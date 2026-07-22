Guardian Signal — 唯一向您展示真实数据的信号指标。

大多数信号指标承诺胜率。Guardian Signal 向您展示事实：它在您图表上打印的每一个信号，以及之后实际发生的情况。不重绘、不删除箭头、没有虚构统计 — 为自律交易者打造的诚实工具。

每个信号包含的内容：

BUY/SELL 箭头仅在K线收盘时打印 — 此后绝不更改或删除（严格不重绘）

图表上绘制完整交易计划：入场线、基于 ATR 的止损，以及三个止盈水平（TP1/TP2/TP3，盈亏比 1.0 / 1.5 / 2.5，完全可调）

Guardian 风险框：根据您选择的风险百分比（默认 0.5%）计算手数，并配有绿/红每日预算信号灯，即时显示这笔交易是否仍在您的每日亏损预算之内 — 按整个账户计算，与自营交易公司规则一致

诚实统计面板：Guardian Signal 统计您图表上自己已完成的信号 — 多少先到达 TP1，多少先触及 SL — 并实时显示数据，明确标注："Past signals on this chart — not a prediction."（本图表历史信号 — 并非预测）。在您投入一分钱之前，就能看到该工具在您的品种和周期上的真实表现。没有其他信号指标提供这一功能。

同时包含：

预设：黄金 M5、外汇 M15、指数 M15

警报：弹窗、声音、推送通知

状态栏：剩余每日预算、今日信号数

规范的指标缓冲区，可供您自己的 EA 调用，并在策略测试器中可见

无 DLL，无网络访问

Guardian Signal 不是什么：它不是盈利承诺。没有任何指标能预测市场。Guardian Signal 为您提供结构化入场、完整计划、受控风险 — 以及在您图表上展示自身真实记录的诚实。其余的，取决于您的纪律。

• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱

Guardian 系列 — 为自营交易者打造的诚实工具：