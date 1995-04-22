Virellium AI EA

VIRELLIUM EA — 精准黄金交易系统

XAUUSD H1 | MetaTrader 5 智能交易系统

VIRELLIUM EA 是一套纪律化的算法交易系统，只为一个市场而设计 — 黄金。

它专为重视结构、保护与可控执行的交易者打造，而不是为了随机频繁交易。系统不会追逐每一个 Tick，也不会强行进入市场。它会等待确认后的市场结构，检查更高时间周期的方向，并且只在工作K线收盘后才执行入场判断。

每一笔仓位从开仓的第一秒起，就会受到固定 Stop Loss 和 Take Profit 的保护，并且这些保护水平会直接放置在 broker 服务器端。

无网格。

无亏损加仓。

无隐藏风险敞口。

只有结构化的黄金交易执行。

VIRELLIUM EA — Precision Gold Trading

黄金不是一个适合即兴操作的市场。

剧烈波动、假突破、突然的波动率扩张以及情绪化决策，都可能迅速把一个看似不错的交易机会变成不必要的风险。VIRELLIUM EA 的设计目的，就是移除情绪因素，并用清晰的执行模型取而代之。

系统遵循一个简单但强有力的原则：

等待结构。

确认方向。

只在K线收盘后入场。

立即保护每一笔交易。

这不是一个为了让账户历史充满随机交易而设计的高频机器人。VIRELLIUM 的核心是耐心与受控参与。如果市场没有提供合适的结构，EA 会直接留在市场之外。

在算法交易中，不交易的能力，往往和入场能力同样重要。

VIRELLIUM 如何交易

每一次入场都基于收盘K线确认。

这意味着 EA 不依赖不稳定的 Tick 波动，也不依赖那些在K线尚未收盘时可能消失的信号。系统会等待工作K线完全收盘，然后才评估最终的市场结构。

这种方式有助于降低市场噪音的影响，并使交易逻辑更加稳定和透明。

入场决策会通过更高时间周期的趋势模型进行过滤，使 EA 能够顺应主导市场方向，而不是逆势交易。当更高时间周期没有清晰确认方向时，系统可以保持不交易状态。

VIRELLIUM 不为了活跃而交易。

它只在内部结构出现时才交易。

服务器端保护

VIRELLIUM EA 开启的每一笔交易，都会立即设置固定的 Stop Loss 和 Take Profit，并且这些水平会放置在 broker 服务器端。

这是系统安全架构的重要组成部分。

如果您的交易终端关闭、网络连接中断、VPS 重启，或者电脑关机，保护水平仍然会在 broker 端保持有效。

交易不会处于没有明确保护的状态。

这使得该系统适合那些希望每一笔仓位都有清晰、可见且纪律化风险边界的用户。

两个策略预设

VIRELLIUM EA 内置两个策略预设：

Champion

更敏锐、更快速响应的模式，适合偏好更积极交易节奏，并希望系统更快响应市场结构的用户。

All-Weather

更慢、更保守的模式，适合希望系统在变化的市场环境中表现更加稳定的用户。

两个预设都遵循同一套核心理念：结构化入场、趋势确认和受保护的执行。

区别在于响应速度和交易风格，使用户可以选择更符合个人风险舒适度和账户管理方式的版本。

风险由您掌控

VIRELLIUM EA 提供清晰的风险选择模型。

可用模式：

Fixed Lot

Minimal

Low

Medium

High

Aggressive

EA 会根据所选风险配置和账户余额计算仓位大小。在发送订单之前，它会先检查交易量是否符合 broker 限制，并验证可用保证金是否足够。

这意味着 EA 不会在账户或 broker 条件不支持交易时盲目发送订单。

如果交易未通过内部验证，系统会选择退出，而不是强行执行。

这是 VIRELLIUM 的核心理念之一：订单进入市场之前，执行就必须已经受到控制。

可选恢复模式

VIRELLIUM EA 包含一个可选恢复模式，适用于理解额外风险的用户。

在出现亏损交易后，系统可以根据用户设定的 recovery multiplier 临时提高交易量。恢复逻辑可通过以下参数配置：

恢复倍数

退出恢复模式的条件

最大手数限制

最大恢复交易次数

恢复可以基于弥补上一笔亏损，也可以基于指定数量的盈利交易。

重要提示：恢复模式默认关闭。

这是有意设计的。基础系统不依赖恢复、网格或加仓。Recovery 是一个高级可选工具，只应由完全理解风险敞口增加的交易者使用。

