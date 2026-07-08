Prop Risk Meter
- 指标
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Brahim Ben AblaDeveloper of risk-management and account-protection tools for
MetaTrader 5. My focus: helping traders enforce their own discipline -
daily loss limits, drawdown brakes and weekend protection - with honest,
no-hype software that never promises profits.
- 版本: 1.0
Prop Risk Meter – 为 Prop Firm 交易者打造的免费回撤仪表盘。Prop Risk Meter 是面向自营交易公司(Prop Firm)和资金账户交易者的免费只读回撤仪表盘与风险面板,实时监控每日亏损、每日回撤和净值回撤 — 适用于 FTMO、FundedNext、Funding Pips、The5ers、E8 及任何资金账户。 在您的图表上实时显示: - 今日亏损对照您可配置的每日亏损限额(金额、已用百分比、信号灯进度条) - 从净值峰值起的当前回撤,对照您的最大回撤限额 - 以账户货币显示的剩余每日缓冲 - 总持仓手数与持仓数量 - 清晰的状态判定:OK · NEAR LIMIT(默认 80%)· OVER LIMIT 设计上即为只读。本工具以指标形式构建。MQL5 中的指标无法发送、修改或关闭订单——这是技术属性,不是承诺。Prop Risk Meter 只显示您的数字;它绝不触碰您的交易,绝不索取密码,不使用 DLL,不发起任何网络请求。 为什么免费?交易者失去资金账户最常见的原因不是策略差,而是没看到每日亏损限额逼近就已越线。这个面板让这段距离时刻可见。没有盈利承诺,没有信号——只有您自己的数字。 配置:每日限额与回撤限额可按固定金额或百分比设置,日起始锚点(服务器午夜)、预警阈值、面板大小与位置。 GUARDIAN 系列 – 为认真对待风险的交易者打造的诚实工具。没有盈利承诺。全部产品请见我的卖家主页。
• Account Guardian — 整个账户的限额，包括周亏损
• Challenge Guardian — 在突破挑战规则前强制停止
• Guardian Coordinator — 防止多个EA叠加隐藏风险
• Guardian Copier — 本地跟单，每个接收账户独立保护
• Guardian Trade Manager — 一键交易面板，内置每日亏损保护 开发者支持:持续积极维护。给我留言,您将得到回复。
• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
• Consistency Guardian — 让您的最佳日保持在公司一致性上限之内
• Account Guardian — 整个账户的限额，包括周亏损
• Challenge Guardian — 在突破挑战规则前强制停止
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• Guardian Signal — 不重绘信号指标
• Guardian DAX Cockpit — GER40/DAX 的信号与风险驾驶舱
• Guardian News Guard — 新闻窗口保护，平掉窗口内开的仓位
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