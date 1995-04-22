GOLDEN EQUITY MASTER — 针对 XAUUSD 的机械化智能交易系统 (EA)





专业针对：XAUUSD, 黄金, Prop Firm 道具公司外汇挑战赛 (无马丁格尔, 无网格, 亚洲时段突破策略).





Golden Equity Master 是一款 100% 机械化执行的智能交易系统 (EA)，排除任何主观干扰，专为 H1 时间框架下的 XAUUSD（黄金）交易而设计。它会自动识别延长的亚洲交易时段（具备自动夏令时 DST 检测）形成的特定价格区间，并根据该区间的确认突破执行交易，具有确定的入场、止损和止盈水平。





该系统严格禁止使用马丁格尔、网格、神经网络、滞后指标或补仓摊平。每笔交易在执行前均设有预定义的止损 (SL) 和止盈 (TP)，且执行后绝不移动。风险管理严格限制为每天最多 1 次操作，默认风险回报比为 1:1.1。





价格政策

• 当前价格：$99（初期优惠价）

• 价格调整计划：每售出 10 份，价格将上涨 $50。

• 目标最终价格：$2,000

立即以最低门槛获取您的终身授权！





主要功能





• 机械化突破策略：EA 根据配置的时间范围的高点、低点和中点构建参考通道。区间结束时，它会放置两个内部条件订单（高点上方+缓冲买入，低点下方-缓冲卖出）。第一个触发的订单会自动取消另一个。





• 逐条柱检测（非分时）：与 TradingView 上的原始指标完全一致。突破在价格穿越水平时即刻确认，无需等待蜡烛收盘。





• 自动 DST：针对纽约时间 (EST/EDT) 和经纪商时区进行调整（包含 Exness, Tickmill, IC Markets, Pepperstone, FTMO 等预设）。用户只需从列表中选择经纪商，EA 将完成其余工作。





• 挂单水平持久性：即使重启终端，各时段的水平也会保留。如果突破发生在区间形成几天后，EA 仍能正确执行。





资金管理 — 6 种可选模式





1. 固定手数：由操作员定义每笔订单的交易量。

2. 初始余额百分比：每次冒险固定的美元金额（推荐用于道具公司挑战赛账户）。

3. 每月月初余额百分比：按月复利。

4. 每日月初余额百分比：按日复利。

5. 历史最高余额百分比 (High-Water Mark)。

6. 资金阶梯手数：余额每增长 X 美元，手数相应增加 Y 个单位。





道具公司挑战赛 (PROP FIRMS) 兼容性





在默认设置下（每笔交易 1% 风险），该 EA 的运行完全符合最严苛公司的限制：

• 5% 最大每日亏损：单笔交易配置的风险远低于此。

• 无毒交易：无网格、无马丁格尔、不平摊亏损头寸。

• 安全第一：每笔订单始终备有止损和止盈。





推荐设置





• 交易品种：XAUUSD (黄金)。专门针对此品种优化。

• 时间框架：H1 (推荐)。

• 最低资金：500 美元（建议杠杆 1:100 或更高）。

• 账户类型：ECN, Raw 或标准账户。建议使用低点差账户（正常情况下低于 30 点）。

• VPS：强烈建议使用，以保持 24/5 在线。





法律免责声明：杠杆工具交易涉及高风险。过往业绩（无论是真实的还是模拟的）不代表未来结果。用户需自行评估该策略是否符合其风险偏好。建议在实盘或挑战赛使用前先在模拟账户进行测试。