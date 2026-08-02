Oscillator Regime Suite

  • 指标
  • Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan

    我为 MetaTrader 开发测量工具。它们描述市场已经发生了什么，并明确说明每项测量的局限，而不是加以掩饰。
    三十年的生产系统与自动化经验，2020 年转向量化研究。研究工作在 Python 中进行——回测框架、前向验证、对大量候选策略的统计评估——经受住检验的成果才会成为指标或智能交易系统。方法论以证伪为先：在样本外得到验证之前，任何结果都被视为假象。上架的每件工具都载明自身测量的局限，说明读数在何处不再具有意义，并记录两个平台出现分歧之处，而不是悄悄取平均值。
    此处发布的任何产品都不产生交易信号，也都不附带任何业绩宣称。
  • 版本: 1.1
  • 更新: 4 八月 2026
  • 激活: 10

本指标将收敛/发散结构——快速移动平均线减去慢速移动平均线，并配以信号线——应用于由成交量派生的序列，而非价格。可选择三种数据源：累积成交量差额、强力指数与能量潮。

结果之上绘制自适应波动率通道，并将每一根已完成的K线归类为五种市场状态之一。该状态以数值缓冲区的形式开放，因此 EA 可以直接读取。

数据源为何重要

标准 MACD 衡量的是价格动量，而这在上方的K线中本就一目了然。这三种数据源衡量的是另一件事：在价格发生该走势的同时，成交量究竟在积累还是在派发。

三者并不可以互相替代。其中一张截图在同一图表上以完全相同的参数同时显示三者，以便并排观察差异。

  • 累积成交量差额 — 带符号成交量的累积值，在每日、每周或每月开始时重新锚定。正是这一锚定使其成为一种交易时段度量，而非全历史度量。
  • 强力指数 — 该K线的价格变动乘以其成交量，再进行平滑。与另外两者属于不同的量。
  • 能量潮 — 带符号成交量的累积值，自历史起点连续累加，不做重置。

累积成交量差额与能量潮共享带符号成交量的累积基础，仅在锚定方式上不同。若将差额的锚定设为连续，两者将产生完全相同的序列，这也是检验两条计算路径是否一致的实用方法。

五种市场状态

每根已完成的K线依据柱状图相对通道的位置，以及它是否仍在扩张来分类：

  • 强势看涨 — 位于上轨之上且仍在扩张。缓冲区数值 +2
  • 弱势看涨 — 位于上轨之上但势头减弱。缓冲区数值 +1
  • 中性 — 位于通道之内。缓冲区数值 0
  • 弱势看跌 — 位于下轨之下但正在缓和。缓冲区数值 −1
  • 强势看跌 — 位于下轨之下且仍在扩张。缓冲区数值 −2

仅仅突破通道本身，并不能说明该走势背后是否仍有力量。区分一段仍在积聚的走势与一段已开始衰竭的走势，靠的是柱状图的方向，而这正是五种状态所编码的信息。

调节分类的严格程度

通道是围绕移动平均线的标准差，因此在市场活跃时扩张，在活跃度下降时收缩。有两个参数控制状态切换的频率。

通道周期设定窗口长度。将通道应用于信号线决定通道是基于信号线还是基于柱状图本身计算。两张截图展示了其中的差异：在默认设置下，状态会在整段走势中不断切换；而当通道以更长的周期取自柱状图时，柱状图大部分时间都位于通道之内，仅在真正突破时才着色。

两种设置都不存在对错之分，取决于您希望分类追踪每一次波动，还是只标记极端情形。

从 EA 中读取

市场状态偏向位于缓冲区 6，而非缓冲区 5。缓冲区 1 存放柱状图的颜色索引，缓冲区 5 对应一个隐藏绘图，因此数据缓冲区的编号与可见绘图并非连续对应。这一点容易让人出错，所以在此明确说明。

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "OscillatorRegimeSuite"); double bias[]; ArraySetAsSeries(bias, true); CopyBuffer(h, 6, 0, 100, bias); // +2、+1、0、-1 或 -2

