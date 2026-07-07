Trade Command Center MT4

  • 实用工具
  • Nguyen Thanh Trieu
    Nguyen Thanh Trieu

    Nguyen Thanh Trieu

    4.8 (23)
    I am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
    My work is centered on:
    - Market structure analysis
    - Price action logic
    - Risk visualization
    - Custom indicators and utilities
    23 产品
  • 版本: 2.21
  • 更新: 15 七月 2026
  • 激活: 10
附加材料和说明
安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版;

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卖家个人资料

Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板

Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。

通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。

界面与模块架构

控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理：

选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示
TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。
ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线高低点移动止损。
CTRL 细粒度仓位导航、批量修改、基于条件的部分平仓过滤。 支持交易品种/Magic Number 过滤、根据盈亏状态一键平仓。
GUARD 账户全局回撤强制执行、每日/每周亏损额度监控、激活规则摘要。 红黄绿三色进度条、达到限制时自动关闭全部订单。
EDGE 实时绩效分析、交易时段统计、交易品种合约规格。 胜率、盈利因子、日内最大回撤、亚洲/伦敦/纽约时段数据。

核心功能

  • 直观交易规划： 直接在图表上拖拽 Entry、SL、TP 线。下单前实时查看计算的手数、点数距离、资金风险及风险回报比（R:R）。
  • 动态风险计算器： 支持按余额 %、净值 %、可用保证金 %、昨日/上周/上月余额 %、固定资金金额或固定手数计算仓位。
  • 自定义 R:R 控制： 使用预设或输入自定义风险回报比，快速规划出场目标。
  • 多级 Take Profit： 规划多达 5 级部分止盈，各级别拥有独立的触发距离和平仓百分比。
  • 保本（BE）独立覆盖： 可为所有仓位配置全局 BE 规则，单笔持仓可覆盖并自定义触发点数与偏移点数。
  • 高级移动止损： 提供四种止损跟进模式：ATR 波动率、Fractals 波段高低点、Parabolic SAR 趋势跟进、K线高低点。
  • 交易时间管理器： 支持在指定时间或周期性重复天数内执行订单计划（市价买卖、限价/停损挂单、分组平仓或撤单），配备 UTC 同步新闻过滤。
  • 仓位控制： 支持按品种或 Magic Number 进行持仓过滤，实现按比例部分平仓或根据获利状态快速清仓。
  • 挂单网格引擎： 轻松规划网格订单，支持订单数量、间距、倍数、到期时间及最大总风险限制。
  • 可拖动面板： 控制面板可在图表内任意拖拽，位置坐标按交易品种自动保存。
  • 预设配置文件： 针对不同市场或策略风格，支持保存和重新加载自定义预设。

Risk Guard（账户资金保护套件）

双层实时账户保护持续监控您的账户净值与交易活动，严防过度杠杆和非授权超额回撤。

基础保护：

  • 最大手数限制： 自动平仓任何超出指定手数上限的仓位。
  • 最大回撤监控： 每日回撤一旦触及阈值，立即平仓所有仓位。
  • 每日定时平仓： 支持设置特定时区偏移量，在指定时间自动清仓。

高级监控（6 大核心指标）：

  • 小时亏损限制： 滚动 1 小时内已平仓盈亏限制。
  • 每日亏损限制： 当日起算的已平仓亏损限额。
  • 每周亏损限制： 本周起算的已平仓亏损限额。
  • 每月亏损限制： 本月起算的已平仓亏损限额。
  • 净值回撤监控： 基于交易段最高净值点计算的动态百分比回撤。
  • 浮动亏损限制： 未结订单的最大 floating 亏损额度。

所有监控指标均有彩色进度条（绿、黄、红）直观显示。一旦达到任何限制，系统将执行一键式清仓和挂单撤销，确保交易资金安全。

技术规格与要求

  • 账户模式： 完美兼容对冲（Hedging）和单向结余（Netting）账户。
  • 执行速度： 200毫秒超快速仓位监控与管理轮询周期。
  • VPS 兼容性： 针对低延迟虚拟专用服务器（VPS）进行高度优化。
  • 安全性声明： 无外部 DLL 依赖，100% 符合 MQL5 市场合规标准。
  • 本地存储： 预设、面板布局和配置均本地保存在您的终端中，无数据外传。

