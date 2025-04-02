Tiki Taka Grid：智能全自动交易的进化版（默认专注于多货币对交易：澳元/美元、欧元/美元、澳元/加元、欧元/加元，最低账户余额 300 美元，目标年化收益率至少 30%）。Tiki Taka Grid 是一款智能交易系统 (EA)，旨在通过严格计算风险，实现持续稳定的盈利增长。它提供结构化的管理、严谨的数学逻辑和切实可行的长期盈利目标。





🚀 高级自动网格波段交易策略：该系统基于稳健的 1 小时 (H1) 时间框架波段交易策略。与受点差和短期市场波动影响的剥头皮交易系统不同，我们的逻辑能够捕捉到最清晰、最有规律的市场走势和回调。这一切都得益于自适应自动网格系统。该智能网格会根据市场波动策略性地调整仓位，通过数学方法平均入场价格，将绝大多数交易场景转化为盈利的出场机会，从而保持稳定的盈利流。 💱 该EA已预先校准，完美兼容澳元/美元 (AUDUSD)、欧元/美元 (EURUSD)、澳元/加元 (AUDCAD) 和欧元/加元 (EURCAD) 货币对，但通过调整参数，也可兼容MT5平台上的任何资产。该系统利用这些货币对的天然相关性和特定波动性，最大限度地减少长期单边风险敞口，并最大化收益机会。





🛡️ 基于美元的金融架构。与其他通用机器人不同，我们开发的算法的整个数学核心和安全计算均完全基于美元 (USD)。这确保了始终保持最高的保证金和风险控制精度，并能计算出真实波动，而无需考虑您账户的基础货币。





⚙️ 可根据您的投资者情况和杠杆进行调整（智能自动手数）。我们深知每位投资者都有其自身的目标和交易条件。因此，该系统集成了杠杆选择模块和自动手数管理功能。您可以轻松选择杠杆比例和四种风险偏好之一：





🔴 激进型（默认）：系统最具活力的入场点，旨在最大化资金效率（例如，初始交易量为 0.01 手，每增加 300 美元余额，交易量增加 1 手，杠杆比例为 1:500）。





🟡 稳健型：在安全性和收益之间取得完美平衡，实现稳健的资金增长（例如，初始交易量为 0.01 手，每增加 600 美元余额，交易量增加 1 手，杠杆比例为 1:500）。





🟢 保守型：旨在严格保本，实现平稳持续的增长（例如，初始交易量为 0.01 手，每增加 900 美元余额，交易量增加 1 手，杠杆比例为 1:500）。





⚙️ 自定义型：高级模式，系统将忽略杠杆矩阵，您需要手动输入您希望用作初始资金的美元金额。这是交易手数的基础（默认值：2,000 美元）。





⚠️ 资金和杠杆要求：为了抵御自然波动（回撤）并避免追加保证金，以 0.01 手交易所需的最低资金直接取决于您的 ECN 经纪商提供的杠杆。请务必查看您的经纪商针对您交易的货币对实际提供的杠杆。





最低权益要求表（适用于 0.01 手激进型交易策略）：





1:500 ➔ 300 美元





1:100 ➔ 450 美元





1:50 ➔ 600 美元





1:30 ➔ 825 美元





1:25 ➔ 938 美元





1:20 ➔ 1088 美元





（注：如果您使用稳健型或保守型交易策略，最低权益要求将会增加。）为了增加安全性，EA 将在设置窗口中直接显示参考矩阵。





📈 为什么选择 Tiki Taka Grid？





持续增长：精心设计的数学架构，在风险控制精准的前提下，实现利润累积。





“一劳永逸”：将其添加到您的图表中，设置账户杠杆，选择风险承受能力，然后让算法自动运行。





安全至上：它采用先进的“全球股票赎回”逻辑（基于交易量动态调整，每 0.01 手对应美元），如同盾牌一般保护您的账户，等待市场出现数学反弹，并在发生极端或意外市场事件时以可控的方式平仓。





立即掌控您的财务未来。借助 Tiki Taka Grid 的精准性和强大功能，优化您的投资组合。