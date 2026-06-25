BlackVault AI EA

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BLACKVAULT EA — 自动化黄金交易系统
XAUUSD M5 | MetaTrader 5 智能交易系统

BlackVault 并不是又一个披着漂亮外衣的网格系统或马丁格尔策略。它是一套结构化的黄金交易系统，其核心原则是我们认为比单纯追求业绩更重要的一点：风险控制优先于收益表现。

EA 内部的逻辑围绕 Opening Range Breakout（ORB，开盘区间突破）模式、动态 ATR 与点差过滤，以及动态风险模块构建。该模块会在每次入场之前评估市场条件，而不是在入场之后才进行判断。

系统内部包含什么

自适应 Opening Range 分析 — 系统会实时跟踪交易区间的形成过程，并且只有在突破得到确认后才会入场，而不是基于固定时间进行盲目触发。

动态波动率控制（ATR 过滤器）— 手数和止损水平会根据当前市场波动率重新计算，而不是始终保持固定。

点差与时间过滤器 — 当点差异常、处于新闻时间窗口或市场活跃度过低的时段，EA 不会进行交易。

净值保护 — 内置每日回撤限制，一旦达到设定阈值，系统将自动停止交易。

Trailing Stop 与 Break-Even 逻辑 — 随着交易发展，系统会自动保护已经形成的利润。

内置控制面板 — 智能交易仪表盘直接显示在图表上：账户余额、ORB 状态、当前持仓、交易执行授权 — 所有信息都集中在一个窗口中，无需反复进入设置中查找。

历史测试

该系统已在 16 年历史周期（2010–2026）中，基于历史质量 97% 的 Tick 数据进行回测，并且还分别在最近的 2025–2026 年期间，以两种风险模式进行了独立测试：

— Medium Risk — 保守型风险模式，适合优先考虑回撤稳定性的交易者。

— Boost Risk — 激进型风险模式，适合愿意接受更明显的净值波动，以换取更快增长速度的交易者。

两种模式使用完全相同的底层交易逻辑 — 唯一的区别只是单笔交易的风险参数不同。这样，您可以根据自己的风险承受能力选择系统的交易风格，而不是被迫适应他人的风险偏好。

所有数据均来自 MetaTrader 5 策略测试器中的历史数据回测结果，并不构成对真实账户未来结果的保证。

实时信号

我们不要求您仅仅相信我们的说法 — 您可以直接实时观察系统在真实账户上的交易表现：

BlackVault EA — 实时信号：
https://www.mql5.com/en/signals/2378407

所有交易、统计数据和回撤信息都是公开的，并会自动更新。这是一份您可以随时自行验证的公开交易记录。

该信号运行在 Vantage 账户上 — 当您使用相同的经纪商时，您自己账户中的交易与信号账户中的交易几乎完全一致，而且这一点您可以非常容易地自行验证。

如果您使用不同的经纪商进行测试或交易，个别交易可能会与信号中显示的结果略有不同 — 这是不同经纪商之间存在差异所导致的正常现象，并不是 EA 出现故障。

执行条件相近的经纪商，通常会与信号保持较高程度的一致性。

该信号目前仍处于早期统计积累阶段 — 我们建议根据其长期走势进行判断，而不是仅仅关注短期数据。

设置与支持

EA 配备了清晰且有完整说明的输入参数。

如果您需要针对自己的经纪商、账户资金规模或交易风格进行设置帮助，请发送私人消息 — 我们很乐意帮助您正确完成配置。

可用数量

可购买的副本数量有限。

随着销售数量增加，价格也将逐步上涨 — 越早购买的用户，可以锁定当前价格。

免责声明

过去的结果 — 无论来自历史回测还是实时信号 — 都只反映系统在特定过去市场条件下的表现，并不代表，也不保证未来会重复相同的结果。

金融市场交易存在资金损失风险。

在使用 EA 之前，请先了解其交易逻辑和风险参数，并使用符合您个人风险承受能力的仓位规模进行交易。


评分 1
joiHung
19
joiHung 2026.06.26 19:27 
 

Very impressive EA. The trading logic looks clean and professional, and the results are definitely interesting to follow. The author is also very helpful and responsive. He explains things clearly and gives good support, which is very important when using an automated system. So far, I’m very satisfied with both the EA and the support. Great work.

