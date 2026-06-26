Voici la traduction de votre description en chinois, optimisée pour le marché asiatique tout en conservant le ton institutionnel, technique et marketing adapté à MQL5. Pour respecter les bonnes pratiques de formatage, j'ai converti les séparateurs en en-têtes clairs et regroupé les sous-puces pour une lecture plus fluide.

QUANTUM GOLD INSTITUTIONAL XAUUSD EA

黄金交易机器人 | MetaTrader 5 | 专业专家顾问 (EA)

Quantum Gold Institutional XAUUSD EA 是一款机构级品质的算法交易系统，专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易独家设计。其架构专为需要严谨黄金交易策略和超低回撤的交易者量身优化。这款交易机器人将最前沿的风险控制技术与经过验证的数学引擎完美结合。

规格与建议

货币对：仅限 XAUUSD（黄金）。

时间周期：M1（经过优化）。

最低资金：1,000 美元（评论区提供从 100 美元起步的配置文件）。

账户类型：对冲 (Hedging) 或净值 (Netting)（强烈推荐 ECN / 零点差账户）。

杠杆：1:100 至 1:500。

VPS：强烈推荐，以确保 24/7 全天候稳定持续运行。

资金盘 (Prop Firms) 兼容性：完美兼容主流评估模型，包括 FTMO、FundedNext 和 Traddoo。

运营理念与风险管理

高级风险控制与资金保护：结合了基于 ATR 指标的动态敞口控制、回撤异常加速时介入的安全锁，以及自动避开重大数据发布的经济新闻过滤功能。

机构级数学引擎：通过高盈利因子最大化盈利仓位权重并将余额回撤降至最低，同时利用智能篮子管理根据市场结构动态计算次级仓位。

一键式集成：只需将 EA 附加到 XAUUSD M1 图表并加载您首选的风险配置（提供 .set 文件），其简洁的仪表板消除了复杂性，让任何经验水平的交易者都能轻松设置。



经过验证的回测结果

在具有真实浮动点差的 100% 高质量历史数据（2025-2026 年期间）上进行测试：

总净利润：+131% 账户增长（1,000 美元本金获利 1,311 美元）。

盈利因子：40.33。

最大余额回撤：0.32%。

胜率：97.09% 准确率。

夏普比率：5.32。

重要支持信息

为了完全遵守 MQL5 市场规则：

完整的用户手册和配置文件 (.set) 可在产品的“评论”部分直接下载。

技术支持、结果分享和问答专通过我们集成的 MQL5 公共频道或平台上的私信进行处理。

首发促销：在常规价格调整之前，享受 49 美元的临时折扣价（每售出 10 个许可证价格将自动上涨）。

法律免责声明

交易外汇和差价合约 (CFD) 涉及高风险，可能不适合所有投资者。过往表现不预示未来结果。Quantum Gold 专注于高质量的交易机会。当市场条件不满足严格的入场标准时，可能会出现没有交易的时期。这种行为是正常且有意的，优先考虑资金保护。

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