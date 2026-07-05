Challenge Guardian
- 实用工具
-
Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- 版本: 1.2
- 更新: 5 七月 2026
- 激活: 10
Challenge Guardian – 通过您的自营交易公司考核,守住您的资金账户 每日亏损与回撤规则的自动执行器 – 适用于 FTMO、FundedNext、Funding Pips、The5ers 及任何自营交易公司。 交易者在 Prop Firm 考核中失败的头号原因不是策略差,而是一个糟糕的交易日。一笔过大的亏损、一次报复性交易、一根新闻插针,数周的自律成果就此清零。 Challenge Guardian 是 MetaTrader 5 的自动规则执行器。它实时监控您的账户,在您违反公司规则之前从物理上阻止您。 它的功能 - 逐笔跳动监控每日亏损与最大回撤 - 触及限额的瞬间封锁全部交易:警报、平掉全部持仓、封锁直至重置 - 在限额的可配置百分比处提前预警(默认 80%),让您在为时已晚之前放慢节奏 - 图表上的考核驾驶舱面板:盈利目标、每日亏损、最大回撤、交易天数、剩余缓冲与实时状态一目了然 内置公司预设:FTMO 2-Step、FundedNext、E8 Markets、The5ers —— 以及可为任何公司自定义规则的 Custom 模式。 重要提示 - Challenge Guardian 是规则执行工具。它不开仓,不包含策略,不保证通过考核,也不保证交易结果。 - 请先在模拟账户测试,并将预设与您所在公司的最新规则核对。 GUARDIAN 系列 – 为认真对待风险的交易者打造的诚实工具。没有盈利承诺。全部产品请见我的卖家主页。
• Prop Risk Meter — 免费风险面板，实时显示每日亏损距离
• Account Guardian — 整个账户的限额，包括周亏损
• Guardian Coordinator — 防止多个EA叠加隐藏风险
• Guardian Copier — 本地跟单，每个接收账户独立保护
• Guardian Trade Manager — 一键交易面板，内置每日亏损保护 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
• Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内
• Prop Risk Meter — 免费风险面板，实时显示每日亏损距离
• Account Guardian — 整个账户的限额，包括周亏损
• Guardian Coordinator — 防止多个EA叠加隐藏风险
• Guardian Copier — 本地跟单，每个接收账户独立保护
• Guardian Trade Manager — 一键交易面板，内置每日亏损保护 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
• Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内