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ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
作者的更多信息
Definitely No Hype EA MT5
Anton Vizzhachii
5 (1)
专家
Definitely Not a Scam EA — XAUUSD H1 这是一套面向黄金市场的透明型、具备市场状态识别能力的自动交易系统，其设计目标是通过数年的表现进行评估，而不是依赖某一个经过精心挑选的有利月份。 Definitely Not a Scam EA 将基于明确规则的 XAUUSD H1 交易、两种独立运行模式、基于波动率的自适应交易管理、图表内控制面板、可视化市场结构分析、大规模真实 Tick 测试以及公开真实账户监控结合在一起。 证明与验证中心 MQL5 公开监控信号，运行于真实 InstaForex 账户。 查看公开真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2385460 完整证据档案 — 25 张截图： https://www.mql5.com/en/blogs/post/773821 InstaForex 黄金合约说明： https://www.mql5.com/en/blogs/post/773823 如何正确解读真实信号： https://www.mql5.com/en/blogs/post/773827 该信号证
Quantix Core G33 EA
Anton Vizzhachii
5 (4)
专家
Quantix Core — XAUUSD 下一代算法系统 Quantix Core 是专为贵金属开发的高科技交易生态系统。该系统的核心是独特的五核架构，结合了应用数学、神经滤波和经典统计分析。它是为在市场高波动中寻求数学稳定性的专业人士设计的工具。 透明度与交易现实 Quantix Core 专为长期资本管理而设计。我们从不隐藏负面交易：回测结果和实时监控中都存在亏损。这是算法诚实性和稳定性的直接证据。受控亏损的存在清楚地展示了系统如何在预期的数学期望内恢复和运行。必须明白：那些寻找无损策略的人不可避免地选择了“俄罗斯轮盘赌”，一次市场错误就会导致全部存款丢失。 Quantix Core 选择透明的风险和纪律性的视角。 技术栈 多核架构 ：系统运行五个独立的策略（Core 1-5），能够瞬间适应不断变化的市场阶段。 价格流分级 ：高级过滤器将市场波动分为结构性冲动和噪声，这对于 M5 时间框架至关重要。 确定性风险 ：每笔交易都受到固定止损的保护。系统中绝对没有加仓、网格或马丁格尔逻辑。 动态调节 ：神经过滤器持续评估波动性，在价格行为异常期间屏蔽信号。 技术参数 品种 ：XAUUS
The Ghost Protocol EA
Anton Vizzhachii
5 (2)
专家
THE GHOST PROTOCOL EA: 高级相位对齐引擎 系统 ID: XAU-H1-PROT-GP 分类: 专业量化交易系统 V. 实证验证：实际性能验证 为了证实算法的理论基础并验证其在真实市场条件下的运行稳定性，下面提供了实时交易信号。此监测是对我们相位对齐模型固有稳健性的实证演示。 分析说明：建议通过恢复因子（Recovery Factor）和获利因子（Profit Factor）指标来评估系统，而不仅仅关注绝对资本增值。 摘要：理论基础 Ghost Protocol EA 构建于动态价格行为分析原则之上。系统偏离了传统的滞后振荡器，利用“相位共振（Phase Resonance）”。黄金市场被建模为主要流动性周期的复杂叠加，而非一系列混乱的波动。 I. 高级信号架构 该算法不是采用僵化的数学公式，而是通过专有的相位相干引擎来量化入场概率。系统持续评估当前市场波动、相位动量和主流流动性。 这一逻辑使 EA 能够有效地过滤掉绝大多数市场噪音。执行协议仅在“相位共振”期间启动——即趋势惯性与最佳交易量相遇的精确同步点。 II. 市场微观结构：XAUUSD 专研 选择黄金 (X
Theorem AI EA
Anton Vizzhachii
专家
