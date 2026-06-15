Session Time Line MT5

标题：全球会话时间线仪表盘

描述：全球交易时段时间线是一个交互式指标，可在图表上直观地显示主要外汇市场（悉尼、东京、伦敦、纽约）的开盘和收盘时间。

它为利用交易时段重叠期间出现的流动性和波动性进行交易的交易者提供了一个重要的环境，通过实时仪表板和垂直线，可以立即识别当前开放的市场。

主要特点：

交互式仪表盘： 通过简洁的用户界面面板，以实时条形图的形式显示每个会话的进度状态，该面板可以在图表内自由拖动（移动）。

一键式线条控制（眼睛按钮）： 您可以通过点击仪表盘上的“👁 开/关”按钮，立即打开和关闭指示营业时间的垂直图表线。

状态记忆功能： 即使您更改时间周期或重新启动 MT5 终端，用户拖动的按钮的仪表盘位置和开/关状态也会被保留。

免费自定义： 您可以自由更改每个会话的时间和颜色，以匹配您正在使用的经纪商的服务器时间。

一键退出：按下仪表盘右上角的“X”按钮，即可立即干净利落地删除指标和图表上绘制的所有线条。

输入参数（输入设置）：

服务器时间偏移量： 代理服务器的 GMT 偏移量（用于显示仪表板标题）。

悉尼/东京/伦敦/纽约场次：请具体说明各场次的开放和关闭时间（包括颜色）。

使用注意事项：默认会话时间设置为 GMT+3（经纪商标准夏令时）。当进入冬季（GMT+2）或您使用的经纪商位于其他时区时，请根据经纪商服务器时间（市场报价时间）修改输入框中的开盘和收盘时间。所有时间输入必须采用 HH:MM 格式。