Currency Strength Oscillator MT4

MetaTrader 4 的货币强弱振荡器

绘制八个主要货币历史的相对货币强弱指标。

该货币强弱振荡器绘制了八种主要货币的相对强弱历史图，由 28 主要对。虽然标准货币强弱表可以告诉您目前的情况，但它显示了它们是如何到达那里的——哪种货币一直在走强，哪种货币已经转手，以及排名在哪里易手。

所有八个系列均作为记录的指标缓冲区公开，因此 Expert Advisor 可以直接从 MetaTrader 4 读取货币强度。

分解如何进行

八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币在哪里，符号都是倒置的——下跌 AUDJPY 意味着日元走强，而不是走弱。

每对货币对恰好两种货币有贡献，对其基础货币为正值，对其报价为负值，因此在整个货币对中，这些贡献相互抵消，八种优势之和为零。该指标将其用作内部检查：如果值不平衡，则分解将是错误的。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。

由于计算读取的是货币而不是图表，因此无论指标位于哪个符号上，都会出现相同的八条线。

历史表明快照不能

排名告诉你今天的顺序。历史记录会告诉您它持续了多长时间，领先者是否仍在攀升或已经转向，以及两种货币何时交换位置。十字路口是排名易手的地方。

可以关闭单个货币，这通常比观看所有八种货币更有用。仅绘制构成图表自身符号的两个符号，可以清楚地了解哪一侧正在驱动它。

测量强度的两种方法

变化率是回顾期间移动的百分比。它在成对之间可以直接比较，因为它是相对的。

与平均值的标准化距离以标准差表达相同的变动，这将波动性截然不同的工具保持在一个尺度上。

在长时间的回顾中，他们的行为有所不同。回顾 200 ，变化率累积了持续的抵消——几种货币在整个窗口内保持在零之上或之下而不跨越零——而标准化指标保持在中心位置。两者都没有错。变化率描述了实际发生的移动；标准化衡量标准描述了它有多么不寻常。短期回顾来看，差异很小。

配对模式

配对模式绘制一条线：一种货币的强度减去另一种货币的强度。它是相同的分解，简化为一种关系，并且适用于任何图表 - CHF 减 JPY 交易时可以观看 EURAUD .

这和价格不一样 CHFJPY 。价格为某一市场报价；这是两种货币之间的差异，每种货币都针对整个矩阵进行衡量。

超越专业

该指标可以在任何图表上运行，而不仅仅是外汇图表。在黄金或指数图表上，货币线仍然描述货币，这通常正是我们想要的——当美元本身在旁边可见时，以美元计价的工具更容易阅读。可以在不同的回顾中附加多个实例，以比较更快和更慢的视图。

请注意此处声明的内容和未声明的内容。黄金不属于 28 -对矩阵并且没有自己的强度值。图表显示的是从外汇矩阵衡量的美元，与黄金价格一起显示。诚实的解读是，美元走弱，而黄金上涨，而不是黄金走强。

从 EA 交易中读取

公开并记录了十个缓冲区。缓冲区顺序是固定的且按字母顺序排列，并且不会随显示切换而改变 — 隐藏货币会将其从图表中删除，但缓冲区会保留其值，因此 EA 不会受到用户显示首选项的影响。

double jpy = iCustom(Symbol(), Period(), "CurrencyStrengthOscillator", 5, 1); // buffer 5 is always JPY, shift 1 is the last closed bar

0 — AUD

— AUD 1 — CAD

— CAD 2 — CHF

— CHF 3 — EUR

— EUR 4 — GBP

— GBP 5 — JPY

— JPY 6 — NZD

— NZD 7 — USD

— USD 8 — 零线

— 零线 9 — 货币对价差，基数减去报价，以货币对模式填充

输入

强度测量 — 变化率，或与平均值的标准化距离

— 变化率，或与平均值的标准化距离 回顾 — 每个读数测量的窗口，以条为单位； 14 默认情况下

— 每个读数测量的窗口，以条为单位； 14 默认情况下 平滑 — 对结果应用移动平均线； 3 默认情况下， 1 不为任何人

— 对结果应用移动平均线； 3 默认情况下， 1 不为任何人 要计算的条形图 — 计算回溯到多远； 500 默认情况下， 0 对于所有可用的历史记录

— 计算回溯到多远； 500 默认情况下， 0 对于所有可用的历史记录 符号后缀 — 自动检测，并且可以手动设置异常代理命名

— 自动检测，并且可以手动设置异常代理命名 显示单对价差 — 切换到配对模式，使用基础货币和报价货币进行比较

— 切换到配对模式，使用基础货币和报价货币进行比较 展示 AUD 通过展示 USD — 每种货币一个开关，默认全部打开，在配对模式下被忽略

截图显示了什么

所有八种货币 GBPUSD 每小时 ——日元脱离整体，而美元和英镑则下跌，价格走势也随之而来。

——日元脱离整体，而美元和英镑则下跌，价格走势也随之而来。 数据窗口 — 针对单个柱的缓冲区，每个缓冲区都由 EA 交易命名和读取。其中八种货币价值之和为 0.001 ，这是在显示舍入的三位小数的往返过程中幸存下来的零和属性。

