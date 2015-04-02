Morvan

  • 专家
  • Nguyen Thanh Trieu
    Nguyen Thanh Trieu

    Nguyen Thanh Trieu

    4.8 (23)
    I am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
    My work is centered on:
    - Market structure analysis
    - Price action logic
    - Risk visualization
    - Custom indicators and utilities
    23 产品
  • 版本: 2.21
  • 更新: 12 五月 2026
  • 激活: 10

MORVAN

我是 Morvan。
我读取方向。我等待结构形成。我只在价格到达最有可能发动行情的位置时出击。
不猜测。不报复交易。不在噪音中追逐K线。
只有当结构对齐时我才执行 — 并且从入场到出场，纪律管理每一笔仓位。

大多数交易者亏损不是因为看不懂图表。他们亏损是因为入场太晚、仓位太随意、止损放在流动性猎杀的位置，以及让情绪凌驾于出场计划之上。
我被设计来消除这个弱点。

我不预测市场。我不需要。
我读取方向偏差，等待结构建立，只在延续或突破成为更高概率结果时部署。

运作方式

我的执行框架建立在三个原则之上：
趋势优先。结构其次。风控始终。

首先，我从高时间框架结构中读取主导市场方向。如果方向不明确，我保持空仓。
然后我寻找延续压力最强的价格区域。我不跳入噪音中。我等待价格来找我。
当设置有效时，我带着预定义的止损入场，管理订单并保护仓位。

如果市场条件恶化，挂单将被移除、重新计算并重建。如果结构破裂，我退出观望。

三重策略。一个方向。

MORVAN 同时运行三个独立的执行层 — 每一层校准于不同的波动率维度。

  • 第一层 响应更快的日内动量
  • 第二层 跟踪中等结构的延续
  • 第三层 监控更深层的市场扩展和更广泛的趋势压力

每一层计算自己的入场时机、波动率过滤器和止损距离。
三层都在同一方向偏差下运行，但各自响应不同层次的市场行为。

结果不是过度交易 — 而是结构化覆盖。
当一层安静时，另一层仍可能捕捉到有效设置。比任何单一入场系统提供更多覆盖。

核心执行功能

  • 仅趋势交易： MORVAN 只在主导趋势结构方向上交易。不盲目逆势入场。不在死寂行情中强制设置
  • 基于结构的入场： 入场仅在市场已显示意图的有意义价格位置。没有随机触发器。没有纯指标冲动入场
  • 分层波动率响应： 三个内部策略层同时监控快速、中等和更深层的结构运动 — 提高适应性而无需手动切换
  • 自适应止损逻辑： 止损位置根据实时波动率缩放。没有固定的情绪化出场 — 风险通过计算距离和主动保护来管理
  • 渐进式跟踪： 一旦价格向有利方向移动，跟踪逐步收紧 — 锁定利润的同时给趋势留出发展空间
  • 智能挂单管理： 挂单不会被遗弃。订单持续监控，无效时取消，市场结构变化时重新计算
  • 亏损后稳定行为： 止损触发后，MORVAN 不会立即在同一区域重新入场。它等待结构重建后再次投入
  • 交易时段和周末过滤器： 交易时间可配置，可选周五平仓逻辑以减少周末缺口风险
  • 风险档位缩放： 内置风险模式使仓位与您的账户和当前条件保持成比例。不盲目固定仓位

MORVAN 不做什么

MORVAN 不使用马丁格尔。
MORVAN 不对亏损仓位加仓摊平。
MORVAN 不在破裂行情中盲目堆叠恢复交易。
MORVAN 不逆势交易。
MORVAN 不干扰使用不同 magic number 的手动交易或其他 EA。

它只执行参数定义的逻辑。控制权在您的设置中。

EA 设置详情

  • 时间框架： M15
  • 交易品种： XAUUSD（黄金）
  • 设置： 使用默认或按需自定义
  • 账户类型： 任意（推荐：Raw / 低点差账户）
  • 推荐资金：
    • $1000 保守单层部署的最低要求
    • $2000+ 推荐用于平衡的多层执行
    • $3000+ 推荐用于完整三层部署，拥有更安全的保证金余量
  • VPS： 推荐使用高速 VPS 以确保稳定执行
  • 推荐经纪商： IC Markets 或 IC Trading  RoboForex

