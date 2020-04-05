Golden Equity Master

GOLDEN EQUITY MASTER — Механический торговый советник для XAUUSD

Специализация: XAUUSD, Gold, Prop Firm. (Без мартингейла, без сетки, пробой азиатской сессии).

Golden Equity Master — это на 100% механический торговый советник (EA), исключающий субъективные решения, специально разработанный для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1. Робот автоматически определяет ценовой диапазон, сформированный в определенное временное окно расширенной азиатской сессии (с автоматическим определением DST), и торгует на подтвержденном пробое этого диапазона с детерминированными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита.

Система НЕ использует мартингейл, сетку (grid), нейронные сети, запаздывающие индикаторы или усреднение. Каждая сделка имеет заранее определенные уровни SL и TP перед исполнением, которые никогда не изменяются. Управление рисками строго ограничено максимум 1 операцией в день с соотношением риск/прибыль 1:1.1 по умолчанию.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
• Текущая цена: $99 (Вводное предложение)
• График изменения цены: Цена будет увеличиваться на $50 за каждые 10 проданных копий.
• Целевая финальная цена: $2,000
Получите пожизненную лицензию сейчас по самой выгодной цене!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Механическая стратегия пробоя: Робот строит эталонный канал, используя максимум, минимум и среднюю точку настроенного временного диапазона. При закрытии диапазона выставляются два внутренних условных ордера (BUY выше максимума + буфер, SELL ниже минимума - буфер). Первый сработавший ордер автоматически отменяет противоположный.

• Побарное обнаружение (не тиковое): Идентично оригинальному индикатору на TradingView. Пробой подтверждается в момент пересечения ценой уровня, не дожидаясь закрытия свечи.

• Автоматическое DST: Корректировка под время Нью-Йорка (EST/EDT) и часовой пояс брокера (включает пресеты для Exness, Tickmill, IC Markets, Pepperstone, FTMO и аналогичных). Пользователь просто выбирает своего брокера из списка — советник сделает все остальное.

• Сохранение уровней: Уровни каждой сессии сохраняются при перезапуске терминала. Если пробой происходит через несколько дней после формирования диапазона, советник корректно исполнит сделку.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ — 6 РЕЖИМОВ

1. Фиксированный лот: Объем каждой сделки задается пользователем.
2. % от начального баланса: Риск фиксированной суммой в USD (Рекомендуется для проп-трейдинга).
3. % от баланса на начало месяца: Ежемесячный сложный процент.
4. % от баланса на начало дня: Ежедневный сложный процент.
5. % от исторического пика (High-Water Mark).
6. Лот-лестница по капиталу: Увеличение лота на "Y" единиц при росте баланса на каждые "X" долларов.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОП-КОМПАНИЯМИ (PROP FIRMS)

При настройках по умолчанию (риск 1% на сделку) советник легко вписывается в лимиты самых строгих компаний:
• Максимальный дневной убыток 5% — риск на сделку значительно ниже.
• Без токсичных стратегий: Никаких сеток, мартингейла или усреднения убыточных позиций.
• Полная безопасность: SL и TP всегда присутствуют в каждом ордере.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

• Символ: XAUUSD (Золото). Оптимизирован специально под этот инструмент.
• Таймфрейм: H1 (Рекомендуется).
• Минимальный капитал: 500 USD для счетов с плечом 1:100 и выше.
• Тип счета: ECN, Raw или Standard. Рекомендуется низкий спред (менее 30 пунктов).
• VPS: Настоятельно рекомендуется для поддержания связи 24/5.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Пользователь несет единоличную ответственность за оценку соответствия стратегии его профилю риска. Рекомендуется протестировать советник на демо-счете.
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4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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