Level Validator
- 指标
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- 版本: 5.20
- 更新: 11 七月 2026
Level Validator - 带触碰验证的支撑与阻力
不再猜测某个价位是否真的重要。只需画一条水平线，Level Validator 就会自动在其周围生成价格区域，统计每根触碰该价位的K线，并对其强度进行评级，让你交易真正经过验证的价位，而不是图表上随意的线条。
功能
- 每条线自动生成区域：以点数设置区域的半宽；指标绘制简洁、可配置的区域，一目了然。
- 触碰计数与强度评级：每个价位显示其真实触碰次数并配有星级评级（弱、中、强、极强）。强价位通过颜色和星星突出显示。
- 多图表同步：在一个图表上画一个价位，它会自动出现在同一品种的所有图表上。在所有周期中管理同一组价位。
- 可调统计窗口：可拖动的垂直起始线决定从何处开始统计触碰，使陈旧、无关的历史不会虚增你的数据。
- 可选K线标记：标记每根触碰价位的K线，即时获得视觉确认。
为性能而生
完全优化的 v5.0 引擎：触碰计算缓存、dirty-flag 清理和单次重绘渲染，即使在多个图表上有大量价位也能做到零卡顿。
使用方法
1. 将其加载到任意图表和品种上。
2. 在任何你关注的价位画一条普通水平线。
3. 即时读取触碰次数和强度评级；区域和标签会完成其余工作。
注意：Level Validator 是手动图表工具。它在实盘和模拟图表上使用你自己绘制的线条工作，不适用于策略测试器。
适用于任何品种和周期。非常适合 XAUUSD、指数、外汇和加密货币。为在承担风险前验证价位的交易者打造的简单、快速、直接的工具。
输入参数：区域宽度、扫描深度、颜色、标签大小、星级评级开/关、K线标记开/关、起始线、跨图表同步。
不再猜测某个价位是否真的重要。只需画一条水平线，Level Validator 就会自动在其周围生成价格区域，统计每根触碰该价位的K线，并对其强度进行评级，让你交易真正经过验证的价位，而不是图表上随意的线条。
功能
- 每条线自动生成区域：以点数设置区域的半宽；指标绘制简洁、可配置的区域，一目了然。
- 触碰计数与强度评级：每个价位显示其真实触碰次数并配有星级评级（弱、中、强、极强）。强价位通过颜色和星星突出显示。
- 多图表同步：在一个图表上画一个价位，它会自动出现在同一品种的所有图表上。在所有周期中管理同一组价位。
- 可调统计窗口：可拖动的垂直起始线决定从何处开始统计触碰，使陈旧、无关的历史不会虚增你的数据。
- 可选K线标记：标记每根触碰价位的K线，即时获得视觉确认。
为性能而生
完全优化的 v5.0 引擎：触碰计算缓存、dirty-flag 清理和单次重绘渲染，即使在多个图表上有大量价位也能做到零卡顿。
使用方法
1. 将其加载到任意图表和品种上。
2. 在任何你关注的价位画一条普通水平线。
3. 即时读取触碰次数和强度评级；区域和标签会完成其余工作。
注意：Level Validator 是手动图表工具。它在实盘和模拟图表上使用你自己绘制的线条工作，不适用于策略测试器。
适用于任何品种和周期。非常适合 XAUUSD、指数、外汇和加密货币。为在承担风险前验证价位的交易者打造的简单、快速、直接的工具。
输入参数：区域宽度、扫描深度、颜色、标签大小、星级评级开/关、K线标记开/关、起始线、跨图表同步。