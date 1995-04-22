Scalper Hedge GOLD

  • 专家
  • Endra Setiyanto
    Endra Setiyanto

    Endra Setiyanto

    我是一名专注于自适应策略和严格风险管理的自动化交易软件（EA）开发者。我的方法并非简单地猜测市场走向，而是运用数据驱动的逻辑来应对市场波动。
    我开发的自动化交易解决方案专注于：
    ✅ 智能网格策略：基于ATR的动态间距（参见Scalper GOLD EA）。
    ✅ 趋势跟踪与恢复：结合PSAR和ADX指标实现精准入场（参见End Trailing Stop）。
    ✅ 安全至上：通过新闻过滤和资金保护功能，优先考虑风险管理。
    ✅ 专业仪表盘：现代化的用户界面，方便您的交易。
    我的产品秉承着核心理念：在盈利和资金安全之间取得平衡。
    主要技能与功能：
    2 评论
  • 版本: 2.0
  • 激活: 5

Scalper Hedging GOLD 是一款高级专家顾问 (EA)，专为克服 XAUUSD (黄金) 的高波动性而设计。采用 Independent Hedging (独立对冲) 算法架构，该 EA 能够同时且独立地执行和管理买入 (Buy) 和卖出 (Sell) 周期，确保在震荡和趋势市场中都不会错失良机。

配备顶级的净值保护、可调节的风险矩阵以及基本面新闻过滤器，这款 EA 不仅是一个普通的交易机器人，更是一个全面的投资组合管理助手。

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重要提示！购买后请私信我以获取安装手册和设置说明。
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限时特惠价。每售出 5 件，价格将上涨 10 美元。最终价格为 1000 美元。
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***购买 Scalper Hedging GOLD，即可免费获得 Scalper GOLD EA 和 Multi Scalper BOT！*** 详情请私信咨询！
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为什么选择 SCALPER HEDGING GOLD？

  • 灵活的盈利能力 (市场中性策略)： 无需猜测趋势方向。借助独立的双向对冲系统，无论金价暴涨还是暴跌，该 EA 都能同时累积利润。

  • 资金安全是首要任务： 集成的 Daily Drawdown GuardNews FilterSmart RSI Exhaustion 确保您的账户免受极端新闻波动和异常价格走势的影响。

  • 100% 透明且经过验证： 我们不仅出售承诺或回测结果。您可以通过我们公开提供的投资者 (真实) 账户亲自实时验证此 EA 的性能和可靠性。

  • 极易使用 (即插即用)： 配备充满未来感的交互式仪表板 (Dashboard)，您可以监控并完全控制 EA 的活动，更改风险级别 (从低到极限)，或直接在图表上通过一键进行手动干预。

  • 专属 VIP 社区支持： 购买后您不会孤立无援。我们提供专属的私密群组访问权限，我们的支持团队和老用户将引导您完成从安装到实现盈利的整个过程。

核心功能与核心技术

  • 独立的双向对冲逻辑： 买入和卖出周期在各自的路径上运行，互不锁定 (lock)。当累积的买入订单达到利润目标时，EA 只会关闭买入头寸。卖出头寸同理。

  • 智能 RSI 衰竭过滤器： EA 不会盲目入场。内置智能 RSI 震荡指标，在超买和超卖区域阻止头寸建立。

  • 4 级风险矩阵 (Low 到 Extreme)： 一键完全控制 EA 的激进程度。手数管理选项范围从低风险 (固定手数增加) 到极限风险 (指数手数乘数/马丁格尔)。

  • 防垃圾邮件追踪止损和自动锁定退出： 具有高级的追踪步长，使止损修改对经纪商服务器友好 (防封禁)。系统还使用状态锁定 (Status Lock)，确保在触及止盈时完美执行所有网格层，避免因滑点导致订单遗留。

  • 高级账户保护 (Drawdown Guard)： 绝对的每日保护功能让您高枕无忧。设置百分比的最大损失限制 (Daily Loss %) 和每日目标 (Daily Target Profit)。如果触及这些限制，EA 将自动停止所有交易。

