Major Pairs Hybrid EA

Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужен структурированный контроль сеточных стадий, управление связанными корзинами, индивидуальные TP-настройки по парам и удобная торговая панель. Советник поддерживает основные валютные пары, Dual Trading Modes, Triangular Trading Modes, Group Trading Mode и отдельную настройку пар для каждой Grid Stage

Major Pairs Hybrid EA MT5

Major Pairs Hybrid EA MT5 — это мультивалютный Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для управления основными валютными парами с помощью структурированной basket-based системы, гибких Grid Stages, индивидуальных настроек активации пар, TP-целей и selectable start modes.

Советник предназначен для трейдеров, которые предпочитают управлять несколькими валютными парами через одну организованную систему, а не запускать множество отдельных роботов на разных графиках. EA позволяет управлять несколькими символами одновременно, при этом сохраняя детальный контроль над поведением каждой пары, стадии и корзины.

Советник поддерживает independent pair trading, connected basket trading, dual-symbol basket modes, triangular basket modes и group basket management для включенных пар.

Main Concept

Главная идея советника — структурированное управление мультивалютными корзинами.

Вместо того чтобы применять одинаковую логику ко всем торговым парам, пользователь может отдельно настроить поведение каждой major pair внутри каждой grid stage. Это дает больше контроля над активацией символов, TP-целями и режимами входа.

Система может управлять парами независимо или объединять выбранные пары в одну связанную корзину в зависимости от выбранного trading mode.

Supported Trading Logic

Советник включает несколько selectable trading approaches.

Standard Major Pair Trading

EA может торговать поддерживаемые major Forex pairs согласно настройкам включенных пользователем пар. Каждая пара может иметь собственный activation status, basket TP target и start mode в зависимости от выбранной grid stage.

Stage-Based Pair Configuration

Каждая из четырех grid stages содержит отдельные настройки для каждой major pair.

Для каждой пары и каждой стадии пользователь может настроить:

  • Pair ON/OFF status

  • Pair-specific TP basket target

  • Pair-specific start mode

  • Stage-based trading permission

Это позволяет советнику использовать разное поведение по мере развития торговой корзины через grid stages.

Dual Trading Modes

EA включает отдельные dual-symbol trading modes:

  • DUAL_TRADING_MODE_1: EURUSD и USDCHF

  • DUAL_TRADING_MODE_2: GBPUSD и USDCHF

  • DUAL_TRADING_MODE_3: AUDUSD и NZDUSD

Когда выбран Dual Trading Mode, советник ограничивает торговлю только назначенными двумя символами. Все остальные символы блокируются, даже если они включены в других настройках.

Две пары управляются как одна connected basket. EA рассчитывает общий floating profit/loss и закрывает всю корзину только тогда, когда достигается заданная dual basket TP target.

Triangular Trading Modes

Советник включает triangular trading modes для управления связанными корзинами из трех символов.

Эти режимы предназначены для управления взаимосвязанными валютными структурами как одной корзиной, а не как отдельными независимыми парами. Когда triangular mode активен, EA блокирует все нерелевантные символы и управляет выбранным triangle как connected basket.

Group Trading Mode

Советник включает Group Trading Mode для всех пар, которые включены как True .

Когда этот режим активен, EA торгует только включенные пары. Все отключенные или нерелевантные символы блокируются. Включенные пары могут управляться как одна connected basket в зависимости от выбранной настройки True Pairs TP Basket Management.

True Pairs TP Basket Management

Отдельный раздел True Pairs TP Basket Management позволяет пользователю выбрать, как советник будет управлять take profit для включенных пар.

Group Connected Symbol Basket TP

Все включенные True пары рассматриваются как одна connected symbol basket.

EA рассчитывает общий floating profit/loss всех включенных пар вместе. Когда общий basket profit достигает заданной TP-цели, советник закрывает все сделки, принадлежащие connected True Pairs basket.

Independent Pair Basket TP

Каждая включенная пара управляется как отдельная корзина.

Когда одна пара достигает своей индивидуальной TP-цели, EA закрывает только сделки этой конкретной пары. Остальные включенные пары остаются открытыми до тех пор, пока они не достигнут своих собственных TP-целей.

Grid Stage System

Советник использует четырехступенчатую grid structure. Каждая stage может быть настроена отдельно, что позволяет менять поведение системы по мере развития торгового цикла.

Stage system позволяет пользователю определить:

  • Какие пары активны на каждой стадии

  • Какая TP-цель применяется к каждой паре

  • Какой start mode применяется к каждой паре

  • Как connected basket modes работают на последующих стадиях

Такая структура дает трейдеру больше контроля над exposure и basket structure по сравнению с простым grid EA с одним режимом.

