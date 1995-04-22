Scalping Gold Pro

  • 专家
  • Antonio Simon Del Vecchio
    Antonio Simon Del Vecchio

    Antonio Simon Del Vecchio

    4.7 (155)
    我是谁
    系统工程师，MetaTrader 5 专家顾问（EA）的开发者。专注于自动化交易系统的设计、建模和优化。
    我提供什么
    1. 适用于 MT5 的即用型交易顾问，涵盖多种交易方法
    2. 各交易品种的可直接使用的 set 文件
    3. 策略测试器中的优化指南
    4. 技术支持和配置建议
    市场与策略
    • 外汇、合成指数、BTC、黄金及其他工具
    • 基于趋势、反趋势、网格、机器学习、人工智能和概率模型的策略
    主要产品
    • Scalper Deriv
    • Money Mind BTC
    6 产品 12 主题 184 评论
  • 版本: 1.20
  • 更新: 6 八月 2026
  • 激活: 5

Scalping Gold Pro — MetaTrader 5 黄金多策略自动交易系统

多种自动化策略。独立持仓组合（Basket）管理。可配置的净值保护。

Scalping Gold Pro 是一款专门针对黄金 (XAUUSD) 开发的全自动 EA 交易系统。它结合了在不同交易时段运行的多项策略，能够在各种价格条件下识别并管理短期交易机会。

价格即将上涨。
当前价格是您能看到的最低价格。下一次价格调整越来越近了。

核心特点

  • 专为黄金 (XAUUSD) 研发
  • 八种独立的交易策略
  • 自动买入与卖出操作
  • 基于时间与价格距离的入场系统
  • 基于市场波动的可配置激活过滤器
  • 每个策略持仓组合（Basket）享有独立的止盈目标
  • 可选的全局净值目标，用于完成完整交易循环
  • 固定手数、基于余额手数或自动手数计算
  • 五种可选的自动风险等级
  • 最大点差与滑点控制
  • 最大总持仓数量限制
  • 交易日与日历过滤器
  • 紧急回撤保护
  • 最低保证金水平保护
  • 兼容对冲（Hedging）与单向（Netting）账户
  • 专业、可滚动且可折叠的图表面板
  • 适用于 MetaTrader 5 的全自动运行

单一 EA 中的多策略组合

Scalping Gold Pro 不依赖单一入场系统，而是融合了多种专业策略。每项策略都拥有独立的交易方向、运行时间、入场方式、最大持仓数以及持仓组合止盈目标。

这种结构能够将 EA 的交易活动分散到不同的市场时段和价格形态中，实现对每项策略的独立管理。

策略运行原理

EA 在激活每项策略前会分析 M1 时间框架上的近期价格走势和波动范围。根据配置，策略可能需要先前的看涨趋势、看跌趋势，或者独立于先前的方向运行。

激活后，策略将通过以下两种通用方式之一建立持仓：

  • 周期性入场：在预设的交易时段内，按可配置的时间间隔建立持仓。
  • 距离入场：当价格达到与上一笔入场设定的距离时，建立加仓。

内部规则、交易时间及策略组合均专为黄金交易打造，全自动运行，无需手动确认。

持仓组合管理与净值循环

  • 每项策略均将其持仓作为独立组合（Basket）进行管理
  • 组合止盈目标会根据每项策略开启的总手数自动调整
  • 盈利的持仓组合将独立平仓
  • 可选的全局净值目标可在整个循环达到目标时平仓 EA 的所有持仓
  • 最大持仓数量可进行全局及单项策略的独立限制
  • 可暂停新入场，而不影响现有持仓的管理

持仓保护的重要说明

本策略不对单笔持仓设置固定的独立止损。订单通过组合止盈目标、可选的全局净值目标以及可配置的账户保护机制进行统一管理。

由于 EA 可能会建立多笔持仓，因此选择的手数、最大持仓数、账户杠杆以及经纪商交易条件对风险有显著影响。

手数计算方式

  • 固定手数：每次入场均使用设定的交易量
  • 按余额计算：根据账户余额自动计算交易量
  • 自动手数：结合余额计算与选定的风险等级
  • 最大手数：限制 EA 计算出的最大交易量