  • 内置全局新闻过滤器： 保护您的账户免受市场风暴的影响。自动扫描宏观经济日历，并在高、中等影响新闻发布前后暂停交易。

我该如何开始

购买机器人后，请向我们发送私信，并附上您的购买确认截图。转到 Purchases (购买) 选项卡并截图。确认后，您将获得一个私人小组的访问权限，我们的支持团队和其他用户将在那里为您提供帮助。

交易建议

  • 平台： MetaTrader 5 (MT5)

  • 交易品种 / 货币对： XAUUSD / GOLD (独家单货币对)

  • 时间周期： M1 (推荐以获得最佳入场精度)

  • 推荐资金 (净值)：

    • 低和中等风险： 20,000 - 30,000 美分 (美分账户中 $200 - $300)

    • 高和极限风险： 50,000 - 100,000 美分 (美分账户中 $500 - $1,000)

专业提示： 对于低于 $1,000 的启动资金，请务必使用美分账户，以确保更强的保证金耐力和更安全的回撤管理。

实时监控账户

我们对这款 EA 的交易结果完全透明。请通过下方的投资者账户 (MT5) 实时监控其表现：

Account 1

  • Broker: Exness

  • Server: Exness-MT5Real25

  • Login (ID): 183900515

  • Investor Password: @Boy12345

Account 2

  • Broker: Valetax

  • Server: Valetaxintl-live5

  • Login (ID): 1051053408

  • Investor Password: Trader100$

重要提示 (免责声明)

网格和马丁格尔系统具有高潜在利润以及同等的风险 (高风险，高回报)。强烈建议始终启用新闻过滤器并设置每日交易时间。在真实账户上使用此 EA 之前，请务必在模拟账户上测试几周，以了解其价格变动特征和风险矩阵。


