Major Pairs Hybrid EA

Major Pairs Hybrid EA MT5 是一款为 MetaTrader 5 开发的多品种 Expert Advisor，主要用于通过结构化的篮子管理系统管理主要外汇货币对。它支持灵活的 Grid Stages、独立的货币对启用设置、TP 目标设置以及可选择的 start modes。

该 EA 适合希望通过一个统一系统管理多个货币对的交易者，而不是在不同图表上运行多个独立机器人。它允许用户同时管理多个交易品种，并对每个货币对、每个阶段和每个篮子的行为进行细致控制。

EA 支持 independent pair trading、connected basket trading、dual-symbol basket modes、triangular basket modes，以及针对启用货币对的 group basket management。

Main Concept

该 EA 的核心理念是结构化的多货币对篮子管理。

用户不必对所有交易品种使用相同逻辑，而是可以单独设置每个 major pair 在每个 grid stage 中的行为。这让用户可以更灵活地控制交易品种启用状态、TP 目标和入场模式。

系统可以根据所选 trading mode，将货币对作为独立品种管理，也可以将选定货币对作为一个 connected basket 进行统一管理。

Supported Trading Logic

EA 包含多种可选择的交易方式。

Standard Major Pair Trading

EA 可根据用户启用的货币对设置交易受支持的主要外汇货币对。每个货币对都可以根据当前 grid stage 拥有自己的 activation status、basket TP target 和 start mode。

Stage-Based Pair Configuration

四个 grid stages 中，每个阶段都为每个 major pair 提供独立设置。

用户可以为每个阶段中的每个货币对设置：

  • Pair ON/OFF status

  • Pair-specific TP basket target

  • Pair-specific start mode

  • Stage-based trading permission

这使 EA 可以随着交易篮子在不同 grid stages 中发展，采用不同的管理行为。

Dual Trading Modes

EA 包含专用的 dual-symbol trading modes：

  • DUAL_TRADING_MODE_1：EURUSD 和 USDCHF

  • DUAL_TRADING_MODE_2：GBPUSD 和 USDCHF

  • DUAL_TRADING_MODE_3：AUDUSD 和 NZDUSD

当选择 Dual Trading Mode 时，EA 只允许交易指定的两个品种。即使其他品种在输入参数中被启用，EA 也会阻止所有无关品种交易。

这两个品种将作为一个 connected basket 管理。EA 会计算总的 floating profit/loss，并且只有当达到指定的 dual basket TP target 时，才会关闭整个篮子。

Triangular Trading Modes

EA 包含 triangular trading modes，用于管理由三个相关品种组成的 connected basket。

这些模式用于将相关货币结构作为一个整体篮子进行管理，而不是将每个货币对作为独立交易品种处理。当 triangular mode 启用时，EA 会阻止所有无关品种，并将所选 triangle 作为 connected basket 进行管理。

Group Trading Mode

EA 包含 Group Trading Mode，适用于所有设置为 True 的货币对。

当该模式启用时，EA 只交易已启用的货币对。所有被关闭或无关的品种都会被阻止交易。根据 True Pairs TP Basket Management 的选择，启用的货币对可以作为一个 connected basket 统一管理。

True Pairs TP Basket Management

独立的 True Pairs TP Basket Management 部分允许用户选择 EA 如何管理已启用货币对的 take profit。

Group Connected Symbol Basket TP

所有设置为 True 的货币对都会被视为一个 connected symbol basket。

EA 会计算所有已启用货币对的总 floating profit/loss。当整体 basket profit 达到设定的 TP 目标时，EA 会关闭属于该 connected True Pairs basket 的所有交易。

Independent Pair Basket TP

每个启用的货币对都会作为独立篮子进行管理。

当某个货币对达到自己的 TP 目标时，EA 只关闭该货币对的交易。其他已启用货币对将继续运行，直到它们分别达到自己的 TP 目标。

Grid Stage System

EA 使用四阶段 grid structure。每个 stage 都可以独立设置，从而允许交易系统在不同交易周期阶段中采用不同的行为。

Stage system 允许用户定义：

  • 每个阶段启用哪些货币对

  • 每个货币对适用哪个 TP 目标

  • 每个货币对适用哪个 start mode

  • connected basket modes 在后续阶段如何运行

相比简单的单一模式 grid EA，这种结构为用户提供了更高的 exposure 和 basket structure 控制能力。

Basket Take Profit Management

EA 包含多层 TP management：

  • Pair-specific TP targets

  • Stage-based pair TP targets

  • Dual-mode basket TP targets

  • Triangular-mode basket TP targets

  • Group-mode basket TP target

  • True Pairs connected basket TP

  • Independent pair basket TP

EA 会根据所选 trading mode 自动应用正确的 TP 逻辑。Connected basket modes 基于整个篮子的 floating profit/loss 管理利润，而 independent modes 则允许每个货币对单独关闭。

