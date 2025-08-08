Smart Breakout Channels MT5 Scanner
개념
정규화된 가격 변동성 계산은 가격의 표준편차를 측정하고, 정의된 조회 기간의 최고가와 최저가를 사용하여 [0,1] 스케일로 매핑함으로써 수행됩니다. 정규화 변동성이 국소 저점을 찍은 후 상승하기 시작하면, 해당 구역의 최고가와 최저가 사이에 박스형 채널이 그려집니다. 이 박스는 가격이 경계를 종가 기준(설정 가능)으로 넘거나 경계를 터치할 때까지 유지됩니다. 거래량 정보는 박스 내부의 델타 막대로 표시되어 채널 기간 동안의 거래량 분포를 보여줍니다. 실시간 시각 게이지는 채널 범위 내에서 거래량 델타의 위치를 나타냅니다.
특징
-
변동성 정규화 가격 피벗을 기반으로 한 돌파 채널의 감지 및 도식화.
-
선택 가능한 중첩 채널로 다중 구역 동시 표시 또는 단일 구역 보기 지원.
-
그래디언트 채움의 거래량 게이지와 동적 포인터로 박스 내 현재 델타 위치 표시.
-
세 가지 거래량 표시 모드: 원시 거래량, 상승/하락 비교 거래량, 델타.
-
새 채널 형성 및 돌파 이벤트 알림.
스캐너와 알림
사용자는 다른 차트를 빠르게 모니터링하기 위해 스캐너를 켜거나 끌 수 있습니다.사용법
매수/매도 신호가 나타나거나 돌파 화살표가 나타날 때 지표가 알림을 제공합니다. 이러한 알림(특히 스캐너 사용 시)을 통해 시장 정보를 쉽게 파악할 수 있습니다.
인디케이터를 임의의 차트에 적용하십시오. 변동성이 변화하고 안정적인 범위가 형성되면 돌파 박스가 나타납니다. 가격의 위치를 박스 경계와 비교해 모니터링하십시오. 상단 경계를 상향 돌파하면 상승 지속을, 하단 경계를 하향 돌파하면 하락 지속을 시사할 수 있습니다. “Strong Closes Only” 옵션을 사용하여 신호를 필터링할 수 있습니다.
박스 내부의 거래량 캔들을 관찰하여 박스 내 매수/매도 활동의 집중도를 평가하십시오. 오른쪽의 게이지를 사용해 돌파 전 순압력이 상방/하방 중 어디로 기울었는지 해석할 수 있습니다.
알림을 활용하면 차트를 계속 주시하지 않고도 돌파 이벤트에 대한 통지를 받을 수 있습니다.