  • 0 — 柱状图
  • 1 — 柱状图颜色索引
  • 2 — 信号线
  • 3 — 上轨
  • 4 — 下轨
  • 5 — 绘图占位
  • 6市场状态偏向，面向 EA 的输出

缓冲区 7 与 8 存放快速与慢速移动平均线，供内部使用，不属于对外公开的接口。

其中一张截图展示了数据窗口中单根K线上的这些数值及其标签，旁边是同一图表上的内置 MACD 以作对比。

输入参数

  • 数据源 — 累积成交量差额、强力指数或能量潮
  • 使用的成交量 — 跳动量或真实成交量
  • 差额锚定方式 — 连续、每日、每周或每月；仅对累积成交量差额生效
  • 强力指数平滑 — 周期与方法，仅对强力指数生效；默认为 13 与简单平均
  • 快速与慢速均线 — 各自的周期与方法；默认为 12 与 26，均为指数平均
  • 信号均线 — 周期与方法；默认为 9 与简单平均
  • 启用通道与状态分类 — 关闭后仅保留不带状态的普通收敛/发散振荡器
  • 将通道应用于信号线 — 默认开启；关闭后改为基于柱状图计算
  • 通道周期与标准差倍数 — 默认为 20 与 1.618

截图说明

  • 同一图表上的三种数据源 — 比特币周线，参数完全相同，底部以内置 MACD 作为对照。三条成交量序列彼此不同，也不同于价格动量。
  • 转折处的五种状态 — EURGBP H4，从强势看跌经中性到强势看涨再折返的过程可逐根K线读出。
  • 数据窗口 — 单根K线上全部缓冲区及其标签，其中市场状态偏向读数为 −2.00，旁边是内置 MACD 的两个无标签数值。
  • USDJPY 一小时图上的急速下跌 — 成交量序列已转为负值，而价格 MACD 仍为正值。这是单一品种上的单一时间窗口；关于它能说明与不能说明什么，请参见下文说明。
  • 黄金 M15 配合每日锚定 — 成交量差额在每个交易时段重置，同一图表上还有一个周期慢得多的能量潮实例。
  • 白银 H4 使用 50/200/20US30 日线使用 34/89/13 — 周期均为可调参数，在远离默认值的设置下分类依然成立。
  • 更为严格的配置 — GBPUSD 一小时图，通道以较长周期取自柱状图，多数K线保持中性，仅明显突破时才着色。
  • 锚定提示 — 在日线图上请求每日锚定，而这会导致每根K线都重置。指标会在 Experts 日志中说明，并回退为连续序列。
  • 参数窗口 — 全部设置，背后可见指标本身。

计算行为

已收盘K线的数值为最终值。正在形成的K线在收盘前持续更新，并在每个 tick 上重新计算，而不是在首次触及时即被固定。

累积类数据源以前一根K线的数值为基础逐根推进，因此重新处理正在形成的K线不会重复计入其成交量——这一失误会使累积序列无休止地向上漂移。

在计算所需的历史数据齐备之前，不会绘制任何内容。使用默认周期时该数值为 55 根K线，若延长通道周期或使用强力指数数据源，所需K线数还会增加。指标绝不会用不完整的窗口计算数值，再当作完整结果绘制出来。

若某种锚定在当前周期上无法成立——例如在日线图上使用每日锚定，会导致每根K线都重置——指标会在 Experts 日志中报告，并改用连续序列。指标窗口的名称也会相应变化，因此图表上始终标明实际显示的是哪一种序列。

说明

  • 在独立窗口中绘制，共有九个缓冲区，其中七个已在上文说明。
  • 无论信号线选用何种平均方法，通道始终基于简单移动平均线计算。这符合标准差通道的通行惯例。
  • 真实成交量仅在您的经纪商提供时可用。跳动量为默认选项，在任何情况下均可使用。
  • 可在同一图表上挂载多个实例，使用不同的数据源或不同的周期。
  • 无外部依赖。所有数值均在指标内部计算。它不调用任何其他指标，因此没有可能失效的句柄，无需另行安装任何组件，也不依赖您标准指标文件夹的状态。

