Session Time Line MT5

标题：全球会话时间线仪表盘

描述：全球交易时段时间线是一个交互式指标，可在图表上直观地显示主要外汇市场（悉尼、东京、伦敦、纽约）的开盘和收盘时间。

它为利用交易时段重叠期间出现的流动性和波动性进行交易的交易者提供了一个重要的环境，通过实时仪表板和垂直线，可以立即识别当前开放的市场。

主要特点：

  • 交互式仪表盘：通过简洁的用户界面面板，以实时条形图的形式显示每个会话的进度状态，该面板可以在图表内自由拖动（移动）。

  • 一键式线条控制（眼睛按钮）：您可以通过点击仪表盘上的“👁 开/关”按钮，立即打开和关闭指示营业时间的垂直图表线。

  • 状态记忆功能：即使您更改时间周期或重新启动 MT5 终端，用户拖动的按钮的仪表盘位置和开/关状态也会被保留。

  • 免费自定义：您可以自由更改每个会话的时间和颜色，以匹配您正在使用的经纪商的服务器时间。

  • 一键退出：按下仪表盘右上角的“X”按钮，即可立即干净利落地删除指标和图表上绘制的所有线条。

输入参数（输入设置）：

  • 服务器时间偏移量：代理服务器的 GMT 偏移量（用于显示仪表板标题）。

  • 悉尼/东京/伦敦/纽约场次：请具体说明各场次的开放和关闭时间（包括颜色）。

使用注意事项：默认会话时间设置为 GMT+3（经纪商标准夏令时）。当进入冬季（GMT+2）或您使用的经纪商位于其他时区时，请根据经纪商服务器时间（市场报价时间）修改输入框中的开盘和收盘时间。所有时间输入必须采用 HH:MM 格式。

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    GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
    Gold Entry Sniper
    Tahir Mehmood
    5 (18)
    指标
    Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.42 (50)
    指标
    本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
    SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
    Muhammad Usman Siddique
    5 (3)
    指标
    UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
    Gann Made Easy MT5
    Oleg Rodin
    5 (9)
    指标
    Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.89 (93)
    指标
    我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
    Zoryk Gold
    Reda El Koutbane
    5 (6)
    指标
    折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
    Trend Catcher ind mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (18)
    指标
    趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
    Crystal Heikin Ashi Signals
    Muhammad Jawad Shabir
    5 (3)
    指标
    Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (9)
    指标
    Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4.26 (19)
    指标
    本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
    M1 Quantum MT5
    Hamed Dehgani
    4.27 (11)
    指标