Daily Mimic Panel

EA 包含一个简洁的 Daily Mimic Panel，适用于 live trading 和 Strategy Tester 监控。

该面板以紧凑界面显示重要信息，包括：

  • Active symbols

  • Pair status

  • Basket mode status

  • TP target

  • Current floating profit/loss

  • Open positions

  • Magic number

  • Connected basket mode information

该面板旨在减少图表杂乱，同时保持关键交易信息清晰可见。

Visual Strategy Tester Clean Mode

EA 包含更干净的可视化测试模式。

启用后，EA 会避免在 Strategy Tester 中显示不必要的 indicator subwindows。这有助于用户专注于 price action、交易记录以及 Daily Mimic Panel。

Supported Pair Structure

EA 主要支持以下 major Forex pairs：

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • USDJPY

  • USDCHF

  • USDCAD

  • AUDUSD

  • NZDUSD

  • EURJPY

  • EURGBP

在测试或实盘使用前，请确认所需交易品种已在 Market Watch 中可用，并且名称格式与您的经纪商一致。

Main Features

  • 适用于 MetaTrader 5 的 Multi-symbol Expert Advisor

  • Four Grid Stage configuration system

  • 每个 grid stage 的 Pair activation control

  • 每个 grid stage 的 Pair-specific TP targets

  • Pair-specific start mode selection

  • Dual-symbol trading modes

  • Triangular trading modes

  • Group Trading Mode

  • True Pairs TP Basket Management

  • Connected basket TP logic

  • Independent pair TP logic

  • Compact Daily Mimic Panel

  • Visual Strategy Tester clean mode

  • Connected basket modes 的 symbol filtering

  • 专为 major Forex pairs 的 basket management 设计

  • 灵活输入参数，适用于不同交易风格和账户条件

Recommended Use

在实盘账户使用前，建议先在 MetaTrader 5 Strategy Tester 中充分测试该 EA。

推荐测试步骤：

  1. 先从一个或两个货币对开始。

  2. 分别测试每一种 trading mode。

  3. 初始测试阶段使用保守的 lot size。

  4. 检查经纪商的 spread、commission、swap 和 execution conditions。

  5. 先在 demo account 上进行 forward testing。

  6. 在不了解潜在 drawdown behavior 之前，不要使用激进设置。

Important Risk Notice

该 Expert Advisor 可使用 grid 和 basket-style trade management。Grid systems 在不利市场条件下可能会增加 exposure。较大的 lot sizes、较窄的 grid distances 和激进的 basket settings 可能会增加 drawdown。

任何 Expert Advisor 都无法消除交易风险。历史测试结果不保证未来表现。用户需要根据账户规模和经纪商条件，自行选择合适设置、测试 EA，并管理交易风险。

