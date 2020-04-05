GOLDEN EQUITY MASTER — Механический торговый советник для XAUUSD





Специализация: XAUUSD, Gold, Prop Firm. (Без мартингейла, без сетки, пробой азиатской сессии).





Golden Equity Master — это на 100% механический торговый советник (EA), исключающий субъективные решения, специально разработанный для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. Робот автоматически определяет ценовой диапазон, сформированный в определенное временное окно расширенной азиатской сессии (с автоматическим определением DST), и торгует на подтвержденном пробое этого диапазона с детерминированными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита.





Система НЕ использует мартингейл, сетку (grid), нейронные сети, запаздывающие индикаторы или усреднение. Каждая сделка имеет заранее определенные уровни SL и TP перед исполнением, которые никогда не изменяются. Управление рисками строго ограничено максимум 1 операцией в день с соотношением риск/прибыль 1:1.1 по умолчанию.





ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

• Текущая цена: $99 (Вводное предложение)

• График изменения цены: Цена будет увеличиваться на $50 за каждые 10 проданных копий.

• Целевая финальная цена: $2,000

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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





• Механическая стратегия пробоя: Робот строит эталонный канал, используя максимум, минимум и среднюю точку настроенного временного диапазона. При закрытии диапазона выставляются два внутренних условных ордера (BUY выше максимума + буфер, SELL ниже минимума - буфер). Первый сработавший ордер автоматически отменяет противоположный.





• Побарное обнаружение (не тиковое): Идентично оригинальному индикатору на TradingView. Пробой подтверждается в момент пересечения ценой уровня, не дожидаясь закрытия свечи.





• Автоматическое DST: Корректировка под время Нью-Йорка (EST/EDT) и часовой пояс брокера (включает пресеты для Exness, Tickmill, IC Markets, Pepperstone, FTMO и аналогичных). Пользователь просто выбирает своего брокера из списка — советник сделает все остальное.





• Сохранение уровней: Уровни каждой сессии сохраняются при перезапуске терминала. Если пробой происходит через несколько дней после формирования диапазона, советник корректно исполнит сделку.





УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ — 6 РЕЖИМОВ





1. Фиксированный лот: Объем каждой сделки задается пользователем.

2. % от начального баланса: Риск фиксированной суммой в USD (Рекомендуется для проп-трейдинга).

3. % от баланса на начало месяца: Ежемесячный сложный процент.

4. % от баланса на начало дня: Ежедневный сложный процент.

5. % от исторического пика (High-Water Mark).

6. Лот-лестница по капиталу: Увеличение лота на "Y" единиц при росте баланса на каждые "X" долларов.





СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОП-КОМПАНИЯМИ (PROP FIRMS)





При настройках по умолчанию (риск 1% на сделку) советник легко вписывается в лимиты самых строгих компаний:

• Максимальный дневной убыток 5% — риск на сделку значительно ниже.

• Без токсичных стратегий: Никаких сеток, мартингейла или усреднения убыточных позиций.

• Полная безопасность: SL и TP всегда присутствуют в каждом ордере.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ





• Символ: XAUUSD (Золото). Оптимизирован специально под этот инструмент.

• Таймфрейм: H1 (Рекомендуется).

• Минимальный капитал: 500 USD для счетов с плечом 1:100 и выше.

• Тип счета: ECN, Raw или Standard. Рекомендуется низкий спред (менее 30 пунктов).

• VPS: Настоятельно рекомендуется для поддержания связи 24/5.





ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Пользователь несет единоличную ответственность за оценку соответствия стратегии его профилю риска. Рекомендуется протестировать советник на демо-счете.