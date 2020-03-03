AutoTrader GOLD

AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA

画线、设定风险，剩下的交给机器人。

AutoTradeBot++ 是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以固定美元风险交易并自动实现 保本与逐级锁盈的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定在哪里交易，EA 帮你管理如何交易。

AutoTradeBot++ 提供针对 黄金（XAUUSD）道琼斯（US30）纳斯达克（US100）所有外汇货币对以及 S&P500（US500） 的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载： testermob.com / market.testermob.com

🎯 核心理念：通过“给线命名”来交易

无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的水平线作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如：

  • 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单
  • 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单

EA 将自动完成：

  • 识别这是 Buy 还是 Sell
  • 判断应为 Limit 还是 Stop 挂单；
  • 根据你设定的美元风险和 RR 比率，计算 止损 SL止盈 TP
  • 当你移动或删除该线时，自动创建、修改或删除对应挂单。

你专注于价格与水平，AutoTradeBot++ 负责把这些线 转换成精准、一致的订单。

💰 以“美元”为单位的真实风险管理

AutoTradeBot++ 的核心是一套清晰严格的风控模型： 你只需定义 Risk（美元）RR（风险回报比）， 其余计算全部交给 EA。

  • 仓位大小由你的风险金额、tick 价值和 SL 距离自动计算；
  • 每一笔交易的 最大亏损 始终等于你设定的美元风险；
  • 止盈根据所选 RR 比例（1:2, 1:3 …）自动设置；
  • EA 自动检查经纪商要求的最小止损/止盈距离。

无论账户大小如何，你的风险在每一笔交易中都保持 固定、可量化、可重复

🔒 多级保本引擎

AutoTradeBot++ 内置强大的多级保本系统， 在价格向有利方向运行时持续保护你的账户权益。 不再需要猜测何时移动 SL——EA 直接以你的风险金额为参考。

  • 当收益至少达到 1R 时，EA 可将 SL 移到保本位， 或开始锁定部分利润（可配置）；
  • 当价格达到 2R、3R … 时，SL 逐级向盈利方向推进，锁定更多利润；
  • 每个持仓都有自己的保本等级记录，避免频繁无意义地修改 SL；
  • 只接受更优的 SL，EA 永远不会把止损改得更差。

这样，你的交易会变成一个动态的、分阶段管理流程： 只要市场继续按你的方向走，就会有更多利润被锁定。

🛡️ 安全过滤与智能订单处理

  • 保证金检查：在下单前，EA 会确认可用保证金是否充足； 若不足，则安全地跳过该笔交易。
  • 经纪商最小止损距离：SL 和 TP 距离会自动与经纪商要求对比校验。
  • 清理逻辑：删除线 → 删除对应挂单；挂单成交 → 删除对应线。
  • Magic Number 和品种过滤确保不会影响你的其他 EA 或手工单。

📊 图表信息面板（可选，轻量）

AutoTradeBot++ 带有一个紧凑的信息面板，你可以随时开启或关闭：

  • 账户 BalanceEquity
  • 已用保证金可用保证金保证金比例%
  • 当前持仓数量与浮动盈亏；
  • 所有挂单列表：类型、手数、入场价、SL 和 TP。

通过双击即可折叠/展开面板，并可拖动到图表任意角落。 如果你喜欢极简界面，可以在输入参数中关闭标签与箭头。

⚙️ 简洁友好的界面

在图表上你会看到：

  • 一个小小的 [+]/[-] 句柄，用于折叠/展开面板；
  • 一个按钮，提示你在哪里修改 EA 的输入参数（风险、RR 等）；
  • 一个 Risk-Free 按钮，可一键开启/关闭保本引擎。

所有元素都非常轻量、可拖动，并且不会让图表显得杂乱。

👤 适合哪些交易者？

  • 剥头皮交易者：需要快速稳定执行和严格美元风险控制；
  • 日内交易者：在关键价位放置多个挂单；
  • 波段交易者：希望在价格运行过程中自动保本并逐步保护盈利；
  • 任何已经拥有自己策略、希望自动化执行与风控的交易者。

AutoTradeBot++ 不会产生信号。 你仍然是决策者，EA 只是把你的价格水平与风险规则， 转化为有纪律的执行过程。

🚀 让你的价格线变成专业交易引擎

如果你已经厌倦了反复计算手数、手动移 SL 到保本、盯盘看图， AutoTradeBot++ 将成为你新的交易助手。

画出你的关键水平，定义风险，然后把下单、风控和多级保本 交给这款 EA。

专注于你的优势，让 AutoTradeBot++ 用纪律完成执行。