Suggested Screenshot Captions

可使用以下截图标题：

  1. Daily Mimic Panel showing active symbol basket information

  2. Stage-based pair configuration inputs

  3. Dual Trading Mode basket settings

  4. True Pairs TP Basket Management settings

  5. Visual Strategy Tester clean chart view

  6. Multi-symbol basket monitoring layout



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重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
作者的更多信息
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。 该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。 该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。 主要交易理念 该 EA 专注于 XAUUSD ，并采用混合型交易结构，结合以下功能： 趋势跟随入场 智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑 Fair Value Gap 识别与回测分析 支撑与阻力冲突检查 分阶段 Grid 恢复系统 标准 Martingale 选项 Hedging 与
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Aegis QuadFlow Manual AI Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Aegis QuadFlow AI Trader Aegis QuadFlow AI Trader 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动交易智能系统，集多周期市场分析、手动交易执行、自动持仓管理和网格篮子控制于一个专业交易界面中。 该 EA 使用集中式规则型 AI 引擎，在多个时间周期上分析十个技术组件，并生成以下五种市场建议之一： 等待 卖出 强力卖出 买入 强力买入 十指标 AI 引擎 分析引擎持续评估以下十个技术组件： 流动性扫荡 — LS 检测价格在前期市场高点和低点附近可能出现的看涨或看跌流动性扫荡。 锚定成交量加权平均价 — AVW 分析当前价格相对于锚定成交量加权平均价的位置。 成交量分布 — VP 计算所选历史区间内的成交量分布和控制点 Point of Control。 订单流压力 — OF 根据 K 线结构、收盘位置和可用成交量数据估算买方与卖方压力。 公允价值缺口 — FVG 检测当前活跃的看涨和看跌价格失衡区域。 市场趋势强度 — MTS 使用均线排列、均线斜率和价格结构评估趋势方向与强度。 支撑阻力工具 — SRT 识别附近的支撑与阻
BTC Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
BTC Hybrid EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问，专为希望以结构化和可配置方式交易 BTCUSD 的交易者而设计。 该EA基于混合交易框架构建，结合了方向性入场、对冲逻辑、分阶段网格管理、篮子订单利润管理以及多层风险保护机制。它可以监控市场环境、交易敞口、点差变化、浮动回撤以及当前篮子订单状态，并通过图表上的 Daily Mimic Panel 直接显示关键交易信息。 BTCUSD 是一种高波动性的交易品种。本EA不保证盈利，不消除交易风险，在实盘使用前，应先在策略测试器和模拟账户中进行充分测试。 主要交易概念 BTC Hybrid EA 针对 BTCUSD 使用分阶段交易结构。EA可以根据所选择的启动模式、当前网格阶段、篮子订单状态、点差水平、交易时段状态以及风险控制设置来开仓和管理持仓。 该系统旨在管理活跃的交易周期，同时让用户可以控制手数大小、网格距离、篮子利润目标、最大交易敞口、点差限制、滑点限制以及回撤保护。 BTC Hybrid EA 适合希望使用可配置自动交易管理系统，而不是简单固定入场策略的交易者。 主要功能 专注于 BTCUSD 交易
Quantum FVG AI Manual Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 MetaTrader 5 专业手动交易辅助工具 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 是一款专为 MetaTrader 5 设计的手动交易辅助 EA，帮助交易者通过一个清晰的面板分析市场结构、Fair Value Gap、公平价值缺口、多时间周期方向、支撑与阻力、RSI 行为、动能状态以及交易管理水平。 这款 EA 适合需要专业视觉化决策辅助工具的交易者，而不是完全自动化的黑箱机器人。它可以帮助交易者更快阅读市场、更有条理地规划交易，并以更清晰的方式管理手动订单。 主要概述 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 将多个市场分析组件整合到一个紧凑的 Daily Mimic Panel 中。该面板显示当前品种资料、当前时间周期、价格、点差、市场方向、强度等级、信号原因、手动订单控制、风险设置、RR 选择、止盈目标以及预估风险/利润信息。 该 EA 的设计目标是为手动交易决策提供支持，并将有用的市场背景直接显示在图表上。它可以减少交易者频繁切换多个指标的需求，因为重
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs SafePair Manual Trader Pro MultiPairs 是一款先进的 MetaTrader 5 智能交易系统，专为专业手动交易、半自动交易管理、多品种监控、风险规划以及智能市场分析而设计，并通过一个强大的控制面板集中管理。 该 EA 适合需要快速手动执行、结构化风险控制、智能交易辅助和清晰图表决策支持的交易者，同时避免随机信号和缓慢的面板反应。 EA 配备专业的 Daily Mimic Panel ，用户可以直接在图表上管理交易、监控市场状况、控制关键交易功能，并接收智能交易建议。 高级 EA 智能分析引擎 该 EA 现在加入了高级市场智能分析引擎，可通过多项加权因素分析实时市场情况，包括： 趋势方向 多周期确认 价格行为 波动率状态 动能强度 支撑与阻力区域 流动性行为 Fair Value Gap 确认 点差状态 交易时段 交易安全过滤器 市场稳定性评分 根据该分析，EA 会在 Daily Mimic Panel 顶部显示清晰的交易建议： Recommended Action: BUY
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Anthony
257
Anthony 2026.07.11 10:37 
 

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Yuji Anritsu
292
Yuji Anritsu 2026.05.25 13:11 
 

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Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
6614
来自开发人员的回复 Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi 2026.05.25 14:58
Thank you very much for your kind words and for taking the time to share your review. Use the default setting, and the robot will select the time frame automatically I truly appreciate your support. I spent nearly two years studying and testing hundreds of trading robots available in the market before developing this EA. My goal was to create a more intelligent, disciplined, and risk-conscious trading robot that can help users trade Major Pairs with greater structure, better protection, and more stable long-term performance. My recommendation is to first test the robot on a demo account for a few weeks using the default settings. The EA is designed to automatically calibrate the trading timeframe and session timing, so users do not need to manually adjust these settings in most cases. The robot operates across three main trading sessions, and between each session it applies a cooldown period to allow pending and open trades to be managed properly.
René
619
René 2026.05.06 19:10 
 

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Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
6614
来自开发人员的回复 Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi 2026.05.06 22:12
Thanks Rene,EA Can Select the Trading Time Frame Automatically
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