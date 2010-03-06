Confluence Bias Map
- 指标
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Nguyen Thanh TrieuI am a software developer and trader focused on building practical trading tools for MetaTrader 5.
My work is centered on:
- Market structure analysis
- Price action logic
- Risk visualization
- Custom indicators and utilities
- 版本: 1.0
Confluence Bias Map 将关键的市场指标整合为一个单一的实时评分，以支持您的交易分析。
在分析图表时，单独查看多个独立的指标（均线、MACD、ADX、RSI、Stochastic、布林带、MFI、ATR）往往会导致信号冲突和决策瘫痪。在没有结构化方法的情况下，对比不同时间框架的趋势、动能、波动率和成交量很难定义真实的市场偏向。Confluence Bias Map 通过将这 4 个核心市场维度跨 3 个时间框架整合为一个单一的实时评分，解决了这一问题。
它显示的内容：
- 圆环仪表盘 (Donut Gauge)：在仪表盘中心显示 0 到 100 的综合汇聚评分 (Confluence Score)。
- 类别拆解：显示趋势（基于 EMA、MACD、ADX）、动能（基于 RSI、Stochastic）、波动率（基于布林带）和成交量（基于 MFI）的各自平均评分。
- 时间框架扫描：显示 3 个时间框架的独立评分和实时进度条：当前图表周期以及两个更高周期（例如 M15、M30、H1）。
- 历史实证：直接在面板上计算并显示信号触发（评分 >= 75 或 <= 25 在 10 根 K 线内达到 1.0 * ATR 目标）的历史胜率。
如何解读：
- 看涨偏向 (评分 >= 70)：圆环仪表盘变为绿色，表明所监控的层面出现看涨汇聚。
- 看跌偏向 (评分 <= 30)：圆环仪表盘变为红色，表明所监控的层面出现看跌汇聚。
- 中性市场 (评分 31 至 69)：圆环仪表盘变为灰色，表明信号冲突或市场偏向处于调整整合状态。
- 时间框架共振：在所扫描的时间框架中寻找相匹配的高分或低分，以确认更强的方向性共识。
信号稳定性：
历史统计数据和警报触发在每根 K线关闭时处理一次。在活跃的市场行情下，实时仪表盘评分每秒更新一次。
适用场景：
高流动性品种（外汇、黄金、指数、加密货币） | 日内及波段交易时间框架（M5 至 H4） | 系统化及主观交易风格。
它不具备的功能：
- 它不会自动生成交易订单。
- 它不保证未来的交易利润，也无法以 100% 的确定性预测市场方向。
- 它不能替代您自己的风险管理规则或交易计划。
核心设置：
- 检测参数：自定义 Fast MA (10)、Slow MA (20)、MACD (12, 26, 9)、ADX (14)、RSI (14)、Stochastic (5, 3, 3)、布林带 (20, 2.0)、MFI (14) 和 ATR (14) 的周期。
- 界面位置：在图表上调整可拖拽仪表盘的默认 X/Y 坐标。
- 警报功能：开启/关闭终端警报、声音提示、推送通知和电子邮件提醒。
请仅加载于单个图表。
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