免责声明与风险披露

  • 无自动信号生成： Trade Command Center 是一款辅助交易执行与风险监控面板。它不产生任何交易信号或入场建议，亦不预测市场走向。
  • 用户自定义规则： 该面板仅严格执行由用户配置的限额与回撤参数。用户需对其实际交易策略与监测负全部责任。
  • 自资账户无保证： 尽管配备了多层硬性回撤保护，本工具无法保证用户必能通过各类考核或实现绝对盈利。
  • 风险提示： 金融工具交易伴随着极高的风险。强烈建议在实盘部署前在模拟账户上进行充分测试。
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4.59 (34)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT4”，您可以免费获取“Trade copier MT5”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT4>MT4、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
试用版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT4 交易跟单器 (Trade Copier) 不仅仅是一个简单的本地交易跟单器;它是一套 完整的风险管理与执行框架 (risk management and execution framework), 专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借 稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持   主控端 (Master,发送方) 与 受控端 (Slave,接收方)   两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 :   你可以从下方链接下载并体验   Copy Cat More (跟单猫
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
实用工具
达到目标利润时自动锁定利润 EquityTargetCloser   — 是一款 MetaTrader 5 实用工具型专家顾问，当   净值（Equity）超过当前余额达到指定的利润金额时 ，它会自动平掉所有市价单并删除挂单。平仓后目标自动提高：新门槛 = 新余额 + 指定利润。该 EA 不负责开仓，仅管理现有头寸，帮助可靠地锁定利润并保护积累的资金。 MT5-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/169839 工作原理 该专家顾问持续将   净值（Equity）   与动态目标进行比较： 目标 =   当前余额（Balance） + plusMoney   （美元）。 当净值大于或等于该金额时，触发保护机制： 平掉   所有市价单   （任何品种）。 如果参数   Delete pending orders = true ，则删除   所有挂单 。 平仓后余额更新，目标重新计算：   新余额 + plusMoney 。这样，EA 在每个成功周期后逐步提高利润锁定门槛。 重要提示 ：触发条件取决于   累计浮动利润 ，而不是
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
实用工具
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
实用工具
Trade Copier Professional — 本地复制解决方案   Trade Copier Professional 是一款可靠的本地交易复制系统，适用于 MetaTrader 4/5。它允许交易者在同一台电脑上的多个账户之间即时复制仓位，内置安全控制，并配备专业级仪表盘。   概览   该 EA 可在单一文件中同时运行 Master 和 Slave 模式，并可无缝切换。交易可在 MT4 与 MT5 终端之间复制，无需依赖互联网，采用本地文件通信以实现最高速度与稳定性。实时仪表盘显示连接状态、复制统计以及每日表现。   手数与风险管理   提供四种手数模式：固定手数、倍数、风险百分比和余额百分比。止损与止盈可按比例调整或缩放，必要时可反向复制信号。安全功能包括每日亏损与交易限制、最小/最大手数控制、断线保护以及错误跟踪与自动关闭。   过滤与可靠性   交易可按品种或 magic number 进行过滤，配置灵活。系统通过错误检测、重试逻辑、安全关闭和全面日志确保可靠性。优化后的执行速度几乎即时，且资源占用极低。   使用方法   将 EA 附加到图表，设置为 Ma
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
实用工具
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
实用工具
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
实用工具
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
作者的更多信息
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
实用工具
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
FREE
Morvan
Nguyen Thanh Trieu
专家
MORVAN 我是 Morvan。 我读取方向。我等待结构形成。我只在价格到达最有可能发动行情的位置时出击。 不猜测。不报复交易。不在噪音中追逐K线。 只有当结构对齐时我才执行 — 并且从入场到出场，纪律管理每一笔仓位。 大多数交易者亏损不是因为看不懂图表。他们亏损是因为入场太晚、仓位太随意、止损放在流动性猎杀的位置，以及让情绪凌驾于出场计划之上。 我被设计来消除这个弱点。 我不预测市场。我不需要。 我读取方向偏差，等待结构建立，只在延续或突破成为更高概率结果时部署。 运作方式 我的执行框架建立在三个原则之上： 趋势优先。结构其次。风控始终。 首先，我从高时间框架结构中读取主导市场方向。如果方向不明确，我保持空仓。 然后我寻找延续压力最强的价格区域。我不跳入噪音中。我等待价格来找我。 当设置有效时，我带着预定义的止损入场，管理订单并保护仓位。 如果市场条件恶化，挂单将被移除、重新计算并重建。如果结构破裂，我退出观望。 三重策略。一个方向。 MORVAN 同时运行三个独立的执行层 — 每一层校准于不同的波动率维度。 第一层 响应更快的日内动量 第二层 跟踪中等结构的延续 第三层 监控更深
