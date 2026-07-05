Challenge Guardian

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  • Brahim Ben Abla
    Brahim Ben Abla

    Brahim Ben Abla

    Developer of risk-management and account-protection tools for
    MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
    daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
    no-hype software that never promises profits.
  • 版本: 1.2
  • 更新: 5 七月 2026
  • 激活: 10
Challenge Guardian – 通过您的自营交易公司考核,守住您的资金账户 每日亏损与回撤规则的自动执行器 – 适用于 FTMO、FundedNext、Funding Pips、The5ers 及任何自营交易公司。 交易者在 Prop Firm 考核中失败的头号原因不是策略差,而是一个糟糕的交易日。一笔过大的亏损、一次报复性交易、一根新闻插针,数周的自律成果就此清零。 Challenge Guardian 是 MetaTrader 5 的自动规则执行器。它实时监控您的账户,在您违反公司规则之前从物理上阻止您。 它的功能 - 逐笔跳动监控每日亏损与最大回撤 - 触及限额的瞬间封锁全部交易:警报、平掉全部持仓、封锁直至重置 - 在限额的可配置百分比处提前预警(默认 80%),让您在为时已晚之前放慢节奏 - 图表上的考核驾驶舱面板:盈利目标、每日亏损、最大回撤、交易天数、剩余缓冲与实时状态一目了然 内置公司预设:FTMO 2-Step、FundedNext、E8 Markets、The5ers —— 以及可为任何公司自定义规则的 Custom 模式。 重要提示 - Challenge Guardian 是规则执行工具。它不开仓,不包含策略,不保证通过考核,也不保证交易结果。 - 请先在模拟账户测试,并将预设与您所在公司的最新规则核对。 GUARDIAN 系列 – 为认真对待风险的交易者打造的诚实工具。没有盈利承诺。全部产品请见我的卖家主页。
Prop Risk Meter — 免费风险面板，实时显示每日亏损距离
Account Guardian — 整个账户的限额，包括周亏损
Guardian Coordinator — 防止多个EA叠加隐藏风险
Guardian Copier — 本地跟单，每个接收账户独立保护
Guardian Trade Manager — 一键交易面板，内置每日亏损保护 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
Guardian Signal — 不重绘信号指标
Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内
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5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
实用工具
Custom Timeframe Manager Pro：MetaTrader 5 中的无限时间周期 终端的默认设置通常会隐藏价格变动的重要细节。如果仅将分析局限于经典周期，交易者可能会错失趋势形成的时刻和真实的波动水平。 Custom Timeframe Manager Pro 是一款扩展 MetaTrader 5 边界的专业工具。您可以创建任何自定义周期（包括分数和稀有周期），并像操作终端原生图表一样使用它们。 可选周期类型： 秒级 ：任何数值（例如 S1、S5、S15、S30）。 分数级 ：用于精细化分析的非标准间隔（例如 M1.5、H1.5、D1.2）。 自定义 ：用于战略分析的多日和多周大周期。 您将获得： 全功能图表 ：创建的周期像 MT5 原生图表一样工作——您可以在其上应用任何指标、震荡指标、模板和 EA。这不是“覆盖层”，也不是视觉模拟。 即时更新 ：行情实时传输，无明显延迟。您的市场观察速度与标准图表一致。 指标稳定运行 ：专有技术确保 RSI、MACD 等震荡指标运行流畅，无伪影、无跳动、无重置。实时 K 线更新无需重新计算全部历史数据。 自动恢复 ：断网后，工