本产品是什么，不是什么

这是一款用于技术分析和筛选市场状况的工具。它不是交易系统，不产生买卖信号，不提供投资建议，也不会开仓或管理持仓。

它是描述性的而非预测性的。截图中出现成交量序列先于价格转向的情形，那只是单一品种上的单一时间窗口，之所以选用是因为它具有说明性。这并不能证明该序列领先于价格；要确立这样的结论，需要在大量品种与不同市场环境中进行检验。本产品亦不作任何绩效方面的声明。

该开发者的其他工具

我开发 MT5 指标与 EA，注重代码整洁、文档完整、不重绘——采用收盘K线逻辑、经过验证的缓冲区，且不依赖任何其他指标。

其中两种数据源也已单独免费发布：Anchored Volume Delta with Adaptive BandsForce Index with Adaptive Volatility Bands。二者各自绘制一条序列并带有通道，但不含状态分类，是在购买本指标之前了解这一思路是否适合您的好方法。

如果您只需要能量潮数据源配合五状态分类，OBVCD Pro 正是这样一款单一数据源的指标。

查看全部已发布产品 →

对计算方法、缓冲区，或在您自己的 EA 中使用本指标有疑问？欢迎给我发私信，我很乐意解答。

由 MT5/MQL5 开发者 Narayanan Mohanan 开发并维护。

如您发现本页译文有误，欢迎与我联系，我会及时更正。

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4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker MT5 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者自定义交易时段。ORB Seeker MT5 会自动适应您选择的交易时段，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker MT5 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 累积成交量差值（Cumulative Volume Delta，CVD） —— 即每根 K 线成交量按其收盘方向累加后的运行总和 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。它回答了一个仅靠价格无法回答的问题：这波行情是由市场参与度推动的，还是仅仅在惯性漂移？ 累积总和会在您选择的 锚定周期（anchor） 重新开始 —— 每日、每周或每月 —— 因此读数始终相对于当前交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于五分钟的外汇图表，也适用于日线级别的股票图表；它也正是本指标区别于普通累积成交量线的地方，后者只会从您的历史数据碰巧开始的位置一直累加下去。 工作原理 每根 K 线将自身成交量计入运行总和：收盘价高于前一根收盘价时累加，低于时扣减，收盘价持平时保持不变。默认使用跳动量。也可以选择真实成交量；若经纪商未提供，该K线将回退为跳动量。 随后在该累积序列上计算 20 周期的基准线及其标准差，上下通道则按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的波动性构建，因此在参与度变得剧烈时自动扩张、在趋于平静时收缩 —— 无需为每个品种重新调整固定阈
FREE
MTF Currency Strength Panel MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 4 多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。 这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。 单独对对进行排名是有误导性的。当单一货币移动时，包含该货币的每对货币都会随之移动，因此货币对排名的顶部通常是重复七次的同一种货币。该面板通过将整个矩阵分解为单独的货币强度，将驱动因素与重复因素分开。 分解如何进行 八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币是什么，符号都是倒置的——澳元兑日元下跌意味着日元走强，而不是走弱。 每对货币对两种货币都有贡献——对其基础货币为正值，对其报价为负值——因此在全部 28 种货币中，这些贡献相互抵消，八种货币的优势之和为零。专家组将其用作内部检查：如果数值不平衡，分解就会错误。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。 实际效果是八个干净的数字取代了二十八个
