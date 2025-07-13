Iconic Trendline EMA Combi Push signals

ICONIC TRENDLINE pour MetaTrader 5

Titre : ICONIC TRENDLINE : Indicateur de tendance avancé avec panneau MTF et alertes

Description brève

Marre d’identifier les tendances trop tard et de vous faire piéger par des faux signaux en marché latéral ? L’indicateur ICONIC TRENDLINE pour MT5 est la réponse. Il combine la logique intelligente des MME (moyennes mobiles exponentielles) avec la puissance de l’ADX pour délivrer des signaux de tendance clairs, précoces et filtrés. Grâce à une ligne de tendance dynamique, un panneau multi-unités de temps (MTF) et des notifications push instantanées, vous tradez avec plus de confiance et de précision que jamais.

Fonctionnalités clés de l’indicateur

Ligne de tendance dynamique à changement de couleur

Une ligne nette sur le graphique qui change de couleur selon la direction actuelle :

Bleu : tendance haussière confirmée.

Rouge : tendance baissière confirmée.

En phase neutre, la ligne conserve sa couleur précédente pour éviter des changements inutiles et déroutants (whipsaws).

Filtrage intelligent de la tendance avec l’ADX

Le cœur de l’indicateur ! Un signal de tendance n’apparaît que lorsque les MME clés (9, 21, 50) sont correctement alignées ET que l’ADX indique une force minimale (par défaut > 20). Ce filtre élimine efficacement les marchés faibles/latéraux, où se concentrent la plupart des faux signaux.

Panneau GUI Multi-Timeframe (MTF)

Une vue « top-down » immédiate ! Un panneau propre et professionnel, à droite du graphique, affiche l’état courant (Bullish, Bearish, Neutral) pour :

M15

H1

H4

D1

Vous alignez ainsi vos entrées sur les tendances des unités supérieures sans effort.

Notifications push instantanées lors des changements de tendance

Ne manquez plus un mouvement majeur : activez les alertes pour recevoir immédiatement un message sur votre mobile dès qu’un changement de tendance est confirmé à la clôture d’une bougie.

La logique derrière ICONIC TRENDLINE

Identification de la tendance :

Haussière si MME 9 > MME 21 > MME 50 .

Baissière si MME 9 < MME 21 < MME 50 .

Confirmation de la force :

La tendance n’est affichée visuellement que si l’ ADX dépasse le seuil défini. C’est votre protection essentielle contre les marchés « hachés ».

Clarté visuelle :

La ligne de tendance suit la MME la plus rapide (période 9) pour une réactivité optimale et se colore selon la tendance confirmée.

En se concentrant sur des MME rapides et le filtre ADX, l’indicateur est bien plus sensible que les stratégies classiques qui attendent les MME lentes (100/200) — un avantage temporel décisif.

Paramètres entièrement personnalisables

ema_lengths (1–5) : périodes des cinq MME.

ADX_Period (par défaut : 14) : période de calcul de l’ADX.

ADX_Threshold (par défaut : 20,0) : votre filtre le plus puissant ! Montez-le (p. ex. 25) pour ne trader que les tendances les plus fortes , ou baissez-le pour plus de sensibilité .

EnablePushNotifications (par défaut : true) : activez/désactivez les notifications en un clic.

Pourquoi choisir ICONIC TRENDLINE

Détection plus précoce des tendances : entrez plus tôt dans les nouveaux mouvements.

Moins de faux signaux : l’ADX protège votre capital en range.

Vue complète du marché : le panneau MTF vous fait gagner du temps.

Graphique épuré : pas d’encombrement — seulement l’ essentiel .

Toujours informé : alertes mobiles pour agir même en déplacement.

ICONIC TRENDLINE est l’outil idéal pour les trend traders, scalpers et swing traders qui recherchent une lecture fiable et complète de la dynamique de marché.

Téléchargez ICONIC TRENDLINE dès aujourd’hui et hissez votre trading au niveau supérieur !

Avertissement (disclaimer)

Le trading sur les devises, actions et autres instruments financiers comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Cet indicateur est un outil d’aide à l’analyse et ne garantit aucun profit. Utilisez-le toujours avec une stratégie solide et une gestion du risque appropriée.



