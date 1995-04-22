Aegis QuadFlow Manual AI Trader

Aegis QuadFlow AI Trader

Aegis QuadFlow AI Trader 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动交易智能系统，集多周期市场分析、手动交易执行、自动持仓管理和网格篮子控制于一个专业交易界面中。

该 EA 使用集中式规则型 AI 引擎，在多个时间周期上分析十个技术组件，并生成以下五种市场建议之一：

  • 等待

  • 卖出

  • 强力卖出

  • 买入

  • 强力买入

十指标 AI 引擎

分析引擎持续评估以下十个技术组件：

  1. 流动性扫荡 — LS
    检测价格在前期市场高点和低点附近可能出现的看涨或看跌流动性扫荡。

  2. 锚定成交量加权平均价 — AVW
    分析当前价格相对于锚定成交量加权平均价的位置。

  3. 成交量分布 — VP
    计算所选历史区间内的成交量分布和控制点 Point of Control。

  4. 订单流压力 — OF
    根据 K 线结构、收盘位置和可用成交量数据估算买方与卖方压力。

  5. 公允价值缺口 — FVG
    检测当前活跃的看涨和看跌价格失衡区域。

  6. 市场趋势强度 — MTS
    使用均线排列、均线斜率和价格结构评估趋势方向与强度。

  7. 支撑阻力工具 — SRT
    识别附近的支撑与阻力水平，并分析价格反应和突破条件。

  8. 成交量与 RSI 智能分析 — VRI
    结合动量和成交量行为，识别买方与卖方压力的变化。

  9. 市场结构引擎 — MSE
    检测看涨和看跌市场结构突破。

  10. 自适应趋势确认 — ATC
    使用均线排列、动量和价格位置提供额外的趋势确认。

AI 引擎通过可调节权重、信号一致性要求和冲突控制机制整合十个指标信号。强力建议需要更多指标达成一致，并获得多个时间周期的共同确认。

多周期分析

该 EA 分析以下时间周期：

  • M1

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • D1

每个时间周期都会显示当前方向、各指标结果、信号强度和 AI 建议。

最终建议根据综合多周期分析计算得出。用户可以为更高时间周期设置额外权重，以降低短期市场噪音的影响。

Daily Mimic 面板

Daily Mimic 面板清晰显示当前市场状态和 EA 运行情况。

面板显示以下信息：

  • 多周期 AI 建议

  • 各指标分析结果

  • 看涨与看跌信号一致性

  • 信号置信度

  • 当前点差

  • 当前交易模式

  • 持仓和风险信息

  • 已启用的交易管理功能

  • 网格篮子信息

  • 每日交易统计

该面板可以在无需安装多个独立指标的情况下，集中显示主要市场分析和交易信息。

指标图表开关

Mimic 面板内为全部十个指标提供独立的 ON/OFF 开关：

  • LS

  • AVW

  • VP

  • OF

  • FVG

  • MTS

  • SRT

  • VRI

  • MSE

  • ATC

默认情况下，所有指标开关均处于开启状态。

这些开关仅控制相应指标是否显示在图表上。即使某个指标的图表显示被关闭，集中式 AI 引擎仍可继续计算全部十个指标。

可显示的图表元素包括：

  • 流动性扫荡标记

  • 锚定 VWAP 线

  • 成交量分布柱状图

  • Point of Control 控制点线

  • 订单流压力标记

  • 公允价值缺口区域

  • 快速和慢速趋势线

  • 支撑与阻力水平

  • 动量压力标记

  • 市场结构突破标记

  • 自适应趋势确认带

手动交易面板

该 EA 支持直接从图表执行以下订单类型：

  • 市价买入

  • 市价卖出

  • Buy Limit

  • Sell Limit

  • Buy Stop

  • Sell Stop

用户可以直接在面板中设置入场价、止损、止盈和交易手数。

仓位计算模式

系统提供两种仓位计算方式：

  • 固定手数

  • 按风险百分比计算

在风险百分比模式下，EA 根据所选账户资金、止损距离和风险百分比计算预计交易手数。

最终交易手数会根据经纪商规定的最小手数、最大手数和手数步进进行标准化。

止损和止盈管理

该 EA 支持：

  • 可配置止损

  • 三个止盈目标

  • 风险回报比预设

  • 保本管理

  • 部分平仓

  • 移动止损

  • 阶梯式止损管理

  • 针对不同交易品种的距离设置

如果账户类型和交易品种规格允许，总交易手数可以分配到多个止盈目标。

需要为不同持仓设置不同止盈目标时，建议使用对冲账户。

持仓管理功能

交易面板包含以下功能：

  • 关闭所有受管理持仓

  • 关闭盈利持仓

  • 部分平仓

  • 将止损移动至保本位置

  • 启用移动止损