    使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
    Atbot
    Zaha Feiz
    4.69 (55)
    指标
    AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
    Smc Pro ToolKit
    Talal N Z Aljarusha
    5 (5)
    指标
    SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (7)
    指标
    Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
    Reversion King Indicator
    Eugen-alexandru Zibileanu
    5 (5)
    指标
    全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
    Btmm state engine pro
    Garry James Goodchild
    5 (4)
    指标
    BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
    The Oracle Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (1)
    指标
    The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
    SkyHammer Signal Pro
    Shengzu Zhong
    5 (4)
    指标
    SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
    PZ Harmonacci Patterns MT5
    PZ TRADING SLU
    3 (6)
    指标
    可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (25)
    指标
    介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
    作者的更多信息
    MT5 Supertrend Pure
    Dae Shik Kim
    4.83 (6)
    指标
    Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪指标 您的评价、评论和评分对我改进程序来说是莫大的鼓励。谢谢！ [产品描述] Supertrend Pure 是一款简洁高效、专注于交易本质的趋势指标。它摒弃了复杂的设置，并采用数学优化的平均真实波幅 ​​(ATR) 计算方法，有效去除市场噪音，精准捕捉真实趋势。 主要功能： 纯净算法：提供可靠信号，绝不重绘。 智能可视化：上升趋势采用水蓝色，下降趋势采用番茄色，方便用户即时查看。 多用途：适用于所有时间周期，从超短线交易到日内交易和波段交易均可胜任。 轻量级：优化的代码确保即使在多个图表上运行也不会造成终端卡顿。 [配置方法/参数] ATR 周期：设置波动率的计算周期（默认值：10）。倍数：调整趋势敏感度（默认值：3.0）。 警报设置：设置各种警报的开启/关闭状态。 [使用技巧/交易策略] 趋势确认：仅当趋势线位于K线下方且呈天蓝色时才考虑买入。 止损线：您可以将超级趋势线本身用作动态追踪止损，从而最大化利润。 组合过滤器：将此指标与成交量指标或移动平均线结合使用，可以更有效地过滤掉虚假突破。
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    Candle Timer META5
    Dae Shik Kim
    指标