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
Scalper GOLD EA
Endra Setiyanto
专家
Scalper GOLD EA 是一款位于 MetaTrader 5 平台上的高级自动化交易系统（EA），专为征服 XAUUSD (GOLD) 货币对的波动性而设计和优化。 基于“风险可控下的持续盈利”理念，该EA将智能网格加仓逻辑与趋势方向过滤和高级净值保护相结合。您再也不需要整天盯着图表——让算法为您工作！ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------重要的！购买后请给我发私信以接收安装手册和设置说明。 -------------------------------------------------
Sniper Entry Signal
Endra Setiyanto
指标
还在为入场时机犹豫不决而烦恼吗？狙击手入场信号是一款专业的交易系统，旨在解决一个特定问题：时机把握。 与存在滞后或重绘的传统指标不同，该工具采用先进的“三周期共识引擎”。它同时扫描 M1、M5 和 M15 三个时间周期。只有当三个时间周期的趋势方向一致时，才会生成信号。 结果如何？您可以过滤掉市场噪音，避免虚假突破，并以高概率的动能入场。 为什么选择狙击手入场信号？  精准入场：不再入场过早或过晚。仪表盘会准确显示市场何时准备就绪。  100% 不重绘：一旦箭头出现且K线收盘，信号即被锁定，永不消失。  智能风险管理：仪表盘会根据当前波动率（ATR）计算并显示动态止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平。  即时提醒：当出现有效交易设置时，您将立即通过移动推送通知和电子邮件收到通知。非常适合无法整天盯着图表的交易者。 主要功能： 实时共识仪表盘：实时监控 3 个时间周期。 状态监控：清晰的文字指示器：“买入”、“卖出”、“持有”或“等待”。 现代深色界面：专业、护眼的设计，搭配清晰的视觉图标。 完全自定义：调整仪表盘位置、颜色和提醒设置，以满足您的偏好。 使用
End Trailing Stop
Endra Setiyanto
专家
End Trailing Stop 是一款精密的交易算法，旨在利用智能的“陷阱与突破”逻辑捕捉市场波动。与经常因经纪商限制而失效的传统网格系统不同，这款 EA 配备了智能验证引擎，可自动调整挂单以符合止损位和冻结位的要求，从而确保零错误执行。 无论市场暴涨暴跌，这款 EA 都会动态设置买入止损和卖出止损订单，以捕捉市场动能。配合炫酷的霓虹灯仪表盘，您可以实时监控账户健康状况、每日盈利和回撤，尽享专业美感。  为什么选择 End Trailing Stop？  智能订单验证（零错误） 许多 EA 会因“无效价格”或“无效成交量”错误而失败。我们解决了这个问题！EA 会在下单或修改订单前，计算经纪商要求的精确距离。  玛瑙金炫酷仪表盘 尽享交易乐趣。信息面板以高对比度的霓虹/金色主题显示余额、净值、每日盈利、回撤百分比和信号状态。  动态钳形策略 在当前价格的上方和下方设置挂单。它利用灵敏的追踪止损来捕捉价格波动并锁定利润。  自动点差调整 内置缓冲机制，可应对点差扩大，防止挂单被虚假触发。  盈利锁定机制 一旦交易盈利，追踪止损将立即生效，以保护您的收益免受市场
Zone Trap Pro
Endra Setiyanto
专家
ZONE TRAP PRO：将市场波动转化为利润 ZONE TRAP PRO 是一款专业的自动交易系统，旨在利用智能“区域陷阱”策略捕捉显著的价格波动。它并非简单的网格系统，而是配备了高影响力新闻过滤器、趋势过滤器（ADX）以及独特的动态区域缩减机制，在严格保护您的资金的同时，最大限度地提高盈利潜力。 无论市场处于趋势行情还是回调行情，ZONE TRAP PRO 都能精准执行交易。  主要功能  智能区域恢复策略：EA 会设置挂单（买入止损单和卖出止损单）来“捕获”价格。如果市场反转，EA 将启动智能恢复逻辑，采用马丁格尔（激进）或加法（稳健）手数策略。  动态区域缩减（独特功能！）：与标准网格系统不同，这款 EA 会随着开仓层数的增加自动缩小目标距离（区域距离）。这使得持仓能够在小幅回调期间更快地平仓获利，显著减少持仓时间和回撤。  集成高影响力新闻过滤器：无需担心非农数据或美联储公开市场委员会会议会让您的账户遭受重创。EA 会自动检测高影响力新闻（特别是美元及其货币对的新闻），并在新闻发布前后暂停交易一段时间。  横盘/ADX 过滤器：避免陷入危险的区间震荡行情。
Smart Harvest XAU
Endra Setiyanto
专家
