Gold vs Bitcoin Arbitrage

优化一年以找到最佳价值 订单流的独特之处在于交易量。 它建立在 EUR/USD 的基础上，并在 1 小时图上从 11/11/2021 优化到 10/24/2022。 使用资金管理的优化输入。 此 EA 使用严格的资金管理，它不是快速致富的鞅或没有 sl 的 EA。 交易是关于风险管理，而不是赌博。 在 EUR/USD 1 小时图表上运行，或者如果您想找到其他资产和时间框架进行优化，则在 1 年的数据上进行优化。