Smart Breakout Channels MT5 Scanner

Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases ! Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell'ambiente in continua evoluzione del trading finanziario, identificare e analizzare accuratamente i livelli di supporto e resistenza è essenziale per prendere decisioni di investimento informate. SnR Retest and Break Multi-Timeframe è un indicatore di supporto e resistenza progettato