SMART HARVEST XAU：高级回撤止损网格 SMART HARVEST XAU 是一款新一代智能交易系统 (EA)，专为把握市场回撤和价格回调机会而设计。与传统的、高风险的平均交易或马丁格尔系统不同，后者会在强劲趋势下盲目开市价单，而这款 EA 采用高度精密的智能追踪挂单网格策略。 通过使用动态买入止损单和卖出止损单，智能追踪当前市场价格，该 EA 确保仅在市场真正反转或回调时才激活新的网格层。这种独特的方法提供了更安全的入场点，大幅降低浮动回撤，并保护您的资金。 SMART HARVEST XAU 配备实时新闻过滤器、多层账户保护和交互式图表仪表盘，是您交易黄金 (XAUUSD) 和主要货币对的理想自动化交易伙伴。  高级功能与创新  智能追踪挂单（回调入场） 当价格走势不利于您时，EA 不会立即下单。相反，它会在预先计算好的距离处设置一个挂单止损单。如果趋势延续，挂单会进一步追踪价格走势。只有当价格回调时，挂单才会触发，确保您精准把握市场修正。  动态 ATR 和安全趋势网格 网格间距并非固定不变。EA 利用平均真实波幅 ​​(ATR) 指标，在市场波动剧
Prime Flow FX
Endra Setiyanto
专家
利润追踪精英版 | V.1.7  解锁自动化趋势跟踪与恢复的强大功能 利润追踪精英版是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台设计的精密全自动交易解决方案。它结合了精准的趋势跟踪逻辑和先进的恢复引擎，助您驾驭现代外汇市场的复杂多变。与标准 EA 不同，利润追踪精英版专注于资金保值和对未平仓组合的自适应管理。  核心交易策略  趋势检测 (iSAR) 该 EA 利用抛物线 SAR 指标精准识别趋势反转和动量变化，确保入场点与市场方向保持一致。  波动率过滤器 (ADX) 告别“锯齿”式亏损！集成的 ADX（平均趋向指数）过滤器可防止 EA 在低波动率或横盘整理的市场环境下进行交易。  趋势反转止损 系统会主动监控市场结构，一旦检测到趋势反转，便会自动平仓，保护您的利润免遭损失。  主要功能  最大回撤保护 安全第一。EA 实时监控您的账户净值，一旦达到您设定的最大回撤限制，便会触发“硬止损”。  智能恢复引擎 交易逆势？EA 会启动结构化的恢复模式（马丁格尔策略），并可自定义乘数，高效地将亏损的仓位组合转化为盈亏平衡点或盈利点。  动态追踪止盈 告别静
Silent Grow
Endra Setiyanto
专家
静默增长 - 高级风险管理与智能交易系统 Silent Grow 是一款全自动智能交易系统 (EA)，采用自主研发的市场入场算法，并辅以严格的风险管理协议。这款 EA 旨在实现精准和安全，其交互式仪表盘直接显示在图表上，方便您进行无缝的实时控制和监控。 为什么选择这款 EA？ 资金至上：与激进鲁莽的交易系统不同，这款 EA 的核心在于严格的“自动止损”功能。它会根据预设的美元金额严格限制您的最大浮动回撤，从而有效保护您的账户免受极端市场异常的影响。 市场自适应过滤器：它不会盲目交易。内置的新闻、时间和点差过滤器如同智能网关，确保 EA 仅在最佳条件下运行，并在出现重大新闻或点差剧烈波动时自动暂停。 完全透明与掌控：交互式图表仪表盘可实时显示您的每日和每月目标、浮动盈亏以及已激活的过滤器。它还提供即时手动控制按钮，让您始终完全掌控交易。 主要功能 专有智能入场系统：动态执行经过精密计算的入场和出场点，且不暴露底层算法逻辑。 集成智能过滤系统： 新闻过滤器：与 MT5 内置经济日历原生集成，在重大或中等影响的新闻事件期间自动暂停交易。 时间过滤器：允许您根据经纪商的服
Looping Hedging
Endra Setiyanto
专家
循环对冲：终极智能恢复系统  循环对冲并非普通的网格或马丁格尔智能交易系统。它是一款先进的自动交易算法，采用“区域陷阱”理念精心设计。它不依赖滞后指标，而是通过数学构建安全网，利用其独有的智能对冲恢复系统，将逆势头寸转化为持续盈利。 循环对冲配备机构级保护机制、集成经济日历和精美用户界面，是寻求被动收入并严格保本的交易者的理想之选。  核心功能与优势：  实时动量入场 该智能交易系统无需等待K线收盘。它会检测当前K线颜色的动量，立即执行初始订单，确保您始终在微趋势的开端入场。  智能对冲与网格恢复：如果市场反转，EA 会立即启动安全网。它会动态地打开补偿层，并精确计算步长和止损目标，安全地将浮动亏损扭转为净利润。  灵活的风险管理：您可以完全掌控自己的风险承受能力。选择您偏好的恢复方式： 手数倍增（马丁格尔）：激进模式，实现超快速平仓。 手数增加：保守模式，逐步增加手数，以保持您的最大回撤 (DD) 高度稳定且低。  内置新闻过滤器（无需 DLL）：安全是我们的首要任务。此 EA 直接集成到 MetaTrader 5 经济日历中。在高影响力和中等影响力新闻发布期间
Omnion Hedger
Endra Setiyanto
专家