SMC Liquidity Channel Guard
Nguyen Thanh Trieu
4.67 (3)
指标
SMC Liquidity Channel Guard Prices reverse just as your breakout trade triggers. Account suffers unexpected drawdown. Because standard channels ignore institutional liquidity sweeps and trap retail stop-loss orders. This utility automatically monitors highest buy-side and lowest sell-side liquidity pools to flag false breakouts. Key Features: Dynamic Liquidity Tracking: Maps Buy-Side (BSL) and Sell-Side (SSL) boundaries without lagging moving averages. Sweep Identification: Prints precise direct
FREE
Volume Pressure Meter Buy Sell MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
指标
Volume Pressure Meter breakdown tick volume to reveal the buying and selling pressure inside every candle. Unlike standard volume which only shows total activity, this indicator splits volume to show who is actually in control of the market. It helps you identify trend strength and spot potential reversals through volume divergence. Key Features: Pressure Gauge: Visual bar showing real-time Buy vs Sell percentages. Trend Bias: Automatically identifies if the market is dominated by Buyers or Sell
FREE
Smart Session Box MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Session Box Displays Asia, London, and New York trading sessions with automatic timezone adjustment and session overlap highlighting. Main Features Complete session analysis with no limitations. Key Features The indicator draws session boxes with high and low lines for each trading session. Session overlaps are highlighted with distinct colors to identify high liquidity periods. Breakout alerts notify when price crosses previous session levels. A control panel provides quick toggles for al
FREE
Impulse Momentum Shift
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
指标
一根大实体蜡烛收盘。看起来像突破。您入场。 下一根K线反转，触发了您的止损。成交量只是平均水平。动能早已衰减。 Impulse Momentum Shift 识别具有真实冲量的K线，并标记冲量反转的时刻。 大多数交易者只看蜡烛大小。真正的冲量由三个因素构成：实体主导性、成交量突破近期均值、以及经ATR标准化的方向性动能。 本指标对每根K线进行三维评分，以5色冲量色阶绘制图表，并在强冲量阶段反转方向的瞬间放置转变箭头——仅在已收盘的K线上触发。 显示内容： 5色冲量K线： 亮蓝色代表强烈看涨冲量，浅蓝色代表适中，灰色代表中性，珊瑚色代表适中看跌，深红色代表强烈看跌。每根K线实时评分0–100 冲量追踪线： 基于ATR的动态追踪线，随主导冲量方向棘轮式移动。趋势结构转变时变色，作为视觉偏向锚点 动能转变箭头： 仅在确认的冲量K线序列反转后触发。无重绘。信号仅出现在完全收盘的K线上 状态标签： 实时显示当前状态——IMPULSE BUY、MODERATE SELL、LOW MOMENTUM——以及百分比评分和追踪线方向 K线倒计时计时器： 当前K线收盘前的剩余时间，显示在图表上 冲量评分机制
FREE
Prop Firm Risk Guard
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
实用工具
