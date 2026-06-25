BlackVault AI EA

BLACKVAULT EA — 自动化黄金交易系统

XAUUSD M5 | MetaTrader 5 智能交易系统

BlackVault 并不是又一个披着漂亮外衣的网格系统或马丁格尔策略。它是一套结构化的黄金交易系统，其核心原则是我们认为比单纯追求业绩更重要的一点：风险控制优先于收益表现。

EA 内部的逻辑围绕 Opening Range Breakout（ORB，开盘区间突破）模式、动态 ATR 与点差过滤，以及动态风险模块构建。该模块会在每次入场之前评估市场条件，而不是在入场之后才进行判断。

系统内部包含什么

自适应 Opening Range 分析 — 系统会实时跟踪交易区间的形成过程，并且只有在突破得到确认后才会入场，而不是基于固定时间进行盲目触发。

动态波动率控制（ATR 过滤器）— 手数和止损水平会根据当前市场波动率重新计算，而不是始终保持固定。

点差与时间过滤器 — 当点差异常、处于新闻时间窗口或市场活跃度过低的时段，EA 不会进行交易。

净值保护 — 内置每日回撤限制，一旦达到设定阈值，系统将自动停止交易。

Trailing Stop 与 Break-Even 逻辑 — 随着交易发展，系统会自动保护已经形成的利润。

内置控制面板 — 智能交易仪表盘直接显示在图表上：账户余额、ORB 状态、当前持仓、交易执行授权 — 所有信息都集中在一个窗口中，无需反复进入设置中查找。

历史测试

该系统已在 16 年历史周期（2010–2026）中，基于历史质量 97% 的 Tick 数据进行回测，并且还分别在最近的 2025–2026 年期间，以两种风险模式进行了独立测试：

— Medium Risk — 保守型风险模式，适合优先考虑回撤稳定性的交易者。

— Boost Risk — 激进型风险模式，适合愿意接受更明显的净值波动，以换取更快增长速度的交易者。

两种模式使用完全相同的底层交易逻辑 — 唯一的区别只是单笔交易的风险参数不同。这样，您可以根据自己的风险承受能力选择系统的交易风格，而不是被迫适应他人的风险偏好。

所有数据均来自 MetaTrader 5 策略测试器中的历史数据回测结果，并不构成对真实账户未来结果的保证。

实时信号

我们不要求您仅仅相信我们的说法 — 您可以直接实时观察系统在真实账户上的交易表现：

BlackVault EA — 实时信号：

https://www.mql5.com/en/signals/2378407

所有交易、统计数据和回撤信息都是公开的，并会自动更新。这是一份您可以随时自行验证的公开交易记录。

该信号运行在 Vantage 账户上 — 当您使用相同的经纪商时，您自己账户中的交易与信号账户中的交易几乎完全一致，而且这一点您可以非常容易地自行验证。

如果您使用不同的经纪商进行测试或交易，个别交易可能会与信号中显示的结果略有不同 — 这是不同经纪商之间存在差异所导致的正常现象，并不是 EA 出现故障。

执行条件相近的经纪商，通常会与信号保持较高程度的一致性。

该信号目前仍处于早期统计积累阶段 — 我们建议根据其长期走势进行判断，而不是仅仅关注短期数据。

设置与支持

EA 配备了清晰且有完整说明的输入参数。

如果您需要针对自己的经纪商、账户资金规模或交易风格进行设置帮助，请发送私人消息 — 我们很乐意帮助您正确完成配置。

可用数量

可购买的副本数量有限。

随着销售数量增加，价格也将逐步上涨 — 越早购买的用户，可以锁定当前价格。

免责声明

过去的结果 — 无论来自历史回测还是实时信号 — 都只反映系统在特定过去市场条件下的表现，并不代表，也不保证未来会重复相同的结果。

金融市场交易存在资金损失风险。

在使用 EA 之前，请先了解其交易逻辑和风险参数，并使用符合您个人风险承受能力的仓位规模进行交易。