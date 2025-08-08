Smart Breakout Channels MT5 Scanner

5
Sonderangebot: ALL TOOLS, nur $35 pro Stück!

Neue Tools kosten $30 in der ersten Woche oder für die ersten 3 Käufe

Trading-Tools-Kanal auf MQL5: Tritt meinem MQL5-Kanal bei, um meine neuesten Nachrichten zu erhalten

Dieser Indikator zeichnet Ausbruchserkennungszonen, sogenannte “Smart Breakout Channels”, die auf volatilitätsnormalisierten Preisbewegungen basieren. Diese Zonen werden als dynamische Boxen mit Volumen-Overlays dargestellt. Das Tool erkennt temporäre Akkumulations- oder Distributionsbereiche mithilfe einer benutzerdefinierten, normalisierten Volatilitätsberechnung und markiert den Moment, in dem der Preis diese Bereiche nach oben oder unten verlässt. Jeder Kanal stellt eine strukturierte Spanne dar, ergänzt durch Kontext aus Volumen-Delta, Auf-/Ab-Volumen und einer visuellen Gradientenanzeige für den Momentum-Bias.

Weitere MT5-Version unter: Smart Breakout Channels MT5 Scanner

Weitere MT4-Version unter: Smart Breakout Channels MT4 Scanner

Weitere Produkte: Alle Produkte

KONZEPTE

Die Berechnung der normalisierten Preisvolatilität erfolgt durch Messen der Standardabweichung des Preises und das Abbilden auf die Skala [0,1] unter Verwendung der höchsten und niedrigsten Preise über einen definierten Lookback-Zeitraum. Wenn die normalisierte Volatilität ein lokales Tief erreicht und dann zu steigen beginnt, wird eine Box zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis in dieser Zone gezeichnet. Diese Boxen bleiben bestehen, bis der Preis sie überschreitet – entweder mit einem Kerzenschluss (konfigurierbar) oder durch Berührung der Grenze. Volumeninformationen werden als Delta-Balken innerhalb der Box angezeigt und zeigen die Volumenverteilung während des Kanals. Eine visuelle Echtzeitanzeige zeigt die Position des Volumen-Deltas innerhalb der Kanalspanne.

FUNKTIONEN

  • Erkennung und Zeichnen von Ausbruchskanälen auf Basis volatilitätsnormalisierter Preispivots.

  • Optionale verschachtelte Kanäle für mehrere gleichzeitige Zonen oder eine Einzelzonenansicht.

  • Gradientengefüllte Volumenanzeige mit dynamischem Zeiger zur Anzeige der aktuellen Delta-Position in der Box.

  • Drei Volumen-Anzeigemodi: Rohvolumen, vergleichendes Auf-/Ab-Volumen und Delta.

  • Alarme für neue Kanäle und Ausbruchsereignisse.

SCANNER UND ALARME
Nutzer können den Scanner ein- oder ausschalten, um andere Charts schnell zu überwachen.
Der Indikator sendet Signale, wenn Kauf/Verkauf erscheinen und wenn Ausbruchspfeile erscheinen; mit diesen Alarmen (insbesondere beim Einsatz des Scanners) lässt sich die Marktlage leicht erfassen.
VERWENDUNG
Wenden Sie den Indikator auf ein beliebiges Chart an. Eine Ausbruchsbox erscheint, wenn sich die Volatilität ändert und sich eine stabile Spanne bildet. Beobachten Sie den Preis in Bezug auf die Boxgrenzen. Eine Bewegung über die obere Grenze kann auf eine Aufwärtsfortsetzung hindeuten, eine Bewegung unter die untere Grenze auf eine Abwärtsfortsetzung. Die Option “Strong Closes Only” kann zur Signalfilterung verwendet werden.
Beobachten Sie die internen Volumenkerzen, um die Konzentration von Kauf-/Verkaufsaktivität innerhalb der Box zu beurteilen. Die Anzeige rechts kann verwendet werden, um zu interpretieren, ob der Nettodruck vor einem Ausbruch eher nach oben oder unten tendiert.

Alarme können genutzt werden, um Benachrichtigungen über Ausbruchsereignisse zu erhalten, ohne das Chart ständig überwachen zu müssen.



Bewertungen 2
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.08.18 14:27 
 

Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!

Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und werden durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Die Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linie
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet den metaquotes ZigZag-Indikator als Basis für die Darstellung der Fibonacci-Extension und des Fibonacci-Retracements auf Basis der Elliot-Wellen. Ein Fibonacci-Retracement wird bei jeder Welle, die der ZigZag zeichnet, eingezeichnet. Eine Fibonacci-Erweiterung wird erst nach der 2. Welle eingezeichnet. Beide Fibonacci werden über die gleiche Wellentendenz aktualisiert. Unterstützt bis zu 9 aufeinanderfolgende Elliot-Wellen. Parameter: Tiefe: Wie viel der Algorithmus
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT4-Version Wellentrend MT5 Wave Trend ist ein Oszillator, der dabei hilft, Marktumkehrungen auf äußerst genaue Weise zu identifizieren. Dass der Oszillator über dem überkauften Niveau liegt und ein Abwärtskreuzen des schnellen in den langsamen MA zeigt normalerweise ein gutes VERKAUFS-Signal an. Wenn die Oszillatoren unter dem überverkauften Niveau liegen und der schnelle MA den langsameren MA kreuzt, hebt dies normalerweise ein gutes KAUFEN-Signal hervor. Der Wave Trend Indikator kann auch ver
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Indikatoren
Ein Indikator zur genauen Bestimmung von Preisumkehrpunkten in allen Zeiträumen und allen Währungspaaren. Mit Hilfe der technischen Analyse des Marktes und mathematischer Diagnosemodelle bestimmt dieser Indikator mit großer Effizienz die Kursumkehrpunkte und die aktuelle Trendrichtung. Der Indikator zeigt diese Informationen auf dem Chart in Form von Pfeilen und Linien an. Die Pfeile zeigen die Trendumkehrpunkte und die Linien zeigen die aktuelle Trendrichtung. Dieser Indikator kann in bestehe
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Trade history
Andriy Konovalov
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator stellt Charts von Gewinnen dar, die bei Kerzenschluss für geschlossene (oder teilweise geschlossene) Long- und Short-Positionen individuell genommen wurden. Der Indikator ermöglicht es, die Geschäfte nach dem aktuellen Symbol, der angegebenen Experten-ID (magische Zahl) und dem Vorhandensein (Nichtvorhandensein) eines Teilstrings in einem Geschäftskommentar zu filtern, die Startzeit und die Periodizität der Gewinnrückstellung (täglich, wöchentlich oder monatlich) für die Berechnung
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt das Delta und das kumulative Delta auf der Grundlage der Daten der Geschäftsliste "Time & Sales" an. Zusätzlich zu den Standard-Zeitrahmen zeigt der Indikator Daten zu den Sekunden-Zeitrahmen (S5, S10, S15, S20, S30) zur Auswahl an. Mit Hilfe des Rechtecks kann der Benutzer einen beliebigen Bereich im Unterfenster des Indikators auswählen, um das Verhältnis der Geschäftsvolumina von Käufern und Verkäufern innerhalb dieses Bereichs anzuzeigen. Merkmale des Indikators: Der In
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indikatoren
LevelPAttern MT5 ist ein technischer Indikator, der auf den täglichen Niveaus und Price Action-Mustern basiert. Der Indikator basiert auf dem Standard-ZigZag-Indikator und Umkehrkerzenmustern, wie Star, Hammer (auch bekannt als Pin Bar), Engulfing und anderen. Der Indikator generiert Audio- und Textbenachrichtigungen, wenn sich ein Muster bildet und ein Level berührt wird. Er unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Funktionsmerkmale des Indikators Er eignet sich fü
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experten
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Beginnen wir mit den herausragenden Funktionen: Der EA ist mit einem NEWS FILTER und einem RSI FILTER ausgestattet. Geringes Risiko (einige Währungspaare haben einen DrawDown von <10 %, sogar 5 %). Dieser EA verwendet keine Martingal- oder Rasterfunktionen. Der EA kann auf Wunsch visuell
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Wir stellen den revolutionären RSI Kernel Optimized with Scanner, ein hochmodernes Tool, das die traditionelle RSI-Analyse durch die Integration des leistungsstarken Kernel-Density-Estimation-Algorithmus (KDE) neu definiert. Dieser fortschrittliche Indikator bietet nicht nur Echtzeiteinb
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Das Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das für professionelle Trader entwickelt wurde und dabei hilft, potenzielle Preisumkehrzonen zu identifizieren, indem es wichtige Marktsignale und Muster kombiniert. Mit der Multi-Time
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Wir präsentieren den SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – ein vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen hilft, den Markttrends voraus zu sein, mit anpassbaren Funktionen und Echtzeitwarnungen. Dieses Tool basiert auf der bewährten SuperTrend -Logik von Kivanc Ozbi