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Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 累积成交量差（CVD） ——将每根K线的成交量按其收盘方向赋予正负后累加得到的滚动总和——并置于自适应标准差通道之中。它回答了单看价格无法回答的问题：这波行情是由参与度推动的，还是只是在漂移？ 累积总和会在您选择的 锚定点 重新开始——按日、按周或按月——因此读数始终相对于当前的交易日、当周或当月，而不是相对于图表历史的起点。正是这一个设置，使同一个指标既适用于一分钟的外汇图表，也适用于日线的指数图表；也正是它，把本指标与那种只会从您历史数据碰巧开始之处不断累加的普通累积成交量线区分开来。 工作原理 每根K线将其成交量计入累积总和：收盘高于前一根收盘时相加，低于时相减，收平时不变。 随后在该累积序列上计算20周期的中轨及其标准差，上下轨则置于标准差的指定倍数处。由于通道由序列自身的波动性构建，参与度剧烈时通道变宽，趋于平稳时收窄——无需为每个品种重新调整固定阈值。 当累积总和到达锚定边界时会归零并重新开始。在图表上这表现为线条的一次干净重启，通道随即围绕新的周期重新成形。 通道说明什么 越出通道意味着相对于该品种近期的表现，成交量流向已变得统计意义上不寻常；回到通道内则意味
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Force Index with Adaptive Volatility Bands
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标绘制 力度指数（Force Index） —— 即每根 K 线的价格变动乘以其成交量 —— 并将其置于自适应的标准差通道之中。价格本身只能告诉您市场移动了，而力度指数告诉您推动这次移动付出了多大的力气。 成交量稀薄下的大幅价格变动，与成交量沉重下的小幅变动，是截然不同的两件事，即便 K 线看起来相似。力度指数把两者合并为一个数值来加以区分，而通道则将这个数值放入该品种自身近期表现的背景中。 工作原理 对每根 K 线而言，原始力度指数等于当前收盘价与前一根收盘价之差，再乘以该 K 线的成交量。收盘走高时为正值，走低时为负值，其大小则随成交量而缩放。默认使用 Tick 成交量；当经纪商提供真实成交量时会自动采用。 随后，该原始序列会按您选择的周期与均线算法进行平滑处理。平滑在这里十分关键：未经平滑的力度指数噪声极大，而您所选的周期决定了您观察的是短期力度，还是一段长得多的波动。 接着在平滑后的序列上计算 20 周期基准线及其标准差，上下通道按所选的标准差倍数绘制。由于通道由序列自身的变动性构建，因此在力度变得不稳定时扩张，在其趋于平稳时收缩。 通道为何重要 力度指数随成交量缩放，因此
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Multi Timeframe Currency Strength Panel
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
MTF Currency Strength Panel for MetaTrader 5 多时间框架货币强度指标：全部 28 个主要货币对集中显示在一张图表上。 这款货币强度面板显示八大货币当前的相对位置，以及 28 个主要货币对在九个时间框架（M1 至 MN1）上的走势。两组读数同处一张图表，并按计时器刷新。 单纯对货币对进行排名容易产生误导。当某一种货币出现波动时，所有包含它的货币对都会随之波动，因此排名的顶端往往是同一种货币重复出现七次。本面板将整个矩阵分解为各货币自身的强弱，从而把真正的驱动因素与重复项区分开来。 分解的原理 八种货币中的每一种都出现在 28 个货币对中的 7 个之中。它的强弱是这 7 个读数的平均值，并在该货币作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而不是走弱。 每个货币对恰好影响两种货币：对基础货币为正、对报价货币为负。因此在完整的 28 个货币对中，这些贡献相互抵消，八个强弱值之和为零。面板将此作为内部校验：如果这些数值无法相互平衡，说明分解出了问题。这同时意味着，读数是彼此相对的，而非绝对的。一种货币本身并不"强"，它只是相对于这一组
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Force Index with Adaptive Volatility Bands MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
