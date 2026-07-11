Lumen Golden Breakout
- 专家
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Volodymyr Bobal
- 版本: 2.6
Lumen — 黄金结构突破 EA
Lumen 只做一件事，并且做得干净利落：交易黄金上真实价格结构的突破。当价格沿 EMA200 趋势方向收盘突破最近 30 根K线的最高价或最低价时，Lumen 挂出一张挂单，并用基于 ATR 的止损进行管理——止损先移至保本，随后跟随价格。同一时间仅一笔持仓——没有网格、没有马丁格尔、没有加仓摊平。
设计目标是尽可能低的回撤，而非最陡的曲线。默认仅做多（黄金长期偏多，使做空一侧更弱）、固定手数，以及一个波动率"通道"过滤器，在死寂或混乱的行情中回避。
主要特点
- 单一持仓——同一时间绝不超过一笔交易。
- 无网格、无马丁格尔、无摊平。
- 结构突破入场：N根K线高/低点加 EMA200 趋势过滤。
- ATR 出场链：硬止损 -> 保本 -> ATR 跟踪止损。
- 波动率通道过滤器跳过死寂与过度延伸的行情。
- 可选的每日亏损停机与点差保护。
- 默认固定手数（回撤低而稳定）；可选按百分比风险计算手数。
推荐
- 品种：XAUUSD（黄金）。周期：H1。
- 低点差 / ECN 经纪商，并使用 VPS 保证不间断运行。
- 默认参数即为经过测试的配置——请从此开始。
回测（XAUUSD H1，固定手数 0.10，约 4.5 年历史）
- 盈利因子：1.66
- 恢复因子：8.05
- 最大净值回撤：7.5%
- 胜率：39%
- 总交易数：655
预期
这是一个突破系统。它会等待、交易相对较少，并以较低的胜率换取盈利大于亏损。耐心是方法的一部分。过往表现不保证未来结果；请务必先在模拟账户上测试。
хороший советник.