Account Guardian
- 实用工具
-
Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Account Guardian – 自动净值保护与回撤守护,适用于 Prop Firm 与资金账户。Account Guardian 是 MetaTrader 5 的自动风险规则执行器:它实时监控您的账户,在限额被突破之前——而不是之后——停止交易。 它的功能 - 逐笔跳动监控每日亏损、每周亏损和最大回撤,覆盖全账户(已实现 + 浮动) - 触及限额时:按您选择的规则执行——警报、平掉全部持仓、封锁交易直至重置 - 在限额的可配置百分比处提前预警(默认 80%),让您在为时已晚之前放慢节奏 - 图表面板:限额、剩余缓冲与实时状态一目了然 - 日与周起始锚点持久化、防重启(服务器午夜) 适合谁 - 需要同时遵守每日和每周规则的资金账户与自营交易公司交易者 - 任何想给糟糕交易日装上自动急刹车的交易者 重要提示 - Account Guardian 是风险限制工具。它不开仓,不包含任何策略,也不保证交易结果。 - 请先在模拟账户测试,并按您所在公司的规则调整限额。 GUARDIAN 系列 – 为认真对待风险的交易者打造的诚实工具。没有盈利承诺。全部产品请见我的卖家主页。
• Prop Risk Meter — 免费风险面板，实时显示每日亏损距离
• Challenge Guardian — 在突破挑战规则前强制停止
• Guardian Coordinator — 防止多个EA叠加隐藏风险
• Guardian Copier — 本地跟单，每个接收账户独立保护
• Guardian Trade Manager — 一键交易面板，内置每日亏损保护 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
• Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内
• Prop Risk Meter — 免费风险面板，实时显示每日亏损距离
• Challenge Guardian — 在突破挑战规则前强制停止
• Guardian Coordinator — 防止多个EA叠加隐藏风险
• Guardian Copier — 本地跟单，每个接收账户独立保护
• Guardian Trade Manager — 一键交易面板，内置每日亏损保护 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
• Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内