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
实用工具
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
实用工具
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Pro — 高级 Telegram 信号复制器（Auto-Fix，多TP，风险控制，完整交易管理） Telegram to MT5 Pro — 专业 Telegram 信号复制系统 Telegram to MT5 Pro 可将来自 Telegram 的交易信号实时复制到您的 MetaTrader 5 账户，并提供完整的风险控制、执行管理与交易管理功能。 系统由两个组件组成： • 运行在 MetaTrader 5 内的 Expert Advisor（EA） • 连接 Telegram 并将信号发送到 EA 的桌面桥接程序 两个组件必须在同一台电脑运行。由于 MQL5 限制，EA 无法直接连接 Telegram。 支持与安装 提供完整 PDF 安装指南。 支持内容： • 完整 PDF 使用手册 • 分步安装指导 • 在线聊天支持 • 交易商设置帮助（前缀、后缀、符号映射） 功能说明 • 读取任意 Telegram 群组或频道信号 • 自动解析交易品种、方向、入场、止损、止盈 • 秒级执行交易 • 管理交易（移动止损、保本、部分平仓） • 支持多账户与多信号
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
实用工具
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
实用工具
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. !!!!!it is not compatible with Cloud!!!! For the online version please reach out to me directly****** Ultimate EA manager also now available when you use cloud pro and above for free!! Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automa
作者的更多信息
Prop Risk Meter
Brahim Ben Abla
指标
Prop Risk Meter – 为 Prop Firm 交易者打造的免费回撤仪表盘。Prop Risk Meter 是面向自营交易公司(Prop Firm)和资金账户交易者的免费只读回撤仪表盘与风险面板,实时监控每日亏损、每日回撤和净值回撤 — 适用于 FTMO、FundedNext、Funding Pips、The5ers、E8 及任何资金账户。 在您的图表上实时显示: - 今日亏损对照您可配置的每日亏损限额(金额、已用百分比、信号灯进度条) - 从净值峰值起的当前回撤,对照您的最大回撤限额 - 以账户货币显示的剩余每日缓冲 - 总持仓手数与持仓数量 - 清晰的状态判定:OK · NEAR LIMIT(默认 80%)· OVER LIMIT 设计上即为只读。本工具以指标形式构建。MQL5 中的指标无法发送、修改或关闭订单——这是技术属性,不是承诺。Prop Risk Meter 只显示您的数字;它绝不触碰您的交易,绝不索取密码,不使用 DLL,不发起任何网络请求。 为什么免费?交易者失去资金账户最常见的原因不是策略差,而是没看到每日亏损限额逼近就已越线。这个面板让这段距离时刻可见
FREE
Account Guardian
Brahim Ben Abla
实用工具
Account Guardian – 自动净值保护与回撤守护,适用于 Prop Firm 与资金账户。Account Guardian 是 MetaTrader 5 的自动风险规则执行器:它实时监控您的账户,在限额被突破之前——而不是之后——停止交易。 它的功能 - 逐笔跳动监控每日亏损、每周亏损和最大回撤,覆盖全账户(已实现 + 浮动) - 触及限额时:按您选择的规则执行——警报、平掉全部持仓、封锁交易直至重置 - 在限额的可配置百分比处提前预警(默认 80%),让您在为时已晚之前放慢节奏 - 图表面板:限额、剩余缓冲与实时状态一目了然 - 日与周起始锚点持久化、防重启(服务器午夜) 适合谁 - 需要同时遵守每日和每周规则的资金账户与自营交易公司交易者 - 任何想给糟糕交易日装上自动急刹车的交易者 重要提示 - Account Guardian 是风险限制工具。它不开仓,不包含任何策略,也不保证交易结果。 - 请先在模拟账户测试,并按您所在公司的规则调整限额。 GUARDIAN 系列 – 为认真对待风险的交易者打造的诚实工具。没有盈利承诺。全部产品请见我的卖家主页。 • Prop R