将 MORVAN 附加到您的 XAUUSD M15 图表上。选择风险模式。设置交易时间。让结构决定其余的一切。
默认设置已为均衡执行预先配置。高级用户可通过内部参数进一步控制入场灵敏度、波动率缩放、保护逻辑和交易时段行为。

遵循结构而生。为守护资金而设计。让趋势承担主要工作。

风险提示

  • 回测结果仅供参考： 回测不能完全反映实际交易结果
  • 不同经纪商表现不同： 结果可能因点差、执行速度和服务器条件而异
  • 避免高风险： 使用高风险设置可能导致过度回撤
推荐产品
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
The Hunter FX
Xokomil Cox Elias
专家
The Hunter FX is an Expert Advisor (EA) developed over several years. It analyzes the market in every microsecond to find patterns that humans cannot see. It analyzes every microstructure of the market to find opportunities in the Forex market, the most liquid market in the world. The EA was developed specifically for the EURUSD pair on the 15-minute timeframe, where it demonstrated the best results. It was programmed to analyze the markets from July 2015 to 2026, and has been profitable for ov
Statistical MT5 scanner dashboard for forex pairs
Mark Nicole Olarte
专家
统计优势交易 investment 的 8 大支柱 引言 在交易中，过去并不预示未来。但嵌入在时间中的模式揭示了等待重复的市场节奏。本指南将向您介绍“统计优势交易的八大支柱”——这是一个将历史数据转化为可执行交易情报的综合框架。 该系统的核心是历史数据。与稍纵即逝的指标或滞后信号不同，历史模式揭示了金融市场的季节性脉搏——这些模式已重复了数十年，受人类商业、机构行为和经济需求等不变周期的影响。 以农民为例：他们知道什么时候是收获季节，因为自然界遵循阳光和降雨的可预测周期。金融市场的运作方式亦是如此。盈利报告、财政预算和投资组合再平衡在价格走势中形成了季节性模式。这是资金流经全球市场的基本节奏。 历史模式 (HIST) - 核心策略 默认权重：30% 市场的记忆 历史模式分析回答了一个基本问题：“在过去 30 年的特定一周内，某货币对向一个方向波动的程度有多大？”例如，如果 EURUSD 在第 15 周上涨了 23 次，下跌了 7 次，那么这就是 77% 的历史看涨优势。这是对重复周期的观察。 真实的季节性供需 农业周期为市场模式提供了完美的类比： 收获高峰期： 高供应和稳定的需求导致价
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
专家
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gold Martingale Robot
Borriphat Maitree
专家
彻底改变您的黄金交易！使用“Gold Martingale Robot EA”（MT5）释放指数级与可持续的增长 您厌倦了不断盯着图表吗？每次发布重大经济新闻时都会感到压力？或者您曾经赚取过利润，却因为周末持仓而眼睁睁看着它们消失？ 停止试错吧！隆重推出 Gold Martingale Robot EA —— 终极 MT5 自动化交易系统，专为寻求长期投资组合增长、指数级复利回报以及严格风险管理协议的严肃投资者而设计。 为什么“Gold Martingale Robot EA”是您投资组合中缺失的那块拼图？ 1. 投资组合指数级增长（复利的力量） 这款 EA 并非为短期高风险赌博而生，而是为“长期”盈利而设计。该算法利用复利的力量，使您的账户能够稳步增长。今天的利润将成为明天创造倍增回报的资本。 2. ️ 零周末持仓风险 告别周末的焦虑！我们的系统遵循严格的规则：“周末不持仓”。这消除了周一早晨市场滑点的严重风险，并为您节省了大量不必要的隔夜利息（Swap）费用。 3. 智能“红色新闻”规避系统 在经济新闻发布（红色文件夹事件）导致市场剧烈波动期间，标准交易
Deep Trend Pro
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