OMNION 对冲器：终极双向陷阱与恢复系统 Omnion Hedger 是一款高度先进的智能交易系统 (EA)，采用精密的“陷阱与恢复”机制，旨在利用市场波动获利。通过同时部署挂单（买入止损单和卖出止损单），该 EA 在当前价格周围构建了一张无形的网，随时准备捕捉双向波动。 当市场走势与初始入场方向相反时，Omnion Hedger 会无缝激活其内置的网格交易、马丁格尔策略和对冲恢复算法，将潜在的亏损转化为整体盈利。 这款 EA 配备了精美且完全可定制的图表仪表盘和多层安全过滤器，专为深谙高风险高回报之道的交易者而设计。 主要功能 智能恢复系统（网格交易和对冲）通过部署计算出的平均网格和对冲头寸，自动管理亏损交易，安全锁定并恢复浮动回撤。  超现代自定义仪表盘 体验未来感十足的图表式用户界面，实时追踪您的交易。一目了然地监控您的经纪商交易时间、点差、最新新闻、盈利（每日/每周）、浮动盈亏和活跃手数。颜色和字体完全可自定义！ 高级新闻过滤器 保护您的账户免受极端波动的影响！EA 会在美元重大新闻事件前后自动暂停交易（需要允许 WebRequest）。  动态点差和时间
Dream Wave Pro
Endra Setiyanto
专家
梦浪专业版 - 顺势而为，守护本金 梦浪专业版是一款新一代智能交易系统 (EA)，旨在高精度地检测价格反转。它采用双信号引擎，结合抛物线转向指标 (Parabolic SAR) 和波浪趋势指标 (WaveTrend)，能够在市场开始形成新趋势的瞬间捕捉交易机会。 与传统 EA 放任持仓无人管理不同，梦浪专业版配备了高级风险防护和智能恢复系统，确保您的账户安全增长，避免强制平仓，并严格控制回撤。 为何选择梦浪专业版？ 这款 EA 采用机构级架构，同时兼顾资金安全和视觉舒适度。 终极风险防护（防强制平仓）：配备双重保护机制，包括最大回撤保护 (%) 和保证金水平监控。如果市场失控，EA 将自动执行紧急止损，以保护您的剩余资金。这款EA系统结构坚固，经受住了极端的市场压力测试。 每日目标锁定（美元）：无需贪婪。您可以设置每日美元盈利目标。一旦达到目标，EA将自动平仓所有仓位，锁定利润，并暂停交易直至次日。 智能恢复系统：触发止损？别担心。这款EA配备智能恢复模块，可自动计算加法和马丁格尔策略。EA会根据您经纪商的交易量规范自动调整手数，以避免订单被拒。 动态追踪止损：每次价
Inspecting Agent
Endra Setiyanto
专家
INSPECTING AGENT: 终极突破与周期管理智能交易系统 (EA) 概述 (Overview) Inspecting Agent 是一款先进的全自动交易系统，专为捕捉市场动能和波动率突破而设计。通过利用高级的蜡烛图高低点 (High/Low) 参考系统，它能智能地放置挂单，以捕捉重大的价格变动。这款 EA 专为精确性和安全性而设计，非常适合需要严格的风险管理和现代、透明交易体验的交易者。 核心策略：智能突破与美元目标利润 与充斥着无休止交易的传统网格或高频系统不同，Inspecting Agent 采用 严格的单周期逻辑 (Strict One-Cycle Logic) 。它等待完美的突破设置，执行交易，并完全专注于管理该特定周期。 该 EA 已升级为优先考虑 全局美元目标利润 (Global USD Target Profit) 。系统不再依赖死板的点数，而是动态监控您的整体浮动利润，并在达到您设定的资金目标时，同时平仓所有活跃头寸。 核心功能与特点： 动态高低点突破 (Dynamic High/Low Breakout)： 根据特定时间框架内前一根蜡烛图的高点和低点自动计
SMC Golden Price
Endra Setiyanto
指标
SMC GOLDEN PRICE - 终极机构算法指标 SMC Golden Price 不仅仅是一个指标；它是一个专门为高级聪明钱概念（SMC）和价格行为（Price Action）交易者设计的算法市场结构映射系统。该工具能够自动追踪机构足迹，发现隐藏的流动性区域，并通过优雅的交互式仪表板面板提供高精度的执行指导。 该指标配备了基于真实波动幅度（ATR）的计算和严格的市场噪音过滤，确保您只在 最佳交易入场区 (OTE) 进入市场。 为什么选择 SMC GOLDEN PRICE？ 全能武器库： 告别重叠指标造成的图表混乱。SMC Golden Price 将 BOS/CHoCH 检测、订单块（Order Blocks）、公允价值缺口（FVG）、流动性清扫（Liquidity Sweeps）和自动斐波那契集成到一个高度优化且轻量级的系统中。 零图表混乱（智能自动清理）： 与其他在屏幕上留下过时区域的工具不同，我们的智能算法在供需区域被价格成功缓解（Mitigated）或突破后会自动将其删除。让您的图表保持干净、专业。 机构级精度（数学而非猜测）： 每一个波段检测、突破容差和区域计算都由实
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