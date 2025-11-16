⏰ 别再因为情绪而亏钱！现在是时候把风险管理交给专业算法了。

想象一下：市场突然逆向波动，而你正在睡觉、工作或陪伴家人。熟悉的情景吗？

有了 Auto Risk Manager Pro —— 不再发生！

购买完整版：

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4

AUTO RISK MANAGER PRO_MT5

🛡️ 24/7 自动保护资金

✅ 自动运行，无需人工干预

✅ 精确的盈利目标 — 在最佳时机锁定利润

✅ 严格的亏损限制 — 避免重大回撤

✅ 多货币支持 — 适用于所有交易品种

✅ 自动关闭图表（并卸载所有挂载的EA）

⏱️ 每周节省 15+ 小时的盯盘时间

📈 明显提升交易纪律

🎯 完全透明、全面掌控

🎨 直观简洁的控制面板

控制面板设置：

PanelColor = clrDarkSlateGray ; // 面板颜色 PanelX = 10 ; // 距离图表左侧的偏移 PanelY = 60 ; // 距离图表顶部的偏移

面板优势：

📱 实时监控余额、净值与利润

⚡ 无需重启EA即可即时调整目标

📊 面板位置可自由调整

⚙️

Work = false / true // EA 开/关 Profit_Percent = 3 // 盈利目标（百分比） Loss_Percent = - 3 // 亏损限制（百分比） DeleteStopLimitOrders = true / false CloseOrders = true / false CloseChart = false / true Slippage = 50 TimerSecond = 1

🔘 总开关（Work）

Work = false;

🟢 true — 启用模式

🔴 false — 仅监控模式

Profit_Percent = 3; // 账户余额的3%

🎯 持续监控总利润

⚡ 达到条件自动关闭订单 / 删除挂单 / 关闭图表（根据设置执行）

示例 1：

账户余额：$10,000

盈利目标：+3% = +$300

动作 → 达到 +$300 时关闭所有订单

示例 2：

余额：$10,000

当前盈亏：–$1,000

盈利目标：–3% = –$300

动作 → 达到 –$300 时关闭所有订单

推荐设置：

🛡️ 保守型：2–3%

⚖️ 平衡型：3–5%

🚀 激进型：5–10%

⚡ 剥头皮：1–2%

Loss_Percent = -3;

📉 控制最大可接受亏损

🚨 达到风险阈值立即平仓

策略：

🛡️ –1% 至 –2% — 极高保护

⚖️ –2% 至 –3% — 平衡

🎯 –3% 至 –5% — 激进

🗑️

DeleteStopLimitOrders = true;

控制删除：

📊 限价单

📈 止损单

⚡ Stop-Limit

适用于新闻、波动加剧、图表清理等场景。

CloseOrders = true;

⚡ 即刻执行

📈 锁定利润

🛡️ 防止进一步亏损

🖼️

CloseChart = false;

⚠️ 自动关闭除当前图表外的所有图表

🔄 并卸载对应的所有EA

示例：

Profit_Percent = 2; CloseChart = true;

→ 停止所有EA，防止过度交易。

Slippage = 50;

建议设置：

🔸 EURUSD, GBPUSD：10–20

🔸 稀有货币对：50–100

🔸 加密货币：100–200

🔸 高波动：+50–100%

TimerSecond = 1;

⚡ 剥头皮：1 秒

📊 日内交易：1–5 秒

📈 波段/长线：5–10 秒

🛡️ 保守型

Profit_Percent = 2

Loss_Percent = -1

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

Slippage = 20

TimerSecond = 2

⚡ 活跃型

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

Slippage = 30

TimerSecond = 1

🚀 激进型

Profit_Percent = 8

Loss_Percent = -4

Slippage = 50

TimerSecond = 1

🤖 多EA运行

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

CloseChart = true

Slippage = 100

TimerSecond = 1

✅ 新手：

🛡️ 避免重大错误

📚 培养纪律

🔍 专注策略而非盯盘

✅ 经验丰富的交易者：

⏱️ 节省大量时间

📈 同时管理多个策略

💼 稳定组合表现

✅ 投资者：

🏦 自动化保护资金

🌐 24/7 持续监控

⚙️ 灵活调整

🌊 市场平静 → 减少滑点

⚡ 高波动 → 增加限制

📈 强趋势 → 提高盈利目标

安全吗？

✔ 安全。EA 不会开单，只负责风险管理与自动平仓。

需要专业知识吗？

✔ 不需要。界面非常简单，设置仅需约 1 分钟。

使用 Auto Risk Manager Pro，您将获得：

✅ 对抗不可预测行情

✅ 更多自由时间

✅ 资金更安全

✅ 专业级风险管理

P.S. 最好的交易，就是你没有亏损的那一笔。

P.P.S. 下载免费演示版亲自体验！

购买完整版：

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4

AUTO RISK MANAGER PRO_MT5

聪明的交易始于聪明的风控。

让专业工具替你把关！