    蜡烛计时器：直观的蜡烛收盘时间通知指标 蜡烛计时器是一款重要的辅助指标，可帮助交易者实时查看图表上当前蜡烛收盘的剩余时间。它尤其适用于日内交易或在波动剧烈的市场中确定精准的入场和出场时机。 ※ 您的评价和建议是对我们开发此程序的莫大鼓励。谢谢！ 主要功能： 实时倒计时：实时显示当前蜡烛收盘的剩余分钟数和秒数。 动态位置调整：随当前价格移动，最大程度地提高图表的可读性。 蜡烛颜色联动：倒计时框的背景颜色会根据蜡烛的性质（阳线/阴线）自动变化，以增强视觉识别。 看涨（上涨）：绿色背景上的白色文字 看跌（下跌）：红色背景上的白色文字 使用蜡烛图计时器的好处： 心理稳定：准确识别蜡烛图收盘时间可以防止仓促入场，并有助于保持心理稳定。精准把握时机：您可以捕捉蜡烛图收盘前的价格波动，从而制定更复杂的交易策略。 优化交易策略：您可以利用蜡烛图收盘时间有效地应用各种交易技巧（例如，蜡烛图形态交易、突破交易等）。 蜡烛图计时器是一款实用工具，其简单而强大的功能有助于提升交易者的业绩。立即将其应用到您的图表中，体验其效果！
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    META5 AlamTMA
    Dae Shik Kim
    指标
    “在波涛汹涌的市场中解读趋势的本质：TMA通道（三角移动平均线）” 您是否曾因追逐上涨价格而遭受损失，因为市场充斥着无数噪音和虚假信号？TMA通道是一个真正的趋势指标，它超越了简单的移动平均线，以最平滑、最清晰的方式呈现价格的“真实走势”。 ※ 您的评价和评分对我们开发此程序至关重要。谢谢！ 1. TMA：为什么专家们对“平滑曲线”如此热衷？ 传统的移动平均线（SMA、EMA）会在价格出现轻微波动时急剧下降，从而发出错误的信号。然而，TMA采用双重平滑技术来计算“平均值的平均值”。 核心原则：通过最大程度地重视数据的中心值，TMA通道忽略了暂时的剧烈波动（噪音），追踪价格的“平均轨迹”。 用户体验：由于图表看起来更加清晰有序，TMA通道有助于交易者减少情绪化交易，并进行顺应趋势的“耐心交易”。 2. TMA通道独有的强大战略优势 如果布林带反应过于敏感，导致频繁触发止损，TMA通道可提供以下解决方案： 假突破过滤：通过过滤掉看似暂时突破布林带的假突破信号，TMA通道提高了仅在真正趋势反转点捕捉信号的概率。 清晰的支撑位和阻力位：只需观察价格在TMA通道中心线附近的
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    MT4 Supertrend Pure
    Dae Shik Kim
    指标
    Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪指标 您的评价、评论和评分对我改进程序来说是莫大的鼓励。谢谢！ [产品描述] Supertrend Pure 是一款简洁高效、专注于交易本质的趋势指标。它摒弃了复杂的设置，并采用数学优化的平均真实波幅 ​​(ATR) 计算方法，有效去除市场噪音，精准捕捉真实趋势。 主要功能： 纯净算法：提供可靠信号，绝不重绘。 智能可视化：上升趋势采用水蓝色，下降趋势采用番茄色，方便用户即时查看。 多用途：适用于所有时间周期，从超短线交易到日内交易和波段交易均可胜任。 轻量级：优化的代码确保即使在多个图表上运行也不会造成终端卡顿。 [配置方法/参数] ATR 周期：设置波动率的计算周期（默认值：10）。倍数：调整趋势敏感度（默认值：3.0）。 警报设置：设置各种警报的开启/关闭状态。 [使用技巧/交易策略] 趋势确认：仅当趋势线位于K线下方且呈天蓝色时才考虑买入。 止损线：您可以将超级趋势线本身用作动态追踪止损，从而最大化利润。 组合过滤器：将此指标与成交量指标或移动平均线结合使用，可以更有效地过滤掉虚假突破。
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    CM Ultimate MA MTF Triple System MT5
    Dae Shik Kim
    5 (1)
    指标
    CM Ultimate MA MTF V2 Triple 是一款高性能多时间框架 (MTF) 移动平均线指标，专为 MetaTrader 5 平台设计。它在同一图表上绘制三条独立的移动平均线（短线、中线、长线），每条线都基于动量变化呈现动态的三色趋势可视化效果。 通过计算上下斜率的变化，该指标帮助交易者识别趋势方向，并过滤市场噪音，从而实现快速执行。 主要技术优势 6 缓冲区动态颜色逻辑：采用 6 个严格的指标缓冲区，可无缝跟踪数值和颜色索引。三条线会立即改变颜色，分别代表看涨、看跌或中性/动量持稳状态。 视觉层级布局：优化的线宽设计带来直观的心理感知： MA 1（短线）：宽度 4（实线）——对当前价格变化高度敏感，可快速识别入场信号。 MA 2（中线）：宽度 2（实线）——作为动态支撑/阻力锚线。 MA 3（长线）：宽度 1（实线）——代表宏观趋势和整体市场倾向的最终基准。 高级多时间框架支持：将更高时间框架的数据（例如 H4 或 D1）直接叠加到当前较低时间框架的图表（例如 M5 或 M15）上，以追踪主导的机构趋势。 4 种多功能移动平均线类型：原生支持简单移
