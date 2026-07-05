Challenge Guardian

“Scalping Scale in”是一款实用工具，专为想要在固定距离的初始位置进行缩放而无需担心 S/L 和 T/P 位置的黄牛而设计，因为剥头皮时每一秒都很重要。 工作原理： 您在 EA 的输入选项卡中设置所需的值，更具体地说，您希望 T/P 放置的风险回报比、您希望 S/L 的宽度（以点为单位）-也是下一个止损订单的距离（位置比例）。您在 MT5 上手动点击“买入/卖出”，EA 会自动设置止损和止盈，同时在相同方向设置新的止损单，距离等于止损（以点数为单位）（即，如果您买入，止损/止损为 5 点，下一个买入止损订单将放置在高于初始入场价格 5 点的位置）。一旦止损挂单被执行，之前的仓位将被追至盈亏平衡点，并且将下达新的止损单，其止损位于之前交易的入场水平。 本质上，这个工具利用了均匀分布的规模来捕捉激进的动作。 输入参数说明： 自动跟踪 - 两个选项：开/关。如果设置为开，则启用自动追踪，并且在触发（输入）的每个新止损订单上，之前的交易将按照刚刚触发的订单的止损水平进行追踪。如果关闭，则不会发生任何事情，但请注意，新的头寸规模不会有 S/L，因此需要用户主动管理！ 警报