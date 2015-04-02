MORVAN

我是 Morvan。

我读取方向。我等待结构形成。我只在价格到达最有可能发动行情的位置时出击。

不猜测。不报复交易。不在噪音中追逐K线。

只有当结构对齐时我才执行 — 并且从入场到出场，纪律管理每一笔仓位。

大多数交易者亏损不是因为看不懂图表。他们亏损是因为入场太晚、仓位太随意、止损放在流动性猎杀的位置，以及让情绪凌驾于出场计划之上。

我被设计来消除这个弱点。

我不预测市场。我不需要。

我读取方向偏差，等待结构建立，只在延续或突破成为更高概率结果时部署。

运作方式

我的执行框架建立在三个原则之上：

趋势优先。结构其次。风控始终。

首先，我从高时间框架结构中读取主导市场方向。如果方向不明确，我保持空仓。

然后我寻找延续压力最强的价格区域。我不跳入噪音中。我等待价格来找我。

当设置有效时，我带着预定义的止损入场，管理订单并保护仓位。

如果市场条件恶化，挂单将被移除、重新计算并重建。如果结构破裂，我退出观望。

三重策略。一个方向。

MORVAN 同时运行三个独立的执行层 — 每一层校准于不同的波动率维度。

第一层 响应更快的日内动量

响应更快的日内动量 第二层 跟踪中等结构的延续

跟踪中等结构的延续 第三层 监控更深层的市场扩展和更广泛的趋势压力

每一层计算自己的入场时机、波动率过滤器和止损距离。

三层都在同一方向偏差下运行，但各自响应不同层次的市场行为。

结果不是过度交易 — 而是结构化覆盖。

当一层安静时，另一层仍可能捕捉到有效设置。比任何单一入场系统提供更多覆盖。

核心执行功能

仅趋势交易： MORVAN 只在主导趋势结构方向上交易。不盲目逆势入场。不在死寂行情中强制设置

MORVAN 只在主导趋势结构方向上交易。不盲目逆势入场。不在死寂行情中强制设置 基于结构的入场： 入场仅在市场已显示意图的有意义价格位置。没有随机触发器。没有纯指标冲动入场

入场仅在市场已显示意图的有意义价格位置。没有随机触发器。没有纯指标冲动入场 分层波动率响应： 三个内部策略层同时监控快速、中等和更深层的结构运动 — 提高适应性而无需手动切换

三个内部策略层同时监控快速、中等和更深层的结构运动 — 提高适应性而无需手动切换 自适应止损逻辑： 止损位置根据实时波动率缩放。没有固定的情绪化出场 — 风险通过计算距离和主动保护来管理

止损位置根据实时波动率缩放。没有固定的情绪化出场 — 风险通过计算距离和主动保护来管理 渐进式跟踪： 一旦价格向有利方向移动，跟踪逐步收紧 — 锁定利润的同时给趋势留出发展空间

一旦价格向有利方向移动，跟踪逐步收紧 — 锁定利润的同时给趋势留出发展空间 智能挂单管理： 挂单不会被遗弃。订单持续监控，无效时取消，市场结构变化时重新计算

挂单不会被遗弃。订单持续监控，无效时取消，市场结构变化时重新计算 亏损后稳定行为： 止损触发后，MORVAN 不会立即在同一区域重新入场。它等待结构重建后再次投入

止损触发后，MORVAN 不会立即在同一区域重新入场。它等待结构重建后再次投入 交易时段和周末过滤器： 交易时间可配置，可选周五平仓逻辑以减少周末缺口风险

交易时间可配置，可选周五平仓逻辑以减少周末缺口风险 风险档位缩放： 内置风险模式使仓位与您的账户和当前条件保持成比例。不盲目固定仓位

MORVAN 不做什么

MORVAN 不使用马丁格尔。

MORVAN 不对亏损仓位加仓摊平。

MORVAN 不在破裂行情中盲目堆叠恢复交易。

MORVAN 不逆势交易。

MORVAN 不干扰使用不同 magic number 的手动交易或其他 EA。

它只执行参数定义的逻辑。控制权在您的设置中。

EA 设置详情

时间框架： M15

M15 交易品种： XAUUSD（黄金）

XAUUSD（黄金） 设置： 使用默认或按需自定义

使用默认或按需自定义 账户类型： 任意（推荐：Raw / 低点差账户）

任意（推荐：Raw / 低点差账户） 推荐资金： $1000 保守单层部署的最低要求 $2000+ 推荐用于平衡的多层执行 $3000+ 推荐用于完整三层部署，拥有更安全的保证金余量

VPS： 推荐使用高速 VPS 以确保稳定执行

推荐使用高速 VPS 以确保稳定执行 推荐经纪商： IC Markets 或 IC Trading 或 RoboForex

将 MORVAN 附加到您的 XAUUSD M15 图表上。选择风险模式。设置交易时间。让结构决定其余的一切。

默认设置已为均衡执行预先配置。高级用户可通过内部参数进一步控制入场灵敏度、波动率缩放、保护逻辑和交易时段行为。

遵循结构而生。为守护资金而设计。让趋势承担主要工作。

风险提示