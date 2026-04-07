Launch Pad GOLD Pro Indicator
- 指标
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Zenzo Phathisani Mtungwa
- 版本: 2.0
- 更新: 29 七月 2026
- 激活: 20
Chinese (Simplified)
Launch Pad GOLD Indicator v1.7
Launch Pad GOLD Indicator 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间框架技术分析工具。
该指标结合 EMA 市场结构分析、动量监控、趋势对齐工具以及可配置过滤功能。
系统旨在辅助多时间框架图表分析。
功能
EMA 趋势分析
该指标使用 EMA 计算来显示趋势结构和市场方向。
功能包括：
- 买卖信号显示
- EMA 交叉监控
- 趋势反转指示
- 动量活动观察
多时间框架分析
系统包含可配置的高时间框架对齐工具。
可用功能：
- 高时间框架确认
- 多时间框架趋势对齐
- 可配置时间框架选择
- 方向偏向监控
信号强度显示
信号通过内部评分模型进行评估。
包含工具：
- 信号强度评分
- 星级信号分类
- 实时信号更新
市场过滤器
提供可选过滤器用于市场条件筛选。
可用过滤器：
- 基于 ATR 的波动率过滤器
- 点差过滤器
- 趋势对齐过滤器
- 基于交易时段的过滤器
交易管理功能
包含的管理工具：
- 保本水平显示
- 基于 ATR 的移动计算
- 可配置止盈功能
图表信息面板
界面显示：
- 信号强度信息
- 市场时段状态
- 趋势对齐概览
- 当前信号状态
使用说明
- 适用于短期和中期图表分析
- 可用于 XAUUSD 和 Forex 产品
- 提供默认设置用于初始配置
重要信息
本指标仅用于分析目的。
交易存在风险，市场条件可能快速变化。用户需自行负责风险管理及交易决策。
产品信息
版本： 1.7
开发者： Ramulo Software