的价格变动乘以其成交量，再进行平滑。与另外两者属于不同的量。 能量潮 — 带符号成交量的累积值，自历史起点连续累加，不做重置。 累积成交量差额与能量潮共享带符号成交量的累积基础，仅在锚定方式上不同。若将差额的锚定设为连续，两者将产生完全相同的序列，这也是检验两条计算路径是否一致的实
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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OBVCD Pro 是一款动量振荡器，它将收敛/发散分析应用于 On-Balance Volume（OBV，能量潮指标） 而非价格，并结合自适应波动带与五状态市场状态分类器。计算结果既可在图表上直观查看，也可由智能交易系统（Expert Advisor）直接读取。 大多数传统振荡器只分析价格。OBVCD Pro 基于累计成交量计算收敛与发散，因此衡量的是价格变动背后的资金参与程度，而不仅仅是价格本身的变化。最终结果被归纳为单一的市场状态值，人工交易者与程序化交易系统均可直接使用。 工作原理 On-Balance Volume（OBV）根据所选的成交量来源计算。默认使用 Tick 成交量；当经纪商提供真实成交量时，则自动使用真实成交量。 在 OBV 序列上分别计算快速与慢速移动平均线（默认为 EMA 12 与 EMA 26），两者的差值构成 OBVCD 柱状图 。随后在该柱状图上计算一条 信号线 ，默认使用 9 周期 SMA。 上下波动带采用 20 周期标准差与 1.618 偏差系数计算。波动带可以作用于信号线，也可以直接作用于柱状图。 由于波动带基于标准差，因此会在市场活跃时自动扩张、
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标以历史曲线的形式绘制八种主要货币的相对强弱，数据由 28 个主要货币对分解而来。面板告诉您当前的状况，本指标则展示市场如何走到今天：哪种货币一直在走强，哪种已经掉头，以及排名在何处易主。 全部八条序列均以有完整文档的指标缓冲区形式开放，EA 可以直接读取货币强弱数值。 分解原理 八种货币中的每一种都出现在二十八个货币对中的七个里。它的强度就是这七个读数的平均值，并在其作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而非走弱。 每个货币对恰好影响两种货币，对基础货币为正、对报价货币为负，因此在全部二十八个货币对上这些贡献相互抵消，八个强度值之和为零。指标以此作为内部校验：若数值不能相互抵消，则说明分解有误。这也意味着读数是相对的而非绝对的。一种货币并非自身强势，而只是相对于这一组中的其余货币强势。 由于计算读取的是货币而非图表，无论指标挂在哪个品种上，出现的都是同样的八条曲线。 历史曲线能展示而快照无法展示的内容 排名告诉您今天的次序。历史则告诉您这一次序维持了多久、领先者仍在攀升还是已经转向，以及两种货币何时互换了位置。交叉之处就是排名易主之时。 可以关闭单独的货币，
Oscillator Regime Suite
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标将收敛/发散结构——快速移动平均线减去慢速移动平均线，并配以信号线——应用于 由成交量派生的序列 ，而非价格。可选择三种数据源：累积成交量差额、强力指数与能量潮。 结果之上绘制自适应波动率通道，并将每一根已完成的K线归类为五种市场状态之一。该状态以数值缓冲区的形式开放，因此 EA 可以直接读取。 数据源为何重要 标准 MACD 衡量的是价格动量，而这在上方的K线中本就一目了然。这三种数据源衡量的是另一件事：在价格发生该走势的同时，成交量究竟在积累还是在派发。 三者并不可以互相替代。其中一张截图在同一图表上以完全相同的参数同时显示三者，以便并排观察差异。 累积成交量差额 — 带符号成交量的累积值，在每日、每周或每月开始时重新锚定。正是这一锚定使其成为一种交易时段度量，而非全历史度量。 强力指数 — 该K线的价格变动乘以其成交量，再进行平滑。与另外两者属于不同的量。 能量潮 — 带符号成交量的累积值，自历史起点连续累加，不做重置。 累积成交量差额与能量潮共享带符号成交量的累积基础，仅在锚定方式上不同。若将差额的锚定设为连续，两者将产生完全相同的序列，这也是检验两条计算路径是否一致的实
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标在价格图表上绘制两条线：一条跟随市场方向的自适应流向线，以及一条只朝该方向移动、绝不回退的跟踪止损。一个小面板显示其背后的市场状态。 跟踪止损可以用五种不同的方法计算。它们并非同一思路的变体——每一种锚定的对象都不同，在同一张图表上它们经常给出不一致的结论。 流向线 一条自适应均线。当价格来回震荡时它平滑得更重，当价格单向行进时平滑得更轻，因此在行情推进时紧贴价格，又不会在震荡区间里追逐每一次波动。三个参数控制它：测量窗口，以及所允许的最快与最慢平滑程度。 噪声过滤会在价格尚未离开该线足够远时保持它不动。该阈值以 ATR 表示，因而会随品种自动缩放，而不是假定某个固定的点值。 跟踪止损及其五种方法 止损只朝趋势方向推进。它绝不逆趋势移动，也绝不回撤，因此在盘整期间会保持原有水平，而不会向价格靠拢。当价格穿越它时，趋势反转，止损移至另一侧。 摆动枢轴 — 锚定于流向线最近一次的摆动位置，若 ATR 跟踪更贴近则改用后者。属于结构型：它位于市场上一次转向的位置。 ATR 跟踪 — 与流向线保持固定的 ATR 距离，逐根K线棘轮式推进。五者中最平滑的一种，因为它继承了流向线自身的平滑特
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