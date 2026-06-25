Volatility Helix Engine Advanced 是一款多因子波动率分析工具，可直接在图表上划分市场状态并预测波动扩展目标。

在市场波动剧烈时，交易者往往难以区分市场噪音、有效趋势与即将到来的突破。传统的指标反应往往过慢，容易导致在低波动极值区域盲目入场。本指标通过计算波动率百分位排名（Percentile Rank）和方向一致性，精准映射当前的市场结构。

显示内容：

- Helix 状态通道（上限与下限）： 高分辨率的通道包络线，根据当前市场阶段和波动密度动态调整，以界定波动范围。

- Phase Aura 状态光环： Helix 通道之间的半透明背景填充，通过向外扩展或向内收缩展示波动强度。

- Phase Midline 状态中线： 可自定义的移动平均线（EMA、SMMA 或 LWMA），根据主导波动状态动态切换颜色。

- Phase Zone 历史状态背景： 图表历史区域的分块背景，直观展示历史波动状态的演变过程。

- Parabolic Projection 抛物线投影： 在波动释放突破时，自动在图表上投影未来的价格扩展通道。

- Session 交易时段分割线与标签： 自动标示伦敦、纽约、亚洲时段的边界，并显示每个时段的主导波动状态（例如：London [COMP]）。

- Squeeze Countdown 挤压倒计时： 仅在挤压阶段激活，显示当前的挤压K线数，并根据历史周期估算剩余的K线数。

如何解读：

- Teal（趋势阶段）： 标记活跃的单边趋势行情。适用于顺势交易策略。

- Violet（震荡阶段）： 标记横盘整理或震荡行情。适用于均值回归交易或避开低流动性区域。

- Amber（挤压阶段）： 标记波动率极度压缩的价格蓄势期。提示即将发生波动率扩张突破。

- Coral Red（过渡阶段）： 标记波动率扩张的突破释放点，此时会触发抛物线投影通道。

信号稳定性：

市场状态的分类和历史分区会通过用户定义的K线数量进行滤波平滑，并在K线收盘时最终确认。当前的抛物线投影在当前未收盘的K线上会随实时波动的变化动态调整。

最适合：

适用于主要外汇货币对、股指以及高波动数字资产的日内和波段交易。支持从 M1 到 D1 的图表周期。

不提供的功能：

- 本工具不会生成具体的买卖交易信号，也不会自动下单交易。

- 本工具不能保证市场未来价格的绝对方向或突破的成功率。

- 本工具仅作为辅助分析波动状态的图表可视化工具。

核心设置：

- Volatility Engine（波动率引擎）： 设置 ATR 参数和多尺度分析周期，用于计算波动百分位排名。

- Helix Visuals（Helix 视觉）： 自定义振幅倍数、波动震荡周期以及中线类型。

- Compression Detection（挤压检测）： 配置挤压警报的百分位数阈值和变化率梯度参数。

- Dashboard（仪表盘）： 启用/禁用屏幕仪表盘，并调整其在图表上的显示位置。

- Alerts（警报）： 针对状态切换、开始挤压和持续挤压状态启用声音、弹窗或移动端 Push 推送警报。

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