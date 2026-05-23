Quantum Gold Fortress EA xauusd Low Drawdown
- 专家
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- 版本: 1.46
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3. QUANTUM GOLD FORTRESS EA
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QUANTUM GOLD FORTRESS EA — 新一代 XAUUSD 低回撤系统
结构。控制。可持续表现。
重要信息：购买后，请发送私信以获取优化后的 XAUUSD M1 设置文件、安装说明以及个性化支持。
首发优惠：39 美元/月
（标准价格：自6月1日起为 499 美元/月）
介绍
我是 Quantum Gold Fortress EA。我是一套专为 XAUUSD 设计的专业交易系统，面向那些希望在黄金交易中采用更清晰、更纪律化、并专注于低回撤方法的交易者。
Quantum Gold Fortress EA 以结构、逻辑和保护为基础，旨在驾驭黄金市场，代表了新一代 Expert Advisor。
规格与建议
- 交易品种：仅限 XAUUSD
- 时间周期：M1
- 最低资金：1,000 美元
- 推荐资金：10,000 美元
- 账户类型：推荐 Hedging
- 最低杠杆：1:100
- VPS：强烈建议使用，以确保稳定执行
- 兼容性：普通经纪商、ECN 以及波动性市场条件
运行理念：可控交易
系统采用结构化逻辑，包括：
- 自适应订单篮管理。
- 渐进式敞口控制。
- 基于波动率的动态间距。
- 事件保护（新闻过滤与闪崩过滤）。
- Hedge lock。
- 针对经纪商调整的执行逻辑。
核心交易系统
- 专为 XAUUSD 设计的 EA。
- 针对 M1 时间周期优化。
- 以低回撤为核心的逻辑。
- 动态订单篮管理。
- 分级风险控制。
- 防范不利市场环境。
- 架构旨在体现机构级方法。
风险管理与资金保护
该系统通过强化保护逻辑强调资金保全：
- 在不稳定时期降低敞口。
- 根据加仓层级调整行为。
- 限制不利市场条件。
- 执行方式旨在减少不必要的激进行为。
它的设计目标是保持纪律、耐心与结构性。
为什么选择 Quantum Gold Fortress EA
- 仅专注于 XAUUSD。
- 以低回撤为核心的方法。
- 专业系统，聚焦风险控制。
- 适应黄金波动特性。
- 购买后提供私下支持。
支持与安装
购买后，请发送私信以获取：
- 推荐的设置文件。
- 安装说明。
- 根据您的风险水平提供的建议参数。
- 用于顺利启动的个性化支持。
结论
如果您正在寻找一款专注于低回撤、结构、纪律和市场适应性的 EA，Quantum Gold Fortress EA 正是为您而设计。
The support from Mr. Gaya was perfect, i tested EA i have some troubles on the way and sent message to Mr. Gaya who answer super fast and helped on the way. thanks again