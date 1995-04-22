Aegis QuadFlow Manual AI Trader

Aegis QuadFlow AI Trader

Aegis QuadFlow AI Trader 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动交易智能系统，集多周期市场分析、手动交易执行、自动持仓管理和网格篮子控制于一个专业交易界面中。

该 EA 使用集中式规则型 AI 引擎，在多个时间周期上分析十个技术组件，并生成以下五种市场建议之一：

等待

卖出

强力卖出

买入

强力买入

十指标 AI 引擎

分析引擎持续评估以下十个技术组件：

流动性扫荡 — LS

检测价格在前期市场高点和低点附近可能出现的看涨或看跌流动性扫荡。 锚定成交量加权平均价 — AVW

分析当前价格相对于锚定成交量加权平均价的位置。 成交量分布 — VP

计算所选历史区间内的成交量分布和控制点 Point of Control。 订单流压力 — OF

根据 K 线结构、收盘位置和可用成交量数据估算买方与卖方压力。 公允价值缺口 — FVG

检测当前活跃的看涨和看跌价格失衡区域。 市场趋势强度 — MTS

使用均线排列、均线斜率和价格结构评估趋势方向与强度。 支撑阻力工具 — SRT

识别附近的支撑与阻力水平，并分析价格反应和突破条件。 成交量与 RSI 智能分析 — VRI

结合动量和成交量行为，识别买方与卖方压力的变化。 市场结构引擎 — MSE

检测看涨和看跌市场结构突破。 自适应趋势确认 — ATC

使用均线排列、动量和价格位置提供额外的趋势确认。

AI 引擎通过可调节权重、信号一致性要求和冲突控制机制整合十个指标信号。强力建议需要更多指标达成一致，并获得多个时间周期的共同确认。

多周期分析

该 EA 分析以下时间周期：

M1

M5

M15

M30

H1

H4

D1

每个时间周期都会显示当前方向、各指标结果、信号强度和 AI 建议。

最终建议根据综合多周期分析计算得出。用户可以为更高时间周期设置额外权重，以降低短期市场噪音的影响。

Daily Mimic 面板

Daily Mimic 面板清晰显示当前市场状态和 EA 运行情况。

面板显示以下信息：

多周期 AI 建议

各指标分析结果

看涨与看跌信号一致性

信号置信度

当前点差

当前交易模式

持仓和风险信息

已启用的交易管理功能

网格篮子信息

每日交易统计

该面板可以在无需安装多个独立指标的情况下，集中显示主要市场分析和交易信息。

指标图表开关

Mimic 面板内为全部十个指标提供独立的 ON/OFF 开关：

LS

AVW

VP

OF

FVG

MTS

SRT

VRI

MSE

ATC

默认情况下，所有指标开关均处于开启状态。

这些开关仅控制相应指标是否显示在图表上。即使某个指标的图表显示被关闭，集中式 AI 引擎仍可继续计算全部十个指标。

可显示的图表元素包括：

流动性扫荡标记

锚定 VWAP 线

成交量分布柱状图

Point of Control 控制点线

订单流压力标记

公允价值缺口区域

快速和慢速趋势线

支撑与阻力水平

动量压力标记

市场结构突破标记

自适应趋势确认带

手动交易面板

该 EA 支持直接从图表执行以下订单类型：

市价买入

市价卖出

Buy Limit

Sell Limit

Buy Stop

Sell Stop

用户可以直接在面板中设置入场价、止损、止盈和交易手数。

仓位计算模式

系统提供两种仓位计算方式：

固定手数

按风险百分比计算

在风险百分比模式下，EA 根据所选账户资金、止损距离和风险百分比计算预计交易手数。

最终交易手数会根据经纪商规定的最小手数、最大手数和手数步进进行标准化。