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    Candle Timer META4
    Dae Shik Kim
    指标
    蜡烛计时器：直观的蜡烛收盘时间通知指标 蜡烛计时器是一款重要的辅助指标，可帮助交易者实时查看图表上当前蜡烛收盘的剩余时间。它尤其适用于日内交易或在波动剧烈的市场中确定精准的入场和出场时机。 ※ 您的评价和建议是对我们开发此程序的莫大鼓励。谢谢！ 主要功能： 实时倒计时：实时显示当前蜡烛收盘的剩余分钟数和秒数。 动态位置调整：随当前价格移动，最大程度地提高图表的可读性。 蜡烛颜色联动：倒计时框的背景颜色会根据蜡烛的性质（阳线/阴线）自动变化，以增强视觉识别。 看涨（上涨）：绿色背景上的白色文字 看跌（下跌）：红色背景上的白色文字 使用蜡烛图计时器的好处： 心理稳定：准确识别蜡烛图收盘时间可以防止仓促入场，并有助于保持心理稳定。精准把握时机：您可以捕捉蜡烛图收盘前的价格波动，从而制定更复杂的交易策略。 优化交易策略：您可以利用蜡烛图收盘时间有效地应用各种交易技巧（例如，蜡烛图形态交易、突破交易等）。 蜡烛图计时器是一款实用工具，其简单而强大的功能有助于提升交易者的业绩。立即将其应用到您的图表中，体验其效果！
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    META4 AlamTMA
    Dae Shik Kim
    指标
    “在波涛汹涌的市场中解读趋势的本质：TMA通道（三角移动平均线）” 您是否曾因追逐上涨价格而遭受损失，因为市场充斥着无数噪音和虚假信号？TMA通道是一个真正的趋势指标，它超越了简单的移动平均线，以最平滑、最清晰的方式呈现价格的“真实走势”。 ※ 您的评价和评分对我们开发此程序至关重要。谢谢！ 1. TMA：为什么专家们对“平滑曲线”如此热衷？ 传统的移动平均线（SMA、EMA）会在价格出现轻微波动时急剧下降，从而发出错误的信号。然而，TMA采用双重平滑技术来计算“平均值的平均值”。 核心原则：通过最大程度地重视数据的中心值，TMA通道忽略了暂时的剧烈波动（噪音），追踪价格的“平均轨迹”。 用户体验：由于图表看起来更加清晰有序，TMA通道有助于交易者减少情绪化交易，并进行顺应趋势的“耐心交易”。 2. TMA通道独有的强大战略优势 如果布林带反应过于敏感，导致频繁触发止损，TMA通道可提供以下解决方案： 假突破过滤：通过过滤掉看似暂时突破布林带的假突破信号，TMA通道提高了仅在真正趋势反转点捕捉信号的概率。 清晰的支撑位和阻力位：只需观察价格在TMA通道中心线附近的
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    Aura Sideways Specialist
    Dae Shik Kim
    专家
    Aura Specialist V34：横盘行情精准交易专家 ※ 您的评价和评分对我们持续开发此程序至关重要。谢谢！ ※ 本程序专为波动性极高的黄金（XAUUSD）市场设计。即使在波动剧烈的市场中，它也能保持稳定运行，尤其适合那些难以驾驭横盘行情的投资者。 Aura Specialist V34 是一款高性能算法交易系统，旨在通过捕捉横盘行情中的细微波动来最大化利润。最新版 V34 拥有强大的资产保护算法和智能波动率过滤器，进一步提升了稳定性。 1. 核心交易逻辑 智能移动平均线突破策略（MA 突破逻辑）：该策略并非依赖简单的价格突破，而是通过分析设定时间框架（Entry_TF）内连续K线的收盘状态来提高入场可靠性。 多时间框架趋势过滤器：该策略通过 Sequence_TF 实时监控上方图表的走势，并通过仅在当前价格高于长期移动平均线时才生成买入信号来防止逆势入场。 **自适应网格系统（智能缩放）：如果初始入场后价格反转，系统会根据设定的点位（Grid_Distance_Pts）部署精确的网格交易量，从而调整平均成本。 2. 主要功能和过滤器 波动率过滤器：如果当前
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    Aura TMA Compound Integrated