订单与账户保护

  • 开仓前允许的最大点差限制
  • 最大允许订单滑点
  • 允许新开仓所需的最低保证金水平
  • 可选的紧急净值回撤限制
  • 达到紧急限制时可选择阻止新开仓或平仓 EA 的所有持仓
  • 自动验证交易品种的市场及交易时段是否开放
  • 保护机制，防止在 Netting 账户上与其他系统的持仓相混淆

日历过滤器

  • 周一至周五每日独立开关
  • 每月第一个周五的可选过滤器
  • 周五收盘前阻止新开仓的可选功能
  • 年终休市期间阻止交易的可选功能

图表上的专业控制面板

内置控制面板实时显示 EA、交易账户及当前净值循环的详细信息。

  • 账户余额与净值
  • 浮动盈亏
  • 当前净值回撤
  • 保证金水平
  • 每日及每周交易结果
  • 净值循环目标与进度
  • 市场、时段及点差状态
  • EA 自动交易状态
  • 当前持仓状态
  • EA 版本号与 Magic Number
  • 支持滚动、折叠与隐藏的交互界面

推荐配置

  • 交易品种： 黄金 (XAUUSD)
  • 时间框架： 任意图表时间框架；EA 内部使用 M1 数据进行市场分析
  • 交易平台： MetaTrader 5
  • 账户类型： 推荐使用对冲（Hedging）账户；同时兼容单向（Netting）账户
  • 交易条件： 低点差与稳定的执行速度
  • 运行环境： 建议使用稳定的 VPS 以保持 EA 24/5 连续运行

新手入门步骤

  • Scalping Gold Pro 挂载到 XAUUSD 图表上
  • 在 MetaTrader 5 中开启“算法交易”
  • 检查手数计算方式及最大手数设置
  • 核对最大持仓数及账户保护选项
  • 根据您经纪商的 XAUUSD 规格测试 EA
  • 在实盘交易前先使用模拟账户进行测试
  • 在稳定的 VPS 上保持 MetaTrader 5 持续运行

以当前优惠价获取 SCALPING GOLD PRO
在下一次计划涨价前，体验完整的多策略交易系统。

重要风险提示

交易涉及风险。Scalping Gold Pro 可能会建立多笔持仓，且不对单笔订单设置固定独立止损。市场波动、累计持仓暴露、点差扩大、手续费、隔夜利息、滑点、杠杆率以及经纪商执行条件均可能对交易结果产生重大影响。历史回测和过往业绩不代表未来表现。在使用真实资金交易前，请务必在模拟账户中进行测试，并根据您的账户余额和风险承受能力选择合适的交易量。