DEEP TREND X — Expert Advisor with Artificial Intelligence for XAUUSD Deep Trend X is a 100% automated Expert Advisor, specifically designed for trading Gold (XAUUSD). It combines cutting-edge machine learning algorithms with institutional market analysis to detect highly accurate entries in both trending and ranging markets. ARTIFICIAL INTELLIGENCE CORE The EA's core engine integrates two AI models that self-train on each new candlestick: SVM RBF (Support Vector Machine with Radial Kern
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
Huu Loi Ly
专家
Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
专家
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
专家
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
专家
此专家顾问（EA）旨在交易 DE40 指数（根据经纪商不同，也可能标记为DAX、GER40等）。EA自动识别市场中的交易机会，并通过风险驱动的方法管理头寸，为您提供 两种交易模式 ： 保守型 – 较慢、稳健的方法。 激进型 – 旨在利用市场大幅波动的更快策略（风险更高）。 该策略根据预定的时间窗口选择其头寸和交易方向，每天最多执行 一笔交易 。 无 对冲 无 网格 无 马丁格尔 规格： 交易品种： DE40, GER40, DAX 杠杆： 任意 时间框架： 已在5分钟时间框架上测试，适用于大多数情况。 推荐经纪商： IC Markets 最低推荐存款： $500 注意： 购买后，请发送消息以获取EA的使用手册。 免责声明 – 交易风险与未来盈利能力 金融市场交易具有高风险，并非适合所有投资者。使用自动化交易系统（EA）不能保证盈利，且过去的表现并不代表未来结果。 所有交易都涉及重大风险，EA用户应仅使用可以承受损失的资金进行交易。市场条件可能迅速变化，且无算法能考虑所有市场变量。 使用该EA即表示您确认： 您对交易决策承担全部责任。 EA开发者对交易过程中产生的损失不承担责任。 不保证
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
专家
USDJPY Focused Breaker USDJPY Focused Breaker 专为USDJPY货币对的H1（1小时）时间框架设计，基于Channel-Break FX技术。该系统使用AI模型来识别趋势通道，采用1维卷积神经网络（CNN）来识别市场趋势。 主要特点： 优化: 提供了改进的开仓和闭仓策略。 时间框架和货币对: 可用于M30、H1、H4和D1时间框架，以及USDJPY、EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD、USDCAD和NZDUSD等多个货币对。不过，这个版本特别优化了USDJPY-H1时间框架，AI模型仅针对这一货币对和时间框架进行训练。 自动设置: 系统会自动设置止损（SL）并计算交易量，以利用复利效应。不使用止盈（TP），以避免过早平仓。 完全自动化: 完全自动化，无需人工操作。每4小时评估一次开仓，每小时调整一次止损。 单一头寸策略: 系统始终只操作一个头寸（多头或空头），不使用对冲策略，适合初学者。 该版本通过先进的计算机系统进行数据训练，确保了高精度和高效率的交易。
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
专家
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
专家
NeoPips Engine EA – 终极交易革命已然到来！ “交易的真正力量在于洞察他人所忽略的。NeoPips Engine 不随波逐流，而是掌控市场。” 关于 NeoPips Engine EA：您的智能交易盟友 NeoPips Engine EA 并非普通的交易机器人。它是一款多维度、AI 优化的专家顾问，专为追求精准度、适应性和长期表现的交易者打造。 与那些规则僵化的过时机器人不同，NeoPips Engine 是一种动态策略——它会实时思考、学习并适应市场。 这不仅仅是自动化，更是一场持续的进化。 更上一层楼的智能：让您自由发挥的核心功能 人工智能决策 动态模式识别 预测趋势分析 基于实时数据的智能进出逻辑 多引擎策略核心 – 四种模式，同一个目标：赢。 NeoPips 引擎会根据实时信号自动切换引擎： 剥头皮模式 – 捕捉快速波动的爆发 波动模式 – 瞄准长期趋势阶段 突破模式 – 在重大经济新闻发布时激活 ️ 安全守护模式 – 在市场波动时介入 效果：无缝过渡，在所有市场阶段
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (15)
专家
