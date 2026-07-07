Trade Command Center MT4

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Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板

Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。

通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。

界面与模块架构

控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理：

选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线高低点移动止损。 CTRL 细粒度仓位导航、批量修改、基于条件的部分平仓过滤。 支持交易品种/Magic Number 过滤、根据盈亏状态一键平仓。 GUARD 账户全局回撤强制执行、每日/每周亏损额度监控、激活规则摘要。 红黄绿三色进度条、达到限制时自动关闭全部订单。 EDGE 实时绩效分析、交易时段统计、交易品种合约规格。 胜率、盈利因子、日内最大回撤、亚洲/伦敦/纽约时段数据。

核心功能

直观交易规划： 直接在图表上拖拽 Entry、SL、TP 线。下单前实时查看计算的手数、点数距离、资金风险及风险回报比（R:R）。

直接在图表上拖拽 Entry、SL、TP 线。下单前实时查看计算的手数、点数距离、资金风险及风险回报比（R:R）。 动态风险计算器： 支持按余额 %、净值 %、可用保证金 %、昨日/上周/上月余额 %、固定资金金额或固定手数计算仓位。

支持按余额 %、净值 %、可用保证金 %、昨日/上周/上月余额 %、固定资金金额或固定手数计算仓位。 自定义 R:R 控制： 使用预设或输入自定义风险回报比，快速规划出场目标。

使用预设或输入自定义风险回报比，快速规划出场目标。 多级 Take Profit： 规划多达 5 级部分止盈，各级别拥有独立的触发距离和平仓百分比。

规划多达 5 级部分止盈，各级别拥有独立的触发距离和平仓百分比。 保本（BE）独立覆盖： 可为所有仓位配置全局 BE 规则，单笔持仓可覆盖并自定义触发点数与偏移点数。

可为所有仓位配置全局 BE 规则，单笔持仓可覆盖并自定义触发点数与偏移点数。 高级移动止损： 提供四种止损跟进模式：ATR 波动率、Fractals 波段高低点、Parabolic SAR 趋势跟进、K线高低点。

提供四种止损跟进模式：ATR 波动率、Fractals 波段高低点、Parabolic SAR 趋势跟进、K线高低点。 交易时间管理器： 支持在指定时间或周期性重复天数内执行订单计划（市价买卖、限价/停损挂单、分组平仓或撤单），配备 UTC 同步新闻过滤。

支持在指定时间或周期性重复天数内执行订单计划（市价买卖、限价/停损挂单、分组平仓或撤单），配备 UTC 同步新闻过滤。 仓位控制： 支持按品种或 Magic Number 进行持仓过滤，实现按比例部分平仓或根据获利状态快速清仓。

支持按品种或 Magic Number 进行持仓过滤，实现按比例部分平仓或根据获利状态快速清仓。 挂单网格引擎： 轻松规划网格订单，支持订单数量、间距、倍数、到期时间及最大总风险限制。

轻松规划网格订单，支持订单数量、间距、倍数、到期时间及最大总风险限制。 可拖动面板： 控制面板可在图表内任意拖拽，位置坐标按交易品种自动保存。

控制面板可在图表内任意拖拽，位置坐标按交易品种自动保存。 预设配置文件： 针对不同市场或策略风格，支持保存和重新加载自定义预设。

Risk Guard（账户资金保护套件）

双层实时账户保护持续监控您的账户净值与交易活动，严防过度杠杆和非授权超额回撤。

基础保护：

最大手数限制： 自动平仓任何超出指定手数上限的仓位。

自动平仓任何超出指定手数上限的仓位。 最大回撤监控： 每日回撤一旦触及阈值，立即平仓所有仓位。

每日回撤一旦触及阈值，立即平仓所有仓位。 每日定时平仓： 支持设置特定时区偏移量，在指定时间自动清仓。

高级监控（6 大核心指标）：

小时亏损限制： 滚动 1 小时内已平仓盈亏限制。

滚动 1 小时内已平仓盈亏限制。 每日亏损限制： 当日起算的已平仓亏损限额。

当日起算的已平仓亏损限额。 每周亏损限制： 本周起算的已平仓亏损限额。

本周起算的已平仓亏损限额。 每月亏损限制： 本月起算的已平仓亏损限额。

本月起算的已平仓亏损限额。 净值回撤监控： 基于交易段最高净值点计算的动态百分比回撤。

基于交易段最高净值点计算的动态百分比回撤。 浮动亏损限制： 未结订单的最大 floating 亏损额度。

所有监控指标均有彩色进度条（绿、黄、红）直观显示。一旦达到任何限制，系统将执行一键式清仓和挂单撤销，确保交易资金安全。

技术规格与要求

账户模式： 完美兼容对冲（Hedging）和单向结余（Netting）账户。

完美兼容对冲（Hedging）和单向结余（Netting）账户。 执行速度： 200毫秒超快速仓位监控与管理轮询周期。

200毫秒超快速仓位监控与管理轮询周期。 VPS 兼容性： 针对低延迟虚拟专用服务器（VPS）进行高度优化。

针对低延迟虚拟专用服务器（VPS）进行高度优化。 安全性声明： 无外部 DLL 依赖，100% 符合 MQL5 市场合规标准。

无外部 DLL 依赖，100% 符合 MQL5 市场合规标准。 本地存储： 预设、面板布局和配置均本地保存在您的终端中，无数据外传。

免责声明与风险披露