Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен структурированный контроль сеточных стадий, управление связанными корзинами, индивидуальные TP-настройки по парам и удобная торговая панель. Советник поддерживает основные валютные пары, Dual Trading Modes, Triangular Trading Modes, Group Trading Mode и отдельную настройку пар для каждой Grid Stage

Major Pairs Hybrid EA MT5

Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для управления основными валютными парами с помощью структурированной basket-based системы, гибких Grid Stages, индивидуальных настроек активации пар, TP-целей и selectable start modes.

Советник предназначен для трейдеров, которые предпочитают управлять несколькими валютными парами через одну организованную систему, а не запускать множество отдельных роботов на разных графиках. EA позволяет управлять несколькими символами одновременно, при этом сохраняя детальный контроль над поведением каждой пары, стадии и корзины.

Советник поддерживает independent pair trading, connected basket trading, dual-symbol basket modes, triangular basket modes и group basket management для включенных пар.

Main Concept

Главная идея советника — структурированное управление мультивалютными корзинами.

Вместо того чтобы применять одинаковую логику ко всем торговым парам, пользователь может отдельно настроить поведение каждой major pair внутри каждой grid stage. Это дает больше контроля над активацией символов, TP-целями и режимами входа.

Система может управлять парами независимо или объединять выбранные пары в одну связанную корзину в зависимости от выбранного trading mode.

Supported Trading Logic

Советник включает несколько selectable trading approaches.

Standard Major Pair Trading

EA может торговать поддерживаемые major Forex pairs согласно настройкам включенных пользователем пар. Каждая пара может иметь собственный activation status, basket TP target и start mode в зависимости от выбранной grid stage.

Stage-Based Pair Configuration

Каждая из четырех grid stages содержит отдельные настройки для каждой major pair.

Для каждой пары и каждой стадии пользователь может настроить:

Pair ON/OFF status

Pair-specific TP basket target

Pair-specific start mode

Stage-based trading permission

Это позволяет советнику использовать разное поведение по мере развития торговой корзины через grid stages.

Dual Trading Modes

EA включает отдельные dual-symbol trading modes:

DUAL_TRADING_MODE_1 : EURUSD и USDCHF

DUAL_TRADING_MODE_2 : GBPUSD и USDCHF

DUAL_TRADING_MODE_3: AUDUSD и NZDUSD

Когда выбран Dual Trading Mode, советник ограничивает торговлю только назначенными двумя символами. Все остальные символы блокируются, даже если они включены в других настройках.

Две пары управляются как одна connected basket. EA рассчитывает общий floating profit/loss и закрывает всю корзину только тогда, когда достигается заданная dual basket TP target.

Triangular Trading Modes

Советник включает triangular trading modes для управления связанными корзинами из трех символов.

Эти режимы предназначены для управления взаимосвязанными валютными структурами как одной корзиной, а не как отдельными независимыми парами. Когда triangular mode активен, EA блокирует все нерелевантные символы и управляет выбранным triangle как connected basket.

Group Trading Mode

Советник включает Group Trading Mode для всех пар, которые включены как True .

Когда этот режим активен, EA торгует только включенные пары. Все отключенные или нерелевантные символы блокируются. Включенные пары могут управляться как одна connected basket в зависимости от выбранной настройки True Pairs TP Basket Management.

True Pairs TP Basket Management

Отдельный раздел True Pairs TP Basket Management позволяет пользователю выбрать, как советник будет управлять take profit для включенных пар.

Group Connected Symbol Basket TP

Все включенные True пары рассматриваются как одна connected symbol basket.

EA рассчитывает общий floating profit/loss всех включенных пар вместе. Когда общий basket profit достигает заданной TP-цели, советник закрывает все сделки, принадлежащие connected True Pairs basket.

Independent Pair Basket TP

Каждая включенная пара управляется как отдельная корзина.

