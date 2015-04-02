Morvan
- 专家
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Nguyen Thanh TrieuI am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
My work is centered on:
- Market structure analysis
- Price action logic
- Risk visualization
- Custom indicators and utilities
- 版本: 2.21
- 更新: 12 五月 2026
- 激活: 10
MORVAN
我是 Morvan。
我读取方向。我等待结构形成。我只在价格到达最有可能发动行情的位置时出击。
不猜测。不报复交易。不在噪音中追逐K线。
只有当结构对齐时我才执行 — 并且从入场到出场，纪律管理每一笔仓位。
大多数交易者亏损不是因为看不懂图表。他们亏损是因为入场太晚、仓位太随意、止损放在流动性猎杀的位置，以及让情绪凌驾于出场计划之上。
我被设计来消除这个弱点。
我不预测市场。我不需要。
我读取方向偏差，等待结构建立，只在延续或突破成为更高概率结果时部署。
运作方式
我的执行框架建立在三个原则之上：
趋势优先。结构其次。风控始终。
首先，我从高时间框架结构中读取主导市场方向。如果方向不明确，我保持空仓。
然后我寻找延续压力最强的价格区域。我不跳入噪音中。我等待价格来找我。
当设置有效时，我带着预定义的止损入场，管理订单并保护仓位。
如果市场条件恶化，挂单将被移除、重新计算并重建。如果结构破裂，我退出观望。
三重策略。一个方向。
MORVAN 同时运行三个独立的执行层 — 每一层校准于不同的波动率维度。
- 第一层 响应更快的日内动量
- 第二层 跟踪中等结构的延续
- 第三层 监控更深层的市场扩展和更广泛的趋势压力
每一层计算自己的入场时机、波动率过滤器和止损距离。
三层都在同一方向偏差下运行，但各自响应不同层次的市场行为。
结果不是过度交易 — 而是结构化覆盖。
当一层安静时，另一层仍可能捕捉到有效设置。比任何单一入场系统提供更多覆盖。
核心执行功能
- 仅趋势交易： MORVAN 只在主导趋势结构方向上交易。不盲目逆势入场。不在死寂行情中强制设置
- 基于结构的入场： 入场仅在市场已显示意图的有意义价格位置。没有随机触发器。没有纯指标冲动入场
- 分层波动率响应： 三个内部策略层同时监控快速、中等和更深层的结构运动 — 提高适应性而无需手动切换
- 自适应止损逻辑： 止损位置根据实时波动率缩放。没有固定的情绪化出场 — 风险通过计算距离和主动保护来管理
- 渐进式跟踪： 一旦价格向有利方向移动，跟踪逐步收紧 — 锁定利润的同时给趋势留出发展空间
- 智能挂单管理： 挂单不会被遗弃。订单持续监控，无效时取消，市场结构变化时重新计算
- 亏损后稳定行为： 止损触发后，MORVAN 不会立即在同一区域重新入场。它等待结构重建后再次投入
- 交易时段和周末过滤器： 交易时间可配置，可选周五平仓逻辑以减少周末缺口风险
- 风险档位缩放： 内置风险模式使仓位与您的账户和当前条件保持成比例。不盲目固定仓位
MORVAN 不做什么
MORVAN 不使用马丁格尔。
MORVAN 不对亏损仓位加仓摊平。
MORVAN 不在破裂行情中盲目堆叠恢复交易。
MORVAN 不逆势交易。
MORVAN 不干扰使用不同 magic number 的手动交易或其他 EA。
它只执行参数定义的逻辑。控制权在您的设置中。
EA 设置详情
- 时间框架： M15
- 交易品种： XAUUSD（黄金）
- 设置： 使用默认或按需自定义
- 账户类型： 任意（推荐：Raw / 低点差账户）
- 推荐资金：
- $1000 保守单层部署的最低要求
- $2000+ 推荐用于平衡的多层执行
- $3000+ 推荐用于完整三层部署，拥有更安全的保证金余量
- VPS： 推荐使用高速 VPS 以确保稳定执行
- 推荐经纪商： IC Markets 或 IC Trading 或 RoboForex
将 MORVAN 附加到您的 XAUUSD M15 图表上。选择风险模式。设置交易时间。让结构决定其余的一切。
默认设置已为均衡执行预先配置。高级用户可通过内部参数进一步控制入场灵敏度、波动率缩放、保护逻辑和交易时段行为。
遵循结构而生。为守护资金而设计。让趋势承担主要工作。
风险提示
- 回测结果仅供参考： 回测不能完全反映实际交易结果
- 不同经纪商表现不同： 结果可能因点差、执行速度和服务器条件而异
- 避免高风险： 使用高风险设置可能导致过度回撤