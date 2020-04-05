Scalping Gold Pro — Мультистратегический трейдинг золотом для MetaTrader 5

Несколько автоматизированных стратегий. Независимое управление корзинами ордеров. Настраиваемая защита средств (Equity).

Scalping Gold Pro — это полностью автоматизированный торговый советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Он объединяет несколько стратегий, работающих во время различных торговых сессий, позволяя выявлять краткосрочные возможности и управлять ими при различных рыночных условиях.

Цена скоро вырастет.

Текущая цена — самая низкая, которую вы увидите. Следующий пересмотр цены всё ближе.

Основные характеристики

Разработан специально для золота (XAUUSD)

Восемь независимых торговых стратегий

Автоматические операции покупки и продажи

Системы входа на основе времени и расстояния цены

Настраиваемые фильтры активации по рыночному движению

Независимая цель по прибыли для корзины каждой стратегии

Опциональная глобальная цель по средствам (Equity) для закрытия полного торгового цикла

Фиксированный, балансовый или автоматический расчет лота

Пять выбираемых автоматических уровней риска

Контроль максимального спреда и проскальзывания

Максимальный лимит совокупных позиций

Фильтры по торговым дням и календарю

Аварийная защита от просадки

Защита по минимальному уровню маржи

Совместимость с хеджинговыми и неттинговыми счетами

Профессиональный, прокручиваемый и сворачиваемый дашборд

Полностью автоматическая работа для MetaTrader 5

Несколько стратегий в одном советнике

Вместо того чтобы полагаться на единую систему входа, Scalping Gold Pro сочетает в себе несколько специализированных стратегий. Каждая стратегия имеет собственное направление торговли, время работы, метод входа, максимальное количество позиций и целевую прибыль по корзине.

Такая структура позволяет распределить активность советника по различным сессиям и моделям поведения рынка, управляя каждой стратегией независимо.

Как работает стратегия

Советник анализирует недавнее движение и диапазон цен на M1 перед активацией каждой стратегии. В зависимости от настроек, стратегия может требовать предварительного бычьего или медвежьего движения, либо работать независимо от предыдущего направления.

После активации стратегии открывают позиции, используя один из двух основных методов:

Периодические входы: позиции открываются через настраиваемые интервалы времени в рамках предопределенной торговой сессии.

позиции открываются через настраиваемые интервалы времени в рамках предопределенной торговой сессии. Входы по расстоянию: дополнительные позиции открываются, когда цена проходит заданное расстояние от предыдущего входа.

Внутренние правила, расписание и комбинации стратегий разработаны специально для золота и работают автоматически без необходимости ручного подтверждения.

Управление корзинами и циклы средств (Equity)

Каждая стратегия управляет своими позициями как независимой корзиной

Целевая прибыль корзины автоматически адаптируется к общему объему, открытому каждой стратегией

Прибыльные корзины закрываются независимо друг от друга

Опциональная глобальная цель по средствам может закрыть все позиции советника при достижении цели полного цикла

Максимальное количество позиций можно ограничить как глобально, так и индивидуально для каждой стратегии

Открытие новых позиций можно приостановить без прерывания управления существующими позициями

Важная информация о защите позиций

Стратегия не устанавливает фиксированный индивидуальный Stop Loss для каждой позиции. Сделки управляются с помощью целевой прибыли по корзинам, опциональной глобальной цели по средствам и настраиваемых параметров защиты счета.

Поскольку советник может открывать несколько позиций, выбранный размер лота, максимальное количество позиций, кредитное плечо счета и торговые условия брокера оказывают существенное влияние на риск.

Методы расчета лота

Фиксированный лот: использует выбранный объем для каждого входа

использует выбранный объем для каждого входа Лот по балансу: рассчитывает объем в соответствии с балансом счета

рассчитывает объем в соответствии с балансом счета Автоматический лот: объединяет расчет на основе баланса с выбранным уровнем риска

объединяет расчет на основе баланса с выбранным уровнем риска Максимальный лот: ограничивает объем, рассчитываемый советником

Защита сделок и счета

Максимально допустимый спред перед открытием позиции

Максимальное проскальзывание ордеров

Минимальный требуемый уровень маржи для открытия новых позиций

Опциональный аварийный лимит просадки средств (Equity)

Возможность блокировки новых входов или закрытия всех позиций советника при достижении аварийного лимита

Автоматическая проверка открытия рынка и торговой сессии символа

Защита от смешивания сделок с позициями других систем на неттинговых счетах

Календарные фильтры

Индивидуальная активация для каждого дня с понедельника по пятницу

Опциональный фильтр для первой пятницы каждого месяца

Опциональная блокировка новых входов в конце пятницы

Опциональная блокировка торговли во время новогодних праздников

Профессиональный дашборд на графике

Встроенный дашборд отображает информацию в реальном времени о советнике, торговом счете и текущем цикле средств.

Баланс и средства (Equity)

Плавающая прибыль или убыток

Текущая просадка средств

Уровень маржи

Дневные и недельные результаты

Цель и прогресс цикла средств

Состояние рынка, сессии и спреда

Статус алгоритмической торговли

Статус активных позиций

Версия советника и Magic Number

Прокручиваемый, сворачиваемый и скрываемый интерфейс

Рекомендуемые настройки

Символ: Золото (XAUUSD)

Золото (XAUUSD) Таймфрейм: Любой таймфрейм на графике; советник выполняет внутренний анализ рынка на основе данных M1

Любой таймфрейм на графике; советник выполняет внутренний анализ рынка на основе данных M1 Платформа: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Тип счета: Рекомендуется хеджинговый счет (Hedging); также поддерживаются неттинговые счета (Netting)

Рекомендуется хеджинговый счет (Hedging); также поддерживаются неттинговые счета (Netting) Торговые условия: Низкий спред и надежное исполнение

Низкий спред и надежное исполнение Работа: Рекомендуется использовать стабильный VPS для непрерывной работы советника

Первые шаги

Прикрепите Scalping Gold Pro к графику XAUUSD

к графику XAUUSD Включите Алгоритмическую торговлю в MetaTrader 5

Проверьте метод расчета лота и максимальный лот

Проверьте максимальное количество позиций и параметры защиты счета

Протестируйте советник с использованием спецификаций XAUUSD вашего брокера

Используйте демо-счет перед торговлей на реальные деньги

Обеспечьте непрерывную работу MetaTrader 5 на стабильном VPS

ПОЛУЧИТЕ SCALPING GOLD PRO ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ

Получите доступ к полной мультистратегической системе до следующего запланированного повышения цены.

Важная информация о рисках

Торговля сопряжена с риском. Scalping Gold Pro может открывать несколько позиций и не использует фиксированный индивидуальный Stop Loss для каждой сделки. Волатильность рынка, суммарный объем позиций, расширение спреда, комиссии, свопы, проскальзывание, кредитное плечо и условия исполнения брокера могут существенно повлиять на результаты. Прошлые результаты и тестирования на исторических данных не гарантируют будущих результатов. Протестируйте советник на демо-счете и выберите подходящий торговый объем для вашего баланса и допустимого уровня риска перед использованием реальных средств.