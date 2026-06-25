BlackVault AI EA
- 专家
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Anton Vizzhachii
- 版本: 1.5
- 激活: 12
BLACKVAULT EA — 自动化黄金交易系统
XAUUSD M5 | MetaTrader 5 智能交易系统
BlackVault 并不是又一个披着漂亮外衣的网格系统或马丁格尔策略。它是一套结构化的黄金交易系统，其核心原则是我们认为比单纯追求业绩更重要的一点：风险控制优先于收益表现。
EA 内部的逻辑围绕 Opening Range Breakout（ORB，开盘区间突破）模式、动态 ATR 与点差过滤，以及动态风险模块构建。该模块会在每次入场之前评估市场条件，而不是在入场之后才进行判断。
系统内部包含什么
自适应 Opening Range 分析 — 系统会实时跟踪交易区间的形成过程，并且只有在突破得到确认后才会入场，而不是基于固定时间进行盲目触发。
动态波动率控制（ATR 过滤器）— 手数和止损水平会根据当前市场波动率重新计算，而不是始终保持固定。
点差与时间过滤器 — 当点差异常、处于新闻时间窗口或市场活跃度过低的时段，EA 不会进行交易。
净值保护 — 内置每日回撤限制，一旦达到设定阈值，系统将自动停止交易。
Trailing Stop 与 Break-Even 逻辑 — 随着交易发展，系统会自动保护已经形成的利润。
内置控制面板 — 智能交易仪表盘直接显示在图表上：账户余额、ORB 状态、当前持仓、交易执行授权 — 所有信息都集中在一个窗口中，无需反复进入设置中查找。
历史测试
该系统已在 16 年历史周期（2010–2026）中，基于历史质量 97% 的 Tick 数据进行回测，并且还分别在最近的 2025–2026 年期间，以两种风险模式进行了独立测试：
— Medium Risk — 保守型风险模式，适合优先考虑回撤稳定性的交易者。
— Boost Risk — 激进型风险模式，适合愿意接受更明显的净值波动，以换取更快增长速度的交易者。
两种模式使用完全相同的底层交易逻辑 — 唯一的区别只是单笔交易的风险参数不同。这样，您可以根据自己的风险承受能力选择系统的交易风格，而不是被迫适应他人的风险偏好。
所有数据均来自 MetaTrader 5 策略测试器中的历史数据回测结果，并不构成对真实账户未来结果的保证。
实时信号
我们不要求您仅仅相信我们的说法 — 您可以直接实时观察系统在真实账户上的交易表现：
BlackVault EA — 实时信号：
https://www.mql5.com/en/signals/2378407
所有交易、统计数据和回撤信息都是公开的，并会自动更新。这是一份您可以随时自行验证的公开交易记录。
该信号运行在 Vantage 账户上 — 当您使用相同的经纪商时，您自己账户中的交易与信号账户中的交易几乎完全一致，而且这一点您可以非常容易地自行验证。
如果您使用不同的经纪商进行测试或交易，个别交易可能会与信号中显示的结果略有不同 — 这是不同经纪商之间存在差异所导致的正常现象，并不是 EA 出现故障。
执行条件相近的经纪商，通常会与信号保持较高程度的一致性。
该信号目前仍处于早期统计积累阶段 — 我们建议根据其长期走势进行判断，而不是仅仅关注短期数据。
设置与支持
EA 配备了清晰且有完整说明的输入参数。
如果您需要针对自己的经纪商、账户资金规模或交易风格进行设置帮助，请发送私人消息 — 我们很乐意帮助您正确完成配置。
可用数量
可购买的副本数量有限。
随着销售数量增加，价格也将逐步上涨 — 越早购买的用户，可以锁定当前价格。
免责声明
过去的结果 — 无论来自历史回测还是实时信号 — 都只反映系统在特定过去市场条件下的表现，并不代表，也不保证未来会重复相同的结果。
金融市场交易存在资金损失风险。
在使用 EA 之前，请先了解其交易逻辑和风险参数，并使用符合您个人风险承受能力的仓位规模进行交易。
Very impressive EA. The trading logic looks clean and professional, and the results are definitely interesting to follow. The author is also very helpful and responsive. He explains things clearly and gives good support, which is very important when using an automated system. So far, I’m very satisfied with both the EA and the support. Great work.