该指标绘制了 力指数 — 每个条形的价格变化乘以其交易量 — 在自适应标准偏差带内。仅价格可以告诉您市场的变化，而力量指数则可以告诉您为推动市场变化付出了多少努力。 即使蜡烛看起来很相似，成交量较小时价格的大变化和成交量大时价格的小变化是非常不同的事件。力指数通过将两者合并为一个读数来将它们分开，并且乐队将该读数置于仪器自身最近行为的背景下。 它是如何运作的 对于每个柱，原始力量指数是当前收盘价与前一收盘价之间的差值乘以该柱的交易量。当柱线收盘走高时为正值，当收盘走低时为负值，并根据交易量进行调整。默认使用报价量；实际交易量在经纪商提供的地方自动应用。 然后使用您选择的平均方法在选定的时间段内对该原始序列进行平滑处理。平滑在这里很重要：未平滑的力量指数非常嘈杂，您选择的时间段决定您是关注短期努力还是长期波动。 20 个周期的基础及其标准偏差是在平滑序列上计算的，并且上限和下限放置在选定的偏差倍数处。因为这些频段是根据系列自身的可变性构建的，所以当努力变得不稳定时，它们会变宽，而当稳定时，它们会收缩。 为什么乐队很重要 力量指数随交易量变化，因此其原始数据在不同工具之间不具有可比性。这就
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OBVCD Pro MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
OBVCD Pro 是一款动量振荡器，将收敛/发散分析应用于 能量潮指标（OBV） 而非价格，并结合自适应波动通道与五状态市场划分——既可在图表上直观读取，也可由 EA 直接读取。 大多数经典震荡指标仅分析价格。 OBVCD Pro 根据累积交易量计算收敛和发散，因此它衡量市场变动背后的参与度，而不仅仅是变动本身。结果被简化为单一制度值，该值对于自由交易者和算法系统同样可用。 它是如何运作的 平衡交易量 (OBV) 根据所选交易量源计算。默认情况下使用逐笔交易量，并在经纪商提供的地方自动应用实际交易量。 快速和慢速移动平均线是在 OBV 系列上计算的（默认为 EMA 12 和 EMA 26）。它们之间的差异形成了 OBVCD 直方图 。一个 信号线 然后根据该直方图进行计算，默认使用 9 周期 SMA。 波动率上限和下限是根据 20 周期标准差和 1.618 偏差乘数计算得出的。这些波段可以应用于信号线或直接应用于直方图。 由于区间基于标准差，因此它们在市场活动活跃期间自动扩大，并​​在市场活动下降时收缩。这允许一组默认设置在非常不同的仪器上保持可用，而不是依赖于固定阈值。 五态动量逻
Currency Strength Oscillator MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
MetaTrader 4 的货币强弱振荡器 绘制八个主要货币历史的相对货币强弱指标。 该货币强弱振荡器绘制了八种主要货币的相对强弱历史图，由 28 主要对。虽然标准货币强弱表可以告诉您目前的情况，但它显示了它们是如何到达那里的——哪种货币一直在走强，哪种货币已经转手，以及排名在哪里易手。 所有八个系列均作为记录的指标缓冲区公开，因此 Expert Advisor 可以直接从 MetaTrader 4 读取货币强度。 分解如何进行 八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币在哪里，符号都是倒置的——下跌 AUDJPY 意味着日元走强，而不是走弱。 每对货币对恰好两种货币有贡献，对其基础货币为正值，对其报价为负值，因此在整个货币对中，这些贡献相互抵消，八种优势之和为零。该指标将其用作内部检查：如果值不平衡，则分解将是错误的。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。 由于计算读取的是货币而不是图表，因此无论指标位于哪个符号上，都会出现相同的八条线。 历史表明快照不能 排名告诉你今天的顺序。历史记录会告诉您
Oscillator Regime Suite MT4
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
