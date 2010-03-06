Confluence Bias Map 将关键的市场指标整合为一个单一的实时评分，以支持您的交易分析。

在分析图表时，单独查看多个独立的指标（均线、MACD、ADX、RSI、Stochastic、布林带、MFI、ATR）往往会导致信号冲突和决策瘫痪。在没有结构化方法的情况下，对比不同时间框架的趋势、动能、波动率和成交量很难定义真实的市场偏向。Confluence Bias Map 通过将这 4 个核心市场维度跨 3 个时间框架整合为一个单一的实时评分，解决了这一问题。

它显示的内容：

圆环仪表盘 (Donut Gauge)： 在仪表盘中心显示 0 到 100 的综合汇聚评分 (Confluence Score)。

在仪表盘中心显示 0 到 100 的综合汇聚评分 (Confluence Score)。 类别拆解： 显示趋势（基于 EMA、MACD、ADX）、动能（基于 RSI、Stochastic）、波动率（基于布林带）和成交量（基于 MFI）的各自平均评分。

显示趋势（基于 EMA、MACD、ADX）、动能（基于 RSI、Stochastic）、波动率（基于布林带）和成交量（基于 MFI）的各自平均评分。 时间框架扫描： 显示 3 个时间框架的独立评分和实时进度条：当前图表周期以及两个更高周期（例如 M15、M30、H1）。

显示 3 个时间框架的独立评分和实时进度条：当前图表周期以及两个更高周期（例如 M15、M30、H1）。 历史实证：直接在面板上计算并显示信号触发（评分 >= 75 或 <= 25 在 10 根 K 线内达到 1.0 * ATR 目标）的历史胜率。

如何解读：

看涨偏向 (评分 >= 70)： 圆环仪表盘变为绿色，表明所监控的层面出现看涨汇聚。

圆环仪表盘变为绿色，表明所监控的层面出现看涨汇聚。 看跌偏向 (评分 <= 30)： 圆环仪表盘变为红色，表明所监控的层面出现看跌汇聚。

圆环仪表盘变为红色，表明所监控的层面出现看跌汇聚。 中性市场 (评分 31 至 69)： 圆环仪表盘变为灰色，表明信号冲突或市场偏向处于调整整合状态。

圆环仪表盘变为灰色，表明信号冲突或市场偏向处于调整整合状态。 时间框架共振：在所扫描的时间框架中寻找相匹配的高分或低分，以确认更强的方向性共识。

信号稳定性：

历史统计数据和警报触发在每根 K线关闭时处理一次。在活跃的市场行情下，实时仪表盘评分每秒更新一次。

适用场景：

高流动性品种（外汇、黄金、指数、加密货币） | 日内及波段交易时间框架（M5 至 H4） | 系统化及主观交易风格。

它不具备的功能：

它不会自动生成交易订单。

它不保证未来的交易利润，也无法以 100% 的确定性预测市场方向。

它不能替代您自己的风险管理规则或交易计划。

核心设置：

检测参数： 自定义 Fast MA (10)、Slow MA (20)、MACD (12, 26, 9)、ADX (14)、RSI (14)、Stochastic (5, 3, 3)、布林带 (20, 2.0)、MFI (14) 和 ATR (14) 的周期。

自定义 Fast MA (10)、Slow MA (20)、MACD (12, 26, 9)、ADX (14)、RSI (14)、Stochastic (5, 3, 3)、布林带 (20, 2.0)、MFI (14) 和 ATR (14) 的周期。 界面位置： 在图表上调整可拖拽仪表盘的默认 X/Y 坐标。

在图表上调整可拖拽仪表盘的默认 X/Y 坐标。 警报功能：开启/关闭终端警报、声音提示、推送通知和电子邮件提醒。

请仅加载于单个图表。

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