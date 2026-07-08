Guardian Coordinator
- 实用工具
-
Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Guardian Coordinator – 多 EA 风险管理器与回撤守护,适用于 Prop Firm 与资金账户。Guardian Coordinator 是风险协调工具:它自己不交易,也不承诺盈利。它位于您账户上所有 EA 之上,阻止它们在彼此不知情的情况下叠加隐藏风险。 如果您同时运行多个 EA,这正是大多数交易者缺失的一环:两个机器人可能悄悄累积相关性敞口、在同一品种上开出对立仓位,或者共同把账户推过自营交易公司的限额——而任何单个 EA 都不知道其他 EA 在做什么。Guardian Coordinator 知道。 它的功能 - EA 注册表:按 magic number 注册最多 15 个 EA 并加标签(如 "111:Scalper, 222:Swing")。手动交易与未注册 EA 按您的规则处理:忽略、报告或平仓。 - 全账户敞口预算:对所有已注册 EA 设置统一上限,按总手数和/或风险百分比(基于止损)。预算用尽后,新仓位按您的规则处理。 - 冲突检测:同一品种上的对立仓位会被识别,并报告或解决。 - 全账户每日亏损上限,统计所有 EA 的总和——这正是自营交易公司实际采用的算法。 - 驾驶舱面板:所有 EA、其当前敞口与预算状态一目了然。 重要提示 - Guardian Coordinator 不开仓,不包含策略,也不保证交易结果。 - 请先在模拟账户测试整套组合。 GUARDIAN 系列 – 为认真对待风险的交易者打造的诚实工具。全部产品请见我的卖家主页。 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
本作者的 Guardian 系列产品：
本作者的 Guardian 系列产品：
• Account Guardian — 整个账户的限额，包括周亏损
• Challenge Guardian — 在突破挑战规则前强制停止
• Guardian Copier — 本地跟单，每个接收账户独立保护
• Guardian Trade Manager — 一键交易面板，内置每日亏损保护 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
• Prop Risk Meter — 免费风险面板，实时显示每日亏损距离
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
• Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内