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本指标将收敛/发散结构——快速移动平均线减去慢速移动平均线，并配以信号线——应用于 由成交量派生的序列 ，而非价格。可选择三种数据源：累积成交量差额、强力指数与能量潮。 结果之上绘制自适应波动率通道，并将每一根已完成的K线归类为五种市场状态之一。该状态以数值缓冲区的形式开放，因此 EA 可以直接读取。 数据源为何重要 标准 MACD 衡量的是价格动量，而这在上方的K线中本就一目了然。这三种数据源衡量的是另一件事：在价格发生该走势的同时，成交量究竟在积累还是在派发。 三者并不可以互相替代。其中一张截图在同一图表上以完全相同的参数同时显示三者，以便并排观察差异。 累积成交量差额 — 带符号成交量的累积值，在每日、每周或每月开始时重新锚定。正是这一锚定使其成为一种交易时段度量，而非全历史度量。 强力指数 — 该K线的价格变动乘以其成交量，再进行平滑。与另外两者属于不同的量。 能量潮 — 带符号成交量的累积值，自历史起点连续累加，不做重置。 累积成交量差额与能量潮共享带符号成交量的累积基础，仅在锚定方式上不同。若将差额的锚定设为连续，两者将产生完全相同的序列，这也是检验两条计算路径是否一致的实
OBVCD Pro
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
OBVCD Pro 是一款动量振荡器，它将收敛/发散分析应用于 On-Balance Volume（OBV，能量潮指标） 而非价格，并结合自适应波动带与五状态市场状态分类器。计算结果既可在图表上直观查看，也可由智能交易系统（Expert Advisor）直接读取。 大多数传统振荡器只分析价格。OBVCD Pro 基于累计成交量计算收敛与发散，因此衡量的是价格变动背后的资金参与程度，而不仅仅是价格本身的变化。最终结果被归纳为单一的市场状态值，人工交易者与程序化交易系统均可直接使用。 工作原理 On-Balance Volume（OBV）根据所选的成交量来源计算。默认使用 Tick 成交量；当经纪商提供真实成交量时，则自动使用真实成交量。 在 OBV 序列上分别计算快速与慢速移动平均线（默认为 EMA 12 与 EMA 26），两者的差值构成 OBVCD 柱状图 。随后在该柱状图上计算一条 信号线 ，默认使用 9 周期 SMA。 上下波动带采用 20 周期标准差与 1.618 偏差系数计算。波动带可以作用于信号线，也可以直接作用于柱状图。 由于波动带基于标准差，因此会在市场活跃时自动扩张、
Currency Strength Oscillator MT5
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标以历史曲线的形式绘制八种主要货币的相对强弱，数据由 28 个主要货币对分解而来。面板告诉您当前的状况，本指标则展示市场如何走到今天：哪种货币一直在走强，哪种已经掉头，以及排名在何处易主。 全部八条序列均以有完整文档的指标缓冲区形式开放，EA 可以直接读取货币强弱数值。 分解原理 八种货币中的每一种都出现在二十八个货币对中的七个里。它的强度就是这七个读数的平均值，并在其作为报价货币时反转符号——AUDJPY 下跌意味着日元走强，而非走弱。 每个货币对恰好影响两种货币，对基础货币为正、对报价货币为负，因此在全部二十八个货币对上这些贡献相互抵消，八个强度值之和为零。指标以此作为内部校验：若数值不能相互抵消，则说明分解有误。这也意味着读数是相对的而非绝对的。一种货币并非自身强势，而只是相对于这一组中的其余货币强势。 由于计算读取的是货币而非图表，无论指标挂在哪个品种上，出现的都是同样的八条曲线。 历史曲线能展示而快照无法展示的内容 排名告诉您今天的次序。历史则告诉您这一次序维持了多久、领先者仍在攀升还是已经转向，以及两种货币何时互换了位置。交叉之处就是排名易主之时。 可以关闭单独的货币，
Structure Flow and Trailing Stop
Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan
指标
本指标在价格图表上绘制两条线：一条跟随市场方向的自适应流向线，以及一条只朝该方向移动、绝不回退的跟踪止损。一个小面板显示其背后的市场状态。 跟踪止损可以用五种不同的方法计算。它们并非同一思路的变体——每一种锚定的对象都不同，在同一张图表上它们经常给出不一致的结论。 流向线 一条自适应均线。当价格来回震荡时它平滑得更重，当价格单向行进时平滑得更轻，因此在行情推进时紧贴价格，又不会在震荡区间里追逐每一次波动。三个参数控制它：测量窗口，以及所允许的最快与最慢平滑程度。 噪声过滤会在价格尚未离开该线足够远时保持它不动。该阈值以 ATR 表示，因而会随品种自动缩放，而不是假定某个固定的点值。 跟踪止损及其五种方法 止损只朝趋势方向推进。它绝不逆趋势移动，也绝不回撤，因此在盘整期间会保持原有水平，而不会向价格靠拢。当价格穿越它时，趋势反转，止损移至另一侧。 摆动枢轴 — 锚定于流向线最近一次的摆动位置，若 ATR 跟踪更贴近则改用后者。属于结构型：它位于市场上一次转向的位置。 ATR 跟踪 — 与流向线保持固定的 ATR 距离，逐根K线棘轮式推进。五者中最平滑的一种，因为它继承了流向线自身的平滑特
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