VectorPrime — 多层向量逻辑的算法系统 VectorPrime 是一款自主交易系统，专为在多时间框架市场条件下实现结构化执行而设计。其核心理念是 向量分析 ，通过将价格动态分解为方向性冲动和矩阵结构，构建市场的整体图景。系统并非将行情视作孤立信号，而是作为相互关联的向量网络进行解读。 VectorPrime 的核心模块： Vector Dynamics Engine（向量动态引擎） — 识别主导方向流，过滤短期噪音。 Prime Momentum Layer（主动能层） — 评估微观冲动的强度与持续性，使入场点适应不同波动阶段。 Matrix Vector Module（矩阵向量模块） — 基于矩阵方式解释价格行为，形成多维市场模型。 Adaptive Risk Protocol（自适应风险协议） — 通过结构化回撤阈值与头寸管理来控制风险暴露。 执行逻辑基于预定义的结构条件，不使用马丁格尔、网格策略或外部预测模型。每一笔交易由上下文触发因素驱动，例如波动性变化、方向性聚集和结构性突破，并以固定的止损和止盈水平形成可控的交易周期。 VectorPrime 不依赖新闻事件或概
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
LSMR DualMode Gold
Clement Nyamunura Mweya
专家
LSMR DualMode Gold is a professional automated trading system for XAUUSD and XAUUSDc, refined through 14 live iterations on real accounts. It combines four independent trading modes that detect market regime and activate the appropriate strategy automatically. FOUR TRADING MODES Mode 1 — Spike Reversal: Detects large-body candles (liquidity sweeps) and enters mean-reversion trades when price shows rejection. Adaptive spike detection adjusts thresholds based on current volatility. Mode 2 — Ra
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
作者的更多信息
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (9)
实用工具
Manual position management. Missing SL. Price moves against you. No protection. Trade Manager Lite automates Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, and Break-Even for your open positions. Attach to one chart. Configure your default SL/TP distance. Let it manage your positions automatically. What's Included (FREE Version) Auto SL/TP: Applies missing Stop Loss and Take Profit to positions based on your configured distance in points Trailing Stop: Adjusts SL dynamically as price moves in your favor
FREE
SMC Liquidity Channel Guard
Nguyen Thanh Trieu
4.67 (3)
指标
SMC Liquidity Channel Guard Prices reverse just as your breakout trade triggers. Account suffers unexpected drawdown. Because standard channels ignore institutional liquidity sweeps and trap retail stop-loss orders. This utility automatically monitors highest buy-side and lowest sell-side liquidity pools to flag false breakouts. Key Features: Dynamic Liquidity Tracking: Maps Buy-Side (BSL) and Sell-Side (SSL) boundaries without lagging moving averages. Sweep Identification: Prints precise direct
FREE
Volume Pressure Meter Buy Sell MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
指标
