Guardian Trade Manager
- 实用工具
-
Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Guardian Trade Manager – 手数计算器与风险控制交易面板(MT5)。一键交易执行,根据净值、止损距离和跳动点价值自动计算手数——内置每日亏损保护。适用于 Prop Firm 与资金账户。 首发价格:Guardian Trade Manager 起价 99 美元。租用选项:每月 35 美元,适合想先完整测试一个账户周期的交易者。 大多数交易面板只做一件事:执行。Guardian Trade Manager 做两件事:它以自动仓位计算执行您的交易——并且拒绝任何会突破您每日亏损预算的订单。检查在每笔订单之前对整个账户进行:今日已实现亏损加上新订单止损的潜在亏损,对照您的限额。如果超出预算,订单不会被下达——面板会用清晰的语言告诉您原因:"Blocked: daily loss budget"。 工作原理 - BUY / SELL 按您的风险百分比(默认 0.5%)和止损距离自动计算手数——无需在压力下心算 - 止损和止盈既是图表上可拖动的线,也是面板中的输入框,始终同步;止盈可选按盈亏比设置(默认 1.5) - 全账户每日亏损保护:今日亏损 + 新订单的预计止损亏损,对照您的限额(固定金额或百分比)。超出预算 = 不下单。 - 每日最大交易次数(默认 10 笔,仅统计本面板的订单) - 自动保本:当交易盈利达到 X 点时,止损自动移至入场价 + 缓冲 - 部分平仓按钮(默认 50%;若剩余仓位低于经纪商最小手数则全部平仓) - 状态栏一目了然:剩余每日预算、今日交易数、状态信号灯 - 面板内清晰的错误提示(重新报价、无效止损、市场关闭、保证金不足) - 独立 magic number,所有订单注释为 "GuardianTradeManager" 适合谁 - 绝不能违反每日亏损规则的自营交易公司(Prop Firm)交易者——检查在订单产生之前完成 - 希望每笔交易风险恒定、无需手动计算手数的主观交易者 - 任何需要一个集入场、保本、分批离场于一体、并自带安全带的面板的人 重要提示 - Guardian Trade Manager 是执行与风险限制工具。它不会自行开仓,不包含任何策略,也不保证交易结果。 - 每日预算在经纪商服务器午夜重置。 - 在策略测试器中面板完全可点击:您可以在实盘之前无风险地试用每个功能。 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
本作者的 Guardian 系列产品：
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
本作者的 Guardian 系列产品：
• Account Guardian — 整个账户的限额，包括周亏损
• Challenge Guardian — 在突破挑战规则前强制停止
• Guardian Copier — 本地跟单，每个接收账户独立保护
• Guardian Coordinator — 防止多个EA叠加隐藏风险
• Prop Risk Meter — 免费风险面板，实时显示每日亏损距离
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
• Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内