    Dae Shik Kim
    专家
    【产品名称：Aura TMA 复利大师】 混合交易的巅峰之作：TMA 趋势跟踪与智能网格加仓系统 ※ 您的评价和建议是对我们开发本程序的莫大鼓励，感谢您的支持。 ※ 本程序专为波动性极高的黄金（XAUUSD）货币对设计。请勿将此机器人用于其他货币对。 ※ 请参考附图中的变量设置；我们相信这将有助于您获得稳定的交易结果。请尽量不要一次性投入超过您资产10%的资金。如有任何疑问，请留言，我们会尽快回复。 ※ 请先通过1个月的租赁试用体验该程序。如果您满意，请考虑购买。为了保护用户权益，我们将定期调整程序价格。 1. 产品介绍 您是否希望在波动剧烈的市场中精准操作，不受情绪左右？Aura TMA 复利大师是一款混合型自动交易解决方案，它结合了三角形移动平均线 (TMA) 的趋势分析能力和网格策略的盈利最大化能力。它通过精密的入场逻辑和多级资产保护算法，旨在实现稳健的资产增长。 2. 主要优势 双时间框架 TMA 引擎：交叉验证主图和子图的 TMA 信号，过滤掉噪音，精准捕捉核心市场趋势。 智能复利（复利加仓）：配备交易量控制系统，可根据账户余额自动优化交易手数，最大程度地
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    CM Ultimate MA MTF Strategy MT5
    Dae Shik Kim
    指标
    产品描述 CM Ultimate MA MTF V2 是一款高度优化的双移动平均线技术指标，专为 MetaTrader 5 平台原生开发。它在同一图表上显示两条独立的移动平均线（短期和长期），并采用自适应三色趋势可视化，可即时追踪市场动能的变化。 该指标利用高性能的多时间框架 (MTF) 技术，为交易者提供清晰、无噪声的趋势方向，且不会引入终端滞后。 主要技术优势 严格的 4 缓冲区架构：采用精确的 4 个内部指标缓冲区（2 个用于数据图，2 个用于颜色索引），确保完全符合 MT5 的布局架构。 双移动平均线汇合：通过两条主要趋势线过滤市场噪声，简化您的图表： Ultimate MA 1（短期）：图表宽度 4（实线）——对即时价格波动高度敏感，专为精准把握市场入场时机而设计。 终极移动平均线 2（长期）：线宽 2（虚线）——作为动态支撑/阻力锚点和宏观趋势边界。 自适应三色可视化：线条颜色根据斜率和变化率计算自动调整： 浅绿色：强劲上涨动能（上升斜率） 红色：强劲下跌动能（下降斜率） 青色：中性动能或横盘整理（状态不变） 真正的多时间框架 (MTF) 引擎：将
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    Multi TF MA Overlay MT5
    Dae Shik Kim
    指标
    1. 产品名称：智能多时间框架移动平均线 (MTF MA) 产品简介：一款一体化交易解决方案，可让您在单个图表上实时查看 7 个主要时间框架的移动平均线。 2. 产品描述 交易者必须同时分析多个时间框架才能把握整体趋势。智能 MTF MA 可将 M1 至 D1 的移动平均线直观地投射到当前图表上，无需切换图表，让您一目了然地掌握多个时间框架的市场趋势。 主要功能： 完美同步：自动计算并显示 7 个时间框架（M1-D1）的移动平均线，与当前图表的走势同步。 自定义：您可以为每个时间框架单独设置周期、颜色和线条粗细，打造个性化的图表环境。 灵活设置：使用“关闭”功能可以轻松隐藏不需要的时间框架。 性能优化：针对 MQL5 环境进行了优化，即使在移动图表时也能提供流畅无缝的性能。3. 使用方法（用户手册） 安装：将下载的 .ex5 文件放入 MetaTrader 5 的 Indicators 文件夹，然后将其拖放到图表上。 配置： 全局设置：选择计算方法（SMA、EMA 等）和适用价格（收盘价、开盘价等）。 时间周期设置：设置是否使用 T1 (M1) 到 T7 (D
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    Session Time Line MT4
    Dae Shik Kim
    指标
