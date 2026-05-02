Order Block and Fibonacci

订单块与动态斐波那契专业版





以自动化、精准的交易策略，掌握机构级交易技巧。





使用智能资金概念 (SMC) 进行交易从未如此轻松精准。订单块与斐波那契是一款先进的分析工具，旨在完全自动化地检测高概率市场结构。该指标结合了机构供需区域和先进的动态回撤，消除了猜测，并将专业级分析直接呈现在您的图表上。





🌟 动态斐波那契：黄金区与红色区域





告别手动绘制斐波那契水平线的繁琐。我们的算法会主动追踪实时市场波动，并动态绘制出最关键的交易区域，助您获得巨大优势：





黄金区 ( 0,620 - 0,705 )：市场回调的终极“甜蜜点”。该区域会在您的图表上直接突出显示，是价格爆发性反弹和狙击式入场概率最高的区域。让价格主动找上门来。





红色区域 ( 0,886 - 1.000 )：危险区域。该高亮区域是理想的结构性退出点或失效点。如果价格进入红色区域，趋势的结构完整性将受到威胁，为您提供了一个清晰合理的止损位，从而保护您的资金。





🧱 机构订单块（高概率反弹）





精准把握大户建仓的位置。该指标会自动识别有效的摆动高点/低点，并在绘制订单块之前确认结构突破 (BOS)。





清晰的反弹区域：最新的机构供需区域以阴影矩形的形式投射到未来，为您提供精确的限价单目标点 (POI)。





智能风险缓解和 FVG 过滤器：我们优先考虑质量而非数量。该指标利用公允价值缺口 (FVG) 过滤交易设置，确保您交易的是真正的机构失衡，并能精准追踪已缓解的订单块，让您专注于全新的、未经测试的区域。





🤖 智能自动检测：开箱即用，价值非凡





还在为不同市场不断调整输入参数而烦恼吗？我们已将专有的智能资产概况引擎直接集成到指标的核心。





即插即用：只需将指标添加到您的图表，它就能立即识别您正在交易的是外汇、指数（差价合约）还是加密货币。





完美校准：算法会自动调整其分形灵敏度和最小波动脉冲点，以完美匹配您正在查看的资产类别。无需花费数小时调整设置，即可立即获得最佳价值和完美精度！





主要功能概述：





100% 自动化订单块和 BOS 检测。





使用动态斐波那契实时追踪多空脉冲。





可视化的黄金区域（入场）和红色区域（止损/出场）矩形框。





高级公允价值缺口 (FVG) 确认。





全自动外汇、加密货币和指数校准。





简洁、优质且不重绘的视觉效果。





立即提升您的 SMC 交易水平。让算法承担繁重的计算工作，您只需专注于执行。





⚠️ 这并非信号提供商或策略 EA。





这是一款旨在保护资金并提升交易执行纪律的专业交易工具。