Guardian Copier
- 实用工具
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Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Guardian Copier – 带保护层的 MT5 本地跟单复制器,内置回撤保护,适用于 Prop Firm 与资金账户。 首发价格 – 前 10 份:Guardian Copier 起价 99 美元。前 10 份售出后:149 美元,最终价 199 美元。租用选项每月 35 美元,适合先跑完一个账户周期再决定的交易者。 大多数本地复制器只做一件事:复制。Guardian Copier 做两件事:在同一台机器的 MetaTrader 5 终端之间复制您的交易——并为每个接收账户加上独立的保护层。每日亏损限额和回撤限额按接收账户分别执行:某个账户触及限额,该账户的复制立即停止——警报、平掉全部、封锁直至重置——而您的其他账户不受影响继续运行。 它的功能 - 通过安全文件通道进行 MT5 到 MT5 的本地复制:无互联网路由、无外部服务、无 DLL - 近乎实时地复制开仓、SL/TP 修改、平仓与部分平仓 - 自动识别品种后缀——无需手动输入(手动映射作为备用) - 每个接收账户独立的手数模式:固定、倍数或按余额比例 - 每个接收账户独立保护:每日与回撤限额,含警报、全部平仓与封锁直至重置 重要提示 - Guardian Copier 是复制与风险限制工具。它不包含策略,也不保证交易结果。 - 两个终端必须运行在同一台机器上(本地文件通道)。 - 请先在模拟账户测试,再用于资金账户。 GUARDIAN 系列 – 为认真对待风险的交易者打造的诚实工具。全部产品请见我的卖家主页。 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
本作者的 Guardian 系列产品：
本作者的 Guardian 系列产品：
• Account Guardian — 整个账户的限额，包括周亏损
• Challenge Guardian — 在突破挑战规则前强制停止
• Guardian Coordinator — 防止多个EA叠加隐藏风险
• Guardian Trade Manager — 一键交易面板，内置每日亏损保护 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
• Prop Risk Meter — 免费风险面板，实时显示每日亏损距离
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
• Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内