FREE
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Supertrend Fakeout -Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Supertrend -Indikators, der entwickelt wurde, um zuverlässigere Trendsignale zu liefern. Durch die Integration fortschrittlicher Funktionen wie Fakeout Index Limit und Fakeout ATR Mult hilft dieser Indikator,
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner ist ein hochmodernes Trading-Tool, das Tradern hilft, kritische Trends zu erkennen und Breakouts in Echtzeit zu identifizieren. Mit automatisch generierten Trendlinien, die auf Pivot-Punkten basieren, ermöglicht dieser Indikator den Tradern, Handelsmöglichk
Market Structure Trend Targets MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Einführung Market Structure Trend Targets Scanner ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Analyse von Markttrends, zur Identifizierung von Ausbruchspunkten und zur Risikomanagement über einen dynamischen Stop-Loss. Durch die Verfolgung vorheriger Hochs und Tiefs zur Identifizierung von
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Entfesseln Sie die Kraft des Inversion Fair Value Gap (IFVG) -Konzepts von ICT mit dem Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Dieses hochmoderne Tool hebt Fair Value Gaps (FVGs) auf die nächste Ebene, indem es umgekehrte FVG-Zonen identifiziert und anzeigt – wichtige Unterstützungs- und W
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximieren Sie Ihren Handelsvorteil mit Follow Line MT5 mit Scanner, einem fortschrittlichen, auf Volatilität basierenden Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Dieses Tool kombiniert die Kraft der Bollinger Bänder mit anpassbaren Einstellungen und bietet präzise Einblick
FREE
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Sonderangebot : ALL TOOLS , nur $35 pro Stück! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In einem volatilen Handelsumfeld kann ein leistungsstarkes und intuitives Analysetool Ihnen helfen, Chancen schnell zu nutzen. Fibonacci Trend Scanner integriert nicht nur die traditionellen Funktionen des Fibonacci-Indikators und SuperTrend, sondern erweitert die Funktionalität auch
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Liquidity Pools -Indikator ist ein fortschrittliches Werkzeug, das potenzielle Liquiditätszonen im Chart erkennt und markiert, indem er Bereiche mit häufigen Dochtberührungen, die Anzahl der Wiederholungen und das gehandelte Volumen in jeder Zone analysiert. Dieses Tool bietet Trader
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Überblick OA SnR Power ist ein leistungsstarkes Tool, das Trader dabei unterstützt, die Stärke von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen und zu bewerten. Durch die Integration wichtiger Faktoren wie Handelsvolumen, Rückprallfrequenz und Anzahl der Retests bietet dieser Indi
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Entfesseln Sie die Kraft des Inversion Fair Value Gap (IFVG) -Konzepts von ICT mit dem Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Dieses hochmoderne Tool hebt Fair Value Gaps (FVGs) auf die nächste Ebene, indem es umgekehrte FVG-Zonen identifiziert und anzeigt – wichtige Unterstützungs- und W
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um Trends zu verfolgen und den Kauf- und Verkaufsdruck in jeder Phase eines Trends zu analysieren. Durch die Verwendung des Variablen Index-Durchschnitts (Variable Index Dynamic Av
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Das Drei-Balken-Umkehrmuster-Indikator bietet ein leistungsstarkes Tool für Trader, das automatisch Drei-Balken-Umkehrmuster direkt im Preisdiagramm identifiziert und hervorhebt. Dieser Indikator ist eine wertvolle Ressource zur Erkennung potenzieller Trendumkehrungen und ermöglicht es N
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Supertrend Fakeout -Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Supertrend -Indikators, der entwickelt wurde, um zuverlässigere Trendsignale zu liefern. Durch die Integration fortschrittlicher Funktionen wie Fakeout Index Limit und Fakeout ATR Mult hilft dieser Indikator,
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Wir stellen den revolutionären RSI Kernel Optimized with Scanner für MT5 vor, ein hochmodernes Tool, das die traditionelle RSI-Analyse durch die Integration des leistungsstarken Kernel-Density-Estimation-Algorithmus (KDE) neu definiert. Dieser fortschrittliche Indikator bietet nicht nur
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , dieses Tool zeichnet Angebots- und Nachfragezonen basierend auf starken Momentum-Kerzen und ermöglicht es Ihnen, diese Zonen über mehrere Zeitrahmen hinweg mit der Funktion   timeframe selector   zu identifizieren. Mit Retest- und Break-La