资源与快速链接 下载模拟版 PropFirm Risk Guard 是一款高级工具，旨在对您的交易账户执行严格的风控和资金保护协议。它作为一个自动化的合规层运行，确保您的净值保持在预设的每日和整体回撤限制内。非常适合具有严格回撤指南、资管挑战评估以及专业资金管理要求的账户。 该工具在后台实时监测（每100毫秒）您整个账户的所有持仓，无论它挂载在哪个图表或货币对上。它在后台静默运行，在接近或突破阈值时执行资金保护操作。 --- 关键功能表 功能类别 技术规范 / 机制 实际运行效益 回撤守护 实时每日和整体净值亏损跟踪（美元或%） 当达到限制时关闭所有交易以防止账户爆仓或违规。 移动净值锁定 带有移动偏差的利润锁（棘轮）系统（美元或%） 通过锁定净值高点来在市场逆转时锁定利润。 宏观过滤 按影响度、货币对和关键字过滤的新闻阻断器 在高影响的经济新闻发布前限制交易或删除 SL/TP。 隐形目标水平 隐形止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平 在本地内部监控价格水平，对外部经纪商隐藏交易目标。 已平仓盈亏限制 滚动业绩跟踪（每小时、每日、每周、每月） 如果达到特定的亏损/利润限制，则阻
Pullback Execution Map
Nguyen Thanh Trieu
4.5 (2)
指标
Price breaks out. You want the continuation, but the entry usually comes too early, too late, or directly into a weak pullback. Without structure, most traders can see the move but still cannot define where the retracement remains healthy and where the setup starts to fail. Pullback Execution Map turns the current swing into a visual execution plan on the chart and a pullback meter below price. What it shows: Fibonacci execution pocket: Maps the active swing with a clear pullback pocket from the
FREE
Session Box And Timer
Nguyen Thanh Trieu
指标
Session Box And Timer 日内交易需要监控各大交易时段之间的过渡，然而手动重叠时间表容易出现计算错误。若没有清晰的标记，前一时段的关键价格水平和流动性区域很容易被忽略。 Session Box And Timer 直接在您的图表上直观显示交易时段、波动趋势和倒计时器。 它显示什么： - 时段框（Session Boxes）： 代表亚洲、伦敦和纽约时段的彩色矩形，标签中会显示自动计算的点数范围（pip range）。 - 亚洲时段区间水平： 亚洲时段最高价和最低价的投影向右延伸为水平线，作为日内突破的参考。 - 前一日最高价/最低价 (PDH/PDL)： 标记前一天最高和最低边界 landlords 的虚线水平线。 - 时段周期线和倒计时标签： 在即将开盘的时段画出垂直线，显示距离下一时段开盘的精确剩余倒计时时间（时:分:秒）。 - 波动率热力图 (Volatility Heatmap)： 图表底部的连续多色块状指标，显示过去20天的历史每小时波动率。 - 仪表板面板 (Dashboard Panel)： 简洁的叠加层，显示活跃或即将到来的时段、实时倒计时、本地GMT
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Volume Pressure Meter MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Volume Pressure Meter MT5 蜡烛看起来很强。成交量似乎很高。您在突破时进场。 价格在几分钟内反转。这个走势没有真正的参与。 Volume Pressure Meter揭示了机构所看到的:价格走势背后是否存在实际的买压或卖压,还是您在对着空量交易。 专为日内与波段交易者设计,用于分析黄金(XAUUSD)、指数和主要外汇货币对,时间周期从M5到H4。将八种机构级成交量分析工具整合到一个系统中,配备AI模式识别和实时概率计算。 它显示什么 抬头显示器(HUD)界面: 信号状态: 当前市场建议(BUY、SELL、WAIT、AVOID)实时更新 压力平衡仪表: 买卖参与度的可视化表示,带有颜色编码强度 信号评分: 基于多个成交量确认因素的强度评级,从0到10 胜率概率: 根据当前条件和历史表现数据计算的实时成功概率 市场状态分类: 有效压力、虚假压力、吸筹、派发或压缩区域 多时间框架确认: 显示更高时间框架的偏向以提供背景 图表上的可视化分析: 买卖压力直方图: 在独立指标窗口中分离每根蜡烛的买压和卖压 浮动背景标签: 在当前价格附近显示行动建议(Entry Now、Wa
Confluence Bias Map
Nguyen Thanh Trieu
指标
Confluence Bias Map 将关键的市场指标整合为一个单一的实时评分，以支持您的交易分析。 在分析图表时，单独查看多个独立的指标（均线、MACD、ADX、RSI、Stochastic、布林带、MFI、ATR）往往会导致信号冲突和决策瘫痪。在没有结构化方法的情况下，对比不同时间框架的趋势、动能、波动率和成交量很难定义真实的市场偏向。 Confluence Bias Map 通过将这 4 个核心市场维度跨 3 个时间框架整合为一个单一的实时评分，解决了这一问题。 它显示的内容： 圆环仪表盘 (Donut Gauge)： 在仪表盘中心显示 0 到 100 的综合汇聚评分 (Confluence Score)。 类别拆解： 显示趋势（基于 EMA、MACD、ADX）、动能（基于 RSI、Stochastic）、波动率（基于布林带）和成交量（基于 MFI）的各自平均评分。 时间框架扫描： 显示 3 个时间框架的独立评分和实时进度条：当前图表周期以及两个更高周期（例如 M15、M30、H1）。 历史实证： 直接在面板上计算并显示信号触发（评分 >= 75 或 <= 25 在 10 根
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Murrey Math Channels
