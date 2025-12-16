Gold vs Bitcoin Arbitrage
- 专家
- Anton Zverev
- 版本: 1.3
- 更新: 24 十二月 2025
- 激活: 20
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！
EA：
交易对： XAUUSD、BTCUSD
附件代码： XAUUSD H1
请务必检查交易的货币对是否已添加到“市场报价”窗口中！
账户类型：ECN/原始价差
前缀设置：
如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如XAUUSD_i
然后在设置中输入前缀： “ _i ”
黄金与比特币套利：
这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
It works beautifully. I started with 400 and then it makes 0.04 lots. Every $100 increases by 0.01 lots. I already earned $25 in two days, steady and smart.