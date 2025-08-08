Smart Breakout Channels MT5 Scanner

本インジケーターは、“Smart Breakout Channels” と呼ばれるブレイクアウト検出ゾーンを描画します。これはボラティリティで正規化された価格の動きに基づいています。これらのゾーンは出来高オーバーレイを備えた動的なボックスとして表示されます。本ツールは、カスタムの正規化ボラティリティ計算を用いて一時的な蓄積または分配レンジを検出し、価格がそのレンジを上方または下方に抜けた瞬間をマークします。各チャネルは構造化されたレンジを表し、出来高デルタ、上昇/下降出来高、そしてモメンタムバイアスを示すグラデーションのビジュアルゲージによる追加コンテキストを提供します。

コンセプト

正規化された価格ボラティリティの計算は、価格の標準偏差を測定し、定義されたルックバック期間における最高値と最安値を用いて [0,1] スケールへマッピングすることで行います。正規化ボラティリティが局所的な低値に到達し上昇し始めると、そのゾーンの最高値と最安値の間にボックス型チャネルが描画されます。これらのボックスは、価格がそれらを上回る/下回るまで（ローソク足の終値で判定［設定可］、または境界にタッチした時点で）維持されます。出来高情報はボックス内のデルタバーとして表示され、チャネル期間中の出来高分布を示します。リアルタイムのビジュアルゲージは、チャネル範囲内での出来高デルタの位置を示します。

機能

  • ボラティリティで正規化した価格ピボットに基づくブレイクアウトチャネルの検出と描画。

  • 複数ゾーンの同時表示または単一ゾーン表示を可能にするオプションのネストチャネル。

  • グラデーションで塗りつぶされた出来高ゲージと動的ポインタにより、ボックス内の現在のデルタ位置を表示。

  • 出来高表示モードは3種類：生の出来高、上昇/下降の比較出来高、デルタ。

  • 新規チャネル形成とブレイクアウトイベントのアラート。

スキャナーとアラート
ユーザーはスキャナーをオン/オフして、他のチャートを素早く監視できます。
買い/売りの出現やブレイクアウト矢印の出現時にシグナルアラートが発せられます。これらのアラート（特にスキャナー使用時）により、ユーザーは市場情報を容易に把握できます。
使用方法
任意のチャートにインジケーターを適用します。ボラティリティが変化し安定レンジが形成されると、ブレイクアウトボックスが表示されます。ボックス境界に対する価格の位置を監視します。上限を上抜けする動きは上方継続を、下限を下抜けする動きは下方継続を示す可能性があります。“Strong Closes Only” オプションを用いてシグナルをフィルタリングできます。
ボックス内部の出来高ローソクを観察して、買い/売り活動の集中度を評価します。右側のゲージを使うと、ブレイクアウト前に純圧力が上向きか下向きかを解釈できます。

アラートを使えば、チャートを常時監視せずにブレイクアウトイベントの通知を受け取れます。



レビュー 2
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.08.18 14:27 
 

Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!

レビューに返信