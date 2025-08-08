Smart Breakout Channels MT5 Scanner

5
Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak geçici birikim veya dağıtım aralıklarını tespit eder ve fiyat bu aralıkların dışına yukarı ya da aşağı yönlü çıktığında anı işaretler. Her kanal, hacim deltası, yukarı/aşağı hacim ve momentum eğilimini gösteren görsel bir gradyan göstergesiyle zenginleştirilmiş yapılandırılmış bir aralığı temsil eder.

KAVRAMLAR

Normalize fiyat oynaklığının hesaplanması, fiyatın standart sapmasını ölçüp, tanımlı bir geriye dönük dönem boyunca en yüksek ve en düşük fiyatları kullanarak [0,1] ölçeğine eşleştirilmesiyle yapılır. Normalize oynaklık yerel bir dip yaptıktan sonra yükselmeye başladığında, o bölgedeki en yüksek ve en düşük fiyatlar arasında kutu şeklinde bir kanal çizilir. Bu kutular, fiyat onları bir mum kapanışıyla (yapılandırılabilir) veya sınırı dokunarak aşana kadar kalır. Hacim bilgisi, kutu içinde delta çubukları olarak gösterilir ve kanal sırasında hacim dağılımını ortaya koyar. Gerçek zamanlı görsel gösterge, kanal aralığı içindeki hacim deltasının konumunu gösterir.

ÖZELLİKLER

  • Oynaklığa göre normalize edilmiş fiyat pivotlarına dayalı kırılma kanallarının tespiti ve çizimi.

  • Eşzamanlı birden çok bölgeye veya tek bölge görünümüne izin veren isteğe bağlı iç içe kanallar.

  • Kutu içindeki mevcut delta konumunu göstermek için dinamik işaretçili gradyan dolgulu hacim göstergesi.

  • Üç hacim görüntüleme modu: ham hacim, karşılaştırmalı yukarı/aşağı hacim ve delta.

  • Yeni kanal oluşumu ve kırılma olayları için uyarılar.

TARAyICI VE UYARILAR
Kullanıcılar, diğer grafikleri hızlıca izlemek için tarayıcıyı açıp kapatabilir.
Al/Sat göründüğünde ve kırılma okları belirdiğinde gösterge sinyal uyarıları verir; bu uyarılarla (özellikle Tarayıcı kullanılırken) piyasa bilgisini kolayca kavrayabilirsiniz.
KULLANIM
Göstergiyi herhangi bir grafiğe uygulayın. Oynaklık değiştiğinde ve istikrarlı bir bant oluştuğunda bir kırılma kutusu görünür. Fiyatı kutu sınırlarıyla ilişkili olarak izleyin. Üst sınırın üzerine hareket, yukarı yönlü devamı; alt sınırın altına hareket, aşağı yönlü devamı işaret edebilir. “Strong Closes Only” seçeneği sinyalleri filtrelemek için kullanılabilir.
Kutu içindeki alım/satım yoğunluğunu değerlendirmek için iç hacim mumlarını gözlemleyin. Sağdaki gösterge, kırılmadan önce net baskının yukarıya mı aşağıya mı eğildiğini yorumlamak için kullanılabilir.

Grafiği sürekli izlemeden kırılma olayları için bildirim almak amacıyla uyarılar kullanılabilir.



İncelemeler 2
Richirich1k
571
Richirich1k 2025.08.18 14:27 
 

Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!

Duc Hoan Nguyen
46042
Geliştiriciden yanıt Duc Hoan Nguyen 2025.08.20 17:43
Thank you for your review!
Glad to hear the indicator has been helpful.
Wishing you continued success! Happy trading!
Duc Hoan Nguyen
46042
Geliştiriciden yanıt Duc Hoan Nguyen 2025.08.20 18:00
Thank you for your review!
It's great to hear that the indicator has become an essential part of your strategy.
Happy trading!