Volume Pressure Meter breakdown tick volume to reveal the buying and selling pressure inside every candle. Unlike standard volume which only shows total activity, this indicator splits volume to show who is actually in control of the market. It helps you identify trend strength and spot potential reversals through volume divergence. Key Features: Pressure Gauge: Visual bar showing real-time Buy vs Sell percentages. Trend Bias: Automatically identifies if the market is dominated by Buyers or Sell
FREE
Smart Session Box MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Session Box Displays Asia, London, and New York trading sessions with automatic timezone adjustment and session overlap highlighting. Main Features Complete session analysis with no limitations. Key Features The indicator draws session boxes with high and low lines for each trading session. Session overlaps are highlighted with distinct colors to identify high liquidity periods. Breakout alerts notify when price crosses previous session levels. A control panel provides quick toggles for al
FREE
Impulse Momentum Shift
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
指标
一根大实体蜡烛收盘。看起来像突破。您入场。 下一根K线反转，触发了您的止损。成交量只是平均水平。动能早已衰减。 Impulse Momentum Shift 识别具有真实冲量的K线，并标记冲量反转的时刻。 大多数交易者只看蜡烛大小。真正的冲量由三个因素构成：实体主导性、成交量突破近期均值、以及经ATR标准化的方向性动能。 本指标对每根K线进行三维评分，以5色冲量色阶绘制图表，并在强冲量阶段反转方向的瞬间放置转变箭头——仅在已收盘的K线上触发。 显示内容： 5色冲量K线： 亮蓝色代表强烈看涨冲量，浅蓝色代表适中，灰色代表中性，珊瑚色代表适中看跌，深红色代表强烈看跌。每根K线实时评分0–100 冲量追踪线： 基于ATR的动态追踪线，随主导冲量方向棘轮式移动。趋势结构转变时变色，作为视觉偏向锚点 动能转变箭头： 仅在确认的冲量K线序列反转后触发。无重绘。信号仅出现在完全收盘的K线上 状态标签： 实时显示当前状态——IMPULSE BUY、MODERATE SELL、LOW MOMENTUM——以及百分比评分和追踪线方向 K线倒计时计时器： 当前K线收盘前的剩余时间，显示在图表上 冲量评分机制
FREE
Pullback Execution Map
Nguyen Thanh Trieu
4.5 (2)
指标
Price breaks out. You want the continuation, but the entry usually comes too early, too late, or directly into a weak pullback. Without structure, most traders can see the move but still cannot define where the retracement remains healthy and where the setup starts to fail. Pullback Execution Map turns the current swing into a visual execution plan on the chart and a pullback meter below price. What it shows: Fibonacci execution pocket: Maps the active swing with a clear pullback pocket from the
FREE
Prop Firm Risk Guard
Nguyen Thanh Trieu
5 (1)
实用工具