  • 启用阶梯式保护

  • 管理挂单

  • 管理 OCO 订单

持仓根据当前交易品种和 Magic Number 进行管理。

OCO 挂单

该 EA 支持 One-Cancels-the-Other 功能。

用户可以在当前市场价格上下方同时设置 Buy Stop 和 Sell Stop。当其中一个挂单被触发后，EA 可以自动删除另一侧挂单。

网格篮子系统

Aegis QuadFlow AI Trader 包含独立的网格篮子管理模块。

用户可以通过以下按钮手动启动网格篮子：

  • GRID BUY

  • GRID SELL

第一笔网格仓位开启后，EA 可以根据设定的价格距离和篮子参数自动管理后续网格订单。

可配置的网格参数包括：

  • 网格间距

  • 最大交易数量

  • 初始手数

  • 手数倍增系数

  • 篮子盈利目标

  • 最大篮子回撤百分比

  • 最大篮子回撤金额

  • 每日网格亏损百分比

  • 每日网格亏损金额

  • 达到回撤限制时关闭篮子

  • 盈利关闭后的冷却时间

  • 回撤关闭后的冷却时间

网格面板显示：

  • 当前篮子方向

  • 网格持仓数量

  • 篮子总交易手数

  • 当前篮子盈利或亏损

  • 下一网格入场位置

  • 篮子盈利目标

  • 当前回撤限制

  • 预计风险回报关系

在持续单边行情中，网格交易和手数倍增可能显著增加市场风险敞口。建议使用保守参数并设置明确的回撤限制。

交易时间控制

该 EA 为网格相关交易逻辑提供可配置的交易日和 GMT 时间控制。

用户可以设置：

  • 允许交易的星期

  • GMT 交易开始时间

  • GMT 交易结束时间

已经开启的网格篮子可以在设定入场时间之外继续管理，以确保篮子盈利、回撤和持仓管理功能保持运行。

交易品种预设

该 EA 为多种常见市场提供预设的距离和交易参数，包括：

  • XAUUSD

  • BTCUSD

  • ETHUSD

  • 主要外汇货币对

  • US30

  • US100 和 NAS100 的不同经纪商代码

  • US500 和 SPX500 的不同经纪商代码

  • USOIL 和 WTI 的不同经纪商代码

不同经纪商的交易品种名称和合约规格可能不同。开始交易前，应检查所选预设、Tick Value、Stop Level、交易手数和距离单位。

主要功能

  • 集中式十指标 AI 引擎

  • 等待、卖出、强力卖出、买入和强力买入建议

  • 从 M1 到 D1 的多周期分析

  • 清晰的 Daily Mimic 面板

  • 十个指标的独立图表显示开关

  • 手动市价单和挂单执行

  • 固定手数和风险百分比仓位计算

  • 多个止盈目标

  • 保本、部分平仓和移动止损功能

  • 阶梯式止损保护

  • OCO 挂单管理

  • 手动启动网格篮子

  • 自动继续网格并管理篮子

  • 篮子盈利和回撤保护

  • GMT 交易时间控制

  • 多交易品种参数预设

  • Magic Number 过滤

  • 无需外部指标

  • 无需 DLL

  • 无需外部网络服务

建议用途

该 EA 可以用作：

  • 多周期市场分析面板

  • 手动交易辅助工具

  • 持仓管理系统

  • 挂单管理工具

  • 半自动网格篮子管理系统

默认图表时间周期为 M15，但 AI 引擎会独立分析多个时间周期。

在真实账户使用之前，建议先在模拟账户测试所选参数，并确认距离单位、手数计算、止损、止盈和网格参数符合经纪商和交易品种的实际条件。

风险提示

金融市场交易存在风险，并可能导致部分或全部资金损失。

该 EA 生成的 AI 建议仅作为市场分析结果，不保证未来市场方向或交易结果。

不同经纪商提供的成交量数据、点差、K 线、执行条件和合约规格可能存在差异。历史结果和过去信号不能保证未来表现。

网格交易和手数倍增可能产生较大回撤。用户需自行负责选择合适的参数、风险限制和交易手数。


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。 该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。 该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。 主要交易理念 该 EA 专注于 XAUUSD ，并采用混合型交易结构，结合以下功能： 趋势跟随入场 智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑 Fair Value Gap 识别与回测分析 支撑与阻力冲突检查 分阶段 Grid 恢复系统 标准 Martingale 选项 Hedging 与
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
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Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
