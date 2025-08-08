Smart Breakout Channels MT5 Scanner

5
Offre spéciale : ALL TOOLS, seulement 35 $ chacun !

Nouveaux outils à 30 $ pendant la première semaine ou pour les 3 premiers achats ! 

Chaîne Trading Tools sur MQL5 : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités

Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil détecte des plages temporaires d’accumulation ou de distribution à l’aide d’un calcul personnalisé de volatilité normalisée et marque le moment où le prix sort de ces plages, à la hausse ou à la baisse. Chaque canal représente une plage structurée, avec un contexte supplémentaire provenant du delta de volume, du volume haussier/baissier et d’une jauge visuelle en dégradé indiquant le biais du momentum.

Voir la version MT5 : Smart Breakout Channels MT5 Scanner

Voir la version MT4 : Smart Breakout Channels MT4 Scanner

Voir plus de produits : Tous les produits

CONCEPTS

Le calcul de la volatilité des prix normalisée est réalisé en mesurant l’écart-type du prix et en le mappant sur l’échelle [0,1] à l’aide des prix le plus haut et le plus bas sur une période de référence définie. Lorsque la volatilité normalisée atteint un creux local puis commence à augmenter, une boîte canal est dessinée entre les prix le plus haut et le plus bas de cette zone. Ces boîtes demeurent jusqu’à ce que le prix les dépasse, soit à la clôture de la bougie (paramétrable), soit en touchant la limite. Les informations de volume sont affichées sous forme de barres de delta à l’intérieur de la boîte, montrant la répartition du volume pendant le canal. Une jauge visuelle en temps réel indique la position du delta de volume dans la plage du canal.

FONCTIONNALITÉS

  • Détection et tracé de canaux de rupture basés sur des pivots de prix normalisés par la volatilité.

  • Canaux imbriqués en option pour autoriser plusieurs zones simultanées ou une vue à zone unique.

  • Jauge de volume à dégradé avec pointeur dynamique pour afficher la position actuelle du delta dans la boîte.

  • Trois modes d’affichage du volume : volume brut, volume haussier/baissier comparatif et delta.

  • Alertes pour la formation de nouveaux canaux et les événements de rupture.

SCANNER ET ALERTES
Les utilisateurs peuvent activer/désactiver le scanner pour surveiller rapidement d’autres graphiques.
L’indicateur envoie des alertes lorsque Achat/Vente apparaissent et lorsque des flèches de rupture apparaissent ; avec ces alertes (surtout en utilisant le Scanner), il est facile de saisir l’information du marché.
UTILISATION
Appliquez l’indicateur à n’importe quel graphique. Une boîte de rupture apparaît lorsque la volatilité change et qu’une plage stable se forme. Surveillez le prix par rapport aux limites de la boîte. Un mouvement au-dessus de la limite supérieure peut indiquer une poursuite haussière, et un mouvement en dessous de la limite inférieure peut indiquer une poursuite baissière. L’option “Strong Closes Only” peut être utilisée pour filtrer les signaux.
Observez les bougies de volume internes pour évaluer la concentration de l’activité d’achat/vente dans la boîte. La jauge à droite peut être utilisée pour interpréter si la pression nette penche vers le haut ou vers le bas avant une rupture.

Les alertes peuvent être utilisées pour recevoir des notifications d’événements de rupture sans surveiller constamment le graphique.



Avis 2
Richirich1k
571
Richirich1k 2025.08.18 14:27 
 

Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!