资源与快速链接 下载模拟版 PropFirm Risk Guard 是一款高级工具，旨在对您的交易账户执行严格的风控和资金保护协议。它作为一个自动化的合规层运行，确保您的净值保持在预设的每日和整体回撤限制内。非常适合具有严格回撤指南、资管挑战评估以及专业资金管理要求的账户。 该工具在后台实时监测（每100毫秒）您整个账户的所有持仓，无论它挂载在哪个图表或货币对上。它在后台静默运行，在接近或突破阈值时执行资金保护操作。 --- 关键功能表 功能类别 技术规范 / 机制 实际运行效益 回撤守护 实时每日和整体净值亏损跟踪（美元或%） 当达到限制时关闭所有交易以防止账户爆仓或违规。 移动净值锁定 带有移动偏差的利润锁（棘轮）系统（美元或%） 通过锁定净值高点来在市场逆转时锁定利润。 宏观过滤 按影响度、货币对和关键字过滤的新闻阻断器 在高影响的经济新闻发布前限制交易或删除 SL/TP。 隐形目标水平 隐形止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平 在本地内部监控价格水平，对外部经纪商隐藏交易目标。 已平仓盈亏限制 滚动业绩跟踪（每小时、每日、每周、每月） 如果达到特定的亏损/利润限制，则阻
Session Box And Timer
Nguyen Thanh Trieu
指标
Session Box And Timer 日内交易需要监控各大交易时段之间的过渡，然而手动重叠时间表容易出现计算错误。若没有清晰的标记，前一时段的关键价格水平和流动性区域很容易被忽略。 Session Box And Timer 直接在您的图表上直观显示交易时段、波动趋势和倒计时器。 它显示什么： - 时段框（Session Boxes）： 代表亚洲、伦敦和纽约时段的彩色矩形，标签中会显示自动计算的点数范围（pip range）。 - 亚洲时段区间水平： 亚洲时段最高价和最低价的投影向右延伸为水平线，作为日内突破的参考。 - 前一日最高价/最低价 (PDH/PDL)： 标记前一天最高和最低边界 landlords 的虚线水平线。 - 时段周期线和倒计时标签： 在即将开盘的时段画出垂直线，显示距离下一时段开盘的精确剩余倒计时时间（时:分:秒）。 - 波动率热力图 (Volatility Heatmap)： 图表底部的连续多色块状指标，显示过去20天的历史每小时波动率。 - 仪表板面板 (Dashboard Panel)： 简洁的叠加层，显示活跃或即将到来的时段、实时倒计时、本地GMT
FREE
Volume Pressure Meter MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Volume Pressure Meter MT5 蜡烛看起来很强。成交量似乎很高。您在突破时进场。 价格在几分钟内反转。这个走势没有真正的参与。 Volume Pressure Meter揭示了机构所看到的:价格走势背后是否存在实际的买压或卖压,还是您在对着空量交易。 专为日内与波段交易者设计,用于分析黄金(XAUUSD)、指数和主要外汇货币对,时间周期从M5到H4。将八种机构级成交量分析工具整合到一个系统中,配备AI模式识别和实时概率计算。 它显示什么 抬头显示器(HUD)界面: 信号状态: 当前市场建议(BUY、SELL、WAIT、AVOID)实时更新 压力平衡仪表: 买卖参与度的可视化表示,带有颜色编码强度 信号评分: 基于多个成交量确认因素的强度评级,从0到10 胜率概率: 根据当前条件和历史表现数据计算的实时成功概率 市场状态分类: 有效压力、虚假压力、吸筹、派发或压缩区域 多时间框架确认: 显示更高时间框架的偏向以提供背景 图表上的可视化分析: 买卖压力直方图: 在独立指标窗口中分离每根蜡烛的买压和卖压 浮动背景标签: 在当前价格附近显示行动建议(Entry Now、Wa
Confluence Bias Map
Nguyen Thanh Trieu
指标
Confluence Bias Map 将关键的市场指标整合为一个单一的实时评分，以支持您的交易分析。 在分析图表时，单独查看多个独立的指标（均线、MACD、ADX、RSI、Stochastic、布林带、MFI、ATR）往往会导致信号冲突和决策瘫痪。在没有结构化方法的情况下，对比不同时间框架的趋势、动能、波动率和成交量很难定义真实的市场偏向。 Confluence Bias Map 通过将这 4 个核心市场维度跨 3 个时间框架整合为一个单一的实时评分，解决了这一问题。 它显示的内容： 圆环仪表盘 (Donut Gauge)： 在仪表盘中心显示 0 到 100 的综合汇聚评分 (Confluence Score)。 类别拆解： 显示趋势（基于 EMA、MACD、ADX）、动能（基于 RSI、Stochastic）、波动率（基于布林带）和成交量（基于 MFI）的各自平均评分。 时间框架扫描： 显示 3 个时间框架的独立评分和实时进度条：当前图表周期以及两个更高周期（例如 M15、M30、H1）。 历史实证： 直接在面板上计算并显示信号触发（评分 >= 75 或 <= 25 在 10 根
FREE
Murrey Math Channels
Nguyen Thanh Trieu
指标
Murrey Math Channels Identifying key market reversal points and core trading ranges can be challenging. Traditional analysis often lacks clear mathematical structure, leading to inconsistent entries. Murrey Math Channels provides a mathematically grounded price framework based on the Law of Octaves to help traders define precise support, resistance, and reversal zones. How to Read the Chart: The indicator divides the price action into 8 main octaves (levels), each representing a different marke