BTC Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
BTC Hybrid EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问，专为希望以结构化和可配置方式交易 BTCUSD 的交易者而设计。 该EA基于混合交易框架构建，结合了方向性入场、对冲逻辑、分阶段网格管理、篮子订单利润管理以及多层风险保护机制。它可以监控市场环境、交易敞口、点差变化、浮动回撤以及当前篮子订单状态，并通过图表上的 Daily Mimic Panel 直接显示关键交易信息。 BTCUSD 是一种高波动性的交易品种。本EA不保证盈利，不消除交易风险，在实盘使用前，应先在策略测试器和模拟账户中进行充分测试。 主要交易概念 BTC Hybrid EA 针对 BTCUSD 使用分阶段交易结构。EA可以根据所选择的启动模式、当前网格阶段、篮子订单状态、点差水平、交易时段状态以及风险控制设置来开仓和管理持仓。 该系统旨在管理活跃的交易周期，同时让用户可以控制手数大小、网格距离、篮子利润目标、最大交易敞口、点差限制、滑点限制以及回撤保护。 BTC Hybrid EA 适合希望使用可配置自动交易管理系统，而不是简单固定入场策略的交易者。 主要功能 专注于 BTCUSD 交易
Quantum FVG AI Manual Trader
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 MetaTrader 5 专业手动交易辅助工具 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 是一款专为 MetaTrader 5 设计的手动交易辅助 EA，帮助交易者通过一个清晰的面板分析市场结构、Fair Value Gap、公平价值缺口、多时间周期方向、支撑与阻力、RSI 行为、动能状态以及交易管理水平。 这款 EA 适合需要专业视觉化决策辅助工具的交易者，而不是完全自动化的黑箱机器人。它可以帮助交易者更快阅读市场、更有条理地规划交易，并以更清晰的方式管理手动订单。 主要概述 Quantum FVG AI Manual Trader V1.0 将多个市场分析组件整合到一个紧凑的 Daily Mimic Panel 中。该面板显示当前品种资料、当前时间周期、价格、点差、市场方向、强度等级、信号原因、手动订单控制、风险设置、RR 选择、止盈目标以及预估风险/利润信息。 该 EA 的设计目标是为手动交易决策提供支持，并将有用的市场背景直接显示在图表上。它可以减少交易者频繁切换多个指标的需求，因为重
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
SafePair Manual Trader Pro MultiPairs SafePair Manual Trader Pro MultiPairs 是一款先进的 MetaTrader 5 智能交易系统，专为专业手动交易、半自动交易管理、多品种监控、风险规划以及智能市场分析而设计，并通过一个强大的控制面板集中管理。 该 EA 适合需要快速手动执行、结构化风险控制、智能交易辅助和清晰图表决策支持的交易者，同时避免随机信号和缓慢的面板反应。 EA 配备专业的 Daily Mimic Panel ，用户可以直接在图表上管理交易、监控市场状况、控制关键交易功能，并接收智能交易建议。 高级 EA 智能分析引擎 该 EA 现在加入了高级市场智能分析引擎，可通过多项加权因素分析实时市场情况，包括： 趋势方向 多周期确认 价格行为 波动率状态 动能强度 支撑与阻力区域 流动性行为 Fair Value Gap 确认 点差状态 交易时段 交易安全过滤器 市场稳定性评分 根据该分析，EA 会在 Daily Mimic Panel 顶部显示清晰的交易建议： Recommended Action: BUY
Major Pairs Hybrid EA
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
专家
Major Pairs Hybrid EA MT5 是一款为 MetaTrader 5 开发的多品种 Expert Advisor，主要用于通过结构化的篮子管理系统管理主要外汇货币对。它支持灵活的 Grid Stages、独立的货币对启用设置、TP 目标设置以及可选择的 start modes。 该 EA 适合希望通过一个统一系统管理多个货币对的交易者，而不是在不同图表上运行多个独立机器人。它允许用户同时管理多个交易品种，并对每个货币对、每个阶段和每个篮子的行为进行细致控制。 EA 支持 independent pair trading、connected basket trading、dual-symbol basket modes、triangular basket modes，以及针对启用货币对的 group basket management。 Main Concept 该 EA 的核心理念是结构化的多货币对篮子管理。 用户不必对所有交易品种使用相同逻辑，而是可以单独设置每个 major pair 在每个 grid stage 中的行为。这让用户可以更灵活地控制交易品种启用状态
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