⏰ 别再因为情绪而亏钱！现在是时候把风险管理交给专业算法了。
想象一下：市场突然逆向波动，而你正在睡觉、工作或陪伴家人。熟悉的情景吗？
有了 Auto Risk Manager Pro —— 不再发生！
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🛡️ 24/7 自动保护资金
✅ 自动运行，无需人工干预
✅ 精确的盈利目标 — 在最佳时机锁定利润
✅ 严格的亏损限制 — 避免重大回撤
✅ 多货币支持 — 适用于所有交易品种
✅ 自动关闭图表（并卸载所有挂载的EA）
📊 使用效果：
⏱️ 每周节省 15+ 小时的盯盘时间
📈 明显提升交易纪律
🎯 完全透明、全面掌控
🎨 直观简洁的控制面板
🎨 控制面板
控制面板设置：
面板优势：
📱 实时监控余额、净值与利润
⚡ 无需重启EA即可即时调整目标
📊 面板位置可自由调整
⚙️ 风险管理设置
🔘 总开关（Work）
Work = false;
🟢 true — 启用模式
🔴 false — 仅监控模式
💰 盈利目标（Profit_Percent）
Profit_Percent = 3; // 账户余额的3%
🎯 持续监控总利润
⚡ 达到条件自动关闭订单 / 删除挂单 / 关闭图表（根据设置执行）
示例 1：
账户余额：$10,000
盈利目标：+3% = +$300
动作 → 达到 +$300 时关闭所有订单
示例 2：
余额：$10,000
当前盈亏：–$1,000
盈利目标：–3% = –$300
动作 → 达到 –$300 时关闭所有订单
推荐设置：
🛡️ 保守型：2–3%
⚖️ 平衡型：3–5%
🚀 激进型：5–10%
⚡ 剥头皮：1–2%
🚫 亏损限制（Loss_Percent）
Loss_Percent = -3;
📉 控制最大可接受亏损
🚨 达到风险阈值立即平仓
策略：
🛡️ –1% 至 –2% — 极高保护
⚖️ –2% 至 –3% — 平衡
🎯 –3% 至 –5% — 激进
🗑️ 删除挂单
DeleteStopLimitOrders = true;
控制删除：
📊 限价单
📈 止损单
⚡ Stop-Limit
适用于新闻、波动加剧、图表清理等场景。
📊 关闭市价订单
CloseOrders = true;
⚡ 即刻执行
📈 锁定利润
🛡️ 防止进一步亏损
🖼️ 关闭图表（CloseChart）
CloseChart = false;
⚠️ 自动关闭除当前图表外的所有图表
🔄 并卸载对应的所有EA
示例：
Profit_Percent = 2; CloseChart = true;
→ 停止所有EA，防止过度交易。
📏 滑点（Slippage）
Slippage = 50;
建议设置：
🔸 EURUSD, GBPUSD：10–20
🔸 稀有货币对：50–100
🔸 加密货币：100–200
🔸 高波动：+50–100%
⏰ 检测间隔（TimerSecond）
TimerSecond = 1;
⚡ 剥头皮：1 秒
📊 日内交易：1–5 秒
📈 波段/长线：5–10 秒
🎮 不同类型交易者的预设参数
🛡️ 保守型
Profit_Percent = 2
Loss_Percent = -1
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
Slippage = 20
TimerSecond = 2
⚡ 活跃型
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
Slippage = 30
TimerSecond = 1
🚀 激进型
Profit_Percent = 8
Loss_Percent = -4
Slippage = 50
TimerSecond = 1
🤖 多EA运行
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
CloseChart = true
Slippage = 100
TimerSecond = 1
📊 适合哪些用户？
✅ 新手：
🛡️ 避免重大错误
📚 培养纪律
🔍 专注策略而非盯盘
✅ 经验丰富的交易者：
⏱️ 节省大量时间
📈 同时管理多个策略
💼 稳定组合表现
✅ 投资者：
🏦 自动化保护资金
🌐 24/7 持续监控
⚙️ 灵活调整
🔄 市场适应建议
🌊 市场平静 → 减少滑点
⚡ 高波动 → 增加限制
📈 强趋势 → 提高盈利目标
❓ 常见问题
安全吗？
✔ 安全。EA 不会开单，只负责风险管理与自动平仓。
需要专业知识吗？
✔ 不需要。界面非常简单，设置仅需约 1 分钟。
⭐ 今天就开始保护你的资金！
使用 Auto Risk Manager Pro，您将获得：
✅ 对抗不可预测行情
✅ 更多自由时间
✅ 资金更安全
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