Basket Take Profit Management

EA включает несколько уровней TP management:

  • Pair-specific TP targets

  • Stage-based pair TP targets

  • Dual-mode basket TP targets

  • Triangular-mode basket TP targets

  • Group-mode basket TP target

  • True Pairs connected basket TP

  • Independent pair basket TP

Советник применяет правильную TP-логику в зависимости от выбранного trading mode. Connected basket modes управляют прибылью на основе общего floating profit/loss корзины, а independent modes позволяют парам закрываться отдельно.

Daily Mimic Panel

EA включает компактную и чистую Daily Mimic Panel для мониторинга в live trading и Strategy Tester.

Панель отображает важную информацию в одном удобном интерфейсе, включая:

  • Active symbols

  • Pair status

  • Basket mode status

  • TP target

  • Current floating profit/loss

  • Open positions

  • Magic number

  • Connected basket mode information

Панель разработана так, чтобы не перегружать график, но при этом оставлять ключевую торговую информацию видимой.

Visual Strategy Tester Clean Mode

EA включает более чистый режим визуального тестирования.

Когда эта функция включена, советник избегает отображения лишних indicator subwindows в Strategy Tester. Это помогает сосредоточиться на price action, сделках и Daily Mimic Panel.

Supported Pair Structure

Советник разработан для работы с major Forex pairs, включая:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • USDJPY

  • USDCHF

  • USDCAD

  • AUDUSD

  • NZDUSD

  • EURJPY

  • EURGBP

Перед тестированием или использованием на live account убедитесь, что нужные символы доступны в Market Watch и соответствуют формату названий вашего брокера.

Main Features

  • Multi-symbol Expert Advisor для MetaTrader 5

  • Four Grid Stage configuration system

  • Pair activation control для каждой grid stage

  • Pair-specific TP targets для каждой grid stage

  • Pair-specific start mode selection

  • Dual-symbol trading modes

  • Triangular trading modes

  • Group Trading Mode

  • True Pairs TP Basket Management

  • Connected basket TP logic

  • Independent pair TP logic

  • Compact Daily Mimic Panel

  • Visual Strategy Tester clean mode

  • Symbol filtering для connected basket modes

  • Разработан для basket management по major Forex pairs

  • Гибкие входные настройки для разных торговых стилей и условий счета

Recommended Use

Перед использованием на live account советник необходимо тщательно протестировать в MetaTrader 5 Strategy Tester.

Рекомендуемые шаги тестирования:

  1. Начните с одной или двух пар.

  2. Тестируйте каждый trading mode отдельно.

  3. Используйте консервативный lot size на начальном этапе.

  4. Проверьте spread, commission, swap и execution conditions у вашего брокера.

  5. Проведите forward testing на demo account.

  6. Не используйте агрессивные настройки без понимания возможного drawdown behavior.

Important Risk Notice

Этот Expert Advisor может использовать grid и basket-style trade management. Grid systems могут увеличивать exposure во время неблагоприятных рыночных условий. Более крупные lot sizes, узкие grid distances и агрессивные basket settings могут увеличить drawdown.

Ни один Expert Advisor не может устранить торговые риски. Результаты прошлых тестов не гарантируют будущую эффективность. Пользователь несет ответственность за выбор подходящих настроек, тестирование советника и управление рисками в соответствии с размером счета и условиями брокера.

Suggested Screenshot Captions

Можно использовать такие подписи к скриншотам:

  1. Daily Mimic Panel showing active symbol basket information

  2. Stage-based pair configuration inputs

  3. Dual Trading Mode basket settings

  4. True Pairs TP Basket Management settings

  5. Visual Strategy Tester clean chart view

  6. Multi-symbol basket monitoring layout



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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Anthony
217
Anthony 2026.07.11 10:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yuji Anritsu
292
Yuji Anritsu 2026.05.25 13:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
6608
Ответ разработчика Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi 2026.05.25 14:58
Thank you very much for your kind words and for taking the time to share your review. Use the default setting, and the robot will select the time frame automatically I truly appreciate your support. I spent nearly two years studying and testing hundreds of trading robots available in the market before developing this EA. My goal was to create a more intelligent, disciplined, and risk-conscious trading robot that can help users trade Major Pairs with greater structure, better protection, and more stable long-term performance. My recommendation is to first test the robot on a demo account for a few weeks using the default settings. The EA is designed to automatically calibrate the trading timeframe and session timing, so users do not need to manually adjust these settings in most cases. The robot operates across three main trading sessions, and between each session it applies a cooldown period to allow pending and open trades to be managed properly.
René
619
René 2026.05.06 19:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
6608
Ответ разработчика Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi 2026.05.06 22:12
Thanks Rene,EA Can Select the Trading Time Frame Automatically
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