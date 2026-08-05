Guardian News Guard – 挺过新闻，保住账户。

一次经济数据发布就可能抹掉数周的自律成果。一次插针、一次滑点、一个没有在您预期价位成交的止损。Guardian News Guard 替您盯住财经日历，在门砸到您之前把门关上。

它做什么

- 直接读取 MetaTrader 5 财经日历 — 无外部服务器，无网络请求，无订阅

- 围绕每个相关事件建立保护窗口：事件前 X 分钟，事件后 X 分钟

- 可配置提前量的预警，让您按自己的条件平仓

- 窗口内：发出警报，平掉在窗口内开的仓位，可选删除挂单

- 图表上的驾驶舱面板：实时状态、当前或下一个事件、倒计时，以及后续事件队列

四种保护窗口

Standard 2 / 2 分钟（高影响）· Conservative 5 / 5 分钟（高 + 中）· Wide 15 / 15 分钟（高影响）· Custom — 自定义分钟数和重要性过滤。

货币选择

自动模式读取图表品种的货币，并始终加入美元，因为美元牵动一切。或者设置您自己的列表。或者监控全部八种主要货币。

三级干预

由您决定力度。仅警报 — 工具不碰任何东西，只提示您。Standard — 平掉窗口内开的仓位，不动您原有的持仓。Flat — 窗口开启时平掉范围内的所有仓位。范围为图表品种或整个账户。

提醒

弹窗、声音，以及可选的手机推送通知（MetaQuotes ID）。

适合谁

- 规则中含新闻限制的自营商挑战交易者

- 保护出金账户的已注资交易者

- 总是被遗忘的数据发布抓个正着的手动交易者

- 运行本身没有新闻意识的 EA 的人

重要说明

Guardian News Guard 是一个工具，不是交易策略。它不开仓。它无法从物理上阻止订单被下达 — MetaTrader 5 不允许任何 EA 做到这一点。它做的是立即平掉在新闻窗口内开的仓位。这是对机制的诚实描述，购买前请知悉。

策略测试器中无法使用日历，工具在其中以被动模式运行。请始终核对您自营商的确切新闻规则 — 只有其官方条款具有约束力。

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GUARDIAN 系列 — 诚实的保护工具。不交易，不承诺盈利：

Prop Risk Meter （免费）— 实时显示您与限额的距离

Account Guardian — 覆盖整个账户的限额，包括周亏损

Challenge Guardian — 完整的自营商规则执行器，内置公司预设

Guardian Copier — 本地跟单器，每个接收账户都有保护层

Guardian Coordinator — 防止多个 EA 在无人察觉时叠加风险

Guardian Trade Manager — 手动交易管理，带有硬性风险上限

Guardian Signal — 只读的信号与风险面板

Guardian DAX Cockpit — GER40 M5 信号与风险驾驶舱，不执行订单

Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内