Major Pairs Hybrid EA
- 专家
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Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
- 版本: 1.15
- 更新: 20 六月 2026
- 激活: 5
Major Pairs Hybrid EA MT5 是一款为 MetaTrader 5 开发的多品种 Expert Advisor，主要用于通过结构化的篮子管理系统管理主要外汇货币对。它支持灵活的 Grid Stages、独立的货币对启用设置、TP 目标设置以及可选择的 start modes。
该 EA 适合希望通过一个统一系统管理多个货币对的交易者，而不是在不同图表上运行多个独立机器人。它允许用户同时管理多个交易品种，并对每个货币对、每个阶段和每个篮子的行为进行细致控制。
EA 支持 independent pair trading、connected basket trading、dual-symbol basket modes、triangular basket modes，以及针对启用货币对的 group basket management。
Main Concept
该 EA 的核心理念是结构化的多货币对篮子管理。
用户不必对所有交易品种使用相同逻辑，而是可以单独设置每个 major pair 在每个 grid stage 中的行为。这让用户可以更灵活地控制交易品种启用状态、TP 目标和入场模式。
系统可以根据所选 trading mode，将货币对作为独立品种管理，也可以将选定货币对作为一个 connected basket 进行统一管理。
Supported Trading Logic
EA 包含多种可选择的交易方式。
Standard Major Pair Trading
EA 可根据用户启用的货币对设置交易受支持的主要外汇货币对。每个货币对都可以根据当前 grid stage 拥有自己的 activation status、basket TP target 和 start mode。
Stage-Based Pair Configuration
四个 grid stages 中，每个阶段都为每个 major pair 提供独立设置。
用户可以为每个阶段中的每个货币对设置：
-
Pair ON/OFF status
-
Pair-specific TP basket target
-
Pair-specific start mode
-
Stage-based trading permission
这使 EA 可以随着交易篮子在不同 grid stages 中发展，采用不同的管理行为。
Dual Trading Modes
EA 包含专用的 dual-symbol trading modes：
-
DUAL_TRADING_MODE_1：EURUSD 和 USDCHF
-
DUAL_TRADING_MODE_2：GBPUSD 和 USDCHF
-
DUAL_TRADING_MODE_3：AUDUSD 和 NZDUSD
当选择 Dual Trading Mode 时，EA 只允许交易指定的两个品种。即使其他品种在输入参数中被启用，EA 也会阻止所有无关品种交易。
这两个品种将作为一个 connected basket 管理。EA 会计算总的 floating profit/loss，并且只有当达到指定的 dual basket TP target 时，才会关闭整个篮子。
Triangular Trading Modes
EA 包含 triangular trading modes，用于管理由三个相关品种组成的 connected basket。
这些模式用于将相关货币结构作为一个整体篮子进行管理，而不是将每个货币对作为独立交易品种处理。当 triangular mode 启用时，EA 会阻止所有无关品种，并将所选 triangle 作为 connected basket 进行管理。
Group Trading Mode
EA 包含 Group Trading Mode，适用于所有设置为 True 的货币对。
当该模式启用时，EA 只交易已启用的货币对。所有被关闭或无关的品种都会被阻止交易。根据 True Pairs TP Basket Management 的选择，启用的货币对可以作为一个 connected basket 统一管理。
True Pairs TP Basket Management
独立的 True Pairs TP Basket Management 部分允许用户选择 EA 如何管理已启用货币对的 take profit。
Group Connected Symbol Basket TP
所有设置为 True 的货币对都会被视为一个 connected symbol basket。
EA 会计算所有已启用货币对的总 floating profit/loss。当整体 basket profit 达到设定的 TP 目标时，EA 会关闭属于该 connected True Pairs basket 的所有交易。
Independent Pair Basket TP
每个启用的货币对都会作为独立篮子进行管理。
当某个货币对达到自己的 TP 目标时，EA 只关闭该货币对的交易。其他已启用货币对将继续运行，直到它们分别达到自己的 TP 目标。
Grid Stage System
EA 使用四阶段 grid structure。每个 stage 都可以独立设置，从而允许交易系统在不同交易周期阶段中采用不同的行为。
Stage system 允许用户定义：
-
每个阶段启用哪些货币对
-
每个货币对适用哪个 TP 目标
-
每个货币对适用哪个 start mode
-
connected basket modes 在后续阶段如何运行
相比简单的单一模式 grid EA，这种结构为用户提供了更高的 exposure 和 basket structure 控制能力。