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重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
作者的更多信息
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.78 (23)
专家
Scalper Deriv 是一款适用于 MetaTrader 5 的剥头皮交易 EA 和自动交易机器人 ，支持外汇、比特币（BTCUSD）、黄金（XAUUSD）、传统指数以及 Deriv 合成指数（如 Volatility Index、Boom、Crash 和 Step Index）。 不仅仅是一款 EA：Scalper Deriv 包含一个按交易品种和风险级别分类整理的 set 文件系统。 与其将通用配置应用于所有市场，Scalper Deriv 针对每个交易工具的特点准备了相应的参数。这为您评估 EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、比特币、BTCUSD、US30、USTEC、波动率指数及 Deriv 合成指数提供了一个实用的起点。 选择市场，加载相应的 set 文件，并在 MetaTrader 5 中测试该 EA。 使用 Scalper Deriv 您能获得什么？ 适用于 MetaTrader 5 的全自动 EA。 按交易品种准备好的 set 文件。 低风险、中风险和高风险配置。 自动手数管理。 最大可接受亏损控制。 自动盈利周期管理。 调整机器人行为的灵活参数。 购买后
XAU Cipher
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
专家
专为黄金 (XAUUSD) 设计 Set 文件和更新 ：我定期在官方频道发布针对不同风险偏好（低、中、高）的优化配置。 MQL5 官方频道 Telegram Set 文件频道 完整用户指南 ： 阅读完整使用指南 随着产品在市场上获得认可，当前价格可能会上涨。 问题往往不在于入场……而在于入场后的管理。 大多数交易者的失败并非因为入场点不好，而是因为回撤失控、仓位管理缺乏结构，以及决策受情绪左右。 XAU Cipher 的设计初衷是管理整个交易周期：入场、加仓和出场。 XAU CIPHER 是什么 XAU Cipher 不是一个简单的基于信号的 EA，也不是一个仅依赖完美市场条件来刷回测数据的系统。 它是一个专为黄金设计的 基于周期的执行引擎 ，专注于结构化入场、受控的仓位管理和协调的全局出场。 XAU CIPHER 的功能及重要性 1) 基于语境的入场，而非随机触发 XAU Cipher 会等待特定条件：价格扩张、拒绝和恢复后再入场。 它不捕捉噪音，而是寻找市场显示出枯竭或结构迹象的区域。 2) 适应市场行为 系统使用价格波动的动态参考，以更好地解读当前的波动性。 这有助于避
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
专家
可直接使用的配置： EURUSD、GBPUSD、SP500、XAUUSD、Volatility 10 Index、Volatility 75 Index、Boom 1000 Index，... 新的设置文件会持续在我的频道中发布 ： MT5 Set Files 价格即将上涨。 掌控波动性，使用 Grid Volatility！ Grid Volatility 是一个高级智能交易系统，结合了网格策略和冲动蜡烛检测，用于波动性市场的交易。它经过优化，旨在通过自动管理仓位大小来最大化利润并最小化风险。 在这里发现更多智能交易系统： 查看所有 EA 主要优势 - 针对波动市场的优化： 通过可靠的网格策略利用市场波动。 - 自动仓位大小调整（可选）： 根据账户余额自动调整仓位大小（如果启用此功能）。 - 动态风险控制： 实施基于余额百分比的通用止损风险管理策略。 - 仓位类型选择： 可以选择只开买单、只开卖单或同时开两种仓位。 - 三种仓位大小策略： 可选择三种策略来调整仓位大小，适合保守和激进交易者。 - 冲动蜡烛检测： 基于冲动蜡烛分析识别最强的交易机会。 技术特点 - 仓位管理：EA 根
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
专家
Grid Deriv 默认配置用于 XAUUSD（黄金）。安装后即可使用。 其他配置： 可用于 Forex、Synthetic Indices、Cryptos，以及后续逐步增加的新市场，并按 Low、Medium 和 High 风险级别进行组织。 请私信我 ，以获得按市场、资产和风险级别整理的配置访问权限。 Grid Deriv：一款用于自动交易周期的 EA，基于极端区域入场，并通过全局利润目标进行平仓。 Grid Deriv 专为希望获得实用、有序、易于配置解决方案的交易者而设计，无需从零开始构建策略。该 EA 默认已为 XAUUSD（黄金）准备好，也可以配合其他市场的附加配置使用，例如 Forex、Synthetic Indices 和 Cryptos。 系统逻辑基于检测价格偏离正常范围的区域，并开启 grid 类型的交易周期。其目标不是单独关闭每一笔交易，而是将一组持仓作为完整周期进行管理，并根据所使用的配置寻求全局盈利平仓。 什么是 set files？ Set files 是 MetaTrader 5 的配置文件。它们可以为特定市场、资产和风险类型自动加载 EA 参数。 用
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
实用工具
介绍 Stop Guardian：通过移动止损和利润关闭提升您的风险管理。 Stop Guardian 是一个旨在优化您交易策略中风险管理的智能交易系统 (EA)，结合了移动止损和基于利润的自动平仓系统。 主要功能 自动风险管理 ：通过移动止损自动调整持仓，保护利润并减少损失。 可定制设置 ：允许您根据策略调整移动止损参数（移动启动和移动步幅）。 自动平仓 ：一个名为 *Profit To Close All Positions* 的参数可以让EA在账户总利润达到设定值时自动平掉所有持仓。该功能确保您的利润得到保障。 交易识别 ：使用一个魔术号（Magic）来管理和调整特定交易。 可定制参数 魔术号（Magic） ：这个数字标识EA将要管理的仓位。您必须为想让 Stop Guardian 控制的交易分配相同的魔术号。注意：对于手动开立的仓位，魔术号为0。确保将该值设为0，以便EA管理您的手动交易。 移动启动 ：定义移动止损开始激活的利润水平（以点数计算）。例如，如果设为100，当交易达到100点利润时，移动止损将会启动。 移动步幅 ：设置移动止损激活后跟随价格的距离（
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