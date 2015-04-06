EpsilonX — MetaTrader 4 一体化交易驾驶舱

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EpsilonX 将您的 MT4 图表变成一个完整的、基于面板的交易工作台：一眼扫描整个市场、按质量为交易机会评级、一键管理持仓，并且——仅在您选择时——自动执行背离入场。所有功能都集中在图表上整洁、可拖动并能记住位置的面板中。





默认安全：全新安装时，EpsilonX 不会下任何订单。所有自动操作都需要您手动开启，并完全由您掌控。





— 版本 —

• Lite（免费）：多周期趋势矩阵 + 图表上的买/卖箭头。

• Pro：下文所述的完整驾驶舱。





— 驾驶舱（PRO）—

• 趋势矩阵：每个品种在 M5–D1 上的趋势，含高周期加权的综合倾向、通俗易懂的评级（强烈买入 … 强烈卖出）、置信度百分比，以及 8 项指标的共识（MA、EMA、ADX、MACD、HH/HL、RSI、随机指标、CCI）。将鼠标悬停在任意单元格上可查看完整的投票明细。

• 货币对 % 矩阵：每个货币对在各周期的涨跌幅，一目了然。

• 货币强弱：基于 28 个货币对对 8 种货币排名，并给出优势最大的交易组合。

• 信号评级 + 提醒：A+/A/B/C 级别的交易机会，融合趋势、货币强弱、聪明钱（Smart Money）共振与风险过滤。弹窗 + 声音提醒。

• 风险驾驶舱：基于风险的自动手数；一键 买入 / 卖出 / 平仓 / 保本 / 移动止损 / 对冲 / 反手；部分平仓（25/50/75%）；按盈利 / 亏损 / 买单 / 卖单平仓；隐藏（由 EA 管理的虚拟）止损/止盈；可拖动的止损/止盈线，实时显示盈亏比与浮动盈亏。

• 品种面板：直接在图表上创建您自己的自选列表——搜索经纪商的品种、一键增删，带计数器与可用性校验。列表会被保存并在重启后保留。

• 挂单与 OCO；自动管理（Multi-TP 分批止盈 + 按金额一篮子平仓）；交易日志（CSV）含完整统计（胜率、盈利因子、期望值、平均 R、最大回撤、连胜/连亏）；分析（资金曲线、回撤、R 与盈亏分布、月度盈亏日历、CSV + HTML 导出）；入场与离场自动截图，并内置图上标注工具。





— 高级模块 —

• 收盘倒计时——图表上显示距当前 K 线收盘的倒计时。

• 交易时段与 Killzone——亚洲 / 伦敦 / 纽约（积累–操纵–派发）+ ICT killzone + 时段流动性线（以 GMT 定义，自动换算为经纪商时间）。

• 多周期 K 线——每个更高周期最近 N 根 K 线，可选叠加到图表上。

• 成交量分布（Volume Profile）——POC + 价值区域。

• 订单块 / 聪明钱概念（SMC）——订单块区域、BOS / CHoCH 市场结构、价值缺口（FVG）、等高/等低流动性、Breaker 块、溢价 / 折价。

• RSI 背离矩阵——常规（反转）+ 隐藏（延续），覆盖每个品种的 M5–D1。

• 背离自动交易——手动（仅提醒）/ 半自动（一键确认）/ 全自动。共振过滤（高周期趋势、订单块、信号评级、交易时段）、基于结构的止损、盈亏比目标，以及自动保本 / 移动止损。使用独立的 magic number 与独立的风险百分比。

• 订单流（Order Flow）——累计成交量差额（CVD）迷你图、每根 K 线的 delta、价格/CVD 背离，以及一目了然的 ACTION 结论（买入 / 卖出 / 观望）。





— 诚实的设计 —

MT4 没有真实的交易所成交量或逐笔成交数据，因此 Order Flow 模块是透明的 K 线级估算（始终标注 "~TICK"）——绝不冒充真实成交量。由于 MT4 没有数据库，交易日志采用稳健的 CSV 存储。没有任何伪造或隐藏。





— 适配任意经纪商 —

品种会自动匹配到您经纪商的命名，处理后缀与前缀（例如 ".m"、".x" 或以 "#" 开头的股票 CFD）。可使用内置列表、您的 Market Watch，或在品种面板中自建自选列表。





— 系统要求 —

• MetaTrader 4（建议使用较新版本）。

• 任意账户类型、任意品种、任意周期。

• 每个模块都可通过参数预先配置；所有面板均可拖动并按图表记住布局。





— 重要提示 —

EpsilonX 是一款决策支持与交易管理工具。可选的自动交易仅执行“您”设定的规则——它不是“一劳永逸”的盈利保证。交易有风险。请先在模拟账户上测试，并使用合理的风险设置。