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Entdecken Sie die Kraft der KI mit dem SuperTrend AI Clustering mit Scanner , einem revolutionären Handelstool für MetaTrader4 (MT4). Dieser Indikator definiert die Marktanalyse neu, indem er K-Means-Clusterbildung mit dem weit verbreiteten SuperTrend-Indikator kombiniert und Händlern ei
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner ist ein hochmodernes Trading-Tool, das Tradern hilft, kritische Trends zu erkennen und Breakouts in Echtzeit zu identifizieren. Mit automatisch generierten Trendlinien, die auf Pivot-Punkten basieren, ermöglicht dieser Indikator den Tradern, Handelsmöglichk
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC ist ein Handelsansatz, der Tradern hilft, Liquiditätszonen, institutionelle Orderplatzierungen und wichtige Wendepunkte am Markt zu identifizieren. Durch die Nutzung der SMC-Prinzipien können Trader den Markt effizienter navigieren und optimale Ein- und Ausstiegspunkte finden. Der  S
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Volumetrische Orderblock Multi Timeframe Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Trader, die tiefere Einblicke in das Marktverhalten suchen, indem sie Schlüsselpreisbereiche identifizieren, in denen bedeutende Marktteilnehmer Aufträge ansammeln. Diese Bereiche, bekannt als vo
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Volumetrische Orderblock Multi Timeframe Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Trader, die tiefere Einblicke in das Marktverhalten suchen, indem sie Schlüsselpreisbereiche identifizieren, in denen bedeutende Marktteilnehmer Aufträge ansammeln. Diese Bereiche, bekannt als vo
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In der sich ständig verändernden Landschaft des Finanzhandels ist die genaue Identifizierung und Analyse von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus entscheidend für fundierte Investitionsentscheidungen. SnR Retest and Break Multi-Timeframe ist ein Unterstützungs- und Widerstandsindikator
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Wir präsentieren den SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – ein vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen hilft, den Markttrends voraus zu sein, mit anpassbaren Funktionen und Echtzeitwarnungen.  Sie können die Methode zur Berechnung des ATR zwischen RMA (Relative Movin
FREE
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximieren Sie Ihren Handelsvorteil mit Follow Line mit Scanner, einem fortschrittlichen, auf Volatilität basierenden Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Dieses Tool kombiniert die Kraft der Bollinger Bänder mit anpassbaren Einstellungen und bietet präzise Einblicke in
FREE
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um Trends zu verfolgen und den Kauf- und Verkaufsdruck in jeder Phase eines Trends zu analysieren. Durch die Verwendung des Variablen Index-Durchschnitts (Variable Index Dynamic Av
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der AI Channels -Indikator nutzt rollende K-means-Klassifizierung —eine leistungsstarke Technik des maschinellen Lernens in der Clusteranalyse—um Echtzeit-Einblicke in die zugrunde liegenden Preistrends zu liefern. Dieser Indikator erstellt adaptive Kanäle basierend auf gruppierten Preis
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In den dynamischen Finanzmärkten ist die Identifizierung von Trendwende-Signalen für effektives Trading unerlässlich. Der RSI Divergence Scanner ist darauf ausgelegt, Ihnen dabei zu helfen, RSI-Divergenzsignale über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg genau und effizient zu
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Überblick OA SnR Power ist ein leistungsstarkes Tool, das Trader dabei unterstützt, die Stärke von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen und zu bewerten. Durch die Integration wichtiger Faktoren wie Handelsvolumen, Rückprallfrequenz und Anzahl der Retests bietet dieser Indi
FREE
Auswahl:
Richirich1k
651
Richirich1k 2025.08.18 14:27 
 

Really nice Indikator! Does good work with high precicion! Love the work from the author!

Duc Hoan Nguyen
55131
Antwort vom Entwickler Duc Hoan Nguyen 2025.08.20 17:43
Thank you for your review!
Glad to hear the indicator has been helpful.
Wishing you continued success! Happy trading!
Levent Safak
1233
Levent Safak 2025.08.08 18:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Duc Hoan Nguyen
55131
Antwort vom Entwickler Duc Hoan Nguyen 2025.08.20 18:00
Thank you for your review!
It's great to hear that the indicator has become an essential part of your strategy.
Happy trading!
Antwort auf eine Rezension