止损和止盈管理

该 EA 支持：

可配置止损

三个止盈目标

风险回报比预设

保本管理

部分平仓

移动止损

阶梯式止损管理

针对不同交易品种的距离设置

如果账户类型和交易品种规格允许，总交易手数可以分配到多个止盈目标。

需要为不同持仓设置不同止盈目标时，建议使用对冲账户。

持仓管理功能

交易面板包含以下功能：

关闭所有受管理持仓

关闭盈利持仓

部分平仓

将止损移动至保本位置

启用移动止损

启用阶梯式保护

管理挂单

管理 OCO 订单

持仓根据当前交易品种和 Magic Number 进行管理。

OCO 挂单

该 EA 支持 One-Cancels-the-Other 功能。

用户可以在当前市场价格上下方同时设置 Buy Stop 和 Sell Stop。当其中一个挂单被触发后，EA 可以自动删除另一侧挂单。

网格篮子系统

Aegis QuadFlow AI Trader 包含独立的网格篮子管理模块。

用户可以通过以下按钮手动启动网格篮子：

GRID BUY

GRID SELL

第一笔网格仓位开启后，EA 可以根据设定的价格距离和篮子参数自动管理后续网格订单。

可配置的网格参数包括：

网格间距

最大交易数量

初始手数

手数倍增系数

篮子盈利目标

最大篮子回撤百分比

最大篮子回撤金额

每日网格亏损百分比

每日网格亏损金额

达到回撤限制时关闭篮子

盈利关闭后的冷却时间

回撤关闭后的冷却时间

网格面板显示：

当前篮子方向

网格持仓数量

篮子总交易手数

当前篮子盈利或亏损

下一网格入场位置

篮子盈利目标

当前回撤限制

预计风险回报关系

在持续单边行情中，网格交易和手数倍增可能显著增加市场风险敞口。建议使用保守参数并设置明确的回撤限制。

交易时间控制

该 EA 为网格相关交易逻辑提供可配置的交易日和 GMT 时间控制。

用户可以设置：

允许交易的星期

GMT 交易开始时间

GMT 交易结束时间

已经开启的网格篮子可以在设定入场时间之外继续管理，以确保篮子盈利、回撤和持仓管理功能保持运行。

交易品种预设

该 EA 为多种常见市场提供预设的距离和交易参数，包括：

XAUUSD

BTCUSD

ETHUSD

主要外汇货币对

US30

US100 和 NAS100 的不同经纪商代码

US500 和 SPX500 的不同经纪商代码

USOIL 和 WTI 的不同经纪商代码

不同经纪商的交易品种名称和合约规格可能不同。开始交易前，应检查所选预设、Tick Value、Stop Level、交易手数和距离单位。

主要功能

集中式十指标 AI 引擎

等待、卖出、强力卖出、买入和强力买入建议

从 M1 到 D1 的多周期分析

清晰的 Daily Mimic 面板

十个指标的独立图表显示开关

手动市价单和挂单执行

固定手数和风险百分比仓位计算

多个止盈目标

保本、部分平仓和移动止损功能

阶梯式止损保护

OCO 挂单管理

手动启动网格篮子

自动继续网格并管理篮子

篮子盈利和回撤保护

GMT 交易时间控制

多交易品种参数预设

Magic Number 过滤

无需外部指标

无需 DLL

无需外部网络服务

建议用途

该 EA 可以用作：

多周期市场分析面板

手动交易辅助工具

持仓管理系统

挂单管理工具

半自动网格篮子管理系统

默认图表时间周期为 M15，但 AI 引擎会独立分析多个时间周期。

在真实账户使用之前，建议先在模拟账户测试所选参数，并确认距离单位、手数计算、止损、止盈和网格参数符合经纪商和交易品种的实际条件。

风险提示

金融市场交易存在风险，并可能导致部分或全部资金损失。

该 EA 生成的 AI 建议仅作为市场分析结果，不保证未来市场方向或交易结果。

不同经纪商提供的成交量数据、点差、K 线、执行条件和合约规格可能存在差异。历史结果和过去信号不能保证未来表现。

网格交易和手数倍增可能产生较大回撤。用户需自行负责选择合适的参数、风险限制和交易手数。