    标题：   MT4 全球交易时段时间线仪表盘 描述： 全球交易时段时间线是一个交互式指标，可在 MT4 图表上直观地显示主要外汇市场（悉尼、东京、伦敦、纽约）的开盘和收盘时间。 它为利用交易时段重叠期间出现的流动性和波动性的日内交易者提供了一个重要的环境，通过实时仪表板和垂直线，可以立即识别当前开放的市场。 主要特点： 交互式仪表盘： 通过简洁的用户界面面板，以实时水平条的形式显示每个会话的进度，该面板可以在图表内用鼠标自由拖动（移动）。 一键式线条控制： 您可以通过点击仪表盘上的 [开]/[关] 按钮，立即打开和关闭指示开盘/关盘时间的图表垂直线。 状态记忆功能： 即使您更改时间周期或重新启动 MT4 终端，用户拖动的仪表盘位置和按钮激活状态也会被保留。 免费自定义： 您可以自由更改每个会话的时间和颜色，以匹配您正在使用的经纪商的服务器时间。 一键退出： 按下仪表盘右上角的“X”按钮，即可立即干净利落地删除指标和图表上绘制的所有线条。 输入参数（输入设置）： 服务器时间偏移量： 代理服务器的 GMT 偏移量（用于仪表板顶部标题显示）。 悉尼/东京/伦敦/纽约场次： 请具体说明每个市
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    CM Ultimate MA MTF Triple System MT4
    Dae Shik Kim
    指标
    [英文] 产品描述 CM Ultimate MA MTF V4 Triple 是一款高度先进的多时间框架 (MTF) 三重移动平均线指标，专为 MetaTrader 4 (MT4) 平台重新设计。它采用自适应三色动量着色架构，在单个图表上同时追踪短期、中期和长期市场趋势。 MT4 通常将指标的缓冲区数量限制为最多 8 个，而这款高级工具利用专有的虚拟渲染引擎，能够无缝呈现完整的三重线系统，且无终端延迟。 主要技术优势及 MT4 架构 混合 6 缓冲区和对象引擎：为了突破 MT4 严格的 8 缓冲区限制，该指标分配了 6 个物理缓冲区，用于高速渲染 MA 1 和 MA 2。宏观基线 (MA 3) 通过低延迟虚拟趋势对象系统绘制，确保与 MT5 版本完全一致的视觉效果。 精准的三色趋势线阴影：通过分析价格速度，消除标准移动平均线的滞后性。每条趋势线都会动态改变颜色，以反映市场状态： 浅绿色：强劲的上涨动能（上升趋势） 红色：强劲的下跌动能（下降趋势） 青色：中性盘整或无方向性区间震荡 结构化的视觉层级： MA 1（短线）：宽度 4（实线）——对即时价格波动高度敏感；用
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    Multi TF MA Overlay MT4
    Dae Shik Kim
    指标
    1. 产品名称： 多时间框架移动平均线叠加MT4 一句话总结：一个一体化的交易解决方案，允许您在单个图表上实时查看 7 个主要时间框架的移动平均线。 2. 产品介绍（描述） 交易者必须同时分析多个时间框架，才能了解趋势的主要走向。 Smart MTF MA 可将 M1 到 D1 的移动平均线直观地投射到当前图表上，无需切换图表，让您一眼就能掌握市场的多时间框架趋势。 主要特点： 完美同步：自动计算并显示 7 个时间周期（M1~D1）的移动平均线，与当前图表的走势同步。 自定义：您可以为每个时间范围单独设置周期、颜色和线条粗细，从而构建自己的图表环境。 灵活设置：可以使用“关闭”功能轻松隐藏不必要的时区。 优化性能：针对 META4 环境进行了优化，即使在移动图表时也能提供流畅、无缝的性能。 3. 使用方法（用户手册） 安装：将下载的 .ex5 文件放入 MetaTrader 4 的 Indicators 文件夹中，然后将其拖放到图表上。 配置设置： 全局设置：选择移动平均线计算方法（SMA、EMA 等）和适用价格（收盘价、开盘价等）。 时间范围设置：设置是否使用（Use_T
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    CM Ultimate MA MTF Strategy MT4
    Dae Shik Kim
