Trailing Stop Multi Mode Pro

Trailing Stop Utility PRO – 多模式、多品种智能跟踪止损工具

若发现任何错误或异常行为，请随时联系我。

您的反馈有助于持续优化与稳定此工具。

概述

Trailing Stop Utility PRO 是一款高级、灵活的 MT5 跟踪止损管理工具，可同时管理多个品种和周期。

工具轻量、稳定，并兼容所有 MT5 版本。

适用于手动交易及 EA 交易，支持百分比、点数、ATR 三种模式，并提供品种/Magic Number 配置文件、动态 ATR 和账户级保护。

主要功能

1. 多种跟踪模式

Percent Mode – 按价格百分比跟踪。

Pips Mode – 使用固定点数跟踪。

ATR Mode – 根据市场波动自动调整的 ATR 动态跟踪。

2. 品种与 Magic Number 配置文件

为每个交易品种或 Magic Number 设置独立的跟踪规则。

允许参数 override，也支持通配符配置。

3. 自适应 ATR

根据快速 ATR 与慢速 ATR 的比率自动改变 ATR 倍数，以适应市场波动。

4. Equity Lock 账户保护

当账户净值达到目标百分比时，自动将所有盈利订单移动到 BE 区域以锁定利润。

5. 多品种、多周期支持

自动管理所有已开仓交易，适用于手动或 EA 开仓。

6. 智能触发系统

支持以下方式启用跟踪：

盈利百分比

盈利点数

ATR 距离触发

7. 过滤器与高性能引擎

Magic Number 过滤

高速运行循环 (1ms 起)

适合快速行情与多品种环境

8. 图表显示

在图表上显示当前 SL、最近修改记录与跟踪状态。

优势

无需 EA，独立运行

仅向盈利方向移动 SL

自适应 ATR 提供更智能的跟踪

适合各种交易风格

无外部依赖，代码专业整洁

适合用户

手动交易者

使用 EA 的交易者

高频与剥头皮策略

趋势与波段交易者

多策略 Magic Number 管理者

提示

短周期建议使用 Percent 或 Pips。

大周期建议使用 ATR 或自适应 ATR。

为特殊波动性的品种设置自定义配置文件。

支持

如有建议或问题，欢迎联系，我会持续改进。