Когда одна пара достигает своей индивидуальной TP-цели, EA закрывает только сделки этой конкретной пары. Остальные включенные пары остаются открытыми до тех пор, пока они не достигнут своих собственных TP-целей.

Grid Stage System

Советник использует четырехступенчатую grid structure. Каждая stage может быть настроена отдельно, что позволяет менять поведение системы по мере развития торгового цикла.

Stage system позволяет пользователю определить:

Какие пары активны на каждой стадии

Какая TP-цель применяется к каждой паре

Какой start mode применяется к каждой паре

Как connected basket modes работают на последующих стадиях

Такая структура дает трейдеру больше контроля над exposure и basket structure по сравнению с простым grid EA с одним режимом.

Basket Take Profit Management

EA включает несколько уровней TP management:

Pair-specific TP targets

Stage-based pair TP targets

Dual-mode basket TP targets

Triangular-mode basket TP targets

Group-mode basket TP target

True Pairs connected basket TP

Independent pair basket TP

Советник применяет правильную TP-логику в зависимости от выбранного trading mode. Connected basket modes управляют прибылью на основе общего floating profit/loss корзины, а independent modes позволяют парам закрываться отдельно.

Daily Mimic Panel

EA включает компактную и чистую Daily Mimic Panel для мониторинга в live trading и Strategy Tester.

Панель отображает важную информацию в одном удобном интерфейсе, включая:

Active symbols

Pair status

Basket mode status

TP target

Current floating profit/loss

Open positions

Magic number

Connected basket mode information

Панель разработана так, чтобы не перегружать график, но при этом оставлять ключевую торговую информацию видимой.

Visual Strategy Tester Clean Mode

EA включает более чистый режим визуального тестирования.

Когда эта функция включена, советник избегает отображения лишних indicator subwindows в Strategy Tester. Это помогает сосредоточиться на price action, сделках и Daily Mimic Panel.

Supported Pair Structure

Советник разработан для работы с major Forex pairs, включая:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD

EURJPY

EURGBP

Перед тестированием или использованием на live account убедитесь, что нужные символы доступны в Market Watch и соответствуют формату названий вашего брокера.

Main Features

Multi-symbol Expert Advisor для MetaTrader 5

Four Grid Stage configuration system

Pair activation control для каждой grid stage

Pair-specific TP targets для каждой grid stage

Pair-specific start mode selection

Dual-symbol trading modes

Triangular trading modes

Group Trading Mode

True Pairs TP Basket Management

Connected basket TP logic

Independent pair TP logic

Compact Daily Mimic Panel

Visual Strategy Tester clean mode

Symbol filtering для connected basket modes

Разработан для basket management по major Forex pairs

Гибкие входные настройки для разных торговых стилей и условий счета

Recommended Use

Перед использованием на live account советник необходимо тщательно протестировать в MetaTrader 5 Strategy Tester.

Рекомендуемые шаги тестирования:

Начните с одной или двух пар. Тестируйте каждый trading mode отдельно. Используйте консервативный lot size на начальном этапе. Проверьте spread, commission, swap и execution conditions у вашего брокера. Проведите forward testing на demo account. Не используйте агрессивные настройки без понимания возможного drawdown behavior.

Important Risk Notice

Этот Expert Advisor может использовать grid и basket-style trade management. Grid systems могут увеличивать exposure во время неблагоприятных рыночных условий. Более крупные lot sizes, узкие grid distances и агрессивные basket settings могут увеличить drawdown.

Ни один Expert Advisor не может устранить торговые риски. Результаты прошлых тестов не гарантируют будущую эффективность. Пользователь несет ответственность за выбор подходящих настроек, тестирование советника и управление рисками в соответствии с размером счета и условиями брокера.

Suggested Screenshot Captions

Можно использовать такие подписи к скриншотам:

Daily Mimic Panel showing active symbol basket information Stage-based pair configuration inputs Dual Trading Mode basket settings True Pairs TP Basket Management settings Visual Strategy Tester clean chart view Multi-symbol basket monitoring layout



