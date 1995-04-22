Scalping Gold Pro
- 专家
-
Antonio Simon Del Vecchio
- 版本: 1.20
- 更新: 6 八月 2026
- 激活: 5
Scalping Gold Pro — MetaTrader 5 黄金多策略自动交易系统
多种自动化策略。独立持仓组合（Basket）管理。可配置的净值保护。
Scalping Gold Pro 是一款专门针对黄金 (XAUUSD) 开发的全自动 EA 交易系统。它结合了在不同交易时段运行的多项策略，能够在各种价格条件下识别并管理短期交易机会。
价格即将上涨。
当前价格是您能看到的最低价格。下一次价格调整越来越近了。
核心特点
- 专为黄金 (XAUUSD) 研发
- 八种独立的交易策略
- 自动买入与卖出操作
- 基于时间与价格距离的入场系统
- 基于市场波动的可配置激活过滤器
- 每个策略持仓组合（Basket）享有独立的止盈目标
- 可选的全局净值目标，用于完成完整交易循环
- 固定手数、基于余额手数或自动手数计算
- 五种可选的自动风险等级
- 最大点差与滑点控制
- 最大总持仓数量限制
- 交易日与日历过滤器
- 紧急回撤保护
- 最低保证金水平保护
- 兼容对冲（Hedging）与单向（Netting）账户
- 专业、可滚动且可折叠的图表面板
- 适用于 MetaTrader 5 的全自动运行
单一 EA 中的多策略组合
Scalping Gold Pro 不依赖单一入场系统，而是融合了多种专业策略。每项策略都拥有独立的交易方向、运行时间、入场方式、最大持仓数以及持仓组合止盈目标。
这种结构能够将 EA 的交易活动分散到不同的市场时段和价格形态中，实现对每项策略的独立管理。
策略运行原理
EA 在激活每项策略前会分析 M1 时间框架上的近期价格走势和波动范围。根据配置，策略可能需要先前的看涨趋势、看跌趋势，或者独立于先前的方向运行。
激活后，策略将通过以下两种通用方式之一建立持仓：
- 周期性入场：在预设的交易时段内，按可配置的时间间隔建立持仓。
- 距离入场：当价格达到与上一笔入场设定的距离时，建立加仓。
内部规则、交易时间及策略组合均专为黄金交易打造，全自动运行，无需手动确认。
持仓组合管理与净值循环
- 每项策略均将其持仓作为独立组合（Basket）进行管理
- 组合止盈目标会根据每项策略开启的总手数自动调整
- 盈利的持仓组合将独立平仓
- 可选的全局净值目标可在整个循环达到目标时平仓 EA 的所有持仓
- 最大持仓数量可进行全局及单项策略的独立限制
- 可暂停新入场，而不影响现有持仓的管理
持仓保护的重要说明
本策略不对单笔持仓设置固定的独立止损。订单通过组合止盈目标、可选的全局净值目标以及可配置的账户保护机制进行统一管理。
由于 EA 可能会建立多笔持仓，因此选择的手数、最大持仓数、账户杠杆以及经纪商交易条件对风险有显著影响。
手数计算方式
- 固定手数：每次入场均使用设定的交易量
- 按余额计算：根据账户余额自动计算交易量
- 自动手数：结合余额计算与选定的风险等级
- 最大手数：限制 EA 计算出的最大交易量
订单与账户保护
- 开仓前允许的最大点差限制
- 最大允许订单滑点
- 允许新开仓所需的最低保证金水平
- 可选的紧急净值回撤限制
- 达到紧急限制时可选择阻止新开仓或平仓 EA 的所有持仓
- 自动验证交易品种的市场及交易时段是否开放
- 保护机制，防止在 Netting 账户上与其他系统的持仓相混淆
日历过滤器
- 周一至周五每日独立开关
- 每月第一个周五的可选过滤器
- 周五收盘前阻止新开仓的可选功能
- 年终休市期间阻止交易的可选功能
图表上的专业控制面板
内置控制面板实时显示 EA、交易账户及当前净值循环的详细信息。
- 账户余额与净值
- 浮动盈亏
- 当前净值回撤
- 保证金水平
- 每日及每周交易结果
- 净值循环目标与进度
- 市场、时段及点差状态
- EA 自动交易状态
- 当前持仓状态
- EA 版本号与 Magic Number
- 支持滚动、折叠与隐藏的交互界面
推荐配置
- 交易品种： 黄金 (XAUUSD)
- 时间框架： 任意图表时间框架；EA 内部使用 M1 数据进行市场分析
- 交易平台： MetaTrader 5
- 账户类型： 推荐使用对冲（Hedging）账户；同时兼容单向（Netting）账户
- 交易条件： 低点差与稳定的执行速度
- 运行环境： 建议使用稳定的 VPS 以保持 EA 24/5 连续运行
新手入门步骤
- 将 Scalping Gold Pro 挂载到 XAUUSD 图表上
- 在 MetaTrader 5 中开启“算法交易”
- 检查手数计算方式及最大手数设置
- 核对最大持仓数及账户保护选项
- 根据您经纪商的 XAUUSD 规格测试 EA
- 在实盘交易前先使用模拟账户进行测试
- 在稳定的 VPS 上保持 MetaTrader 5 持续运行
以当前优惠价获取 SCALPING GOLD PRO
在下一次计划涨价前，体验完整的多策略交易系统。
重要风险提示
交易涉及风险。Scalping Gold Pro 可能会建立多笔持仓，且不对单笔订单设置固定独立止损。市场波动、累计持仓暴露、点差扩大、手续费、隔夜利息、滑点、杠杆率以及经纪商执行条件均可能对交易结果产生重大影响。历史回测和过往业绩不代表未来表现。在使用真实资金交易前，请务必在模拟账户中进行测试，并根据您的账户余额和风险承受能力选择合适的交易量。