FREE
Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
FREE
Smart Confluence Radar
Nguyen Thanh Trieu
指标
Smart Confluence Radar 分析三个独立指标以寻找共振需要时间。要获得多时间框架叠加、提醒和交易时段过滤功能，请参阅 Smart Confluence Radar Advanced 。 Smart Confluence Radar 将 ATR 扩展、成交量动能和变化率组合成直接叠加在蜡烛图上的单一可视层。 显示内容： 彩色蜡烛： 亮色 = 高共振（得分 ≥70）。暗色 = 中等共振。灰色 = 低动能。 动能线： 直接绘制在图表上。蓝色 = 买方压力，红色 = 卖方压力，灰色 = 中性。 Bar 标签（+/-）： 仅显示在高共振的已收盘 Bar 上。看涨 Bar 下方显示 "+"，看跌 Bar 上方显示 "-"。 Bar 倒计时： 右上角显示当前时间周期和剩余秒数。 适用于： 黄金（XAUUSD）、主要外汇对和指数的日内交易。M5 至 H4。 不具备的功能： 不自动生成买卖信号。 不预测未来价格走势。 仅可视化共振数据，决策权完全属于您。 设置： 附加到图表后，根据需要调整周期参数即可使用。 您的反馈有助于未来更新。请访问我的主页。
FREE
Parabolic Trend Corridor
Nguyen Thanh Trieu
指标
Parabolic Trend Corridor Identifying trend direction and volatility boundaries is a common challenge for day traders. Standard indicators often lack a holistic view of both trend structure and market noise. Parabolic Trend Corridor solves this by combining the adaptive nature of Parabolic SAR with dynamic ATR volatility bands. Key Features: Adaptive Trend Core: Uses Parabolic SAR as the foundation to follow price movement and volatility changes without lag. Dual-Color Cloud: Dynamic visual feedb
FREE
Keltner Breakout MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
Keltner Breakout Caught in market chop. Fake breakouts trigger unwanted trades. Because standard indicators lack dynamic volatility context. This utility automatically combines a Dynamic Volatility Channel, Dual MA trend detection, and RSI momentum filtering into one visual system. Key Features: Trend Cloud: Visually fills the trend zone with a dynamic Keltner-style volatility channel. Multi-Factor Breakout: Only issues a signal when price breaks the volatility channel AND trend/momentum confirm
FREE
Session Pulse Monitor
Nguyen Thanh Trieu
实用工具
您打开终端，三笔交易正在运行，图表在移动。 但伦敦时段现在真的活跃吗，还是只是纽约开盘前的噪音？ Session Pulse Monitor 在图表上直接显示交易时段实时状态、波动率背景和持仓入场时段。 专为跨时段管理仓位的交易者设计，帮助判断市场是否有机构参与还是无方向漂移。 适用于所有品种 — 针对黄金(XAUUSD)、主要外汇货币对和指数优化。 显示内容： 实时时段状态： 亚洲、伦敦和纽约时段的LIVE/倒计时显示。 波动率背景： 每个时段显示历史波动率状态（HIGH / MED / LOW）。 持仓标记： 每个持仓显示入场时段 — 亚洲、伦敦、纽约或重叠时段。 时段倒计时： 当前时段剩余时间和下一时段开启时间，每Tick更新。 本工具不会： 不会开仓、修改或平仓。 不会管理风险或限制回撤。 不会预测价格方向。 提供时段信息，让您的决策更明智。 免费版包含： 时段面板（LIVE / 倒计时） 按时段的波动率评级（HIGH / MED / LOW） 持仓跟踪器与入场时段标签 紧凑型图表面板，可配置位置和字体 需要更多功能？ Session Pulse Monitor Advance
