🚀 高級比特幣交易機器人 M15 (M15 / M30)





高級比特幣交易機器人 M15 幫助您釋放演算法的強大威力！這款機構級智慧交易系統專為比特幣 (BTC) 交易量身打造，支援 M15 和 M30 時間框架！





無論您是想在 M15 上利用高頻波動獲利，還是在 M30 上捕捉更平滑的趨勢，這款智慧交易系統都能輕鬆應對。預先優化的 .set 檔案已在討論區提供，讓您輕鬆設定專業的比特幣自動化交易。





🔥 高級比特幣交易機器人 M15 的卓越之處是什麼？





📐 結構性之字形訊號引擎：基於動態之字形擺動點分析（深度：16，偏差：8，回溯：7）。它能夠捕捉真實的市場結構，精準掌握關鍵的市場頂部和底部，而非盲目猜測。





🛡️ 內建風險管理：每筆交易都設有預設的止損和止盈參數，確保您的資金免受加密貨幣價格劇烈波動的影響。





⚡ 追蹤停損鎖定：包含選購的動態追蹤停損引擎，可根據比特幣的走勢逐步鎖定收益。





📆 週末跳空和風險敞口控制：透過在收盤前清理掛單，保護您的帳戶免受週末市場波動的影響。





📁 即用型設定檔：無需手動調整！直接從討論區取得經過測試的 .set 文件，即可在 M15 和 M30 圖表上立即部署。

🎛️ 輸入參數和設定指南





以下是 Premium Bot BTC M15 中可用外部變數（輸入參數）的完整結構，以及每個設定的功能：





程式碼片段





input group "=== 交易設定 ==="





input double InpLots = 0.01; // 交易手數





input double InpStopLoss = 120.0; // 停損（點數/美元）





input double InpTakeProfit = 100.0; // 止盈（點數/美元）





input ulong InpMagicNumber = 151515; // 魔術數字





input group "=== 追蹤停損設定 ==="





input bool InpUseTrailing = false; // 是否啟用追蹤停損？ （市場驗證時預設為關閉）





input double InpTrailingStop = 100.0; // 追蹤停損距離（點數/美元）





input double InpTrailingStep = 20.0; // 追蹤停損步長（點數/美元）





input group "=== 週末控制設定 ==="





input bool InpDeleteOnWeekend = false; // 週末是否刪除掛單？





input group "=== ZigZag 設定（必須與圖表相符） ==="





input int InpInpDepth = 16; // ZigZag 深度





input int InpInpDeviation = 8; // ZigZag 偏差





input int InpInpBackstep = 7; // ZigZag 回退步長





🔍 詳細解析：各項控制功能





1. 🎯 交易設置





InpLots：控制每筆訂單的交易量（預設值為 0.01）。請根據您的總餘額和風險承受能力進行調整。





InpStopLoss：設定每筆交易的最大風險上限（以點數/美元為單位）。如果市場走勢對您不利，則自動平倉。





InpTakeProfit：定義獲利交易自動平倉以鎖定收益的精確目標獲利距離。





InpMagicNumber：唯一的交易識別碼（例如 151515）。允許 Premium Bot BTC M15 與其他 EA 並行運行，而不會幹擾它們的交易。





2. 📈 追蹤停損設定





InpUseTrailing：啟用（true）或停用（false）動態追蹤停損演算法。





InpTrailingStop：設定市場價格與您的追蹤停損位之間的距離（以點數/美元為單位）。





InpTrailingStep：指定價格必須朝著您有利的方向移動多少點數/美元，追蹤停損位才會再次更新。





3. 📆 週末控制設定





InpDeleteOnWeekend：設定為 true 後，週末前自動移除所有掛單，以防止市場流動性波動時出現跳空風險。





4. 📊 ZigZag 設定（訊號引擎）





注意：這些參數決定了圖表上如何識別擺動高點/低點。





InpInpDepth (16)：沒有第二個最大/最小偏差的最小柱線數。





InpInpDeviation (8)：繪製新的高點或低點線段所需的最小點/點閾值。





InpInpBackstep (7)：局部高點和低點之間的最小柱線數。





💬 用戶須知：請查看「討論」選項卡，下載專為 M15 和 M30 比特幣價格走勢優化的 .set 檔案！