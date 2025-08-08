Smart Breakout Channels MT5 Scanner
- Indicatori
- Duc Hoan Nguyen
- Versione: 1.20
- Aggiornato: 2 settembre 2025
- Attivazioni: 10
CONCETTI
Il calcolo della volatilità dei prezzi normalizzata viene eseguito misurando la deviazione standard del prezzo e mappandola su una scala [0,1] utilizzando i prezzi massimo e minimo su un periodo di lookback definito. Quando la volatilità normalizzata raggiunge un minimo locale e inizia a crescere, viene disegnato un canale a box tra i prezzi massimo e minimo di quella zona. Questi box rimangono finché il prezzo non li supera, con la chiusura della candela (configurabile) o toccando il bordo. Le informazioni sul volume sono visualizzate come barre di delta all’interno del box, mostrando la distribuzione del volume durante il canale. Un indicatore visivo in tempo reale indica la posizione del delta del volume all’interno dell’intervallo del canale.
FUNZIONALITÀ
-
Rilevamento e disegno di canali di breakout basati su pivot di prezzo normalizzati per la volatilità.
-
Canali annidati opzionali per consentire più zone simultanee o una vista a zona singola.
-
Jauge del volume riempita a gradiente con puntatore dinamico per mostrare la posizione corrente del delta all’interno del box.
-
Tre modalità di visualizzazione del volume: volume grezzo, volume comparativo in aumento/in diminuzione e delta.
-
Avvisi per nuova formazione di canali ed eventi di breakout.
SCANNER E AVVISI
Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.UTILIZZO
L’indicatore invia avvisi quando compaiono segnali di Acquisto/Vendita e frecce di breakout; con questi avvisi (soprattutto utilizzando lo Scanner) gli utenti possono cogliere facilmente le informazioni di mercato.
Applicare l’indicatore a qualsiasi grafico. Una box di breakout appare quando la volatilità cambia e si forma un range stabile. Monitorare il prezzo rispetto ai bordi della box. Un movimento sopra il bordo superiore può indicare continuazione al rialzo, e un movimento sotto il bordo inferiore può indicare continuazione al ribasso. L’opzione “Strong Closes Only” può essere utilizzata per filtrare i segnali.
Osservare le candele di volume interne per valutare la concentrazione dell’attività di acquisto/vendita all’interno della box. La gauge a destra può essere usata per interpretare se la pressione netta sia orientata verso l’alto o verso il basso prima del breakout.
Gli avvisi possono essere utilizzati per ricevere notifiche di eventi di breakout senza monitorare costantemente il grafico.
Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!