图表上的高级控制面板

VIRELLIUM EA 包含一个现代化图表面板，用于实时显示系统行为。

面板显示：

equity 与当前交易时段变化

实时 spread

volatility 状态

cooldown 状态

入场信号形成过程

当前持仓卡片

SL → TP 进度可视化

界面还包含两个实用控制按钮：

PAUSE — 立即停止新的入场，而无需从图表中移除 EA。

CLOSE POSITION — 允许立即手动关闭当前 EA 仓位。

面板的目的不是装饰。

它的目的是操作透明度。

您可以看到系统正在做什么，条件是否正在形成，是否存在活跃交易，以及 EA 是否被允许执行入场。

为真实账户而设计

VIRELLIUM EA 是根据真实交易环境设计的。

系统会在执行前考虑 broker 的交易量限制、stop levels、freeze levels 以及可用保证金。它支持 hedging 和 netting 账户，并使用自己的 magic number，因此不会干涉不属于它自己的交易。

恢复状态也具有重启安全性。如果终端重新启动，EA 可以从账户历史中重建 recovery status。

这使得 VIRELLIUM 不只是一个信号生成器，而是一套完整的黄金交易执行框架。

核心特点

黄金专用 — 专为 XAUUSD 设计

H1 时间周期

收盘K线入场

无重绘逻辑

更高时间周期趋势确认

固定 Stop Loss 和 Take Profit 放置在 broker 服务器端

两个策略预设：Champion 和 All-Weather

六种风险模式：Fixed Lot、Minimal、Low、Medium、High、Aggressive

Broker 安全交易量验证

下单前检查可用保证金

可选恢复模式，默认关闭

恢复限制由用户控制

高级图表控制面板

PAUSE 和 CLOSE POSITION 按钮

支持 hedging 和 netting 账户

重启安全的恢复逻辑

一个 magic number — EA 只管理自己的交易

基础模式无网格

无亏损加仓

无隐藏风险敞口

推荐设置

Symbol: XAUUSD

Timeframe: H1

Account type: Hedging or Netting

Broker: 任何能够提供稳定黄金执行条件的 broker

推荐 broker 条件：低 spread、稳定执行、可靠服务器连接

最低入金：Low risk 模式下从 $500 起

推荐入金：$1000+，以获得更舒适的风险管理

默认设置：Champion preset、Medium risk、panel ON、recovery OFF

请将 VIRELLIUM EA 加载到单个 XAUUSD H1 图表上。

EA 使用默认设置即可运行。正常使用无需优化。您主要需要调整的参数，是适合自己的风险等级。

实时监控

实时交易信号可在此查看：

https://www.mql5.com/en/signals/2383666

该信号允许您在 Weltrade 真实账户上观察系统，跟踪真实交易，并根据实际市场行为评估 EA。

所有交易、统计数据和回撤信息都是公开的，并会自动更新。

该信号目前仍处于早期统计积累阶段，因此建议根据系统随时间的发展进行评估，而不是仅凭短期结果判断。

设置与支持

购买后，欢迎您通过 MQL5 私人消息直接联系我。

我可以帮助您：

首次安装

针对特定 broker 的设置

选择风险配置

理解控制面板

检查输入参数

在 Champion 和 All-Weather preset 之间进行选择

正确启动的基础公式很简单：

XAUUSD + H1 + Algo Trading ON + Default Settings + Your Risk Profile

对于大多数用户来说，这已经足够。

可用数量

可购买的副本数量有限。

随着销售推进，价格可能会上涨。早期用户可以在当前价格仍可用时锁定该价格。

风险提示

金融市场交易存在风险。

过去表现、回测或实时信号结果并不保证未来结果。市场条件可能发生变化，每位交易者都应根据自己的资金规模和风险承受能力选择合适的风险等级。

在真实账户使用 EA 之前，请先了解系统逻辑、理解风险参数。如果您还不熟悉该产品，建议从保守风险配置开始。

VIRELLIUM EA 不是建立在承诺之上的产品。

它建立在结构、保护与纪律化黄金执行之上。