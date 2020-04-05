Scalping Gold Pro

Scalping Gold Pro — Мультистратегический трейдинг золотом для MetaTrader 5

Несколько автоматизированных стратегий. Независимое управление корзинами ордеров. Настраиваемая защита средств (Equity).

Scalping Gold Pro — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он объединяет несколько стратегий, работающих во время различных торговых сессий, позволяя выявлять краткосрочные возможности и управлять ими при различных рыночных условиях.

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Основные характеристики

  • Разработан специально для золота (XAUUSD)
  • Восемь независимых торговых стратегий
  • Автоматические операции покупки и продажи
  • Системы входа на основе времени и расстояния цены
  • Настраиваемые фильтры активации по рыночному движению
  • Независимая цель по прибыли для корзины каждой стратегии
  • Опциональная глобальная цель по средствам (Equity) для закрытия полного торгового цикла
  • Фиксированный, балансовый или автоматический расчет лота
  • Пять выбираемых автоматических уровней риска
  • Контроль максимального спреда и проскальзывания
  • Максимальный лимит совокупных позиций
  • Фильтры по торговым дням и календарю
  • Аварийная защита от просадки
  • Защита по минимальному уровню маржи
  • Совместимость с хеджинговыми и неттинговыми счетами
  • Профессиональный, прокручиваемый и сворачиваемый дашборд
  • Полностью автоматическая работа для MetaTrader 5

Несколько стратегий в одном советнике

Вместо того чтобы полагаться на единую систему входа, Scalping Gold Pro сочетает в себе несколько специализированных стратегий. Каждая стратегия имеет собственное направление торговли, время работы, метод входа, максимальное количество позиций и целевую прибыль по корзине.

Такая структура позволяет распределить активность советника по различным сессиям и моделям поведения рынка, управляя каждой стратегией независимо.

Как работает стратегия

Советник анализирует недавнее движение и диапазон цен на M1 перед активацией каждой стратегии. В зависимости от настроек, стратегия может требовать предварительного бычьего или медвежьего движения, либо работать независимо от предыдущего направления.

После активации стратегии открывают позиции, используя один из двух основных методов:

  • Периодические входы: позиции открываются через настраиваемые интервалы времени в рамках предопределенной торговой сессии.
  • Входы по расстоянию: дополнительные позиции открываются, когда цена проходит заданное расстояние от предыдущего входа.

Внутренние правила, расписание и комбинации стратегий разработаны специально для золота и работают автоматически без необходимости ручного подтверждения.

Управление корзинами и циклы средств (Equity)

  • Каждая стратегия управляет своими позициями как независимой корзиной
  • Целевая прибыль корзины автоматически адаптируется к общему объему, открытому каждой стратегией
  • Прибыльные корзины закрываются независимо друг от друга
  • Опциональная глобальная цель по средствам может закрыть все позиции советника при достижении цели полного цикла
  • Максимальное количество позиций можно ограничить как глобально, так и индивидуально для каждой стратегии
  • Открытие новых позиций можно приостановить без прерывания управления существующими позициями

Важная информация о защите позиций

Стратегия не устанавливает фиксированный индивидуальный Stop Loss для каждой позиции. Сделки управляются с помощью целевой прибыли по корзинам, опциональной глобальной цели по средствам и настраиваемых параметров защиты счета.

Поскольку советник может открывать несколько позиций, выбранный размер лота, максимальное количество позиций, кредитное плечо счета и торговые условия брокера оказывают существенное влияние на риск.

Методы расчета лота

  • Фиксированный лот: использует выбранный объем для каждого входа
  • Лот по балансу: рассчитывает объем в соответствии с балансом счета
  • Автоматический лот: объединяет расчет на основе баланса с выбранным уровнем риска
  • Максимальный лот: ограничивает объем, рассчитываемый советником

Защита сделок и счета

  • Максимально допустимый спред перед открытием позиции
  • Максимальное проскальзывание ордеров
  • Минимальный требуемый уровень маржи для открытия новых позиций
  • Опциональный аварийный лимит просадки средств (Equity)
  • Возможность блокировки новых входов или закрытия всех позиций советника при достижении аварийного лимита
  • Автоматическая проверка открытия рынка и торговой сессии символа
  • Защита от смешивания сделок с позициями других систем на неттинговых счетах

Календарные фильтры

  • Индивидуальная активация для каждого дня с понедельника по пятницу
  • Опциональный фильтр для первой пятницы каждого месяца
  • Опциональная блокировка новых входов в конце пятницы
  • Опциональная блокировка торговли во время новогодних праздников

Профессиональный дашборд на графике

Встроенный дашборд отображает информацию в реальном времени о советнике, торговом счете и текущем цикле средств.