— 针对单个柱的缓冲区，每个缓冲区都由 EA 交易命名和读取。其中八种货币价值之和为 0.001 ，这是在显示舍入的三位小数的往返过程中幸存下来的零和属性。 USDJPY 每天仅绘制两种货币 ——美元和日元，交叉点与价格的变化一致，没有其他东西可以争夺注意力。

——美元和日元，交叉点与价格的变化一致，没有其他东西可以争夺注意力。 XAUUSD 每小时与美元隔离，两次回顾 — 指标的两个实例位于不同的窗口中，一个较慢，一个较快。首先进行的回顾时间越短，确认时间越长。

— 指标的两个实例位于不同的窗口中，一个较慢，一个较快。首先进行的回顾时间越短，确认时间越长。 配对模式开启 CHFJPY 日常的 — 单行，瑞士法郎减去日元。

— 单行，瑞士法郎减去日元。 输入对话框— 每个设置，均通过 MT4 属性窗口进行。

它绘制了多远的时间

分解需要全部 28 柱形图上的货币对具有任何意义，因此可用深度是其中最短的历史记录，而经纪商持有的次要交叉货币对历史远少于主要货币交叉货币对。如果可用历史记录短于请求的历史记录，则指标会绘制其所能绘制的图，并在专家日志中报告一次限制。

在短时间内，这是看不见的。它在每周和每月上变得可见，其中共同历史可能是几百根柱或更少，并且振荡指标将在价格进一步回落的图表的中途开始。这是极限，不是过错。它是经纪商数据的属性，适用于每种货币强弱工具——大多数根本不会告诉您。

计算默认值的条形图 500 。升高或设置 0 对于所有可用的历史记录，可以提供更长的视图，但代价是新时间范围内的首次加载速度较慢。

计算行为

封闭柱值是最终值。形成的柱线更新直至收盘，并在每次报价时重新计算，而不是在第一次触摸时冻结，因此其价值在收盘时稳定下来，而不是记录柱线开盘时发生的任何价格。

每个条形图都是由所有条形图分解而成 28 成对或根本不成对。每种货币均根据实际贡献的货币对进行平均，而不是假设的七种货币对。从部分集计算出的强度看起来与真实读数完全相同，并且以后无法识别为错误，因此指标不会产生读数。

如果经纪商的历史记录中缺少其中一项的栏 28 货币对，该货币对的最后已知收盘价将被结转，而不是被丢弃的货币对，并且替换情况会在专家日志中报告，其中包含货币对名称和受影响的柱数。 MetaTrader 4 源比 MetaTrader 5 源更频繁地包含此类间隙，因此两个平台在会话边界周围可能存在少量差异。

关于屏幕截图。这些图像是在 MetaTrader 5 中捕获的。MetaTrader 4 构建是一个直接端口，并在每个时间范围内逐个缓冲区进行验证，比较两个终端的柱形图。发现的一个差异是上述的供给缺口处理，并且这是唯一的差异：货币强度振荡器计算的内容在两个平台上是相同的。不同之处在于终端本身——图表渲染和设置对话框的布局。

笔记

在具有十个指标缓冲区的单独窗口中绘制。上面的缓冲区映射是固定的，不会随着显示切换而改变。

全部 28 您的经纪商必须提供主要货币对。该指标报告专家日志中名称缺失的任何内容。

绘制的范围受到最短历史记录的限制 28 对，在每周和每月中可见。该限制在专家日志中报告一次。

可以将多个实例附加到同一图表、不同的回溯或不同的度量。

没有外部依赖。每个值都在指标内计算。它不会调用任何其他指标，因此不会出现失败的情况，也不会与其一起安装任何内容，并且不依赖于标准指标文件夹的状态。

这是什么和不是什么

这是用于技术分析和过滤市场状况的工具。它不是交易系统，不产生买入或卖出信号，不提供投资建议，也不开仓或管理头寸。

它是描述性的而不是预测性的。它衡量八种货币的表现；它不会预测他们下一步会做什么，也不会对其性能做出任何声明。

该开发者提供的更多工具 我构建 MT4 指标和 EA 交易，重点是干净、有记录、无需重绘的代码 - 封闭条逻辑、经过验证的缓冲区，并且不依赖于其他指标。 查看所有已发布的产品 → 对计算、分解或将其与您自己的工具一起使用有疑问吗？给我发私人消息 - 我很乐意回答。

由 MT4/MQL4 开发人员 Narayanan Mohanan 开发和维护。

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