TerminalBridge Trade Copier

TerminalBridge Trade Copier 是一款本地 MetaTrader 5 仓位跟单工具，用于在同一台 Windows 电脑或 VPS 上运行的两个 MT5 终端之间同步交易操作。

一个终端设置为 MASTER，负责监控并发布仓位变化；另一个终端设置为 SLAVE，通过 MetaTrader 公共文件夹接收和处理事件。MASTER 和 SLAVE 两种角色包含在同一个 EX5 文件中。

主要功能

本地 MT5 到 MT5 仓位跟单

单一 EX5 文件内可选择 MASTER 或 SLAVE 角色

支持复制手动开立的仓位

支持复制由 EA、脚本和交易面板开立的仓位

监控 MASTER 账户中的仓位，不以 Magic Number 或注释作为排除条件

同步 OPEN 开仓事件

同步止损和止盈修改

同步部分平仓

同步全部平仓

固定 1:1 手数比例

单笔最大交易量保护

最大点差和价格偏差控制

信号有效期检查

可选 MASTER 与 SLAVE 品种后缀映射

自动检测账户持仓模式

心跳连接状态监控

持久化仓位映射

终端重启恢复与重复执行保护

图表内 MASTER 和 SLAVE 状态面板

工作方式

MASTER 终端监控当前仓位并发布仓位生命周期事件。SLAVE 在执行相应操作之前，会检查发布者身份、Link ID、事件顺序以及已配置的安全参数。

支持的仓位事件包括：

OPEN

SLTP_MODIFY

PARTIAL_CLOSE

FULL_CLOSE

已处理的操作会记录在本地持久化存储中。EA 或终端重新启动后，产品会先恢复映射状态，并识别已经处理的事件，以降低相同事件被重复执行的风险。

来源仓位策略

MASTER 角色监控来源账户中的所有仓位。仓位可以由手动交易、其他 EA、脚本、交易面板、MetaTrader 手机端或网页端建立。

Magic Number 和仓位注释会保留作为诊断信息，但不会用于排除来源仓位。

使用要求

MetaTrader 5

两个 MT5 终端运行在同一台 Windows 电脑或 VPS 上

两个终端使用相同的 Windows 用户运行

两个终端能够访问同一个 MetaTrader 公共文件夹

SLAVE 终端已启用自动交易

MASTER 和 SLAVE 使用相同的 Link ID

在 SLAVE 参数中填写正确的 MASTER 账户登录号

当前版本通过本地 MetaTrader 公共文件夹通信，不通过互联网传输信号，也不能连接位于不同电脑上的终端。

账户持仓模式

产品会自动检测连接账户的持仓模式，并按照 MetaTrader 5 账户报告的模式运行。

建议使用默认 AUTO 设置。NETTING 和 HEDGING 选项可用于明确验证配置。如果手动选择的模式与实际账户不一致，产品将停止初始化以避免错误配置。

品种映射

默认情况下，MASTER 与 SLAVE 的品种名称必须相同。如果经纪商使用固定品种后缀，可以填写可选的后缀参数。

示例：

EURUSD 映射为 EURUSD

EURUSD 映射为 EURUSD.a

EURUSD.m 映射为 EURUSD.pro

产品仅执行精确的后缀转换，不进行模糊匹配，也不会自动执行 XAUUSD 到 GOLD 等别名转换。

交易量与安全控制

当前版本使用固定 1:1 手数比例。复制手数会根据 SLAVE 品种的最小手数和步进进行标准化，并受单笔最大交易量参数限制。

SLAVE 在处理交易事件前会检查适用的配置和安全条件，包括：

是否启用跟单执行

MASTER 账户身份

Link ID

信号有效期

OPEN 操作的最大点差

最大价格偏差

品种是否可用以及后缀映射

账户持仓模式配置

持久化恢复状态

连接状态监控

MASTER 和 SLAVE 面板显示本地对端心跳状态。绿色连接指示灯表示已检测到使用相同 Link ID 的预期终端。

心跳显示断开不一定表示经纪商连接不可用，它表示在心跳超时时间内没有检测到预期的 TerminalBridge 对端。

恢复与重复执行保护

TerminalBridge 会在本地持久化文件中保存仓位映射、操作身份和处理修订号。终端重新启动或 EA 重新加载后，产品会先恢复状态，再允许新的交易执行。

已经处理的历史事件会被识别并避免再次执行。已关闭的历史映射仍会保留用于恢复和重复检测，而图表面板只显示当前有效的映射仓位。

输入参数

Role

选择 MASTER 发布来源仓位，或选择 SLAVE 接收并执行仓位事件。

Link ID

MASTER 和 SLAVE 共享的连接标识，两端必须设置为相同数值。

Log Level

选择 ERROR、INFO 或 DEBUG 日志等级。

Account Position Mode

AUTO 自动检测账户模式。NETTING 和 HEDGING 用于明确验证配置。

Master Account Login

SLAVE 预期连接的 MASTER 账户号。在 MASTER 模式中忽略。

Volume Ratio

当前版本固定为 1:1。

Maximum Volume Per Trade

单个复制仓位允许在 SLAVE 开立的最大交易量。

Master Symbol Suffix

映射前从 MASTER 品种名称移除的可选后缀。

Slave Symbol Suffix

映射后添加到 SLAVE 品种名称的可选后缀。

Enable Trade Copying

设置为 true 时允许 SLAVE 执行交易。在 MASTER 模式中忽略。

Maximum Spread

OPEN 操作允许的最大点差，单位为品种点数。

Maximum Price Deviation

经纪商交易请求允许的最大价格偏差，单位为点。

Signal Expiration

接收到的仓位事件允许的最大有效时间。

快速开始

在同一台 Windows 电脑或 VPS 上的两个 MetaTrader 5 终端安装本产品。 在来源终端的一个图表上加载产品，并将 Role 设置为 MASTER。 设置一个 Link ID。 在目标终端的一个图表上加载同一个 EX5，并将 Role 设置为 SLAVE。 在 SLAVE 上填写与 MASTER 相同的 Link ID。 在 SLAVE 参数中填写 MASTER 账户登录号。 除非需要明确验证，否则保持 Account Position Mode 为 AUTO。 只有在两个经纪商使用不同固定后缀时才配置品种后缀。 设置单笔最大交易量及其他安全限制。 在 SLAVE 上启用跟单执行及自动交易。 确认两个面板均显示对端心跳连接正常。 正式使用前先以较小交易量测试完整配置。

重要说明

通信仅限同一台 Windows 电脑或 VPS。

两个 MT5 终端必须使用相同的 Windows 用户运行。

每个 Link ID 建议只配置一组 MASTER 和 SLAVE。

每组独立连接应使用不同的 Link ID。

当前版本的手数比例固定为 1:1。

品种映射仅支持相同名称和固定后缀转换。

SLAVE 账户必须具有足够的可用保证金。

两个账户的实际成交价格可能不同。

点差、流动性、品种规格及经纪商设置可能导致不同的执行结果。

如果止损和止盈不符合 SLAVE 经纪商要求，修改请求可能被拒绝。

本产品不保证两个账户具有完全相同的成交价格、盈利或亏损。

在 SLAVE 上手动修改已复制仓位可能影响后续同步。

在正常交易环境中使用之前，请先以较小交易量测试完整的 MASTER 和 SLAVE 配置。