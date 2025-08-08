Smart Breakout Channels MT5 Scanner
- 指标
- Duc Hoan Nguyen
- 版本: 1.20
- 更新: 2 九月 2025
- 激活: 10
特别优惠： ALL TOOLS，每个仅$35！
新工具 在 第一周 或 前 3 笔购买 期间价格为 $30！
查看 MT5 版本： Smart Breakout Channels MT5 Scanner
查看 MT4 版本： Smart Breakout Channels MT4 Scanner
查看更多产品： 所有产品
概念
通过测量价格的标准差并使用定义回溯期内的最高价和最低价将其映射到 [0,1] 量表来执行归一化价格波动性的计算。当归一化波动率达到局部低点后开始上升时，会在该区域的最高价与最低价之间绘制一个方框通道。这些方框将保持，直到价格超出其边界——可配置为按蜡烛收盘判断或触及边界即算。成交量信息以方框内的 delta 柱显示，展示通道期间的成交量分布。实时可视化仪表指示成交量 delta 在通道范围内的位置。
功能
-
基于波动性归一化的价格枢轴点来检测并绘制突破通道。
-
可选嵌套通道，支持多区域同时显示或单区域视图。
-
带渐变填充的成交量仪表与动态指针，用于显示方框内当前 delta 位置。
-
三种成交量显示模式：原始成交量、比较的上涨/下跌成交量，以及 delta。
-
针对新通道形成与突破事件的警报。
扫描器与警报
用户可开启/关闭扫描器以快速监控其他图表。用法
当出现买入/卖出信号、出现突破箭头时，指标会发出警报；借助这些提醒（尤其是在使用扫描器时），用户可以更容易把握市场信息。
将指标应用于任意图表。当波动性变化并形成稳定区间时，会出现一个突破方框。监控价格相对于方框边界的位置。上破上边界可能表示上行延续；下破下边界可能表示下行延续。可以使用 “Strong Closes Only” 选项来筛选信号。
观察方框内部的成交量蜡烛，以评估买/卖行为在方框内的集中程度。右侧的仪表可用于判断在突破前净压力是更偏向上还是下。
可以使用警报接收突破事件通知，而无需持续盯盘。
Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!