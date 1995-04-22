Scalper Hedge GOLD

Scalper Hedging GOLD 是一款高级专家顾问 (EA)，专为克服 XAUUSD (黄金) 的高波动性而设计。采用 Independent Hedging (独立对冲) 算法架构，该 EA 能够同时且独立地执行和管理买入 (Buy) 和卖出 (Sell) 周期，确保在震荡和趋势市场中都不会错失良机。

配备顶级的净值保护、可调节的风险矩阵以及基本面新闻过滤器，这款 EA 不仅是一个普通的交易机器人，更是一个全面的投资组合管理助手。

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重要提示！购买后请私信我以获取安装手册和设置说明。

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限时特惠价。每售出 5 件，价格将上涨 10 美元。最终价格为 1000 美元。

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***购买 Scalper Hedging GOLD，即可免费获得 Scalper GOLD EA 和 Multi Scalper BOT！*** 详情请私信咨询！

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为什么选择 SCALPER HEDGING GOLD？

灵活的盈利能力 (市场中性策略)： 无需猜测趋势方向。借助独立的双向对冲系统，无论金价暴涨还是暴跌，该 EA 都能同时累积利润。

资金安全是首要任务： 集成的 Daily Drawdown Guard 、 News Filter 和 Smart RSI Exhaustion 确保您的账户免受极端新闻波动和异常价格走势的影响。

100% 透明且经过验证： 我们不仅出售承诺或回测结果。您可以通过我们公开提供的投资者 (真实) 账户亲自实时验证此 EA 的性能和可靠性。

极易使用 (即插即用)： 配备充满未来感的交互式仪表板 (Dashboard)，您可以监控并完全控制 EA 的活动，更改风险级别 (从低到极限)，或直接在图表上通过一键进行手动干预。

专属 VIP 社区支持： 购买后您不会孤立无援。我们提供专属的私密群组访问权限，我们的支持团队和老用户将引导您完成从安装到实现盈利的整个过程。

核心功能与核心技术

独立的双向对冲逻辑： 买入和卖出周期在各自的路径上运行，互不锁定 (lock)。当累积的买入订单达到利润目标时，EA 只会关闭买入头寸。卖出头寸同理。

智能 RSI 衰竭过滤器： EA 不会盲目入场。内置智能 RSI 震荡指标，在超买和超卖区域阻止头寸建立。

4 级风险矩阵 (Low 到 Extreme)： 一键完全控制 EA 的激进程度。手数管理选项范围从低风险 (固定手数增加) 到极限风险 (指数手数乘数/马丁格尔)。

防垃圾邮件追踪止损和自动锁定退出： 具有高级的追踪步长，使止损修改对经纪商服务器友好 (防封禁)。系统还使用状态锁定 (Status Lock)，确保在触及止盈时完美执行所有网格层，避免因滑点导致订单遗留。

高级账户保护 (Drawdown Guard)： 绝对的每日保护功能让您高枕无忧。设置百分比的最大损失限制 (Daily Loss %) 和每日目标 (Daily Target Profit)。如果触及这些限制，EA 将自动停止所有交易。

内置全局新闻过滤器： 保护您的账户免受市场风暴的影响。自动扫描宏观经济日历，并在高、中等影响新闻发布前后暂停交易。

我该如何开始

购买机器人后，请向我们发送私信，并附上您的购买确认截图。转到 Purchases (购买) 选项卡并截图。确认后，您将获得一个私人小组的访问权限，我们的支持团队和其他用户将在那里为您提供帮助。

交易建议

平台： MetaTrader 5 (MT5)

交易品种 / 货币对： XAUUSD / GOLD (独家单货币对)

时间周期： M1 (推荐以获得最佳入场精度)

推荐资金 (净值)： 低和中等风险： 20,000 - 30,000 美分 (美分账户中 $200 - $300) 高和极限风险： 50,000 - 100,000 美分 (美分账户中 $500 - $1,000)



专业提示： 对于低于 $1,000 的启动资金，请务必使用美分账户，以确保更强的保证金耐力和更安全的回撤管理。

实时监控账户

我们对这款 EA 的交易结果完全透明。请通过下方的投资者账户 (MT5) 实时监控其表现：

Account 1

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real25

Login (ID): 183900515

Investor Password: @Boy12345

Account 2

Broker: Valetax

Server: Valetaxintl-live5

Login (ID): 1051053408

Investor Password: Trader100$

重要提示 (免责声明)

网格和马丁格尔系统具有高潜在利润以及同等的风险 (高风险，高回报)。强烈建议始终启用新闻过滤器并设置每日交易时间。在真实账户上使用此 EA 之前，请务必在模拟账户上测试几周，以了解其价格变动特征和风险矩阵。