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    产品描述 CM Ultimate MA MTF V2 是一款高度优化的双移动平均线技术指标，专为 MetaTrader 4 平台原生开发。它在同一图表上显示两条独立的移动平均线（短期和长期），并采用自适应三色趋势可视化，可即时追踪市场动能的变化。 该指标利用高性能的多时间框架 (MTF) 技术，为交易者提供清晰、无噪声的趋势方向，且不会引入终端滞后。 主要技术优势 严格的 4 缓冲区架构：采用精确的 4 个内部指标缓冲区（2 个用于数据图，2 个用于颜色索引），确保完全符合 MT5 的布局架构。 双移动平均线汇合：通过两条主要趋势线过滤市场噪声，简化您的图表： Ultimate MA 1（短期）：图表宽度 4（实线）——对即时价格波动高度敏感，专为精准把握市场入场时机而设计。 终极移动平均线 2（长期）：线宽 2（虚线）——作为动态支撑/阻力锚点和宏观趋势边界。 自适应三色可视化：线条颜色根据斜率和变化率计算自动调整： 浅绿色：强劲上涨动能（上升斜率） 红色：强劲下跌动能（下降斜率） 青色：中性动能或横盘整理（状态不变） 真正的多时间框架 (MTF) 引擎：将
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    Multi TF SuperTrend Map MT4
    Dae Shik Kim
    指标
    Multi_TF_SuperTrend_Map 详细描述 本产品是之前开发的 Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪器的升级版。 之前的产品仅显示当前时间框架内的超级趋势线。而新升级的产品不仅显示当前时间框架内的超级趋势线，还显示更高时间框架内的超级趋势线和时间点。通过在同一页面上显示详细的方向和限制信息——例如K线和趋势的走向，以及当前支撑位或阻力位的强弱——它有助于实现更直观、更可靠的交易。 您的评价和评分是我们持续开发此程序的动力。谢谢！ Multi_TF_SuperTrend_Map 1. 指标的核心概念 该指标基于平均真实波幅 ​​(ATR) 计算当前价格波动率。通过 ATR，它可以识别趋势方向（上涨/下跌）以及趋势反转的关键点（水平虚线）。尤其值得一提的是，通过在当前图表上显示更高时间框架的阈值，它能够帮助交易者“纵观全局，而非只见树木不见森林”。 2. 主要组件和功能 当前时间框架超趋势线及信号：这些是实时绘制在图表上的主要线条，以及趋势反转时生成的箭头信号。 多时间框架动态水平线：以水平虚线的形式显示更高时间框架（例如 M5
    Multi TF Candle Timer MT4
    Dae Shik Kim
    指标
    多K线计时器 (MT4/MT5) — 高级仪表盘 多K线计时器是一款高端数字信号仪表盘指标，旨在让您在单个图表中直观、全面地掌控复杂的多时间框架 (MTF) 分析。 它不仅简单地罗列指标，更将实时K线方向和收盘剩余时间有机结合，涵盖分钟图到日线图，助您捕捉关键市场动能。 您的宝贵评价和五星好评是我们持续更新和开发高性能程序的最大动力。感谢您的支持！ 1. 产品概述 主要功能：跨7个时区实时同步、基于K线方向的颜色变化面板、多时区同步的数字流向箭头以及实时K线收盘倒计时。 核心理念：“无需切换图表，即可在单个屏幕上完美掌控长期趋势和短期入场点。” 2. 主要功能 ① 7个时间周期实时集成仪表盘 无论当前图表周期如何，仪表盘右侧布局的表格都会实时显示7个时间周期（D1、H4、H1、M30、M15、M5和M1）的趋势状态。 内置智能切换（展开/折叠）功能，只需单击即可折叠或展开仪表盘，为图表分析提供灵活的空间。 ② 基于K线的直观趋势颜色系统（趋势颜色面板） 看涨：如果相应时间周期的当前K线为阳线，仪表盘将立即显示为深绿色。 看跌：如果相应时间周期的当前K线为
    Higher High Lower Low ZigZag Strategy MT4
    Dae Shik Kim
    指标
    大师手册：完整版 Aura HHLL   Platinum  V2.00 集成手册 本程序是一款工具，可帮助交易者在复杂的图表走势中快速判断“当前市场处于何种状态”。 它是技术分析的集大成者，将价格行为的精准性与区间交易的直观性完美结合。 第一部分 指标   关键组成部分   元素 它能够帮助您解读市场结构。 1.系统的三大核心轴 HHLL 标签 将当前价格位置与之前的最高价/最低价进行比较，并根据价格行为规则自动将其命名为 HH、HL、LH、LL。仅通过观察此标签，即可判断当前价格处于上升趋势、下降趋势还是动能减弱。 之字形波浪线 垂直连接高点和低点，以可视化波浪的方向和幅度。 上涨时显示浅绿色，下跌时显示红色。 智能支撑/阻力线 重要的价格水平以水平虚线显示。如果价格突破此线，虚线将停止，表示“相应的阻力/支撑位已被突破”。 实时状态评估 帮助您在复杂的K线走势中，立即判断市场当前处于哪个阶段（上涨/下跌/横盘）。 2.价格行为标签定义 预示着看跌反转或强劲阻力。 标签 定义 市场情绪 HH （更高高点） 高于前一个高点的高点 强劲买盘压力持续。新趋势形成的信号。 LH （
