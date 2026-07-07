Trade Command Center MT4
- 实用工具
-
Nguyen Thanh TrieuI am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
My work is centered on:
- Market structure analysis
- Price action logic
- Risk visualization
- Custom indicators and utilities
- 版本: 2.21
- 更新: 15 七月 2026
- 激活: 10
附加材料和说明
安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版;
官方信息
官方频道
卖家个人资料
安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版;
官方信息
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卖家个人资料
Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板
Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。
通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。
界面与模块架构
控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理：
|选项卡 / 模块
|核心功能
|屏幕操作与指标显示
|TRADE
|直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。
|拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。
|ARMOR
|高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。
|ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线高低点移动止损。
|CTRL
|细粒度仓位导航、批量修改、基于条件的部分平仓过滤。
|支持交易品种/Magic Number 过滤、根据盈亏状态一键平仓。
|GUARD
|账户全局回撤强制执行、每日/每周亏损额度监控、激活规则摘要。
|红黄绿三色进度条、达到限制时自动关闭全部订单。
|EDGE
|实时绩效分析、交易时段统计、交易品种合约规格。
|胜率、盈利因子、日内最大回撤、亚洲/伦敦/纽约时段数据。
核心功能
- 直观交易规划： 直接在图表上拖拽 Entry、SL、TP 线。下单前实时查看计算的手数、点数距离、资金风险及风险回报比（R:R）。
- 动态风险计算器： 支持按余额 %、净值 %、可用保证金 %、昨日/上周/上月余额 %、固定资金金额或固定手数计算仓位。
- 自定义 R:R 控制： 使用预设或输入自定义风险回报比，快速规划出场目标。
- 多级 Take Profit： 规划多达 5 级部分止盈，各级别拥有独立的触发距离和平仓百分比。
- 保本（BE）独立覆盖： 可为所有仓位配置全局 BE 规则，单笔持仓可覆盖并自定义触发点数与偏移点数。
- 高级移动止损： 提供四种止损跟进模式：ATR 波动率、Fractals 波段高低点、Parabolic SAR 趋势跟进、K线高低点。
- 交易时间管理器： 支持在指定时间或周期性重复天数内执行订单计划（市价买卖、限价/停损挂单、分组平仓或撤单），配备 UTC 同步新闻过滤。
- 仓位控制： 支持按品种或 Magic Number 进行持仓过滤，实现按比例部分平仓或根据获利状态快速清仓。
- 挂单网格引擎： 轻松规划网格订单，支持订单数量、间距、倍数、到期时间及最大总风险限制。
- 可拖动面板： 控制面板可在图表内任意拖拽，位置坐标按交易品种自动保存。
- 预设配置文件： 针对不同市场或策略风格，支持保存和重新加载自定义预设。
Risk Guard（账户资金保护套件）
双层实时账户保护持续监控您的账户净值与交易活动，严防过度杠杆和非授权超额回撤。
基础保护：
- 最大手数限制： 自动平仓任何超出指定手数上限的仓位。
- 最大回撤监控： 每日回撤一旦触及阈值，立即平仓所有仓位。
- 每日定时平仓： 支持设置特定时区偏移量，在指定时间自动清仓。
高级监控（6 大核心指标）：
- 小时亏损限制： 滚动 1 小时内已平仓盈亏限制。
- 每日亏损限制： 当日起算的已平仓亏损限额。
- 每周亏损限制： 本周起算的已平仓亏损限额。
- 每月亏损限制： 本月起算的已平仓亏损限额。
- 净值回撤监控： 基于交易段最高净值点计算的动态百分比回撤。
- 浮动亏损限制： 未结订单的最大 floating 亏损额度。
所有监控指标均有彩色进度条（绿、黄、红）直观显示。一旦达到任何限制，系统将执行一键式清仓和挂单撤销，确保交易资金安全。
技术规格与要求
- 账户模式： 完美兼容对冲（Hedging）和单向结余（Netting）账户。
- 执行速度： 200毫秒超快速仓位监控与管理轮询周期。
- VPS 兼容性： 针对低延迟虚拟专用服务器（VPS）进行高度优化。
- 安全性声明： 无外部 DLL 依赖，100% 符合 MQL5 市场合规标准。
- 本地存储： 预设、面板布局和配置均本地保存在您的终端中，无数据外传。
免责声明与风险披露
- 无自动信号生成： Trade Command Center 是一款辅助交易执行与风险监控面板。它不产生任何交易信号或入场建议，亦不预测市场走向。
- 用户自定义规则： 该面板仅严格执行由用户配置的限额与回撤参数。用户需对其实际交易策略与监测负全部责任。
- 自资账户无保证： 尽管配备了多层硬性回撤保护，本工具无法保证用户必能通过各类考核或实现绝对盈利。
- 风险提示： 金融工具交易伴随着极高的风险。强烈建议在实盘部署前在模拟账户上进行充分测试。