Basket Take Profit Management
EA 包含多层 TP management：
-
Pair-specific TP targets
-
Stage-based pair TP targets
-
Dual-mode basket TP targets
-
Triangular-mode basket TP targets
-
Group-mode basket TP target
-
True Pairs connected basket TP
-
Independent pair basket TP
EA 会根据所选 trading mode 自动应用正确的 TP 逻辑。Connected basket modes 基于整个篮子的 floating profit/loss 管理利润，而 independent modes 则允许每个货币对单独关闭。
Daily Mimic Panel
EA 包含一个简洁的 Daily Mimic Panel，适用于 live trading 和 Strategy Tester 监控。
该面板以紧凑界面显示重要信息，包括：
-
Active symbols
-
Pair status
-
Basket mode status
-
TP target
-
Current floating profit/loss
-
Open positions
-
Magic number
-
Connected basket mode information
该面板旨在减少图表杂乱，同时保持关键交易信息清晰可见。
Visual Strategy Tester Clean Mode
EA 包含更干净的可视化测试模式。
启用后，EA 会避免在 Strategy Tester 中显示不必要的 indicator subwindows。这有助于用户专注于 price action、交易记录以及 Daily Mimic Panel。
Supported Pair Structure
EA 主要支持以下 major Forex pairs：
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
USDJPY
-
USDCHF
-
USDCAD
-
AUDUSD
-
NZDUSD
-
EURJPY
-
EURGBP
在测试或实盘使用前，请确认所需交易品种已在 Market Watch 中可用，并且名称格式与您的经纪商一致。
Main Features
-
适用于 MetaTrader 5 的 Multi-symbol Expert Advisor
-
Four Grid Stage configuration system
-
每个 grid stage 的 Pair activation control
-
每个 grid stage 的 Pair-specific TP targets
-
Pair-specific start mode selection
-
Dual-symbol trading modes
-
Triangular trading modes
-
Group Trading Mode
-
True Pairs TP Basket Management
-
Connected basket TP logic
-
Independent pair TP logic
-
Compact Daily Mimic Panel
-
Visual Strategy Tester clean mode
-
Connected basket modes 的 symbol filtering
-
专为 major Forex pairs 的 basket management 设计
-
灵活输入参数，适用于不同交易风格和账户条件
Recommended Use
在实盘账户使用前，建议先在 MetaTrader 5 Strategy Tester 中充分测试该 EA。
推荐测试步骤：
-
先从一个或两个货币对开始。
-
分别测试每一种 trading mode。
-
初始测试阶段使用保守的 lot size。
-
检查经纪商的 spread、commission、swap 和 execution conditions。
-
先在 demo account 上进行 forward testing。
-
在不了解潜在 drawdown behavior 之前，不要使用激进设置。
Important Risk Notice
该 Expert Advisor 可使用 grid 和 basket-style trade management。Grid systems 在不利市场条件下可能会增加 exposure。较大的 lot sizes、较窄的 grid distances 和激进的 basket settings 可能会增加 drawdown。
任何 Expert Advisor 都无法消除交易风险。历史测试结果不保证未来表现。用户需要根据账户规模和经纪商条件，自行选择合适设置、测试 EA，并管理交易风险。
Suggested Screenshot Captions
可使用以下截图标题：
-
Daily Mimic Panel showing active symbol basket information
-
Stage-based pair configuration inputs
-
Dual Trading Mode basket settings
-
True Pairs TP Basket Management settings
-
Visual Strategy Tester clean chart view
-
Multi-symbol basket monitoring layout
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