    Multi TF SuperTrend Map MT5
    Dae Shik Kim
    指标
    Multi_TF_SuperTrend_Map 详细描述 本产品是之前开发的 Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪器的升级版。 之前的产品仅显示当前时间框架内的超级趋势线。而新升级的产品不仅显示当前时间框架内的超级趋势线，还显示更高时间框架内的超级趋势线和时间点。通过在同一页面上显示详细的方向和限制信息——例如K线和趋势的走向，以及当前支撑位或阻力位的强弱——它有助于实现更直观、更可靠的交易。 您的评价和评分是我们持续开发此程序的动力。谢谢！ Multi_TF_SuperTrend_Map 1. 指标的核心概念 该指标基于平均真实波幅 ​​(ATR) 计算当前价格波动率。通过 ATR，它可以识别趋势方向（上涨/下跌）以及趋势反转的关键点（水平虚线）。尤其值得一提的是，通过在当前图表上显示更高时间框架的阈值，它能够帮助交易者“纵观全局，而非只见树木不见森林”。 2. 主要组件和功能 当前时间框架超趋势线及信号：这些是实时绘制在图表上的主要线条，以及趋势反转时生成的箭头信号。 多时间框架动态水平线：以水平虚线的形式显示更高时间框架（例如 M5
    Multi TF Candle Timer MT5
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    多K线计时器 (MT4/MT5) — 高级仪表盘 多K线计时器是一款高端数字信号仪表盘指标，旨在让您在单个图表中直观、全面地掌控复杂的多时间框架 (MTF) 分析。 它不仅简单地罗列指标，更将实时K线方向和收盘剩余时间有机结合，涵盖分钟图到日线图，助您捕捉关键市场动能。 您的宝贵评价和五星好评是我们持续更新和开发高性能程序的最大动力。感谢您的支持！ 1. 产品概述 主要功能：跨7个时区实时同步、基于K线方向的颜色变化面板、多时区同步的数字流向箭头以及实时K线收盘倒计时。 核心理念：“无需切换图表，即可在单个屏幕上完美掌控长期趋势和短期入场点。” 2. 主要功能 ① 7个时间周期实时集成仪表盘 无论当前图表周期如何，仪表盘右侧布局的表格都会实时显示7个时间周期（D1、H4、H1、M30、M15、M5和M1）的趋势状态。 内置智能切换（展开/折叠）功能，只需单击即可折叠或展开仪表盘，为图表分析提供灵活的空间。 ② 基于K线的直观趋势颜色系统（趋势颜色面板） 看涨：如果相应时间周期的当前K线为阳线，仪表盘将立即显示为深绿色。 看跌：如果相应时间周期的当前K线为
    Higher High Lower Low ZigZag Strategy MT5
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    大师手册：完整版 Aura HHLL   Platinum  V2.00 集成手册 本程序是一款工具，可帮助交易者在复杂的图表走势中快速判断“当前市场处于何种状态”。 它是技术分析的集大成者，将价格行为的精准性与区间交易的直观性完美结合。 第一部分 指标   关键组成部分   元素 它能够帮助您解读市场结构。 1.系统的三大核心轴 HHLL 标签 将当前价格位置与之前的最高价/最低价进行比较，并根据价格行为规则自动将其命名为 HH、HL、LH、LL。仅通过观察此标签，即可判断当前价格处于上升趋势、下降趋势还是动能减弱。 之字形波浪线 垂直连接高点和低点，以可视化波浪的方向和幅度。 上涨时显示浅绿色，下跌时显示红色。 智能支撑/阻力线 重要的价格水平以水平虚线显示。如果价格突破此线，虚线将停止，表示“相应的阻力/支撑位已被突破”。 实时状态评估 帮助您在复杂的K线走势中，立即判断市场当前处于哪个阶段（上涨/下跌/横盘）。 2.价格行为标签定义 预示着看跌反转或强劲阻力。 标签 定义 市场情绪 HH （更高高点） 高于前一个高点的高点 强劲买盘压力持续。新趋势形成的信号。 LH （
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