  • Баланс и средства (Equity)
  • Плавающая прибыль или убыток
  • Текущая просадка средств
  • Уровень маржи
  • Дневные и недельные результаты
  • Цель и прогресс цикла средств
  • Состояние рынка, сессии и спреда
  • Статус алгоритмической торговли
  • Статус активных позиций
  • Версия советника и Magic Number
  • Прокручиваемый, сворачиваемый и скрываемый интерфейс

Рекомендуемые настройки

  • Символ: Золото (XAUUSD)
  • Таймфрейм: Любой таймфрейм на графике; советник выполняет внутренний анализ рынка на основе данных M1
  • Платформа: MetaTrader 5
  • Тип счета: Рекомендуется хеджинговый счет (Hedging); также поддерживаются неттинговые счета (Netting)
  • Торговые условия: Низкий спред и надежное исполнение
  • Работа: Рекомендуется использовать стабильный VPS для непрерывной работы советника

Первые шаги

  • Прикрепите Scalping Gold Pro к графику XAUUSD
  • Включите Алгоритмическую торговлю в MetaTrader 5
  • Проверьте метод расчета лота и максимальный лот
  • Проверьте максимальное количество позиций и параметры защиты счета
  • Протестируйте советник с использованием спецификаций XAUUSD вашего брокера
  • Используйте демо-счет перед торговлей на реальные деньги
  • Обеспечьте непрерывную работу MetaTrader 5 на стабильном VPS

ПОЛУЧИТЕ SCALPING GOLD PRO ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ
Получите доступ к полной мультистратегической системе до следующего запланированного повышения цены.

Важная информация о рисках

Торговля сопряжена с риском. Scalping Gold Pro может открывать несколько позиций и не использует фиксированный индивидуальный Stop Loss для каждой сделки. Волатильность рынка, суммарный объем позиций, расширение спреда, комиссии, свопы, проскальзывание, кредитное плечо и условия исполнения брокера могут существенно повлиять на результаты. Прошлые результаты и тестирования на исторических данных не гарантируют будущих результатов. Протестируйте советник на демо-счете и выберите подходящий торговый объем для вашего баланса и допустимого уровня риска перед использованием реальных средств.

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.78 (23)
Эксперты
Scalper Deriv — это скальпинг-советник (EA) и торговый робот для MetaTrader 5 , совместимый с Форекс, Биткоином (BTCUSD), Золотом (XAUUSD), традиционными индексами и синтетическими индексами Deriv, такими как Volatility Index, Boom, Crash и Step Index. Больше чем просто советник: Scalper Deriv включает в себя систему файлов настроек (set-файлов), организованных по символам и уровням риска. Вместо применения универсальных настроек ко всем рынкам, Scalper Deriv использует параметры, подготовленны
XAU Cipher
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Разработано для золота (XAUUSD) Сет-файлы и обновления : Я регулярно публикую оптимизированные настройки для различных профилей риска (Низкий, Средний, Высокий) на своих официальных каналах. Официальный канал MQL5 Telegram канал с сет-файлами Полное руководство пользователя : Читать полное руководство Текущая цена может увеличиться по мере роста популярности продукта на Маркете. Проблема не только во входе… дело в том, что происходит после. Большинство трейдеров терпят неудачу не из-за плохих
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Готовые к использованию настройки: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... Новые set-файлы постоянно добавляются в мой канал : MT5 Set Files Цена скоро повысится. Освойте волатильность с Grid Volatility! Grid Volatility — это продвинутый советник, который сочетает в себе стратегию сетки и обнаружение импульсных свечей для торговли на волатильных рынках. Он оптимизирован для максимизации прибыли в изменяющихся рыночных условиях, автоматически
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Эксперты
Grid Deriv по умолчанию настроен для XAUUSD (золото). Готов к использованию после установки. Дополнительные конфигурации: доступны для Forex, синтетических индексов, криптовалют и новых рынков, которые постепенно добавляются. Конфигурации организованы по уровням риска Low, Medium и High. Напишите мне в личные сообщения , чтобы получить прямой доступ к конфигурациям, организованным по рынку, активу и уровню риска. Grid Deriv: советник для автоматической торговли циклами с входами в экстремальных
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Утилиты
Представляем Stop Guardian: Улучшение вашего управления рисками с помощью трейлинг-стопа и закрытия позиций по прибыли. Stop Guardian — это экспертный советник (EA), разработанный для оптимизации управления рисками в ваших торговых стратегиях, объединяя трейлинг-стоп и автоматическую систему закрытия позиций на основе прибыли. Основные особенности Автоматическое управление рисками : Автоматически регулирует открытые позиции с использованием трейлинг-стопа для защиты прибыли и минимизации убытк
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