Produits recommandés
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indicateurs
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicateurs
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicateurs
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicateurs
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Système de trading basé sur les motifs Engulfing Détection automatique des chandeliers Engulfing avec confirmation par moyenne mobile Le PR EA est un expert advisor pour MetaTrader 5 qui identifie et trade les motifs Engulfing haussiers/baissiers lorsqu'ils sont confirmés par un filtre de moyenne mobile. Optimisé pour le timeframe M30, compatible avec M15 et H1. Caractéristiques principales : Reconnaissance de motifs - Détecte les formations Engulfing valides Confirmation de tend
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicateurs
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicateurs
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicateurs
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicateurs
Overview The Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that revolutionizes the traditional Williams %R oscillator with advanced technical analysis features, automatic signal detection, and a complete trade confirmation system. Designed specifically for traders seeking precision and reliability in their trading decisions. Key Features   Smart Signal System   Reversal Signals: Automatically detects exits from overbought/oversold zones with multi-factor confirmation   Centerl
Renko System
Marco Montemari
Indicateurs
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Indicateurs
Un indicateur pour déterminer avec précision les points d'inversion des prix sur toutes les périodes et toutes les paires de devises. À l'aide d'une analyse technique du marché et de modèles de diagnostic mathématiques, cet indicateur détermine les points d'inversion des prix et la direction actuelle de la tendance avec une grande efficacité. L'indicateur affiche ces informations sur le graphique sous forme de flèches et de lignes. Les flèches indiquent les points d'inversion de tendance et les
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Trade history
Andriy Konovalov
5 (2)
Indicateurs
The indicator plots charts of profit taken at the Close of candles for closed (or partially closed) long and short positions individually. The indicator allows to filter deals by the current symbol, specified expert ID (magic number) and the presence (absence) of a substring in a deal comment, to set the start time and the periodicity of profit reset (daily, weekly or monthly) to calculate the profit chart. The indicator also displays the floating (not fixed) profit of the opened positions at th
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Indicateurs
The indicator displays the delta and the cumulative delta based on the "Time & Sales" deals list data. In addition to the standard timeframes, the indicator displays data regarding the seconds timeframes (S5, S10, S15, S20, S30) to choose from. Using the rectangle, user can select an arbitrary area in the indicator subwindow to view the ratio of the volumes of deals of buyers and sellers within this area. Indicator features: The indicator works correctly only on those trading symbols for which
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicateurs
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicateurs
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Plus de l'auteur
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux tra
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dans le paysage actuel du trading financier, où la volatilité est importante, l’identification précise des niveaux de support et de résistance est cruciale pour permettre aux traders de prendre des décisions éclairées. Predictive Ranges Scanner Multi-TF est un outil avancé conçu pour aid
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Supertrend Fakeout est une version améliorée de l'indicateur classique Supertrend , conçu pour fournir des signaux de tendance plus fiables. En intégrant des fonctionnalités avancées telles que Fakeout Index Limit et Fakeout ATR Mult , cet indicateur aide à filtrer les faux
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – un outil puissant et polyvalent conçu pour vous aider à anticiper les tendances du marché, avec des fonctionnalités personnalisables et des alertes en temps réel. Basé sur la logique éprouvée du SuperTrend de Kivanc
FREE
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , cet outil trace des zones d'offre et de demande basées sur des chandeliers à fort momentum, vous permettant d'identifier ces zones sur plusieurs unités de temps grâce à la fonctionnalité   timeframe selector   . Avec des étiquettes de rete
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centra
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance du concept Inversion Fair Value Gap (IFVG) de l’ICT avec l’ Indicateur Inversion Fair Value Gaps ! Cet outil de pointe pousse les Fair Value Gaps (FVG) à un niveau supérieur en identifiant et affichant les zones de FVG inversées — des zones clés de support et de ré
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximisez votre avantage commercial avec Follow Line MT5 avec Scanner, un indicateur avancé basé sur la volatilité conçu pour les traders sérieux. Cet outil combine la puissance des Bandes de Bollinger avec des paramètres personnalisables, offrant des informations précises sur les mouvem
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner est un outil de trading de pointe conçu pour aider les traders à identifier les tendances critiques et à détecter les cassures en temps réel. Grâce à des lignes de tendance générées automatiquement basées sur des points pivots, cet indicateur permet aux tra
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur Liquidity Pools est un outil avancé qui identifie et marque les zones de liquidité potentielles sur le graphique en analysant les zones de hauts et bas avec des touches fréquentes de mèches, le nombre de revisites et le volume échangé dans chaque zone. Cet outil offre aux tr