Guardian Copier
Brahim Ben Abla
实用工具
Guardian Copier – 带保护层的 MT5 本地跟单复制器,内置回撤保护,适用于 Prop Firm 与资金账户。 首发价格 – 前 10 份:Guardian Copier 起价 99 美元。前 10 份售出后:149 美元,最终价 199 美元。租用选项每月 35 美元,适合先跑完一个账户周期再决定的交易者。 大多数本地复制器只做一件事:复制。Guardian Copier 做两件事:在同一台机器的 MetaTrader 5 终端之间复制您的交易——并为每个接收账户加上独立的保护层。每日亏损限额和回撤限额按接收账户分别执行:某个账户触及限额,该账户的复制立即停止——警报、平掉全部、封锁直至重置——而您的其他账户不受影响继续运行。 它的功能 - 通过安全文件通道进行 MT5 到 MT5 的本地复制:无互联网路由、无外部服务、无 DLL - 近乎实时地复制开仓、SL/TP 修改、平仓与部分平仓 - 自动识别品种后缀——无需手动输入(手动映射作为备用) - 每个接收账户独立的手数模式:固定、倍数或按余额比例 - 每个接收账户独立保护:每日与回撤限额,含警报、全部平仓与封锁直至
Guardian Coordinator
Brahim Ben Abla
实用工具
Guardian Coordinator – 多 EA 风险管理器与回撤守护,适用于 Prop Firm 与资金账户。Guardian Coordinator 是风险协调工具:它自己不交易,也不承诺盈利。它位于您账户上所有 EA 之上,阻止它们在彼此不知情的情况下叠加隐藏风险。 如果您同时运行多个 EA,这正是大多数交易者缺失的一环:两个机器人可能悄悄累积相关性敞口、在同一品种上开出对立仓位,或者共同把账户推过自营交易公司的限额——而任何单个 EA 都不知道其他 EA 在做什么。Guardian Coordinator 知道。 它的功能 - EA 注册表:按 magic number 注册最多 15 个 EA 并加标签(如 "111:Scalper, 222:Swing")。手动交易与未注册 EA 按您的规则处理:忽略、报告或平仓。 - 全账户敞口预算:对所有已注册 EA 设置统一上限,按总手数和/或风险百分比(基于止损)。预算用尽后,新仓位按您的规则处理。 - 冲突检测:同一品种上的对立仓位会被识别,并报告或解决。 - 全账户每日亏损上限,统计所有 EA 的总和——这正是自营交易公司
Guardian Trade Manager
Brahim Ben Abla
实用工具
Guardian Trade Manager – 手数计算器与风险控制交易面板(MT5)。一键交易执行,根据净值、止损距离和跳动点价值自动计算手数——内置每日亏损保护。适用于 Prop Firm 与资金账户。 首发价格:Guardian Trade Manager 起价 99 美元。租用选项:每月 35 美元,适合想先完整测试一个账户周期的交易者。 大多数交易面板只做一件事:执行。Guardian Trade Manager 做两件事:它以自动仓位计算执行您的交易——并且拒绝任何会突破您每日亏损预算的订单。检查在每笔订单之前对整个账户进行:今日已实现亏损加上新订单止损的潜在亏损,对照您的限额。如果超出预算,订单不会被下达——面板会用清晰的语言告诉您原因:"Blocked: daily loss budget"。 工作原理 - BUY / SELL 按您的风险百分比(默认 0.5%)和止损距离自动计算手数——无需在压力下心算 - 止损和止盈既是图表上可拖动的线,也是面板中的输入框,始终同步;止盈可选按盈亏比设置(默认 1.5) - 全账户每日亏损保护:今日亏损 + 新订单的预计止损亏损,
Guardian Signal
Brahim Ben Abla
指标