SYNAPTIC GOLD PROTOCOL 状态：限量访问 — 30 个许可，仅剩 10 个 当大多数人仍在指标中寻找“圣杯”时——少数人已经在使用机构级智能进行交易。 实时监控： https://www.mql5.com/en/signals/2357549 超越指标范式 2026 年的黄金市场是一场算法之间的战争，技术分析仅作为针对散户的流动性陷阱而存在。 THEOREM AI 不基于历史价格进行预测。我们已将 MQL5 执行层直接嵌入 Runable AI 的分析核心——系统不会猜测方向，而是基于实时资本意图进行运作。 暗池与订单流同步 系统的核心是对机构暗池流动性的分析。 THEOREM AI 忽略可视化图形模式，在标准工具无法触及的层级上分析订单密度。 Runable AI 算法能够识别 99% 市场参与者无法看到的成交量异常——从而形成具有完全不同数学期望的入场点。 云动量：RUNABLE 核心 外部计算集群使系统能够运行复杂的神经网络模型，而不会占用您的 VPS 资源。 Quantum Link 技术在后台预先准备分析模型——当市场条件与 AI 信心过滤
Apex Divergence Pro
Anton Vizzhachii
指标
Apex Divergence Pro 并不仅仅依赖背离本身。 指标会先识别潜在的背离结构，然后结合额外的市场环境进行确认。这包括当前趋势状态、高时间周期方向一致性，以及重要的供需区域，在这些区域中反转往往更具有意义。 为了进一步提升信号质量，系统还整合了 PO3 逻辑，帮助交易者识别累积、操纵以及可能的派发阶段。这使该指标尤其适合那些希望避免弱信号、专注于更有结构性的市场机会的交易者。 交易模式 Gold Mode 专为 XAUUSD 设计，并针对黄金市场中更明显的反转行为进行了优化。 Majors Mode 适用于主要外汇货币对，在这些品种中，更干净的价格行为与背离结构可以得到更有效的过滤。 Scalping Mode 为更快速的市场环境而设计，使交易者能够捕捉短线机会，同时保留结构化确认逻辑。 内置交易辅助功能 该指标可以根据当前市场结构自动计算 Take Profit 和 Stop Loss，帮助交易者保持更有纪律性和一致性的执行方式。 集成的 Dashboard 面板可直接在图表上提供实时概览，使交易者能够更高效地监控信号条件和关键指标。 推荐品种与时间周期 Gold Mod
Virellium AI EA
Anton Vizzhachii
专家
VIRELLIUM EA — 精准黄金交易系统 XAUUSD H1 | MetaTrader 5 智能交易系统 实时信号，开放供实时验证： https://www.mql5.com/en/signals/2386275 https://www.mql5.com/en/signals/2383666 VIRELLIUM EA 是一套纪律化的算法交易系统，只为一个市场而设计 — 黄金。 它专为重视结构、保护与可控执行的交易者打造，而不是为了随机频繁交易。系统不会追逐每一个 Tick，也不会强行进入市场。它会等待确认后的市场结构，检查更高时间周期的方向，并且只在工作K线收盘后才执行入场判断。 每一笔仓位从开仓的第一秒起，就会受到固定 Stop Loss 和 Take Profit 的保护，并且这些保护水平会直接放置在 broker 服务器端。 无网格。 无亏损加仓。 无隐藏风险敞口。 只有结构化的黄金交易执行。 VIRELLIUM EA — Precision Gold Trading 黄金不是一个适合即兴操作的市场。 剧烈波动、假突破、突然的波动率扩张以及情绪化决策，都可能迅速把一个看似
筛选:
joiHung
19
joiHung 2026.06.26 19:27 
 

Very impressive EA. The trading logic looks clean and professional, and the results are definitely interesting to follow. The author is also very helpful and responsive. He explains things clearly and gives good support, which is very important when using an automated system. So far, I’m very satisfied with both the EA and the support. Great work.

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