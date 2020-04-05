Scalping Gold Pro
- Эксперты
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Antonio Simon Del VecchioКто я
Инженер-системотехник и разработчик торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5. Специализируюсь на проектировании, моделировании и оптимизации автоматических торговых систем.
Что я предлагаю
1. Готовые к использованию советники для MT5 с различными торговыми подходами
- Версия: 1.20
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 5
Scalping Gold Pro — Мультистратегический трейдинг золотом для MetaTrader 5
Несколько автоматизированных стратегий. Независимое управление корзинами ордеров. Настраиваемая защита средств (Equity).
Scalping Gold Pro — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он объединяет несколько стратегий, работающих во время различных торговых сессий, позволяя выявлять краткосрочные возможности и управлять ими при различных рыночных условиях.
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Основные характеристики
- Разработан специально для золота (XAUUSD)
- Восемь независимых торговых стратегий
- Автоматические операции покупки и продажи
- Системы входа на основе времени и расстояния цены
- Настраиваемые фильтры активации по рыночному движению
- Независимая цель по прибыли для корзины каждой стратегии
- Опциональная глобальная цель по средствам (Equity) для закрытия полного торгового цикла
- Фиксированный, балансовый или автоматический расчет лота
- Пять выбираемых автоматических уровней риска
- Контроль максимального спреда и проскальзывания
- Максимальный лимит совокупных позиций
- Фильтры по торговым дням и календарю
- Аварийная защита от просадки
- Защита по минимальному уровню маржи
- Совместимость с хеджинговыми и неттинговыми счетами
- Профессиональный, прокручиваемый и сворачиваемый дашборд
- Полностью автоматическая работа для MetaTrader 5
Несколько стратегий в одном советнике
Вместо того чтобы полагаться на единую систему входа, Scalping Gold Pro сочетает в себе несколько специализированных стратегий. Каждая стратегия имеет собственное направление торговли, время работы, метод входа, максимальное количество позиций и целевую прибыль по корзине.
Такая структура позволяет распределить активность советника по различным сессиям и моделям поведения рынка, управляя каждой стратегией независимо.
Как работает стратегия
Советник анализирует недавнее движение и диапазон цен на M1 перед активацией каждой стратегии. В зависимости от настроек, стратегия может требовать предварительного бычьего или медвежьего движения, либо работать независимо от предыдущего направления.
После активации стратегии открывают позиции, используя один из двух основных методов:
- Периодические входы: позиции открываются через настраиваемые интервалы времени в рамках предопределенной торговой сессии.
- Входы по расстоянию: дополнительные позиции открываются, когда цена проходит заданное расстояние от предыдущего входа.
Внутренние правила, расписание и комбинации стратегий разработаны специально для золота и работают автоматически без необходимости ручного подтверждения.
Управление корзинами и циклы средств (Equity)
- Каждая стратегия управляет своими позициями как независимой корзиной
- Целевая прибыль корзины автоматически адаптируется к общему объему, открытому каждой стратегией
- Прибыльные корзины закрываются независимо друг от друга
- Опциональная глобальная цель по средствам может закрыть все позиции советника при достижении цели полного цикла
- Максимальное количество позиций можно ограничить как глобально, так и индивидуально для каждой стратегии
- Открытие новых позиций можно приостановить без прерывания управления существующими позициями
Важная информация о защите позиций
Стратегия не устанавливает фиксированный индивидуальный Stop Loss для каждой позиции. Сделки управляются с помощью целевой прибыли по корзинам, опциональной глобальной цели по средствам и настраиваемых параметров защиты счета.
Поскольку советник может открывать несколько позиций, выбранный размер лота, максимальное количество позиций, кредитное плечо счета и торговые условия брокера оказывают существенное влияние на риск.
Методы расчета лота
- Фиксированный лот: использует выбранный объем для каждого входа
- Лот по балансу: рассчитывает объем в соответствии с балансом счета
- Автоматический лот: объединяет расчет на основе баланса с выбранным уровнем риска
- Максимальный лот: ограничивает объем, рассчитываемый советником
Защита сделок и счета
- Максимально допустимый спред перед открытием позиции
- Максимальное проскальзывание ордеров
- Минимальный требуемый уровень маржи для открытия новых позиций
- Опциональный аварийный лимит просадки средств (Equity)
- Возможность блокировки новых входов или закрытия всех позиций советника при достижении аварийного лимита
- Автоматическая проверка открытия рынка и торговой сессии символа
- Защита от смешивания сделок с позициями других систем на неттинговых счетах
Календарные фильтры
- Индивидуальная активация для каждого дня с понедельника по пятницу
- Опциональный фильтр для первой пятницы каждого месяца
- Опциональная блокировка новых входов в конце пятницы
- Опциональная блокировка торговли во время новогодних праздников
Профессиональный дашборд на графике
Встроенный дашборд отображает информацию в реальном времени о советнике, торговом счете и текущем цикле средств.
- Баланс и средства (Equity)
- Плавающая прибыль или убыток
- Текущая просадка средств
- Уровень маржи
- Дневные и недельные результаты
- Цель и прогресс цикла средств
- Состояние рынка, сессии и спреда
- Статус алгоритмической торговли
- Статус активных позиций
- Версия советника и Magic Number
- Прокручиваемый, сворачиваемый и скрываемый интерфейс
Рекомендуемые настройки
- Символ: Золото (XAUUSD)
- Таймфрейм: Любой таймфрейм на графике; советник выполняет внутренний анализ рынка на основе данных M1
- Платформа: MetaTrader 5
- Тип счета: Рекомендуется хеджинговый счет (Hedging); также поддерживаются неттинговые счета (Netting)
- Торговые условия: Низкий спред и надежное исполнение
- Работа: Рекомендуется использовать стабильный VPS для непрерывной работы советника
Первые шаги
- Прикрепите Scalping Gold Pro к графику XAUUSD
- Включите Алгоритмическую торговлю в MetaTrader 5
- Проверьте метод расчета лота и максимальный лот
- Проверьте максимальное количество позиций и параметры защиты счета
- Протестируйте советник с использованием спецификаций XAUUSD вашего брокера
- Используйте демо-счет перед торговлей на реальные деньги
- Обеспечьте непрерывную работу MetaTrader 5 на стабильном VPS
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Важная информация о рисках
Торговля сопряжена с риском. Scalping Gold Pro может открывать несколько позиций и не использует фиксированный индивидуальный Stop Loss для каждой сделки. Волатильность рынка, суммарный объем позиций, расширение спреда, комиссии, свопы, проскальзывание, кредитное плечо и условия исполнения брокера могут существенно повлиять на результаты. Прошлые результаты и тестирования на исторических данных не гарантируют будущих результатов. Протестируйте советник на демо-счете и выберите подходящий торговый объем для вашего баланса и допустимого уровня риска перед использованием реальных средств.