DA6 Wyckoff EA

基于经典市场结构理论的自动化订单管理系统





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适用品种范围





本智能交易系统（Expert Advisor，简称EA）内置的参数配置，仅针对IC Markets旗下以下7个品种校准：DE40、US30、USTEC、US500、UK100、STOXX50、US2000。本EA的设计与预期使用范围，仅限于IC Markets旗下的这7个品种。





如果挂载在其他品种或其他经纪商上，EA依然可以正常初始化并具备交易能力，但使用的是一组通用的、未经校准的参数配置。这组通用配置未经过与上述7个品种相同的历史数据审查流程，其实际表现不代表本文档所描述的内容。在预期品种和经纪商之外使用本EA，完全由用户自行决定并自行承担相应风险。





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购买后提供的品种数据





购买后，我们会向买家提供上述7个IC Markets品种的实盘账户历史交易数据。该数据旨在帮助买家了解各品种的历史交易情况，以便自行挑选希望运行的品种。该数据仅供参考，不代表对未来收益的保证、承诺或预测。





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信号识别模块





DA6内置两套互补的信号识别体系，从不同维度捕捉市场结构性机会。两套体系均运行在秒级K线之上，并各自叠加大周期趋势方向过滤，用于减少短周期上的逆势噪音信号。





Wyckoff结构信号：识别吸筹、测试、拉升、派发等经典市场参与者行为结构，用于判断大周期趋势中的关键转折与延续区域。





Absorption吸收信号：识别价格在关键位置遭遇对手盘吸收、动能衰竭反转的微观结构特征，用于捕捉更短周期内的反转机会。





两套体系各自独立运行、独立管理。两套系统互为补充，覆盖单一逻辑难以兼顾的多种市场情境。





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订单管理：入场到出场的自动化流程





无论信号来自Wyckoff结构识别还是Absorption吸收识别，系统都为其配备独立的订单管理逻辑，覆盖交易周期的各个阶段：





- 入场执行：结构确认后自动下单，无需人工干预

- 保本机制（BE）：达到预设盈利阈值后自动将止损移至保本位

- 分批止盈（TP1 / TP2）：仓位分级平仓

- 移动止损（Trailing Stop）：第一止盈完成后，止损随价格结构动态跟进

- 全程自动执行，从建仓到清仓无需人工干预





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不同品种间的订单执行差异





不同品种基于各自校准的参数配置，BE、TP1、TP2、TP2移动止损的具体位置计算方式各不相同，各品种运行的交易时段也各不相同。因此，不同品种之间在订单执行细节上出现差异是预期中的正常现象，不代表出现异常。





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风险管理机制





系统内置多层次风险控制模块：





- 单笔风险控制：每笔交易的风险敞口由用户自行设定，仓位大小自动匹配

- 账户级熔断保护：当日回撤达到当日起始净值的5%后，自动停止新开仓；已有持仓依然按各自的止损、保本、TP1/TP2、移动止损逻辑独立继续管理

- 交易时段过滤：自动识别并规避历史上流动性较低的交易时段

- 异常执行处理：对broker返回的异常滑点、失败订单等情况具备自动识别与跳过逻辑

- 断线恢复：终端或VPS（虚拟专用服务器）重启后，系统会从broker的真实持仓状态重新读取并恢复管理逻辑





以上机制旨在辅助风险管理，不构成盈利保证。交易涉及重大风险，用户应自行评估并承担相应风险。





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自动化运行





系统部署后，可在无人工干预的情况下持续运行：结构识别（Wyckoff / Absorption双通道）、趋势过滤、信号确认、订单执行、持仓管理、风险控制等环节均由系统自动完成。用户需要设定的，是自己愿意为每笔交易承担的风险敞口。





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参数设置说明





各品种、各信号体系所使用的参数，是基于历史数据、通过统计方法处理（包括异常值筛查、过拟合风险排查、跨区间稳定性检验）后确定的一组参数配置，而非默认模板或主观经验设置。系统计划保持定期的参数复核与迭代节奏，以适应市场结构的变化。





历史数据分析结果不代表未来表现，市场条件的变化可能导致实际结果与历史测试结果存在差异。





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支持品种





不同经纪商对接的流动性提供商（LP）不同，报价深度、执行质量、滑点特征存在差异，参数配置跨经纪商迁移可能需要重新验证。当前版本面向IC Markets旗下以下品种提供参数配置：DE40、US30、USTEC、US500、UK100、STOXX50、US2000（部分品种的信号模块配置有所不同，具体以实际版本说明为准）。





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部署说明





系统需部署于MT5终端或VPS环境下持续运行。用户需设定每个品种可接受的单笔风险敞口后，系统即可按照上述逻辑自动运行。





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风险提示





外汇及差价合约（CFD）交易涉及重大风险，可能导致本金全部或部分损失，并不适合所有投资者。历史数据测试结果、模拟结果或既往表现，均不能保证未来收益，亦不构成盈利承诺或投资建议。用户在使用本产品前，应充分了解相关风险，并根据自身财务状况谨慎决策。





本EA的参数校准仅针对上述IC Markets旗下7个品种，仅建议在这7个品种上使用。在其他品种或经纪商上使用时，将使用通用的、未经校准的参数配置，风险由用户自行承担。