FREE
Trade Command Center MT4
Nguyen Thanh Trieu
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
Gold Structure Pro
Nguyen Thanh Trieu
指标
GoldStructure Pro 是专为 XAUUSD 设计的市场结构与波动性分析指标。它通过结合多状态波动性引擎、基于摆动结构的假突破过滤以及自动止损与止盈计算，识别高概率的突破信号。所有信号均基于已收盘K线逻辑，确保在 M5 至 M30 的所有时间框架内保持稳定一致。 工作原理 指标持续测量当前 ATR 与其历史均值之间的关系，以判断市场的波动性状态。基于该状态，指标将市场划分为五种内部状态之一：压缩（Compression）、流动性陷阱（Liquidity Trap）、动能形成（Momentum Building）、已确认扩张（Expansion Confirmed）或中性（Neutral）。只有同时通过成交量确认测试和摆动结构过滤器的突破，才会被标记为已确认信号。其余均归类为假突破并单独显示，以提示回避错误入场。 当已确认信号出现时，指标会自动在图表上绘制入场价位、基于最近摆动结构的止损价位，以及使用可配置风险收益比的两个止盈目标。止损距离设有上限，防止在较高时间框架上出现过大的风险级别。 主要功能 五状态波动性模型，并在面板上实时显示当前状态 使用摆动回溯和成交量过滤器对确
Market Bias Monitor MT5
Nguyen Thanh Trieu
指标
准备充分。市场状态错误。交易在执行前就已失效。 宽点差、非交易时段、波动率飙升以及临近重要新闻——所有这些都会在执行前摧毁优势。 Market Bias Monitor 实时分类市场环境，将执行质量从0评分到100，并在条件变化时立即通知您。 专为分析黄金(XAUUSD)、外汇货币对和指数的自主裁量及半自动交易者设计。在M5至W1时间框架上实时监控市场制度、交易时段、点差、新闻风险和多时间框架偏差对齐。 它显示什么： 市场制度分类： 使用ATR波动率和价格与移动平均线的偏差来识别TREND、RANGE、TRANSITION或HIGH RISK——让您可以避免在不稳定制度下执行。 Market Quality Score (0-100)： 由制度、点差、波动率、时段、偏差清晰度和新闻临近度组成的综合评分——让您可以客观地过滤条件。 6时间框架偏差面板： M5、M15、H1、H4、D1、W1方向偏差同时显示——让您一眼就能识别时间框架之间的一致或冲突。 执行状态（Lock/Clear）： 面板显示LOCKED及最多四个具体原因，或在条件满足时显示CLEARED——让您无需持续监控图表就能等
Volatility Helix Engine Advanced
Nguyen Thanh Trieu
指标
Volatility Helix Engine Advanced 是一款多因子波动率分析工具，可直接在图表上划分市场状态并预测波动扩展目标。 在市场波动剧烈时，交易者往往难以区分市场噪音、有效趋势与即将到来的突破。传统的指标反应往往过慢，容易导致在低波动极值区域盲目入场。本指标通过计算波动率百分位排名（Percentile Rank）和方向一致性，精准映射当前的市场结构。 显示内容： - Helix 状态通道（上限与下限）： 高分辨率的通道包络线，根据当前市场阶段和波动密度动态调整，以界定波动范围。 - Phase Aura 状态光环： Helix 通道之间的半透明背景填充，通过向外扩展或向内收缩展示波动强度。 - Phase Midline 状态中线： 可自定义的移动平均线（EMA、SMMA 或 LWMA），根据主导波动状态动态切换颜色。 - Phase Zone 历史状态背景： 图表历史区域的分块背景，直观展示历史波动状态的演变过程。 - Parabolic Projection 抛物线投影： 在波动释放突破时，自动在图表上投影未来的价格扩展通道。 - Session 交易时段分
The Overseer MT5
Nguyen Thanh Trieu
专家
在快速波动的市场中，价格极值点（High/Low）通常构成关键的执行边界，手动下单与止损调整往往存在显著的延迟。 The Overseer 作为一个持续的多时间框架监控系统，能够自动计算基于波动率调整的极值水平，并精确管理挂单与持仓。 "全天候持续守护。设定您的参数，让严谨的逻辑在 24/5 市场中守护您的执行。" 系统监控内容 本系统在多个时间框架下持续扫描市场状况： 价格极值 (Price Extrema)： 识别在可配置 K 线周期（H3、M1、D1 等）内的最高价与最低价。 波动率 (ATR)： 利用 M15 或指定周期上的 ATR 指标值计算动态挂单间距。 趋势方向 (Trend Direction)： 评估 H4、H6、H12、D1、W1 和 MN1 上的多时间框架方向一致性。 点差与时间过滤： 实时监控点差是否超过上限，并执行服务器时间交易窗口限制。 触发时的执行逻辑 当市场状况符合配置规则时： 挂单执行： 在距离极值点基于波动率调整的位置自动摆放或修改 BuyStop 与 SellStop 挂单。 持仓保护： 当达到预设盈利目标时自动触发保本止损 (Breakeven)
筛选:
无评论
回复评论