Nguyen Thanh Trieu
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Murrey Math Channels Identifying key market reversal points and core trading ranges can be challenging. Traditional analysis often lacks clear mathematical structure, leading to inconsistent entries. Murrey Math Channels provides a mathematically grounded price framework based on the Law of Octaves to help traders define precise support, resistance, and reversal zones. How to Read the Chart: The indicator divides the price action into 8 main octaves (levels), each representing a different marke
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Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
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Smart Confluence Radar
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Confluence Radar 分析三个独立指标以寻找共振需要时间。要获得多时间框架叠加、提醒和交易时段过滤功能，请参阅 Smart Confluence Radar Advanced 。 Smart Confluence Radar 将 ATR 扩展、成交量动能和变化率组合成直接叠加在蜡烛图上的单一可视层。 显示内容： 彩色蜡烛： 亮色 = 高共振（得分 ≥70）。暗色 = 中等共振。灰色 = 低动能。 动能线： 直接绘制在图表上。蓝色 = 买方压力，红色 = 卖方压力，灰色 = 中性。 Bar 标签（+/-）： 仅显示在高共振的已收盘 Bar 上。看涨 Bar 下方显示 "+"，看跌 Bar 上方显示 "-"。 Bar 倒计时： 右上角显示当前时间周期和剩余秒数。 适用于： 黄金（XAUUSD）、主要外汇对和指数的日内交易。M5 至 H4。 不具备的功能： 不自动生成买卖信号。 不预测未来价格走势。 仅可视化共振数据，决策权完全属于您。 设置： 附加到图表后，根据需要调整周期参数即可使用。 您的反馈有助于未来更新。请访问我的主页。
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Parabolic Trend Corridor
Nguyen Thanh Trieu
指标
Parabolic Trend Corridor Identifying trend direction and volatility boundaries is a common challenge for day traders. Standard indicators often lack a holistic view of both trend structure and market noise. Parabolic Trend Corridor solves this by combining the adaptive nature of Parabolic SAR with dynamic ATR volatility bands. Key Features: Adaptive Trend Core: Uses Parabolic SAR as the foundation to follow price movement and volatility changes without lag. Dual-Color Cloud: Dynamic visual feedb
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Keltner Breakout MT5
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指标
Keltner Breakout Caught in market chop. Fake breakouts trigger unwanted trades. Because standard indicators lack dynamic volatility context. This utility automatically combines a Dynamic Volatility Channel, Dual MA trend detection, and RSI momentum filtering into one visual system. Key Features: Trend Cloud: Visually fills the trend zone with a dynamic Keltner-style volatility channel. Multi-Factor Breakout: Only issues a signal when price breaks the volatility channel AND trend/momentum confirm
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Session Pulse Monitor
Nguyen Thanh Trieu
实用工具