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le RSI Kernel Optimized with Scanner, un outil révolutionnaire qui redéfinit l'analyse RSI traditionnelle en intégrant l'algorithme puissant de l'estimation de densité par noyau (KDE). Cet indicateur avancé fournit non seulement des informations en temps réel sur les
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) est un indicateur avancé conçu pour suivre les tendances et analyser la pression d'achat et de vente à chaque phase d'une tendance. En utilisant la Moyenne Dynamique à Indice Variable (Variable Index Dynamic Average) comme technique centra
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduction Market Structure Trend Targets Scanner est un outil puissant pour analyser les tendances du marché, identifier les points de rupture et gérer les risques grâce à un stop loss dynamique. En suivant les hauts et les bas précédents pour identifier les ruptures, cet outil ai
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'Indicateur de Modèle de Renversement en Trois Barres offre un outil puissant pour les traders, identifiant et mettant en évidence automatiquement les modèles de renversement en trois barres directement sur le graphique des prix. Cet indicateur est une ressource précieuse pour détecter
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Vue d’ensemble OA SnR Power est un outil puissant conçu pour aider les traders à identifier et évaluer la force des niveaux de support et de résistance. En intégrant des facteurs clés tels que le volume de trading, la fréquence des rebonds et le nombre de retests, cet indicateur offre u
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Commençons par les fonctionnalités exceptionnelles : L' EA est équipé d'un FILTRE D'ACTUALITÉS et d'un FILTRE RSI. Faible risque (certaines paires de devises ont un DrawDown de < 10 %, voire 5 %). Cet EA n'utilise aucune fonction de martingale ou de grille. L'EA peut afficher des zones v
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Supertrend Fakeout est une version améliorée de l'indicateur classique Supertrend , conçu pour fournir des signaux de tendance plus fiables. En intégrant des fonctionnalités avancées telles que Fakeout Index Limit et Fakeout ATR Mult , cet indicateur aide à filtrer les faux
FREE
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC est une approche de trading qui aide les traders à identifier les zones de liquidité, les positions des ordres institutionnels et les points de retournement clés du marché. En utilisant les principes du SMC, les traders peuvent naviguer plus efficacement sur le marché, trouvant les m
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance de l'IA avec le SuperTrend AI Clustering MT5 avec Scanner , un outil révolutionnaire pour MetaTrader 5 (MT5). Cet indicateur redéfinit l'analyse du marché en combinant le clustering K-means avec l'indicateur SuperTrend largement populaire, offrant aux traders un av
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Le Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe est un outil avancé d'analyse technique conçu pour les traders professionnels, aidant à identifier les zones potentielles de renversement des prix en combinant des signaux et des modèles clés du marché. Avec des capacités d'affichage multi-
Three Bar Reversal Pattern MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'Indicateur de Modèle de Renversement en Trois Barres offre un outil puissant pour les traders, identifiant et mettant en évidence automatiquement les modèles de renversement en trois barres directement sur le graphique des prix. Cet indicateur est une ressource précieuse pour détecter
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Découvrez la puissance du concept Inversion Fair Value Gap (IFVG) de l’ICT avec l’ Indicateur Inversion Fair Value Gaps ! Cet outil de pointe pousse les Fair Value Gaps (FVG) à un niveau supérieur en identifiant et affichant les zones de FVG inversées — des zones clés de support et de ré
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nous vous présentons le RSI Kernel Optimized with Scanner pour MT5, un outil révolutionnaire qui redéfinit l'analyse RSI traditionnelle en intégrant l'algorithme puissant de l'estimation de densité par noyau (KDE). Cet indicateur avancé fournit non seulement des informations en temps rée
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Indicateur de Canal de Régression Linéaire est un puissant outil d'analyse technique qui aide les traders à capturer les tendances de prix et les points de retournement potentiels. En calculant et en affichant des canaux de régression linéaire, des bandes et des projections futures, cet
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximisez votre avantage commercial avec Follow Line avec Scanner, un indicateur avancé basé sur la volatilité conçu pour les traders sérieux. Cet outil combine la puissance des Bandes de Bollinger avec des paramètres personnalisables, offrant des informations précises sur les mouvements
FREE
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dans le paysage en constante évolution du trading financier, identifier et analyser avec précision les niveaux de support et de résistance est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées. SnR Retest and Break Multi-Timeframe est un indicateur de support et de résistan
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L’indicateur AI Channels utilise le clustering K-means mobile , une technique puissante d’apprentissage automatique en analyse de regroupement, pour fournir des informations en temps réel sur les tendances de prix sous-jacentes. Cet indicateur crée des canaux adaptatifs basés sur les don
FREE
Filtrer:
Richirich1k
571
Richirich1k 2025.08.18 14:27 
 

Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!

Duc Hoan Nguyen
45740
Réponse du développeur Duc Hoan Nguyen 2025.08.20 17:43
Thank you for your review!
Glad to hear the indicator has been helpful.
Wishing you continued success! Happy trading!
Levent Safak
1183
Levent Safak 2025.08.08 18:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Duc Hoan Nguyen
45740
Réponse du développeur Duc Hoan Nguyen 2025.08.20 18:00
Thank you for your review!
It's great to hear that the indicator has become an essential part of your strategy.
Happy trading!
Répondre à l'avis