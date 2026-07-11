Lumen Golden Breakout

Lumen — 黄金结构突破 EA

Lumen 只做一件事，并且做得干净利落：交易黄金上真实价格结构的突破。当价格沿 EMA200 趋势方向收盘突破最近 30 根K线的最高价或最低价时，Lumen 挂出一张挂单，并用基于 ATR 的止损进行管理——止损先移至保本，随后跟随价格。同一时间仅一笔持仓——没有网格、没有马丁格尔、没有加仓摊平。

设计目标是尽可能低的回撤，而非最陡的曲线。默认仅做多（黄金长期偏多，使做空一侧更弱）、固定手数，以及一个波动率"通道"过滤器，在死寂或混乱的行情中回避。

主要特点

单一持仓——同一时间绝不超过一笔交易。

无网格、无马丁格尔、无摊平。

结构突破入场：N根K线高/低点加 EMA200 趋势过滤。

ATR 出场链：硬止损 -> 保本 -> ATR 跟踪止损。

波动率通道过滤器跳过死寂与过度延伸的行情。

可选的每日亏损停机与点差保护。

默认固定手数（回撤低而稳定）；可选按百分比风险计算手数。

推荐

品种：XAUUSD（黄金）。周期：H1。

低点差 / ECN 经纪商，并使用 VPS 保证不间断运行。

默认参数即为经过测试的配置——请从此开始。

回测（XAUUSD H1，固定手数 0.10，约 4.5 年历史）

盈利因子：1.66

恢复因子：8.05

最大净值回撤：7.5%

胜率：39%

总交易数：655

预期

这是一个突破系统。它会等待、交易相对较少，并以较低的胜率换取盈利大于亏损。耐心是方法的一部分。过往表现不保证未来结果；请务必先在模拟账户上测试。