您打开终端，三笔交易正在运行，图表在移动。 但伦敦时段现在真的活跃吗，还是只是纽约开盘前的噪音？ Session Pulse Monitor 在图表上直接显示交易时段实时状态、波动率背景和持仓入场时段。 专为跨时段管理仓位的交易者设计，帮助判断市场是否有机构参与还是无方向漂移。 适用于所有品种 — 针对黄金(XAUUSD)、主要外汇货币对和指数优化。 显示内容： 实时时段状态： 亚洲、伦敦和纽约时段的LIVE/倒计时显示。 波动率背景： 每个时段显示历史波动率状态（HIGH / MED / LOW）。 持仓标记： 每个持仓显示入场时段 — 亚洲、伦敦、纽约或重叠时段。 时段倒计时： 当前时段剩余时间和下一时段开启时间，每Tick更新。 本工具不会： 不会开仓、修改或平仓。 不会管理风险或限制回撤。 不会预测价格方向。 提供时段信息，让您的决策更明智。 免费版包含： 时段面板（LIVE / 倒计时） 按时段的波动率评级（HIGH / MED / LOW） 持仓跟踪器与入场时段标签 紧凑型图表面板，可配置位置和字体 需要更多功能？ Session Pulse Monitor Advance
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Gold Structure Pro
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GoldStructure Pro 是专为 XAUUSD 设计的市场结构与波动性分析指标。它通过结合多状态波动性引擎、基于摆动结构的假突破过滤以及自动止损与止盈计算，识别高概率的突破信号。所有信号均基于已收盘K线逻辑，确保在 M5 至 M30 的所有时间框架内保持稳定一致。 工作原理 指标持续测量当前 ATR 与其历史均值之间的关系，以判断市场的波动性状态。基于该状态，指标将市场划分为五种内部状态之一：压缩（Compression）、流动性陷阱（Liquidity Trap）、动能形成（Momentum Building）、已确认扩张（Expansion Confirmed）或中性（Neutral）。只有同时通过成交量确认测试和摆动结构过滤器的突破，才会被标记为已确认信号。其余均归类为假突破并单独显示，以提示回避错误入场。 当已确认信号出现时，指标会自动在图表上绘制入场价位、基于最近摆动结构的止损价位，以及使用可配置风险收益比的两个止盈目标。止损距离设有上限，防止在较高时间框架上出现过大的风险级别。 主要功能 五状态波动性模型，并在面板上实时显示当前状态 使用摆动回溯和成交量过滤器对确
Market Bias Monitor MT5
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指标
准备充分。市场状态错误。交易在执行前就已失效。 宽点差、非交易时段、波动率飙升以及临近重要新闻——所有这些都会在执行前摧毁优势。 Market Bias Monitor 实时分类市场环境，将执行质量从0评分到100，并在条件变化时立即通知您。 专为分析黄金(XAUUSD)、外汇货币对和指数的自主裁量及半自动交易者设计。在M5至W1时间框架上实时监控市场制度、交易时段、点差、新闻风险和多时间框架偏差对齐。 它显示什么： 市场制度分类： 使用ATR波动率和价格与移动平均线的偏差来识别TREND、RANGE、TRANSITION或HIGH RISK——让您可以避免在不稳定制度下执行。 Market Quality Score (0-100)： 由制度、点差、波动率、时段、偏差清晰度和新闻临近度组成的综合评分——让您可以客观地过滤条件。 6时间框架偏差面板： M5、M15、H1、H4、D1、W1方向偏差同时显示——让您一眼就能识别时间框架之间的一致或冲突。 执行状态（Lock/Clear）： 面板显示LOCKED及最多四个具体原因，或在条件满足时显示CLEARED——让您无需持续监控图表就能等
Volatility Helix Engine Advanced
Nguyen Thanh Trieu
指标
Volatility Helix Engine Advanced 是一款多因子波动率分析工具，可直接在图表上划分市场状态并预测波动扩展目标。 在市场波动剧烈时，交易者往往难以区分市场噪音、有效趋势与即将到来的突破。传统的指标反应往往过慢，容易导致在低波动极值区域盲目入场。本指标通过计算波动率百分位排名（Percentile Rank）和方向一致性，精准映射当前的市场结构。 显示内容： - Helix 状态通道（上限与下限）： 高分辨率的通道包络线，根据当前市场阶段和波动密度动态调整，以界定波动范围。 - Phase Aura 状态光环： Helix 通道之间的半透明背景填充，通过向外扩展或向内收缩展示波动强度。 - Phase Midline 状态中线： 可自定义的移动平均线（EMA、SMMA 或 LWMA），根据主导波动状态动态切换颜色。 - Phase Zone 历史状态背景： 图表历史区域的分块背景，直观展示历史波动状态的演变过程。 - Parabolic Projection 抛物线投影： 在波动释放突破时，自动在图表上投影未来的价格扩展通道。 - Session 交易时段分
The Overseer MT5
Nguyen Thanh Trieu
专家
在快速波动的市场中，价格极值点（High/Low）通常构成关键的执行边界，手动下单与止损调整往往存在显著的延迟。 The Overseer 作为一个持续的多时间框架监控系统，能够自动计算基于波动率调整的极值水平，并精确管理挂单与持仓。 "全天候持续守护。设定您的参数，让严谨的逻辑在 24/5 市场中守护您的执行。" 系统监控内容 本系统在多个时间框架下持续扫描市场状况： 价格极值 (Price Extrema)： 识别在可配置 K 线周期（H3、M1、D1 等）内的最高价与最低价。 波动率 (ATR)： 利用 M15 或指定周期上的 ATR 指标值计算动态挂单间距。 趋势方向 (Trend Direction)： 评估 H4、H6、H12、D1、W1 和 MN1 上的多时间框架方向一致性。 点差与时间过滤： 实时监控点差是否超过上限，并执行服务器时间交易窗口限制。 触发时的执行逻辑 当市场状况符合配置规则时： 挂单执行： 在距离极值点基于波动率调整的位置自动摆放或修改 BuyStop 与 SellStop 挂单。 持仓保护： 当达到预设盈利目标时自动触发保本止损 (Breakeven)
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