Guardian Signal — 唯一向您展示真实数据的信号指标。 大多数信号指标承诺胜率。Guardian Signal 向您展示事实：它在您图表上打印的每一个信号，以及之后实际发生的情况。不重绘、不删除箭头、没有虚构统计 — 为自律交易者打造的诚实工具。 每个信号包含的内容： BUY/SELL 箭头仅在K线收盘时打印 — 此后绝不更改或删除（严格不重绘） 图表上绘制完整交易计划：入场线、基于 ATR 的止损，以及三个止盈水平（TP1/TP2/TP3，盈亏比 1.0 / 1.5 / 2.5，完全可调） Guardian 风险框：根据您选择的风险百分比（默认 0.5%）计算手数，并配有绿/红每日预算信号灯，即时显示这笔交易是否仍在您的每日亏损预算之内 — 按整个账户计算，与自营交易公司规则一致 诚实统计面板： Guardian Signal 统计您图表上自己已完成的信号 — 多少先到达 TP1，多少先触及 SL — 并实时显示数据，明确标注："Past signals on this chart — not a prediction."（本图表历史信号 — 并非预测）。在您投入一分钱
Guardian DAX Cockpit
Brahim Ben Abla
专家
Guardian DAX Cockpit —— 德国40指数（GER40）的信号与风险驾驶舱。它不替你下单，它告诉你交易计划是什么。 大多数DAX产品向你兜售自动赚钱机器。Guardian DAX Cockpit 刻意反其道而行：它从不发送任何订单。它读取 GER40 / DAX 的 M5 图表，为每一个入场形态打出 0 到 100 的分数，并在屏幕上给出一份完整的交易计划——入场价、止损、两个目标、盈亏比，以及与你的风险百分比相匹配的手数。你来决定，你来点击，账户始终由你掌控。 购买前请务必阅读： Guardian DAX Cockpit 不执行任何订单。没有自动交易参数，也没有隐藏的执行开关——产品中根本不存在下单代码。每一笔持仓都由你手动开仓、移动和平仓。 它是面向主观交易者的决策辅助与纪律工具。它不是盈利承诺，任何信号都不是保证。 没有马丁格尔，没有网格，没有亏损加仓，没有亏损后放大手数——因为根本没有下单通道。 在策略测试器中，产品只执行一笔最小的验证交易，以便 Market 的自动审核有一笔交易操作可供验证。测试器运行展示的是面板和信号流程；它不是交易策略，其结果也不构成任
Guardian News Guard
Brahim Ben Abla
实用工具
Guardian News Guard – 挺过新闻，保住账户。 一次经济数据发布就可能抹掉数周的自律成果。一次插针、一次滑点、一个没有在您预期价位成交的止损。Guardian News Guard 替您盯住财经日历，在门砸到您之前把门关上。 它做什么 - 直接读取 MetaTrader 5 财经日历 — 无外部服务器，无网络请求，无订阅 - 围绕每个相关事件建立保护窗口：事件前 X 分钟，事件后 X 分钟 - 可配置提前量的预警，让您按自己的条件平仓 - 窗口内：发出警报，平掉在窗口内开的仓位，可选删除挂单 - 图表上的驾驶舱面板：实时状态、当前或下一个事件、倒计时，以及后续事件队列 四种保护窗口 Standard 2 / 2 分钟（高影响）· Conservative 5 / 5 分钟（高 + 中）· Wide 15 / 15 分钟（高影响）· Custom — 自定义分钟数和重要性过滤。 货币选择 自动模式读取图表品种的货币，并始终加入美元，因为美元牵动一切。或者设置您自己的列表。或者监控全部八种主要货币。 三级干预 由您决定力度。仅警报 — 工具不碰任何东西，只提示您。Stan
Consistency Guardian
Brahim Ben Abla
实用工具
Consistency Guardian – 一个好日子不该让您失去出金。 多家自营商执行一致性规则：如果您最好的一天（或最好的一笔交易）占总利润的比例过大，出金会被延迟或拒绝 — 即使您没有违反任何亏损限制。大多数交易者在最糟糕的时刻才发现这条规则：利润已经落袋之后。 Consistency Guardian 实时监控这条规则，在您下一笔交易之前告诉您：今天还允许赚多少。 它做什么 - 实时跟踪您的最佳日（或最佳单笔交易）与公司一致性上限的关系 - 显示今天在触线之前还允许的剩余利润 — 计算正确，包含今日盈利对总额的影响 - 图表上的实时一致性得分和出金就绪提示 - 规则被打破后：显示恢复合规所需的确切额外利润 - 可选自动保护：在上限被打破之前平掉盈利仓位 — 锁定利润，而非限制亏损 - 面板支持英语、阿拉伯语（RTL）、法语和德语 三种规则算法 各公司算法不同，因此三种全部支持：最佳日占总利润的百分比 · 最佳日占利润目标的百分比（固定金额上限）· 最佳交易占总利润的百分比。内置预设，也可完全自定义。 关于预设 — 请阅读 内置预设反映截至2026年7月已公布的公司规则，仅供参
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